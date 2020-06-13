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Стерненко (383) Гурін Дмитро (33)

Стерненка має судити суд присяжних, який обіцяла впровадити наша партія, - "слуга народу" Гурін

Стерненка має судити суд присяжних, який обіцяла впровадити наша партія, -

Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін вважає, що Сергія Стерненка має судити суд присяжних.

Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.

"Під час третього нападу вбивцю вбито.

Вчора я, як член Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України по розслідуванню нападів на активістів свідчив в суді під присягою по справі Сергія Стерненка.

Як член ТСК, я не бачу в цьому процесі реальної неупередженості і не розумію чому швидкість цього розслідування так разюче відрізняється від темпів розслідування інших нападів на Стерненка та активістів по всій Україні, справи яких досліджує ТСК.

Під час третього нападу вбивцю вбито — ось суть справи Стерненка.

Чи є винним за цей самозахист громадянин, на якого системно нападають — і держава не пропонує захисту?

Я не знаю.
Але знаю, що кожен громадянин України має право на справедливість.

Сергій Стерненко має право, щоб його судив не "реформований" Порошенко суд, а українці в суді присяжних — який вже 25 років гарантовано громадянам Конституцією.

Впровадження суду присяжних є частиною передвиборчої програми партії "Слуга Народу" і нашою відповідальністю.

Нам потрібен суд, якому ми всі будемо довіряти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018-го стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї
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Топ коментарі
+35
Во время третьего нападения убийца был убит - вот суть дела Стерненко.

Більше і додати нічого.
Хіба що - Банду ГЕТЬ !
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13.06.2020 15:40
+29
Ну да Порох им каждый день в штаны гадит даже вовремя пресконференции в парке смог Зеленскому в штаны нагадил да и так много что стул прищлось феном сушить!
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13.06.2020 15:41
+28
И тут ЗЕбилы Пороха приплели. Убогие
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13.06.2020 15:38
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И тут ЗЕбилы Пороха приплели. Убогие
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13.06.2020 15:38 Відповісти
Сначала реформу судов низшей инстанции отменили, а потом да это все Порох.))) Та норм, Зесептиконам сойдёт, некумовья при власти зашли и тут зайдет))))
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13.06.2020 15:40 Відповісти
Ну да Порох им каждый день в штаны гадит даже вовремя пресконференции в парке смог Зеленскому в штаны нагадил да и так много что стул прищлось феном сушить!
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13.06.2020 15:41 Відповісти
Во время третьего нападения убийца был убит - вот суть дела Стерненко.

Більше і додати нічого.
Хіба що - Банду ГЕТЬ !
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13.06.2020 15:40 Відповісти
Стерненко трижды нападал на титуханов пытаясь доказать что он бандюк Но титуханы не унимаются,двое удрали на РАБссию...,там ихний лежак под крышей Плешивого Хмыря Стерненко их достанет и в Кремле...Настоящий Бандеровец
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13.06.2020 15:40 Відповісти
https://twitter.com/VolodymyrAriev

https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev



Керівників СБУ зловили на незаконному втручанні в авіаперевезення!
А саме - незаконна вимога дозволяти рейси чи ні. Зловили серйозно - з доказами. Подивіться сьогодні «Спостерігач» на 5 каналі о 19:30. Я передав матеріали журналістам програми. Буде грандіозний скандал!
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13.06.2020 15:40 Відповісти
Українці ******* когось в кумири собі обирати.От ніхто мені не пояснив,в чому патріотизм Стерненка? В тому,що він професійний активіст? На які гроші він живе? Те що проти нього підмосковники,не робить його не винним.
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13.06.2020 15:43 Відповісти
Он юристом работает.
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13.06.2020 15:50 Відповісти
https://censor.net/user/453603 Ні.Те що проти нього усілякі підмосковники,не робить з нього патріота.Ви ж колись вже за Савченко кричали.А зараз всі мовчать.Це те саме.
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13.06.2020 16:03 Відповісти
Шариевским прихвостням тут не место!
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13.06.2020 16:15 Відповісти
https://censor.net/user/460487 За Шмарія тільки дурники голосують.Але їх кількість збільшується.
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13.06.2020 17:14 Відповісти
да действительно, на какие деньги живет года стерненко?
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13.06.2020 16:02 Відповісти
https://censor.net/user/464453 Він ж професійний активіст.За це і живе.А українці на таких ведуться.
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13.06.2020 16:04 Відповісти
что-то я не слышал, что активисты получают зарплату
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13.06.2020 16:09 Відповісти
Стерненко вбивця -- дебілдетект.
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13.06.2020 17:12 Відповісти
https://censor.net/user/405676 З Білорусі видніше.
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13.06.2020 17:16 Відповісти
Та хоч з Америки!
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13.06.2020 17:21 Відповісти
https://censor.net/user/405676 Ви ж не з Америки.
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13.06.2020 17:26 Відповісти
Стерненко должен судить суд присяжных, который обещала внедрить наша партия, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 8220
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13.06.2020 15:43 Відповісти
Похоже без ЗеЮли тут не обошлось,
Стерненко должен судить суд присяжных, который обещала внедрить наша партия, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 5867

Хоть бы масочку одевали! Хотя при оральном сексе какая масочка?
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13.06.2020 15:50 Відповісти
бутусов, а если такая картинка была бы про порошенко, забанили бы навечно
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13.06.2020 16:10 Відповісти
Нет . Тут Митенька есть так он не такою шнягу на Пороха выкладывал и ничего не забанивали!. Появляеться изредка уже. Все его тут чморят как увидят! В чем тебе картинка то ненравиться?
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13.06.2020 16:29 Відповісти
не люблю когда с первого лица делают жопу, это значит и со страны
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13.06.2020 16:38 Відповісти
Да а когда эта жопа называла Украину немецкой актрисой для фильмов для взрослых ты любил?
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13.06.2020 16:44 Відповісти
Тогда тебе в *********. Там фюрера любят.
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13.06.2020 17:24 Відповісти
Зеленский не признал вину "девочки" Мендель в конфликте с "неэтичным" журналистом. Это фотка с этой статьи!
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13.06.2020 16:30 Відповісти
как думаете, торкнет!?
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13.06.2020 21:52 Відповісти
Які огидні мармизи!
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14.06.2020 16:36 Відповісти
Спочатку ригів, які війну привели в Україну, а вже після інших.
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13.06.2020 15:44 Відповісти
..ля і тут в зебілів порошенко винен)))
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13.06.2020 15:44 Відповісти
Разницу между убийствами Гандзюк,Шеремета,полковника Шаповала,Акуевой и ее мужа...,все это звенья одной цепочки из кремля управляемой...
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13.06.2020 15:44 Відповісти
Суд Пресяжных - это будет справедливо! Только должны присяжных, как в США набирать! Чтобы их изолировали на все время суда и они были 24 часа в сутки и 7 дней в неделю под наблюдением камер и чтобы их невозможно было подкупить или запугать. Ну это я говорю не про данное дело, а вообще, что все судебные решения должны выноситься присяжными!!! И чтобы транслировали дела, как в США по делу Симсона, что смотрела вся Америка!
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13.06.2020 15:47 Відповісти
не удачный пример - дело Симсона)
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13.06.2020 16:05 Відповісти
ну я не аналогию по делам Стерненко и Симпсона, а по тому, что за делом Симпсона следила вся Америка. Присяжных держали в изоляции месяцами и под камерами наблюдения. Дело было интересное, что куча фильмов еще сняли и сериалов по делу. Вот так у нас было бы интересно сделать, чтобы все смотрели суд и всем интересна истина была и т.п. И я не конкретно за дело Стерненко! Я говорю за саму систему судов. Чтобы у нас заработали нормально суды присяжных и чтобы показывали по телику эти дела и т.п. Чтобы вся общественность следила за справедливостью.
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13.06.2020 16:34 Відповісти
......мечтатель......а доживём ли мы?.....
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13.06.2020 20:01 Відповісти
и это уже шютка... бубочка-клоун победил потому что все были против вора пороха... обосрался вырок... неужели следующий стерненко?
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13.06.2020 15:47 Відповісти
***, кому еще нужны доказательства, что дело уголовное преследование стерненко - заказное? Не верите? Тогда ответьте на два вопроса: почему каждая зелесрань так предвзято относится к процессу? Почему уголовное дело расследует сбу, а не полиция, как это прописано в законе?
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13.06.2020 15:47 Відповісти
Ну расследует сбу наверное потому ,что мусора сами причастны к нападениям на Стерненко
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13.06.2020 17:14 Відповісти
ЛЮДИ, ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ! но об этом завтра...
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13.06.2020 15:48 Відповісти
А судді хто?
Хай спочатку покажуть свої декларації!
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13.06.2020 15:49 Відповісти
так вот, следующий пре... или пер... президент Стерненко?
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13.06.2020 15:49 Відповісти
Я думаю тебе бы Путин подошел в миру *****!
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13.06.2020 15:52 Відповісти
с чего вы взяли?) зебыдло разбежиться за рыг голосовать, а Стерненко ,как не крути ,на рыгу для них не тянет
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13.06.2020 16:09 Відповісти
Кремлевские Хмыри потому и ИХТАМНЕТы,что быдла этого нигде нет,но оно есть...,а вмешательство в выборы США,Франции и Германии то была тренировка,Выборы в Украине выиграл Путлер не вмешиваясь... 73% нарисовал как себе раньше на РАБссии...,делов то У Путлероа кажись было 73,38 %,у Зеленского 73,11 кажись..Контора пишеть правильные ПРОценты...
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13.06.2020 15:51 Відповісти
Про суд присяжних в злиденній Україні годі й думати. За копійки людей куплять винуватці.
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13.06.2020 15:52 Відповісти
Ваша, так называемая "партия" столько понаобещала. Прям Шехерезада какая-то.
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13.06.2020 15:53 Відповісти
Ты похобот наверное!
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13.06.2020 15:55 Відповісти
А вот и нет!
Хотя сейчас и живу на расстоянии двух остановок транспорта от Рошен!))))
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13.06.2020 16:39 Відповісти
Итак следите за игрой: одесское мусорское сепарье решило замочить главу местного Правого сектора, который очень сильно мешал им крышевать наркоту. Первый раз неудачно. Второй раз тоже. На третий раз "правосек" вообще замочил киллера. И тут фарт: зе-сепарская команда приходит к власти в стране поэтому было решено замочить стерненко в тюрьме.
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13.06.2020 15:59 Відповісти
Порохнявое, а само-то ты веришь в "Первый раз неудачно. Второй раз тоже. На третий раз "правосек" вообще замочил киллера"? Хотели бы замочить давно бы похоронили. Или ОНО Рембо такое?
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13.06.2020 17:17 Відповісти
Когда станете Венесуэлой водителя автобукса Мадурой,не забудьте вспомнить Зелю не водителя трамвая...
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13.06.2020 16:01 Відповісти
Нам нужен суд, которому мы все будем доверять Источник: https://censor.net/n3201834
пропоную для всіх цих "зе", "опзж", "об", "шарія", ригів, всіх їхніх медіа та посіпак застосувати найсправедливіший суд ім. Лінча.
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13.06.2020 16:04 Відповісти
Чумошники покушавшиеся на жизнь человека получили свое' вот вам суд присяжных, и пусть судья у которой( го) есть дети нивелирует факт
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13.06.2020 16:05 Відповісти
Почему товарищ Сралин убил Сергея Мироновича Кирова в 1934 году знаете? Потому что Киров был бабник и развратник и мешал товарищу Сралину управлять быдлом,и никакой он не конкурент вождю Мирового гавна....,тьыу блин,ПРОЛЕТАЙрята...
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13.06.2020 16:10 Відповісти
страшной сон люмпенов - стать пролетариями.
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13.06.2020 16:17 Відповісти
А зачем Киров мешал Сталину?
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13.06.2020 16:33 Відповісти
Возьмите меня в суд присяжных, готовлю вердикт - второго нападающего отдать в руки правосудия - в руки Стерненко. после, дело закрыть из за отсутствия отвектчиков.
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13.06.2020 16:13 Відповісти
Сперва научись писать без ошибок - "отвектчиков."
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13.06.2020 16:21 Відповісти
языком оккупанта сам комп писать не желает... это протест...
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13.06.2020 16:24 Відповісти
У тебя есть возможность совершить подвиг и уничтожить "оккупанта"!
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13.06.2020 16:56 Відповісти
Где санкции против медветчука.Закрытие путинских пропаганд каналов zik,112 newsone.
Штрафы за украинские квоты на радио и тв.
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13.06.2020 16:53 Відповісти
Стерненка має судити суд присяжних, який обіцяла впровадити наша партія, - "слуга народу" Гурін - Цензор.НЕТ 1629
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13.06.2020 16:17 Відповісти
яке жахливе фото...
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13.06.2020 16:29 Відповісти
да... барашек же за зе не голосовал
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13.06.2020 16:31 Відповісти
могу с вами поспорить... за Зе голосовали барашки всем своим стадом...
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13.06.2020 16:42 Відповісти
просто везти дрова та казан, на яких її будуть готувати, поряд зі ще живою вівцею...
це перебор
це, як втеча "зі столом" у зеків
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13.06.2020 17:22 Відповісти
да, что бы такое даже придумать и заснять, надо быть конкретным овце*бом!!
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13.06.2020 21:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NE4W3yq4kEE&t=49s Судилище над стерненком. Зе-влада підписує собі вирок...
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13.06.2020 16:22 Відповісти
сбушников ермака и таран судить надо.

Диверсанты эрмак и таран поехали на мастеркласс спецкурсы по уничтожению украины.
В париже они просмотрят видосы, многократно заучат новые спецоперации против украины.
Тексты, что зе говорить и что делать. Передадут слово в слово.
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13.06.2020 16:26 Відповісти
Правильно-коли є запит суспільства на героїзацію стерненків(як флойдів у США),то навіть і вбивця чи жертва мають право на суд присяжних.
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13.06.2020 16:27 Відповісти
Куди замахнувсь - суд присяжних. На такий суд не натиснеш і не купиш. Як тоді жити корупційному режиму в Україні???
____________
Зєлю геть. Дострокові.
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13.06.2020 16:45 Відповісти
https://censor.net/user/98956 Зеля буде два строки.
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13.06.2020 17:27 Відповісти
Нельзя забывать, что приговор будет выносить все-таки назначаемый судья, а назначаемые присяжные будут решать виновен человек или нет. Ничем это не отличается от того, что было до сих пор.
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13.06.2020 16:49 Відповісти
Обвинувачення Стерненнка підтверджує тезис, що вибір має значення.
Що робив Сергій перед виборами президента? Відчайдушно хейтив Порошенка і всіляко підтримував Зеленського. От тепер нехай по повній відчує на собі результат свого ж вибору.
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13.06.2020 16:52 Відповісти
Покрывал и получал с торговцев наркотиками :ты ничего не попутал ,это мусоров работа
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13.06.2020 17:07 Відповісти
Или увольняет козыря-ермака и тарана или зе выносится с ап с венедиктовой
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13.06.2020 16:55 Відповісти
Рюкзаков ,портянка и бенедиктова и зеленые резиденты запомните :никакого суда над Стерненко не будет,пока заказчики нападений на него ,которых вы покрываете ,также не предстанут перед судом и не получат сроки за свои злодеяния ,а до тех пор, никто не даст вам засудить и посадить его,пусть даже он и убил при самообороне нападавшего .Хотите уличных противостояний и нового майдана?Получите
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13.06.2020 17:05 Відповісти
Тут не пляше суд присяжних, ця справа вже давно переросла в політичну. І якщо в присяжних будуть виродки по типу Сівохо, то вирок буде завідомо відомий.
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13.06.2020 17:09 Відповісти
Просте питання - чому ці двоє,"втретє проводячи замах на життя Стерненко" не взяли хоча б пістолет?..Ну це ж так просто,зустрів,витягнув,вистрілив і пішли обидва собі далі...А виглядає так,що прийшли вбивати,один витягнув ніж,який Стерненко тут же забрав і догнавши через сто метрів заколов на смерть...Другий і ножа не мав,але якимсь чином отримав ножові поранення і теж кинувся тікати...За ним погналась тьолка Стерненки,але не догнала...Ситуація знята самим Стерненко на відео,з коментарями,поясненями і для кожної розумної людини зрозуміла,ясна і проста як дріт...Але не для наших ідіотів...
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13.06.2020 18:50 Відповісти
Ну во первых эти двое проводили замах на стерненко впервые .В двух случаях ранее были другие люди ,а во вторых, они были боксерами и голыми руками запросто могли его убить
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13.06.2020 18:58 Відповісти
Кілери-боксьори...Ідуть вбивати голими руками...Дається взнаки ліквідація психушок...
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14.06.2020 12:17 Відповісти
Ты даже не представляешь какие есть на свете самоуверенные идиоты.
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13.06.2020 19:02 Відповісти
Може пора судити замовників і виконавців заказних нападів на активістів!!!
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13.06.2020 20:21 Відповісти
Кожний раз як черговий «слуга народу» щось скаже я запитую себе: чийого народу ці слуги?! Давайте спитаємо відверто: який процент українців єврейського походження?!
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13.06.2020 20:27 Відповісти
кацапку венедиктову надо давно уже на скамью подсудимых
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13.06.2020 20:41 Відповісти
Пока создадут суд присяжных, скольким он ещё людям кишки наружу выпустит остаётся только догадываться.
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13.06.2020 21:07 Відповісти
Я думаю всем тем ,кто осмелиться повторить подвиг последних нападавших.И будет чертовски прав
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13.06.2020 21:52 Відповісти
Стерненко специально встретился с девушкой под прикрытием и даже хотел женится, что бы отомстить нападавшим в прошлый раз наемным бандитам за то что они его чуть не убили, но переборщил и превысил самооборону, замочил нападавшего, а надо было забрать у их нож ,попросить, что бы бандиты больше, так не делали и отвести их в полицию или хотя бы нож отдать и написать заявление, тогда Стерненка не посадят.
Значит не надо оказывать сопротивление убийцам,а то посадят в тюрьму, что бы неоказывали сопротивление полиции на Майдане, и тогда надо извинимся перед Портновым за то что Захарченко - министр МВД не давал приказ стрелять в людей и вообще не было такого приказа, давайте извинимся перед Януковичем, перед наемниками - террористами, которые стреляют в Украинских солдат, повидемому так надо.
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13.06.2020 23:14 Відповісти
Стерненко-молодец!
Побольше бы таких ребят. А прислужников оккупантов нужно уничтожать!
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14.06.2020 05:05 Відповісти
 
 