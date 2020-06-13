Стерненка має судити суд присяжних, який обіцяла впровадити наша партія, - "слуга народу" Гурін
Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін вважає, що Сергія Стерненка має судити суд присяжних.
Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.
"Під час третього нападу вбивцю вбито.
Вчора я, як член Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України по розслідуванню нападів на активістів свідчив в суді під присягою по справі Сергія Стерненка.
Як член ТСК, я не бачу в цьому процесі реальної неупередженості і не розумію чому швидкість цього розслідування так разюче відрізняється від темпів розслідування інших нападів на Стерненка та активістів по всій Україні, справи яких досліджує ТСК.
Під час третього нападу вбивцю вбито — ось суть справи Стерненка.
Чи є винним за цей самозахист громадянин, на якого системно нападають — і держава не пропонує захисту?
Я не знаю.
Але знаю, що кожен громадянин України має право на справедливість.
Сергій Стерненко має право, щоб його судив не "реформований" Порошенко суд, а українці в суді присяжних — який вже 25 років гарантовано громадянам Конституцією.
Впровадження суду присяжних є частиною передвиборчої програми партії "Слуга Народу" і нашою відповідальністю.
Нам потрібен суд, якому ми всі будемо довіряти".
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018-го стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї
Будь ласка, зачекайте...
Більше і додати нічого.
Хіба що - Банду ГЕТЬ !
https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev
Керівників СБУ зловили на незаконному втручанні в авіаперевезення!
А саме - незаконна вимога дозволяти рейси чи ні. Зловили серйозно - з доказами. Подивіться сьогодні «Спостерігач» на 5 каналі о 19:30. Я передав матеріали журналістам програми. Буде грандіозний скандал!
Хоть бы масочку одевали! Хотя при оральном сексе какая масочка?
Хай спочатку покажуть свої декларації!
Хотя сейчас и живу на расстоянии двух остановок транспорта от Рошен!))))
пропоную для всіх цих "зе", "опзж", "об", "шарія", ригів, всіх їхніх медіа та посіпак застосувати найсправедливіший суд ім. Лінча.
Штрафы за украинские квоты на радио и тв.
це перебор
це, як втеча "зі столом" у зеків
Диверсанты эрмак и таран поехали на мастеркласс спецкурсы по уничтожению украины.
В париже они просмотрят видосы, многократно заучат новые спецоперации против украины.
Тексты, что зе говорить и что делать. Передадут слово в слово.
____________
Зєлю геть. Дострокові.
Що робив Сергій перед виборами президента? Відчайдушно хейтив Порошенка і всіляко підтримував Зеленського. От тепер нехай по повній відчує на собі результат свого ж вибору.
Значит не надо оказывать сопротивление убийцам,а то посадят в тюрьму, что бы неоказывали сопротивление полиции на Майдане, и тогда надо извинимся перед Портновым за то что Захарченко - министр МВД не давал приказ стрелять в людей и вообще не было такого приказа, давайте извинимся перед Януковичем, перед наемниками - террористами, которые стреляют в Украинских солдат, повидемому так надо.
Побольше бы таких ребят. А прислужников оккупантов нужно уничтожать!