За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек

Во Львовской области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 139 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на данные руководителя городского штаба противодействия коронавирусу Галины Сличной.

"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 557 ПЦР-тестов, из которых 139 – позитивные", - указано в сообщении.

Это наибольшее число инфицированных за сутки за время всей эпидемии.

76 инфицированных являются жителями Львова, остальные – жители районов области

В общей сложности за время эпидемии во Львовской области коронавирусом COVID-19 заболели 2797 человек, 96 умерли и 618 – выздоровели.

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