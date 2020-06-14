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За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек
Во Львовской области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 139 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на данные руководителя городского штаба противодействия коронавирусу Галины Сличной.
"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 557 ПЦР-тестов, из которых 139 – позитивные", - указано в сообщении.
Это наибольшее число инфицированных за сутки за время всей эпидемии.
76 инфицированных являются жителями Львова, остальные – жители районов области
В общей сложности за время эпидемии во Львовской области коронавирусом COVID-19 заболели 2797 человек, 96 умерли и 618 – выздоровели.
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"то лі туман ..
то лі сочний екстаз наркоти..."..
Яка на...уй затримка 20 днів ?
Хаппі Ланд,може це твої екстерн -"місячні" ?
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!