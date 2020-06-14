РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7943 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 241 33

За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек

За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек

Во Львовской области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 139 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на данные руководителя городского штаба противодействия коронавирусу Галины Сличной.

"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 557 ПЦР-тестов, из которых 139 – позитивные", - указано в сообщении.

Это наибольшее число инфицированных за сутки за время всей эпидемии.

76 инфицированных являются жителями Львова, остальные – жители районов области

В общей сложности за время эпидемии во Львовской области коронавирусом COVID-19 заболели 2797 человек, 96 умерли и 618 – выздоровели.

За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки выявлено 648 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, выздоровели -106

Автор: 

карантин (16729) Львов (4582) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2903)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Мы будем так жить пока румяный презедент с дружбанами гульбанит в кабаке без всяких масок, да еще и с главным санврачем в придачу, а потом требует от остальных соблюдения карантина.
показать весь комментарий
14.06.2020 10:25
+8
За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек - Цензор.НЕТ 7957
показать весь комментарий
14.06.2020 10:04
+6
повторю что наше быдло положит десятки тыс людей. пока мы все не научимся уважать других людей вокруг себя (в данный момент соблюдать правила при карантине) так и будем жить в нищете и с проблемами, ведь наши быдляки на тротуарах кидают корыто, на встречках безприделят, на природе гадят, в правительстве срут на всех обворовывая, и сейчас своим сраловом забирают жизни ни в чём не повинных людей. нет культуры и уважения.. быдло страна...
показать весь комментарий
14.06.2020 10:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек - Цензор.НЕТ 7957
показать весь комментарий
14.06.2020 10:04 Ответить
Изолировать Львов от выздоравливающей Украины как источник заразы
показать весь комментарий
14.06.2020 12:07 Ответить
https://censor.net/ua/user/410710, йди на йуф, ізолюй членограя і його гоп компанію в Ростов
показать весь комментарий
14.06.2020 13:30 Ответить
повторю что наше быдло положит десятки тыс людей. пока мы все не научимся уважать других людей вокруг себя (в данный момент соблюдать правила при карантине) так и будем жить в нищете и с проблемами, ведь наши быдляки на тротуарах кидают корыто, на встречках безприделят, на природе гадят, в правительстве срут на всех обворовывая, и сейчас своим сраловом забирают жизни ни в чём не повинных людей. нет культуры и уважения.. быдло страна...
показать весь комментарий
14.06.2020 10:14 Ответить
Вали в рашку.
показать весь комментарий
14.06.2020 10:23 Ответить
с бутылки сначала слезь а потом патякай.
показать весь комментарий
14.06.2020 10:24 Ответить
Не суди про мене по своїх родичах.
показать весь комментарий
14.06.2020 10:27 Ответить
ольгінського прапорщика з пропитим синюшним рилом видно здалеку... навіть якщо він назветься "Надійкою","оксанкою " чи "Марічкою" )))
показать весь комментарий
14.06.2020 16:11 Ответить
Мы будем так жить пока румяный презедент с дружбанами гульбанит в кабаке без всяких масок, да еще и с главным санврачем в придачу, а потом требует от остальных соблюдения карантина.
показать весь комментарий
14.06.2020 10:25 Ответить
да. у нас "вожди" то крысы циничные то дебилы завершенные,... (объединяет их одно "проблемы индейцев вождя не е....т".)
показать весь комментарий
14.06.2020 10:32 Ответить
Я смотрю для вас чем дурнее пример тем заразительнее!
показать весь комментарий
14.06.2020 11:21 Ответить
гавнокомандувач відвідує заклади харчування без маски, депутати від слуги народу у велюрі обслуговують еліту без масок , і т.д. покзують приклад наріду. І крім цього 73% електорату такі самі як їх поводир.
показать весь комментарий
14.06.2020 10:35 Ответить
львов в большинстве своём свидетели потужных покращень... "такі самі як їх поводир".
показать весь комментарий
14.06.2020 10:41 Ответить
Шкода що не на 100 відсотків порохоботи. Понаїхало узкоязичних панімаїшь за останні роки.
показать весь комментарий
14.06.2020 10:53 Ответить
после потужных покращень и 9999 потужных реформ и тотальной корупции и крысячничества мало кто из норм людей захочет быть "порохоботом". да и мега крыса соевая настолько циничен что обозвал своих сектантов ботами. и вам не стрёмно что он вас обворовал и за г не считает.
показать весь комментарий
14.06.2020 11:02 Ответить
у надійки в голові
"то лі туман ..
то лі сочний екстаз наркоти..."..
показать весь комментарий
14.06.2020 16:13 Ответить
Отож беда, не понаехало бы все 100% заболели бы, а так хоть кто-то мозг включает!
показать весь комментарий
14.06.2020 11:24 Ответить
А ви яким боком до Львова? Я тут народився, як і мої батьки. А ви дочка кгбістів звезених після репересій НКВД? Якось розберемосся зі своїми "поводирями", головне щоб такі як ви зелену шоблу нам у міську раду не всунули. Бо на прикладі України вже бачимо "потужне керівництво" державою.
показать весь комментарий
14.06.2020 11:13 Ответить
ваша секта набрала 8% потому что неистовство сектантов и мега крыс вашего кобла зашкаливает. в Украине в большинстве своём адекватные люди и ваш тупой злостный цирк после мародёрства, мега коррупции и котлов под парады с офшорами вам никто не забудет. своим хамством большинству населения вы только срёте себе в шапку и рано или поздно вас заставят эту шапку одеть.
показать весь комментарий
14.06.2020 11:24 Ответить
Цирк почався після приходу до влади клоунів, яких понавибирали кацапські колаборанти, твого штибу. Ви не просто щурі - ви мерзенні смердючі пацюки, які сплять і думають як привести пуйла в Україну. Але затямте собі - Львів під кацапню ніколи не ляже, і це розуміють навіть ваші вожді в кремлі.
показать весь комментарий
14.06.2020 12:28 Ответить
и всё таки у вас неистовство. вы снова назвали огромную часть украинцев кацапскими колаборантами и щурами, то бишь делите укранцев на своих и чужих...и чем вы отличаетесь от лугандонских сеперов те тоже делят... давайте месите до дна, узколобое рагульё, ведь за всё заплачено. научитесь уже сепарские твари уважать свою страну и людей в ней. и ставить в пример мега крысусоевую не приведёт к хорошим результатам. вор, убийца(котлы и не только), похититель людей(михо в мешку на частном самолёте),... не должен быть примером для людей.
показать весь комментарий
14.06.2020 12:46 Ответить
Надійко.. що за маячня ?
показать весь комментарий
14.06.2020 16:14 Ответить
Та ти хвора на всю голову. Сама прочитай що ти пишеш.
показать весь комментарий
14.06.2020 17:47 Ответить
Не подобається Львів - обирайте життя в кращому місті.
показать весь комментарий
14.06.2020 11:13 Ответить
Красноречивая информация.

За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек - Цензор.НЕТ 4011
показать весь комментарий
14.06.2020 10:16 Ответить
И все безсимптомные.
показать весь комментарий
14.06.2020 10:25 Ответить
У меня сегодня что-то насморк. Походу коронавирус. Это сейчас единственный вирус 😆🤣
показать весь комментарий
14.06.2020 10:25 Ответить
Ну понятное дело, самая свидомая область Украины!!!! Хотя.... ложили они и на Президента и на все указы! Все кругом дураки.
показать весь комментарий
14.06.2020 11:20 Ответить
Во це голосувало за Зеленського.
показать весь комментарий
14.06.2020 13:28 Ответить
Ну якщо взяти до уваги, що затримка до 20 днів (від взяття проб на аналіз до власне аналізу), то скоріше за все більшість з тих 139 станом на зараз вже здорові.
показать весь комментарий
14.06.2020 11:29 Ответить
Крім доморощених Інтернет-революціонерів,виявляється,існують доморощені диванні Ковід -"експерди"))

Яка на...уй затримка 20 днів ?

Хаппі Ланд,може це твої екстерн -"місячні" ?
показать весь комментарий
14.06.2020 16:17 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
показать весь комментарий
14.06.2020 14:16 Ответить
По Львові слід взяти до уваги те, що є дуже велика черга на тести, і статистика є дуже відносною. Зокрема, з першого джерела знаю, що зараз зовсім не беруть тести, щоб перевірити, чи людина вилікувалася, так як не встигають перевіряти тих, у кого є підозра. Як також, як вже вище хтось зазначив, зараз роблять тести проб, взятих у 20-х числах травня. Щоправда в останні дні збільшується число госпіталізованих майже у всіх спеціалізованих лікарнях, і поступає багато важких хворих. Тому бережімо себе. але без однобічного трактування статистики.
показать весь комментарий
14.06.2020 14:47 Ответить
 
 