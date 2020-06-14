УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7848 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 241 33

За добу на Львівщині COVID-19 діагностовано у 139 осіб

За добу на Львівщині COVID-19 діагностовано у 139 осіб

У Львівській області за минулу добу коронавірус діагностували у 139 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради з посиланням на дані керівника міського штабу протидії коронавірусу Галини Слічної.

"За оперативними даними, за минулу добу лабораторні центри в місті провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 - позитивні", - зазначено в повідомленні.

Це найбільша кількість інфікованих за добу за час всієї епідемії.

76 інфікованих є жителями Львова, решта - жителі районів області

В цілому за час епідемії у Львівській області на коронавірус COVID-19 захворіли 2797 осіб, 96 померли і 618 - одужали.

За добу на Львівщині COVID-19 діагностовано у 139 осіб 01

Також читайте: Карантин у Львівській області продовжили на тиждень

карантин (18172) Львів (3069) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Мы будем так жить пока румяный презедент с дружбанами гульбанит в кабаке без всяких масок, да еще и с главным санврачем в придачу, а потом требует от остальных соблюдения карантина.
показати весь коментар
14.06.2020 10:25
+8
За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек - Цензор.НЕТ 7957
показати весь коментар
14.06.2020 10:04
+6
повторю что наше быдло положит десятки тыс людей. пока мы все не научимся уважать других людей вокруг себя (в данный момент соблюдать правила при карантине) так и будем жить в нищете и с проблемами, ведь наши быдляки на тротуарах кидают корыто, на встречках безприделят, на природе гадят, в правительстве срут на всех обворовывая, и сейчас своим сраловом забирают жизни ни в чём не повинных людей. нет культуры и уважения.. быдло страна...
показати весь коментар
14.06.2020 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек - Цензор.НЕТ 7957
показати весь коментар
14.06.2020 10:04 Відповісти
Изолировать Львов от выздоравливающей Украины как источник заразы
показати весь коментар
14.06.2020 12:07 Відповісти
https://censor.net/ua/user/410710, йди на йуф, ізолюй членограя і його гоп компанію в Ростов
показати весь коментар
14.06.2020 13:30 Відповісти
повторю что наше быдло положит десятки тыс людей. пока мы все не научимся уважать других людей вокруг себя (в данный момент соблюдать правила при карантине) так и будем жить в нищете и с проблемами, ведь наши быдляки на тротуарах кидают корыто, на встречках безприделят, на природе гадят, в правительстве срут на всех обворовывая, и сейчас своим сраловом забирают жизни ни в чём не повинных людей. нет культуры и уважения.. быдло страна...
показати весь коментар
14.06.2020 10:14 Відповісти
Вали в рашку.
показати весь коментар
14.06.2020 10:23 Відповісти
с бутылки сначала слезь а потом патякай.
показати весь коментар
14.06.2020 10:24 Відповісти
Не суди про мене по своїх родичах.
показати весь коментар
14.06.2020 10:27 Відповісти
ольгінського прапорщика з пропитим синюшним рилом видно здалеку... навіть якщо він назветься "Надійкою","оксанкою " чи "Марічкою" )))
показати весь коментар
14.06.2020 16:11 Відповісти
Мы будем так жить пока румяный презедент с дружбанами гульбанит в кабаке без всяких масок, да еще и с главным санврачем в придачу, а потом требует от остальных соблюдения карантина.
показати весь коментар
14.06.2020 10:25 Відповісти
да. у нас "вожди" то крысы циничные то дебилы завершенные,... (объединяет их одно "проблемы индейцев вождя не е....т".)
показати весь коментар
14.06.2020 10:32 Відповісти
Я смотрю для вас чем дурнее пример тем заразительнее!
показати весь коментар
14.06.2020 11:21 Відповісти
гавнокомандувач відвідує заклади харчування без маски, депутати від слуги народу у велюрі обслуговують еліту без масок , і т.д. покзують приклад наріду. І крім цього 73% електорату такі самі як їх поводир.
показати весь коментар
14.06.2020 10:35 Відповісти
львов в большинстве своём свидетели потужных покращень... "такі самі як їх поводир".
показати весь коментар
14.06.2020 10:41 Відповісти
Шкода що не на 100 відсотків порохоботи. Понаїхало узкоязичних панімаїшь за останні роки.
показати весь коментар
14.06.2020 10:53 Відповісти
после потужных покращень и 9999 потужных реформ и тотальной корупции и крысячничества мало кто из норм людей захочет быть "порохоботом". да и мега крыса соевая настолько циничен что обозвал своих сектантов ботами. и вам не стрёмно что он вас обворовал и за г не считает.
показати весь коментар
14.06.2020 11:02 Відповісти
у надійки в голові
"то лі туман ..
то лі сочний екстаз наркоти..."..
показати весь коментар
14.06.2020 16:13 Відповісти
Отож беда, не понаехало бы все 100% заболели бы, а так хоть кто-то мозг включает!
показати весь коментар
14.06.2020 11:24 Відповісти
А ви яким боком до Львова? Я тут народився, як і мої батьки. А ви дочка кгбістів звезених після репересій НКВД? Якось розберемосся зі своїми "поводирями", головне щоб такі як ви зелену шоблу нам у міську раду не всунули. Бо на прикладі України вже бачимо "потужне керівництво" державою.
показати весь коментар
14.06.2020 11:13 Відповісти
ваша секта набрала 8% потому что неистовство сектантов и мега крыс вашего кобла зашкаливает. в Украине в большинстве своём адекватные люди и ваш тупой злостный цирк после мародёрства, мега коррупции и котлов под парады с офшорами вам никто не забудет. своим хамством большинству населения вы только срёте себе в шапку и рано или поздно вас заставят эту шапку одеть.
показати весь коментар
14.06.2020 11:24 Відповісти
Цирк почався після приходу до влади клоунів, яких понавибирали кацапські колаборанти, твого штибу. Ви не просто щурі - ви мерзенні смердючі пацюки, які сплять і думають як привести пуйла в Україну. Але затямте собі - Львів під кацапню ніколи не ляже, і це розуміють навіть ваші вожді в кремлі.
показати весь коментар
14.06.2020 12:28 Відповісти
и всё таки у вас неистовство. вы снова назвали огромную часть украинцев кацапскими колаборантами и щурами, то бишь делите укранцев на своих и чужих...и чем вы отличаетесь от лугандонских сеперов те тоже делят... давайте месите до дна, узколобое рагульё, ведь за всё заплачено. научитесь уже сепарские твари уважать свою страну и людей в ней. и ставить в пример мега крысусоевую не приведёт к хорошим результатам. вор, убийца(котлы и не только), похититель людей(михо в мешку на частном самолёте),... не должен быть примером для людей.
показати весь коментар
14.06.2020 12:46 Відповісти
Надійко.. що за маячня ?
показати весь коментар
14.06.2020 16:14 Відповісти
Та ти хвора на всю голову. Сама прочитай що ти пишеш.
показати весь коментар
14.06.2020 17:47 Відповісти
Не подобається Львів - обирайте життя в кращому місті.
показати весь коментар
14.06.2020 11:13 Відповісти
Красноречивая информация.

За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек - Цензор.НЕТ 4011
показати весь коментар
14.06.2020 10:16 Відповісти
И все безсимптомные.
показати весь коментар
14.06.2020 10:25 Відповісти
У меня сегодня что-то насморк. Походу коронавирус. Это сейчас единственный вирус 😆🤣
показати весь коментар
14.06.2020 10:25 Відповісти
Ну понятное дело, самая свидомая область Украины!!!! Хотя.... ложили они и на Президента и на все указы! Все кругом дураки.
показати весь коментар
14.06.2020 11:20 Відповісти
Во це голосувало за Зеленського.
показати весь коментар
14.06.2020 13:28 Відповісти
Ну якщо взяти до уваги, що затримка до 20 днів (від взяття проб на аналіз до власне аналізу), то скоріше за все більшість з тих 139 станом на зараз вже здорові.
показати весь коментар
14.06.2020 11:29 Відповісти
Крім доморощених Інтернет-революціонерів,виявляється,існують доморощені диванні Ковід -"експерди"))

Яка на...уй затримка 20 днів ?

Хаппі Ланд,може це твої екстерн -"місячні" ?
показати весь коментар
14.06.2020 16:17 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
показати весь коментар
14.06.2020 14:16 Відповісти
По Львові слід взяти до уваги те, що є дуже велика черга на тести, і статистика є дуже відносною. Зокрема, з першого джерела знаю, що зараз зовсім не беруть тести, щоб перевірити, чи людина вилікувалася, так як не встигають перевіряти тих, у кого є підозра. Як також, як вже вище хтось зазначив, зараз роблять тести проб, взятих у 20-х числах травня. Щоправда в останні дні збільшується число госпіталізованих майже у всіх спеціалізованих лікарнях, і поступає багато важких хворих. Тому бережімо себе. але без однобічного трактування статистики.
показати весь коментар
14.06.2020 14:47 Відповісти
 
 