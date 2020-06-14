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За добу на Львівщині COVID-19 діагностовано у 139 осіб
У Львівській області за минулу добу коронавірус діагностували у 139 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради з посиланням на дані керівника міського штабу протидії коронавірусу Галини Слічної.
"За оперативними даними, за минулу добу лабораторні центри в місті провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 - позитивні", - зазначено в повідомленні.
Це найбільша кількість інфікованих за добу за час всієї епідемії.
76 інфікованих є жителями Львова, решта - жителі районів області
В цілому за час епідемії у Львівській області на коронавірус COVID-19 захворіли 2797 осіб, 96 померли і 618 - одужали.
Топ коментарі
+12 Andriy Kalnyshevsky
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+8 KAISERWALD
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+6 Надія Лезновська
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"то лі туман ..
то лі сочний екстаз наркоти..."..
Яка на...уй затримка 20 днів ?
Хаппі Ланд,може це твої екстерн -"місячні" ?
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!