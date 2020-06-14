За добу на Львівщині COVID-19 діагностовано у 139 осіб

У Львівській області за минулу добу коронавірус діагностували у 139 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради з посиланням на дані керівника міського штабу протидії коронавірусу Галини Слічної.

"За оперативними даними, за минулу добу лабораторні центри в місті провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 - позитивні", - зазначено в повідомленні.

Це найбільша кількість інфікованих за добу за час всієї епідемії.

76 інфікованих є жителями Львова, решта - жителі районів області

В цілому за час епідемії у Львівській області на коронавірус COVID-19 захворіли 2797 осіб, 96 померли і 618 - одужали.

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