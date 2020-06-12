Карантин у Львівській області продовжили на тиждень

Лікарні, відведені для пацієнтів з COVID-19, заповнені більш ніж на 1/3, а стан пацієнтів, яких доводиться госпіталізувати, зараз тяжчий, ніж місяць або два тому.

Рішення продовжити карантин ухвалили на засіданні комісії ТЕБ та НС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина потрапляє під послаблення лише за двома. Рівень захворюваності в області залишається занадто високим, пояснили в обладміністрації.

"За дві попередні доби на Львівщині зафіксовано понад 250 нових хворих на коронавірус. Це антирекорд, загальний показник інцидентності по області, за норми 12, зараз становить 21,4. Тому, з огляду на це, про послаблення карантину поки говорити не можемо", - сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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За його словами, всі цифри зараз свідчать про пік карантину на Львівщині, а люди, які потрапляють до лікарні, перебувають у більш важкому стані, ніж ті, хто хворів місяць або два тому.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис зазначив, що пацієнти, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому або середньої тяжкості станах.

"Заповнення місць - майже 34,8%, а кількість проведених ПЛР-тестувань на 100 тис. населення - 27, показник інцидентності по Львову - 41", - розповів Чемерис.

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Наступне засідання, на якому розглянуть можливе послаблення карантинних заходів, відбудеться 19 червня.