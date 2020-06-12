Карантин во Львовской области продлили на неделю

Больницы, отведенные для пациентов с COVID-19, заполнены более чем на 1/3, а состояние пациентов, которых приходится госпитализировать, сейчас более тяжелое, чем месяц или два назад.

Решение продлить карантин приняли на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабления только по двум. Уровень заболеваемости в области остается слишком высоким, пояснили в обладминистрации.

"За двое предыдущих суток на Львовщине зафиксировано более 250 новых больных коронавирусом. Это антирекорд, общий показатель инцидентности по области, при норме 12, сейчас составляет 21,4. Поэтому, с учетом этого, об ослаблении карантина пока говорить не можем", - сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

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По его словам, все цифры сейчас свидетельствуют о пике карантина на Львовщине, а люди, которые попадают в больницу, находятся в более тяжелом состоянии, чем те, кто болел месяц или два назад.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис отметил, что пациенты, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом или средней тяжести состояниях.

"Заполненность мест — почти 34,8%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения — 27, показатель инцидентности по Львову 41", — рассказал Чемерис.

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Следующее заседание, на котором рассмотрят возможно ослабление карантинных мероприятий, состоится 19 июня.