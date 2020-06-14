Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

По состоянию на воскресенье, 14 июня, к ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.

На сегодня показатель инцидентности превышен в следующих регионах:

Киев - 16,38

Винницкая область - 16,64

Волынская область - 33,55

Житомирская область - 13,58

Закарпатская область - 24,73

Ивано-Франковская область - 12,14

Львовская область - 26,92

Ривненская область - 25,59

Тернопольская область - 14,64

Черновицкая область - 30,74

Черниговская область - 13,23

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