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Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
По состоянию на воскресенье, 14 июня, к ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.
На сегодня показатель инцидентности превышен в следующих регионах:
- Киев - 16,38
- Винницкая область - 16,64
- Волынская область - 33,55
- Житомирская область - 13,58
- Закарпатская область - 24,73
- Ивано-Франковская область - 12,14
- Львовская область - 26,92
- Ривненская область - 25,59
- Тернопольская область - 14,64
- Черновицкая область - 30,74
- Черниговская область - 13,23
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это не ощущение.
Ми, здається, об'єднаємо усі види підходу до боротьби з вірусом: спочатку йшли по італійсько-іспанському варіанту з найжорсткішим карантином, тепер переходимо на білорусько-шведський. А невдовзі (під місцеві вибори) впровадимо туркменський варіант - повну заборону розмов про вірус, щоб складалось враження, що ми, дякуючи найкращів владі в світі, вже подолали вірус.
Никакого спада в Швеции нет и близко!
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
Повторю еще раз для тех, до кого туго доходит. Изолировать нужно было только въезжающих, а не всю страну. Авиасообщение нужно было перекрывать с зараженными странами сразу, а не ждать заявлений ВОЗ. Никаких эвакуаций не должно было быть (ну разве что за личный счет с оплатой в том числе обсервации). Если бы вирус все же попал в страну (а он бы попал, но чуть позже), то жесткие карантинные ограничения нужно было вводить там, где возникла вспышка, а не по всей стране. Ну и массовое тестирование, запрет массовых мероприятий, ограничение количества покупателей, маски по всей стране (в помещениях, транспорте и местах скопления людей) с жесткими штрафами за несоблюдение противокарантинных мероприятий.
Кто сейчас запрещает полиции заходить в вагоны метро и штрафовать нарушителей без масок? Зачем эти дебилы гонялись за плавцом, зачем журнашлюхи толпой приставали к спортсмену на площадке? Риск заразиться у пловца и спортсмена был равен нулю, если бы не было полицейских и журнашлюх. Зачем было закрывать кофейни, работающие на вынос (при этом ни один пивной ларек не закрылся)? Какой дурак решил закрыть рынки, но оставил работать крупные торговые сети? Сейчас маршрутчики до 20-ти минут набивают автобус пассажирами. Почему автобус не прибывает за 2 минуты до отправления? Это сложно проконтролировать?
Проблема не в карантине, а в том, что все было сделано через сраку. Обратил внимание, что мы на каждых выходных получаем снижение цифр, а потом их рост? Наши данные вообще не подходят для анализа, потому что нет никакой системы. А если нет анализа, то как вообще можно принимать решения? На основании чего? Что послужило основанием для ввода карантина, что послужило основанием для его отмены? И в экономике творится то же. Если честно, то я вообще удивлен тому, что МВФ этим дебилам решил деньги выделить. Нет, как раз у меня сомнений в профессионализме Шмыгаля нет, у меня только есть сомнения, что он на страну будет работать.
И отдельная тема по транспорту. До тебя так и не дошло, что если 1 млн человек нужно попасть на работу, то они туда попадут. Когда стояло метро, я на такси с Левобережки до Нивок, бывало 1,5 часа ехал. С таким же "комфортом" люди ехали в автобусах. Это нормально? Так и не доходит, что количество людей в транспорте нужно регулировать уменьшением пассажиропотока, а не отменой транспорта? В том, что сейчас поезда ездят с интервалом в 3 минуты при возможной 1-1,5 не люди виноваты. Ну и штрафовать людей без масок в метро никто не запрещает.
Полный маразм с самого начала и абсолютный пофигизм как власти, так и народа на сег. день.
На маски все забили, носят их как попало, это никто не контролирует, а пройти ментовским рейдом в метро и супермаркетах, рынках, проконтролировать битком набитые маршрутки, - это проблема??
Только все всем по фиг. Досидятся до показателя 24, потом все закроют, и будут гонятся за пловцами.
Имбецилы.
Посмотрите на статистику в жарких странах.
Особо без разницы.
Только сознательность людей и адекватность власти могут потушить эту чуму.
Поэтому ВОЗ и прогнозирует вторую волну на осень. Но прямо они это заявить не могут, так как дебилы потеряют страх, посрывают маски и плюнут на все ограничения.
Практически все пострадали одинаково при абсолютно разном климате.
Но у нас страна дикарей.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!