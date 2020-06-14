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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

По состоянию на воскресенье, 14 июня, к ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.

На сегодня показатель инцидентности превышен в следующих регионах:

  • Киев - 16,38
  • Винницкая область - 16,64
  • Волынская область - 33,55
  • Житомирская область - 13,58
  • Закарпатская область - 24,73
  • Ивано-Франковская область - 12,14
  • Львовская область - 26,92
  • Ривненская область - 25,59
  • Тернопольская область - 14,64
  • Черновицкая область - 30,74
  • Черниговская область - 13,23

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 66 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
ощущение что на тебя с экрана смотрят идиоты.

это не ощущение.
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14.06.2020 12:17
+9
ЗЕсепар банде крайне выгодно держать ЗЕбилов на карантине, во первых выполнить задание кремлёвских кураторов ушатав полностью экономику Украины, а то что вся эта ЗЕшваль работает на Кремль полностью уверен...,а во вторых на вирус можно спихнуть все обсероны и полную некомпетентностью этой ШАпито 95 банды
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14.06.2020 12:14
+7
РИП экономика..дошатали ЗЕбилы....не надо быть трускавецким выпускником что бы уверенно сказать - рост безработицы и чудовищный дефицит бюджета в ближайшие пол года гарантирован. Спасибо ЗЕбилы навыбирали..теперь ждите конца эпохи бедности и олигархата чучела.
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14.06.2020 12:11
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РИП экономика..дошатали ЗЕбилы....не надо быть трускавецким выпускником что бы уверенно сказать - рост безработицы и чудовищный дефицит бюджета в ближайшие пол года гарантирован. Спасибо ЗЕбилы навыбирали..теперь ждите конца эпохи бедности и олигархата чучела.
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14.06.2020 12:11 Ответить
Обрати внимание, какие области болеют?
Не наводит на какие-либо мысли?
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14.06.2020 12:15 Ответить
а вот вопрос тем, кто считает, что карантин - дело правильное... зачем выходить поэтапно? это ж несколько придурковато вначале разрешить работать, а потом ездить на работу, например?
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14.06.2020 12:14 Ответить
ЗЕсепар банде крайне выгодно держать ЗЕбилов на карантине, во первых выполнить задание кремлёвских кураторов ушатав полностью экономику Украины, а то что вся эта ЗЕшваль работает на Кремль полностью уверен...,а во вторых на вирус можно спихнуть все обсероны и полную некомпетентностью этой ШАпито 95 банды
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14.06.2020 12:14 Ответить
По ряду показателей не ослаблять нужно.. А наоборот усиливать до первоначальных требований.. Но опять у нас играют в "игру слов".. Смотришь , слушаешь и ощущение что на тебя с экрана смотрят идиоты.
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14.06.2020 12:14 Ответить
ощущение что на тебя с экрана смотрят идиоты.

это не ощущение.
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14.06.2020 12:17 Ответить
До речі, ми вже майже догнали Білорусь по щоденних виявленнях. Тільки у нас це пішло вгору, а в Білорусі йде на спад, без будь-якого карантину. Тільки не треба розказувати, що статистиці Білорусі вірити не можна, а от у нас - можна. Швеція, до речі, теж вже йде на спад, теж без карантинів. А наш пік, таке враження, ще попереду - після повного зняття карантину.
Ми, здається, об'єднаємо усі види підходу до боротьби з вірусом: спочатку йшли по італійсько-іспанському варіанту з найжорсткішим карантином, тепер переходимо на білорусько-шведський. А невдовзі (під місцеві вибори) впровадимо туркменський варіант - повну заборону розмов про вірус, щоб складалось враження, що ми, дякуючи найкращів владі в світі, вже подолали вірус.
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14.06.2020 12:15 Ответить
Зебільна влада йде по китайському шляху. Ніде в Європі людей силою не затягують в лікарні, тільки в Україні. Тому люди з симптомами коронавірусу бояться звертатися до лікарів. Тестів роблять багато, але тим хто знає що немає коронавірусу, а ті хто мають симптоми ховаються від зебільної влади.
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14.06.2020 12:47 Ответить
Швеція, до речі, теж вже йде на спад, теж без карантинів.

Никакого спада в Швеции нет и близко!
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
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14.06.2020 15:22 Ответить
Ніякої логіки з дотримання карантину для зевлади не існує. Все робиться через дупу, бо за це голосували 73 відсотка виборців.
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14.06.2020 12:16 Ответить
Кто бы мог подумать: стали больше тестировать и случился всплеск выявленных случаев ковид-19! Зеленский высказался за усиление проверок соблюдения карантинных мер в магазинах и на рынках, а лучше бы начать с районных судов. В пятницу в очередной раз наблюдал, как на маски/социальную дистанцию плюют в Коммунарском суде г. Запорожья. В зал заседаний натолкали два-три десятка пенсионеров (потерпевших), усадили их тесно на скамьи и поочередно допрашивали, продержав в таком состоянии не один час. Проверки нужно направить в суды, потому, что там не только нарушают карантин, нои выносят решения о штрафах за нарушение карантина другими.
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14.06.2020 12:17 Ответить
Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6542
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14.06.2020 12:18 Ответить
Перфорации на тёрке должны быть буквами ЗЕ!
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14.06.2020 12:20 Ответить
Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2025
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14.06.2020 12:20 Ответить
Ще 64 млрд.грв. не закінчились, як тільки закінчаться, то закінчиться і карантин.
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14.06.2020 12:21 Ответить
Карантин дієвий лише у випадку хворої людини, не можна переносити хвороби на ногах, потрібен повний спокій для концентрування імунитету, а відправляти всіх на карантин це зупиняти життя... Біда з логікою у наших керівників.
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14.06.2020 12:24 Ответить
Біда з тими, хто обрав таких керівників.
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14.06.2020 12:26 Ответить
Було 4-5 а тепер 10. Припиніть коронабєсіє!
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14.06.2020 12:31 Ответить
ОПа припі-дєнта під час карантину ні на копійку не знизив витрати на утримання ж@пи припі-дєнта. За 2,5 місяці біло витрачено 75 млн гр на квіти, сувеніри та подарункові набори. Це зелене непорозуміння вважає бюджет країни своєю власністю
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14.06.2020 12:33 Ответить
Вот вам результат что порохосрань визжала снять карантин и запустить метро, ато людям скучно дома сидеть. А Парашенко вообще водил хороводы *предпринимателей* чтобы сняли карантин, ато рыгаловки и ночные клубы терпят убытки без постителей
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14.06.2020 12:49 Ответить
Опять ты тупишь. У нас был карантин? У нас была пародия на него и остановка экономики. Ты готов был сидеть в подобном "карантине" года так два-три? Что оно тебе даст? Уже МВФ тебе прямым текстом заявил, что Украина сможет восстановить экономику до докарантинного уровня только в 2024 году. Ты за два месяца потерял 4 года развития и набрал кредитов. Тебе мало? У развитых стран есть деньги на карантин. Там люди сидя дома получают зарплату. У нас на это деньги есть? Так зачем тогда было начинать то, что все равно не получится реализовать? Дурантин люди отменили сами еще до решений клоунской власти. Потому что никто не сможет сидеть месяцами дома без работы. Сам по себе карантин не лечит - это всего лишь одна из необходимых мер для предотвращения массовой заболеваемости людей.

Повторю еще раз для тех, до кого туго доходит. Изолировать нужно было только въезжающих, а не всю страну. Авиасообщение нужно было перекрывать с зараженными странами сразу, а не ждать заявлений ВОЗ. Никаких эвакуаций не должно было быть (ну разве что за личный счет с оплатой в том числе обсервации). Если бы вирус все же попал в страну (а он бы попал, но чуть позже), то жесткие карантинные ограничения нужно было вводить там, где возникла вспышка, а не по всей стране. Ну и массовое тестирование, запрет массовых мероприятий, ограничение количества покупателей, маски по всей стране (в помещениях, транспорте и местах скопления людей) с жесткими штрафами за несоблюдение противокарантинных мероприятий.
Кто сейчас запрещает полиции заходить в вагоны метро и штрафовать нарушителей без масок? Зачем эти дебилы гонялись за плавцом, зачем журнашлюхи толпой приставали к спортсмену на площадке? Риск заразиться у пловца и спортсмена был равен нулю, если бы не было полицейских и журнашлюх. Зачем было закрывать кофейни, работающие на вынос (при этом ни один пивной ларек не закрылся)? Какой дурак решил закрыть рынки, но оставил работать крупные торговые сети? Сейчас маршрутчики до 20-ти минут набивают автобус пассажирами. Почему автобус не прибывает за 2 минуты до отправления? Это сложно проконтролировать?
Проблема не в карантине, а в том, что все было сделано через сраку. Обратил внимание, что мы на каждых выходных получаем снижение цифр, а потом их рост? Наши данные вообще не подходят для анализа, потому что нет никакой системы. А если нет анализа, то как вообще можно принимать решения? На основании чего? Что послужило основанием для ввода карантина, что послужило основанием для его отмены? И в экономике творится то же. Если честно, то я вообще удивлен тому, что МВФ этим дебилам решил деньги выделить. Нет, как раз у меня сомнений в профессионализме Шмыгаля нет, у меня только есть сомнения, что он на страну будет работать.
И отдельная тема по транспорту. До тебя так и не дошло, что если 1 млн человек нужно попасть на работу, то они туда попадут. Когда стояло метро, я на такси с Левобережки до Нивок, бывало 1,5 часа ехал. С таким же "комфортом" люди ехали в автобусах. Это нормально? Так и не доходит, что количество людей в транспорте нужно регулировать уменьшением пассажиропотока, а не отменой транспорта? В том, что сейчас поезда ездят с интервалом в 3 минуты при возможной 1-1,5 не люди виноваты. Ну и штрафовать людей без масок в метро никто не запрещает.
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14.06.2020 13:51 Ответить
все по делу.
Полный маразм с самого начала и абсолютный пофигизм как власти, так и народа на сег. день.
На маски все забили, носят их как попало, это никто не контролирует, а пройти ментовским рейдом в метро и супермаркетах, рынках, проконтролировать битком набитые маршрутки, - это проблема??
Только все всем по фиг. Досидятся до показателя 24, потом все закроют, и будут гонятся за пловцами.
Имбецилы.
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14.06.2020 15:21 Ответить
Я надеюсь, что ультрафиолет-таки вирус убьет. Поэтому вряд ли у нас будет что-то серьезное - лето на улице. Власть, похоже, тоже на это надеялась, но не учла тупость населения. Хотя о какой власти я говорю? О той, что толпой без масок в кафешке сидело? Это не власть, а шуты. У них нет системного мышления, точнее вообще никакого мышления нет.
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14.06.2020 15:39 Ответить
ничего УФ не убьет, не надейтесь.
Посмотрите на статистику в жарких странах.
Особо без разницы.
Только сознательность людей и адекватность власти могут потушить эту чуму.
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14.06.2020 16:17 Ответить
Не может не убивать. Это просто химия и биология. В противном случае не работал бы антисептик от слова "совсем". Что по Вашему делает спирт? Вирус - не совсем живой организм. Ядов, способных его убить нет и быть не может. Спирт вызывает денатурацию белка. Это же делают температура и ультрафиолет. Если распадается белок, который находится на поверхности вируса (ключ), то вирус утрачивает способность заражать. Само собой, что человек может заразиться непосредственно от другого человека, но на открытом воздухе летом время жизни вируса будет измеряться секундами. В жарких странах заражение могло происходить в отелях с кондиционерами. Так что температура и ультрафиолет там не имели значения. Но в любом случае все вспышки всех заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, случаются в холодное и влажное время года. Исключений из этого правила вроде как нет.

Поэтому ВОЗ и прогнозирует вторую волну на осень. Но прямо они это заявить не могут, так как дебилы потеряют страх, посрывают маски и плюнут на все ограничения.
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14.06.2020 16:32 Ответить
и тем не менее, ВОЗ не доказала, что в жарких странах его не или меньше.
Практически все пострадали одинаково при абсолютно разном климате.
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14.06.2020 23:11 Ответить
Жалкий ЗЕбильный троль забывает что все эти предприниматели на 80% голосовлаи за ЗЕкловуна...
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14.06.2020 15:17 Ответить
Надо выбирать-спасать экономику,или спасать людей.При чем,оба решения,,плохие,,Хорошего,чтобы всех устроило нет вообще.
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14.06.2020 13:14 Ответить
люди сами могли бы себя спасти, если бы носили маски и соблюдали соц. дистанцию.
Но у нас страна дикарей.
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14.06.2020 15:24 Ответить
Да. Но у нас есть еще армия дармоедов во главе с Аваковым. А еще есть подобие преза, кабмин и ВР для указов, постановлений и законов. И теоретически у этого всего есть полномочия, чтобы поставить дикарей в стойло... Но нет - там сидят такие же бараны.
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14.06.2020 15:46 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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14.06.2020 14:15 Ответить
 
 