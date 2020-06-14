Київ і десять областей не готові до ослаблення карантину, - МОЗ

Станом на неділю, 14 червня, до ослаблення карантину не готові Київ і десять областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, в цих регіонах перевищено показник інцидентності - кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення. Для переходу на наступний етап ослаблення цей показник не має перевищувати 12.

На сьогодні показник інцидентності перевищено в наступних регіонах:

Київ - 16,38

Вінницька область - 16,64

Волинська область - 33,55

Житомирська область - 13,58

Закарпатська область - 24,73

Івано-Франківська область - 12,14

Львівська область - 26,92

Рівненська область - 25,59

Тернопільська область - 14,64

Чернівецька область - 30,74

Чернігівська область - 13,23

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