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За сутки на Буковине заболели коронавирусом 43 человека, - ОГА
14 июня коронавирус подтвердили у 43 буковинцев. Всего в области заразились 3964 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.
"На Буковине 14 июня официально подтверждены еще 43 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр исследовал 376 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3964 человека. 18 буковинцев сегодня победили COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов. Берегите себя и своих близких!" - рассказал он.
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Почему это никому не интересно? Толку от такой "статистики" - сделать 400 тестов, из них 200 депутатам, попам, мусорам, их проверить максимально быстро, а остальные 200 - до 2-х недель.