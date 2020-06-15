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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Буковине заболели коронавирусом 43 человека, - ОГА

За сутки на Буковине заболели коронавирусом 43 человека, - ОГА

14 июня коронавирус подтвердили у 43 буковинцев. Всего в области заразились 3964 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.

"На Буковине 14 июня официально подтверждены еще 43 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр исследовал 376 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3964 человека. 18 буковинцев сегодня победили COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов. Берегите себя и своих близких!" - рассказал он.

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За сутки на Буковине заболели коронавирусом 43 человека, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (894) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Да хоть тыщу - самое важное - какой давности тесты то?
Почему это никому не интересно? Толку от такой "статистики" - сделать 400 тестов, из них 200 депутатам, попам, мусорам, их проверить максимально быстро, а остальные 200 - до 2-х недель.
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15.06.2020 08:13 Ответить
Головне швидко протестувати Лєнку і Бубачку, а то таке.
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15.06.2020 08:33 Ответить
Вся правда у тому, що захворюваність на корону-19 в Україні проводять тестами на вагітність, які зустрічав зєпаяц Мрію на летовищі Борисполя..
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15.06.2020 08:31 Ответить
Піар понад усьо.
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15.06.2020 08:34 Ответить
 
 