За сутки на Буковине заболели коронавирусом 43 человека, - ОГА

14 июня коронавирус подтвердили у 43 буковинцев. Всего в области заразились 3964 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.

"На Буковине 14 июня официально подтверждены еще 43 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр исследовал 376 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3964 человека. 18 буковинцев сегодня победили COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов. Берегите себя и своих близких!" - рассказал он.

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