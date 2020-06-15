С 1 июля изменится финансирование больниц, - Степанов

Нормативные акты относительно пересмотра тарифов программы медгарантий находятся на этапе согласования и вступят в силу с 1 июля.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается пересмотра тарифов, недопущения закрытия медучреждений и увольнения врачей, то уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы по внесению изменений, чтобы не было допущено финансирования меньше, чем в прошлом году. Эти изменения, я думаю, вступят в силу с 1 июля и, соответственно, медучреждения получат финансовый ресурс, который позволит им выплачивать зарплаты, не закрыться. Эти меры мы будем принимать до конца 2020 года", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, параллельно отрабатываются механизмы, каким образом в 2021 году будет функционировать система оказания медицинской помощи в Украине и каким образом будет строиться система здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 56 детей и 43 медика, всего 2 350 детей и 5 537 медработников, - Степанов