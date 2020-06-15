С 1 июля изменится финансирование больниц, - Степанов
Нормативные акты относительно пересмотра тарифов программы медгарантий находятся на этапе согласования и вступят в силу с 1 июля.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается пересмотра тарифов, недопущения закрытия медучреждений и увольнения врачей, то уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы по внесению изменений, чтобы не было допущено финансирования меньше, чем в прошлом году. Эти изменения, я думаю, вступят в силу с 1 июля и, соответственно, медучреждения получат финансовый ресурс, который позволит им выплачивать зарплаты, не закрыться. Эти меры мы будем принимать до конца 2020 года", - отметил Степанов.
По словам главы Минздрава, параллельно отрабатываются механизмы, каким образом в 2021 году будет функционировать система оказания медицинской помощи в Украине и каким образом будет строиться система здравоохранения.
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Согласно предоставленным данным, суда по российским флагом приблизились к Днепрогэса и шлюзов на Каховском водохранилище
- в настоящее время Украина сама создает идеальные условия для технологической атаки со стороны РФ. Так, из-за подрыва плотины Днепровской ГЭС может погибнуть более ста тысяч граждан нашей страны.
Очень похоже что специально кто-то создает ситуацию, в которой страна-агрессор захочет подорвать одну и главных украинских ГЭС.
Также эксперт отметил, что в настоящее время Украина сама создает идеальные условия для технологической атаки со стороны РФ. Так, из-за подрыва плотины Днепровской ГЭС может погибнуть более ста тысяч граждан наше страны. По этой причине необходимо обязательно запретить плавание судов с российским флагом на внутренних территориальных водах Украины. Устименко предлагает, внести в законодательство наше страны соответствующие изменения.
На мои вопросы о том что оплата по прайсу должна быть НЕ ОТ МЕНЯ А ОТ ГОСУДАРСТВА-врач утверждает что ни копейки не заложено. При этом, они все так же получают оклады из бюджета...
Т.е. вместо того чтобы получать % от обслуженных больных ИЗ ГОСУДАРСТВА, эти бездари получают как и раньше оклад от государства. а теперь еще и деньги от меня "по прайсу патамушта государство не платит по реформе". Отлично у них дела идут...Кается все просто -уберите наконец оплату окладов из бюджета и направьте эти деньги на оплату того самого процента от обслуженных и всё...но так же главврачи не будут зарабатывать на "мёртвых душах", получать зарплату несуществующих няничек и врачей, которые только на бумаге существуют...ну и чемоданы денег к Степанову за это иссякнут....а во всем конечно у них виновата Супрун