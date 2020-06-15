УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10785 відвідувачів онлайн
Новини
9 163 19

Із 1 липня зміниться фінансування лікарень, - Степанов

Із 1 липня зміниться фінансування лікарень, - Степанов

Нормативні акти щодо перегляду тарифів програми медгарантій перебувають на етапі узгодження та набудуть чинності з 1 липня.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується перегляду тарифів, недопущення закриття медзакладів і звільнення лікарів, то вже на узгодженні перебувають відповідні нормативні документи щодо внесення змін, щоб не було допущено фінансування менше, ніж минулого року. Ці зміни, я думаю, набудуть чинності з 1 липня і, відповідно, медзаклади отримають фінансовий ресурс, який дозволить їм виплачувати зарплати, не закритися. Ці заходи ми будемо вживати до кінця 2020 року", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, паралельно відпрацьовуються механізми, яким чином у 2021 році буде функціонувати система надання медичної допомоги в Україні та яким чином вибудовуватиметься система охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на COVID-19 захворіли 56 дітей і 43 медики, загалом 2350 дітей та 5537 медпрацівників, - Степанов

Автор: 

лікарня (1359) медицина (2118) фінансування (3113) лікарі (1287) Степанов Максим (2196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Появилась информация о том, что танкеры России с нефтепродуктами зашли в украинские речные порты.
Согласно предоставленным данным, суда по российским флагом приблизились к Днепрогэса и шлюзов на Каховском водохранилище
С 1 июля изменится финансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 7357

- в настоящее время Украина сама создает идеальные условия для технологической атаки со стороны РФ. Так, из-за подрыва плотины Днепровской ГЭС может погибнуть более ста тысяч граждан нашей страны.
показати весь коментар
15.06.2020 10:18
+6
" Россияне зарабатывают на упомянутых рейсах большие деньги, такие судозаходы представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины, поскольку суда государства-агрессора используют при этом объекты критической инфраструктуры Украины - судоходные шлюзы Днепровского каскада", - написал Устименко.

Также эксперт отметил, что в настоящее время Украина сама создает идеальные условия для технологической атаки со стороны РФ. Так, из-за подрыва плотины Днепровской ГЭС может погибнуть более ста тысяч граждан наше страны. По этой причине необходимо обязательно запретить плавание судов с российским флагом на внутренних территориальных водах Украины. Устименко предлагает, внести в законодательство наше страны соответствующие изменения.
показати весь коментар
15.06.2020 10:22
+6
Герус показал как слуги управляют Украиной - 50 миллиардов и полный развал энергетики - теперь степашка будет разваливать медицину - на сколько не знаю ,но не дешево нам выйдет - они как монголы - грабят страну и грабят - мало времени у них - ну зебилы, как вам не совестно, за свой выбор ?
показати весь коментар
15.06.2020 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Появилась информация о том, что танкеры России с нефтепродуктами зашли в украинские речные порты.
Согласно предоставленным данным, суда по российским флагом приблизились к Днепрогэса и шлюзов на Каховском водохранилище
С 1 июля изменится финансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 7357

- в настоящее время Украина сама создает идеальные условия для технологической атаки со стороны РФ. Так, из-за подрыва плотины Днепровской ГЭС может погибнуть более ста тысяч граждан нашей страны.
показати весь коментар
15.06.2020 10:18 Відповісти
Русские зарабатывают на упомянутых рейсах большие деньги, такие судозаходы представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины, поскольку суда государства-агрессора используют при этом объекты критической инфраструктуры Украины - судоходные шлюзы Днепровского каскада.

Очень похоже что специально кто-то создает ситуацию, в которой страна-агрессор захочет подорвать одну и главных украинских ГЭС.
показати весь коментар
15.06.2020 10:20 Відповісти
Стаття про медичну реформу, навіщо флудити? Підірвуть ДнепроГЕС так і буде, його давно потрібно розібрати, він вже нічого не вирішує в енергосистемі України, тільки замулює Дніпро, вбиває рибу та займає величезні площі які могли бути використані для сільського господарства! ДнепроГЕС та інші дамби на Дніпрі вже непотрібні, навпаки в умовах війни, воду потрібно спускати, щоб не було катастрофи через теракти! Для транспортних перевезень по Дніпру дамби непотрібні, можна прорити судоходні канали по порогам, по яким пройдуть баржі з вантажем, а екологія навколо Дніпра миттєво покращиться через відустність стоячої гнилої води.
показати весь коментар
15.06.2020 11:50 Відповісти
Зміни у фінансуванні лікарень які запроваджує Степанов призведуть до ще більших витрат на медицину. Ми сьогодні на медицину витрачаємо більше ніж на армію під час війни! Бюджет медицини 2020 - 131 млрд грн МОЗ +65 млрд грн спецфонд для боротьби з коронавірусом! Збільшення фінансування лікарень які лікують мало пацієнтів і які потрібно закрити або скоротити призведе до ще більших витрат на медицину, які і так вже сягнули 196 млрд грн! Нагадаю що на ЗСУ в бюджеті 2020 року закладено тільки 136 млрд грн!
показати весь коментар
15.06.2020 12:14 Відповісти
да я помню как читал что уже раз руские подрывали Днепрогес ты по ходу одобряешь тоже ?
показати весь коментар
15.06.2020 12:57 Відповісти
Коли відступаючі російські окупанти підривали ДніпроГЕС ще не було інших дамб побудованих після Другої свтіової війни. Зараз всі ці дамби спотворюють Дніпро і вбивають його. Річку Дніпро потрібно відновлювати в її історичному вигляді.
показати весь коментар
15.06.2020 14:46 Відповісти
" Россияне зарабатывают на упомянутых рейсах большие деньги, такие судозаходы представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины, поскольку суда государства-агрессора используют при этом объекты критической инфраструктуры Украины - судоходные шлюзы Днепровского каскада", - написал Устименко.

Также эксперт отметил, что в настоящее время Украина сама создает идеальные условия для технологической атаки со стороны РФ. Так, из-за подрыва плотины Днепровской ГЭС может погибнуть более ста тысяч граждан наше страны. По этой причине необходимо обязательно запретить плавание судов с российским флагом на внутренних территориальных водах Украины. Устименко предлагает, внести в законодательство наше страны соответствующие изменения.
показати весь коментар
15.06.2020 10:22 Відповісти
оце й лякає
показати весь коментар
15.06.2020 10:19 Відповісти
Герус показал как слуги управляют Украиной - 50 миллиардов и полный развал энергетики - теперь степашка будет разваливать медицину - на сколько не знаю ,но не дешево нам выйдет - они как монголы - грабят страну и грабят - мало времени у них - ну зебилы, как вам не совестно, за свой выбор ?
показати весь коментар
15.06.2020 10:27 Відповісти
он же одного цвета - зеленые!
показати весь коментар
15.06.2020 12:19 Відповісти
- Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.(c)
показати весь коментар
15.06.2020 10:29 Відповісти
Понятно. Всё останется как есть...
показати весь коментар
15.06.2020 11:00 Відповісти
Ну, значит, финансирование еще больше урежут
показати весь коментар
15.06.2020 11:42 Відповісти
Ця зелена нечисть дає гроші лікарням за ліжко-місця, а не за вилікуваних пацієнтів.
показати весь коментар
15.06.2020 11:45 Відповісти
власне так - за ліжкомісця і ліжкодні! тож тепер не вигідно тримати пацієнта більше 2-х тижнів, бо фінансування на одного - тільки на два тижні розраховано,, далі - або з кишені лікаря чи самого пацієнта або здоровий-чи ні - топай до хази!
показати весь коментар
15.06.2020 12:22 Відповісти
буквально сегодня пошел запломбировать молочный зуб ребенку в гос стоматку. Результат=550 грн ИЗ МОЕГО КАРМАНА. И при этом все сьезжают на "реформу Супрун".
На мои вопросы о том что оплата по прайсу должна быть НЕ ОТ МЕНЯ А ОТ ГОСУДАРСТВА-врач утверждает что ни копейки не заложено. При этом, они все так же получают оклады из бюджета...
Т.е. вместо того чтобы получать % от обслуженных больных ИЗ ГОСУДАРСТВА, эти бездари получают как и раньше оклад от государства. а теперь еще и деньги от меня "по прайсу патамушта государство не платит по реформе". Отлично у них дела идут...Кается все просто -уберите наконец оплату окладов из бюджета и направьте эти деньги на оплату того самого процента от обслуженных и всё...но так же главврачи не будут зарабатывать на "мёртвых душах", получать зарплату несуществующих няничек и врачей, которые только на бумаге существуют...ну и чемоданы денег к Степанову за это иссякнут....а во всем конечно у них виновата Супрун
показати весь коментар
15.06.2020 12:00 Відповісти
как всегда - виноваты "папередники", то фигня, что Супрун уже второй год как нету, а "реформу" можна по-любому направить и списать на нее же))
показати весь коментар
15.06.2020 12:25 Відповісти
"каким образом будет строиться система здравоохранения." - с 1991-го года реформировали, реформировали, а теперь надо строить систему здравоохранения почти с нуля.
показати весь коментар
15.06.2020 15:10 Відповісти
 
 