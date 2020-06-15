Із 1 липня зміниться фінансування лікарень, - Степанов

Нормативні акти щодо перегляду тарифів програми медгарантій перебувають на етапі узгодження та набудуть чинності з 1 липня.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується перегляду тарифів, недопущення закриття медзакладів і звільнення лікарів, то вже на узгодженні перебувають відповідні нормативні документи щодо внесення змін, щоб не було допущено фінансування менше, ніж минулого року. Ці зміни, я думаю, набудуть чинності з 1 липня і, відповідно, медзаклади отримають фінансовий ресурс, який дозволить їм виплачувати зарплати, не закритися. Ці заходи ми будемо вживати до кінця 2020 року", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, паралельно відпрацьовуються механізми, яким чином у 2021 році буде функціонувати система надання медичної допомоги в Україні та яким чином вибудовуватиметься система охорони здоров'я.

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