Із 1 липня зміниться фінансування лікарень, - Степанов
Нормативні акти щодо перегляду тарифів програми медгарантій перебувають на етапі узгодження та набудуть чинності з 1 липня.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується перегляду тарифів, недопущення закриття медзакладів і звільнення лікарів, то вже на узгодженні перебувають відповідні нормативні документи щодо внесення змін, щоб не було допущено фінансування менше, ніж минулого року. Ці зміни, я думаю, набудуть чинності з 1 липня і, відповідно, медзаклади отримають фінансовий ресурс, який дозволить їм виплачувати зарплати, не закритися. Ці заходи ми будемо вживати до кінця 2020 року", - зазначив Степанов.
За словами глави МОЗ, паралельно відпрацьовуються механізми, яким чином у 2021 році буде функціонувати система надання медичної допомоги в Україні та яким чином вибудовуватиметься система охорони здоров'я.
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Согласно предоставленным данным, суда по российским флагом приблизились к Днепрогэса и шлюзов на Каховском водохранилище
- в настоящее время Украина сама создает идеальные условия для технологической атаки со стороны РФ. Так, из-за подрыва плотины Днепровской ГЭС может погибнуть более ста тысяч граждан нашей страны.
Очень похоже что специально кто-то создает ситуацию, в которой страна-агрессор захочет подорвать одну и главных украинских ГЭС.
Также эксперт отметил, что в настоящее время Украина сама создает идеальные условия для технологической атаки со стороны РФ. Так, из-за подрыва плотины Днепровской ГЭС может погибнуть более ста тысяч граждан наше страны. По этой причине необходимо обязательно запретить плавание судов с российским флагом на внутренних территориальных водах Украины. Устименко предлагает, внести в законодательство наше страны соответствующие изменения.
На мои вопросы о том что оплата по прайсу должна быть НЕ ОТ МЕНЯ А ОТ ГОСУДАРСТВА-врач утверждает что ни копейки не заложено. При этом, они все так же получают оклады из бюджета...
Т.е. вместо того чтобы получать % от обслуженных больных ИЗ ГОСУДАРСТВА, эти бездари получают как и раньше оклад от государства. а теперь еще и деньги от меня "по прайсу патамушта государство не платит по реформе". Отлично у них дела идут...Кается все просто -уберите наконец оплату окладов из бюджета и направьте эти деньги на оплату того самого процента от обслуженных и всё...но так же главврачи не будут зарабатывать на "мёртвых душах", получать зарплату несуществующих няничек и врачей, которые только на бумаге существуют...ну и чемоданы денег к Степанову за это иссякнут....а во всем конечно у них виновата Супрун