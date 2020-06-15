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За выходные в Украине утонули 24 человека, - ГСЧС

За выходные в Украине утонули 24 человека, - ГСЧС

На водоемах Украины за минувшие выходные утонули 24 человека, из которых трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Помните! Основными условиями для безопасного отдыха являются: правильный выбор места для купания; суровое соблюдение правил безопасности во время плавания; постоянный контроль за детьми со стороны взрослых; категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 178 населенных пунктов в 9 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Автор: 

смерть (9218) ГСЧС (4966) вода (918)


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Топ комментарии
+3
Закрыть пляжи напрочь и никто не утонет, запретить авто и никто не погибнет в ДТП, закрыть заводы и 0 производственного травматизма. Так будем бороться?
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15.06.2020 10:33
+3
правильно! закрыть на карантин все пляжи, включая морские, на весь сезон. а то перетопятся больше, чем от коровавируса помрёт.
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15.06.2020 10:33
+2
українцям і коронавірусу не потрібно щоб себе вбивати
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15.06.2020 10:29
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То тонут то горят - МЧС АВАКОВА ПРООСТО НЕ РАБОТАЕТ
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15.06.2020 10:26 Ответить
українцям і коронавірусу не потрібно щоб себе вбивати
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15.06.2020 10:29 Ответить
А чо украинцам? Там написали, что утонули только украинцы? А в других странах не тонут?
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15.06.2020 10:32 Ответить
Украинцы в других странах тоже тонут.
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15.06.2020 10:35 Ответить
Кошмар, только украинцы тонут? Срочно покрыть страну сетью бассейнов, бесплатных. )))
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15.06.2020 10:36 Ответить
мене мало хвилює, що робиться в інших країнах, і в статті мова була саме за українців
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15.06.2020 10:42 Ответить
Вот с чем надо бороться, а не с вирусамии
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15.06.2020 10:30 Ответить
Закрыть пляжи напрочь и никто не утонет, запретить авто и никто не погибнет в ДТП, закрыть заводы и 0 производственного травматизма. Так будем бороться?
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15.06.2020 10:33 Ответить
Не факт, що більшість потонула на пляжах.
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15.06.2020 10:42 Ответить
правильно! закрыть на карантин все пляжи, включая морские, на весь сезон. а то перетопятся больше, чем от коровавируса помрёт.
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15.06.2020 10:33 Ответить
Будет еще хуже - п.1 "Правил..."! правильный выбор места для купания
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15.06.2020 10:37 Ответить
Это очень много.
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15.06.2020 10:35 Ответить
в сравнении с чем? с ДТП, пьянками, отравлениями, суицидами, падениями, нападениями, сосудистой дистонией, гриппом, циррозами, смертью "от старости" - с чем?
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15.06.2020 10:42 Ответить
Та з чим завгодно, що природнього в тому що тоне дитина?
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15.06.2020 10:49 Ответить
не обращай внимание. Троль vulgaris, а бы кто-то что-то ответил
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15.06.2020 10:52 Ответить
при чому хто і як тоне?
якщо порівнювати, то з чим?
он, у нас 6 років війна, 3000 солдатів вбито це багато? а жабоїди за 4 роки ПСВ втратили 1-1.5(неважливо) млн. - а це багато?
так і тут - втопились - це нещасний випадок - а ДТП це що? чи отруєння?

а що природнього в тому що ведмедиці розірвали 44 дітей? чи в тому що в Пакистані з бензовоза набирали бензин(він перекинувся) і потім.... ну, 70 тушок собаки з.їли походу потім як шашлик)
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15.06.2020 10:53 Ответить
О ! Опять Козлов нарисовался! Я понимаю скучно тебе - на табло одни нули , всем чихать на твои коменты.
Шо я тебе скажу? Таки, Боря, завязывай тупить. купи себе газету ОСВОД ну или поброди в сети - тема "утопление в Украине" за прошлые годы. И сравни. 24 человека за два дня. Найдешь больше напишешь
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15.06.2020 10:50 Ответить
не люблю просто дурацких коментов.
для начала ты бы привел статистику, а то - ляп-ляп, как Степанов языком.
ладно, не будем "флудить"
какое табло то?
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15.06.2020 10:55 Ответить
Боря! Имею до вас питання. ты уже обнулился или на параде обнуляться будешь? В СМИ гутарят, что для обнуленных будет лотерея - "дары путлера". наверное врут?
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15.06.2020 12:02 Ответить
дары кого?
ты пьян? базар закончен - с детишками не базарю. че ты кривляешься то? язык еще покажи в монитор. ж. - не надо, т.к. Медведев следит по вебкамерам за крикунцами
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15.06.2020 12:16 Ответить
Шо, Боря, на больную мозоль наступили? путин таки *****. Можешь зарубить на своем мокшанском румпеле. И не надо дуть щеки, мы тут и не таких фраерков видели. Так ты растолкуй шо это за кент Медведев и каким он к тебе боком?
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15.06.2020 13:19 Ответить
Зеленский, чем ты занимаешься?
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15.06.2020 10:35 Ответить
А скільки вмерло від ускладнень від коронавірусу? За вихдні.....
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15.06.2020 12:32 Ответить
На вихадниє утанулі 24 чєлавєка - всі від коронавірусу!
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15.06.2020 13:29 Ответить
 
 