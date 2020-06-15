За вихідні в Україні потонули 24 людини, - ДСНС
На водоймах України за минулі вихідні потонули 24 людини, з яких троє дітей.
Про це повідомляє пресслужба Держслужби України з НС, передає Цензор.НЕТ.
"Пам'ятайте! Основними умовами для безпечного відпочинку є: правильний вибір місця для купання; суворе дотримання правил безпеки під час плавання; постійний контроль за дітьми з боку дорослих; категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже в стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися в разі небезпечної ситуації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Кирпичев
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якщо порівнювати, то з чим?
он, у нас 6 років війна, 3000 солдатів вбито це багато? а жабоїди за 4 роки ПСВ втратили 1-1.5(неважливо) млн. - а це багато?
так і тут - втопились - це нещасний випадок - а ДТП це що? чи отруєння?
а що природнього в тому що ведмедиці розірвали 44 дітей? чи в тому що в Пакистані з бензовоза набирали бензин(він перекинувся) і потім.... ну, 70 тушок собаки з.їли походу потім як шашлик)
Шо я тебе скажу? Таки, Боря, завязывай тупить. купи себе газету ОСВОД ну или поброди в сети - тема "утопление в Украине" за прошлые годы. И сравни. 24 человека за два дня. Найдешь больше напишешь
для начала ты бы привел статистику, а то - ляп-ляп, как Степанов языком.
ладно, не будем "флудить"
какое табло то?
ты пьян? базар закончен - с детишками не базарю. че ты кривляешься то? язык еще покажи в монитор. ж. - не надо, т.к. Медведев следит по вебкамерам за крикунцами