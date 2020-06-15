За вихідні в Україні потонули 24 людини, - ДСНС

На водоймах України за минулі вихідні потонули 24 людини, з яких троє дітей.

Про це повідомляє пресслужба Держслужби України з НС, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятайте! Основними умовами для безпечного відпочинку є: правильний вибір місця для купання; суворе дотримання правил безпеки під час плавання; постійний контроль за дітьми з боку дорослих; категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже в стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися в разі небезпечної ситуації", - йдеться в повідомленні.

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