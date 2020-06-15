178 населених пунктів у 9 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок понеділка знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"У ніч із 14 на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях, а саме: Сумська – 93, Київська – 28, Чернігівська – 21, Луганська – 19, Донецька – 5, Тернопільська – 5, Чернівецька – 3, Кіровоградська – 2 та Запорізька – 22", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
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Вадимир Крук
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