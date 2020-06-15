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178 населенных пунктов в 9 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

178 населенных пунктов в 9 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро понедельника обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская - 93, Киевская - 28, Черниговская - 21, Луганская - 19 , Донецкая - 5, Тернопольская - 5, Черновицкая - 3, Кировоградская - 2 и Запорожская – 2", - говорится в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

непогода (816) погода (2819) ГСЧС (4966) электроэнергия (772)


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У нас апокаліпсис реально був. У ферму блискавка шардабахнула. А лило як із відра.
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15.06.2020 08:23 Ответить
Это где ?
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15.06.2020 09:19 Ответить
Сумщина.
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15.06.2020 11:57 Ответить
Порох - то Тор.
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15.06.2020 08:46 Ответить
 
 