Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров Украины опубликовал доработанную программу своей деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Соответствующий документ обнародован на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

Правительство Дениса Шмыгаля называет новую редакцию Прогрмаммы своей деятельности реакцией на стоящие перед Украиной проблемы с учетом российской агрессии, пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса. Кабинет Министров полагает, что ВВП упадет на 4-8% в 2020 году.

Доработанная программа включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности Кабмина. Кроме того, документ содержит задания для каждого отдельно взятого министерства.

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В отличие от первоначальной версии, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85. В целом документ предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, поддержку отечественного производителя и создание условий для бизнеса.











































































































































































Напомним, 4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.

Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.