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Новости Новый Кабмин
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Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности. ДОКУМЕНТ

Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров Украины опубликовал доработанную программу своей деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Соответствующий документ обнародован на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

Правительство Дениса Шмыгаля называет новую редакцию Прогрмаммы своей деятельности реакцией на стоящие перед Украиной проблемы с учетом российской агрессии, пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса. Кабинет Министров полагает, что ВВП упадет на 4-8% в 2020 году.

Доработанная программа включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности Кабмина. Кроме того, документ содержит задания для каждого отдельно взятого министерства.

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В отличие от первоначальной версии, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85. В целом документ предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, поддержку отечественного производителя и создание условий для бизнеса.

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Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 73
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 74
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 75
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 76
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 77
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 78
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 79
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 80
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 81
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 82
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 83
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 84
Кабмин опубликовал новый проект программы своей деятельности 85

Напомним, 4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.

Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.

Автор: 

Кабмин (14026) программа (184)


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Топ комментарии
+6
Это не программа деятельности правительства, а пустота. Ничего конкретного.
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15.06.2020 11:23
+5
В отличие от первоначальной версии, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85, просто добавили воды
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15.06.2020 11:04
+4
вас уже гнать надо в шею, а они программы пишут. "Для кого, для чего"(с)
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15.06.2020 11:15
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В отличие от первоначальной версии, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85, просто добавили воды
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15.06.2020 11:04 Ответить
Это не программа деятельности правительства, а пустота. Ничего конкретного.
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15.06.2020 11:23 Ответить
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності - Цензор.НЕТ 8498
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15.06.2020 11:58 Ответить
хотів написати повітря ...але скоріш за все ПУСТОТИ ...вакууму
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15.06.2020 11:47 Ответить
Написано неплохо,хотелось бы скорейшей реализации этой программы в жизнь ,в первую очередь в области евроатлантической интеграции ,остальное подтянется автоматически
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15.06.2020 11:51 Ответить
Даже читать не стал.
Этот набор слов скоро окажется там же, где и предыдущий от предыдущего сборища во главе с самокатчиком.
Гончарук обещал 40% роста экономики.
И где он теперь? В Испании.
А где его обещание? В ...опе.
Так что, как говаривал незабвенный Микола Янавич, "дапашливы".
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15.06.2020 11:07 Ответить
намагався знайти конкретні цифри ...тони , метри , штуки ...не знайшов ...тільки % та відношення кількості "повітря" ...
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15.06.2020 11:48 Ответить
нічого дивного, словоблуддя їхнє "всьо".
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15.06.2020 11:51 Ответить
... причому всі роки Незалежності ... не прихильник "Союзу" ... але якщо прочитати документи минулих часів то там все було зрозуміло ...скільки і чого виготовлено , а відсотки існували тільки щоб відобразити приріст промисловості- сільського господарства а не як тепер , йух зна що ...
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15.06.2020 12:01 Ответить
А чи приймуть програму Уряду принаймі до кінця президентської каденції і до того часу доукомплектують Уряд щоб хоч кому ту програму було виконувати, бо кадровий голод же.
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15.06.2020 11:07 Ответить
много написано. видно что аппарат клерков у них большой. Но можно было написать в двух словах.
Дореформировать все что не успели потужно отреформить мыролюбцы и втикты с нареформированным.
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15.06.2020 11:13 Ответить
Безальтернативный физдобол вафельбурХ, и кто же втик ? Вот ты тварь заповедная махровая, такие только на рф водятся..
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15.06.2020 11:55 Ответить
вас уже гнать надо в шею, а они программы пишут. "Для кого, для чего"(с)
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15.06.2020 11:15 Ответить
я помню читал их программу и угорал - врачи - снизить количество больных, финансы - увеличить доходы, транспорт - улучшить, углубить и т.д. Это такая же "программа"?
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15.06.2020 11:16 Ответить
это ещё при самокатчике имею ввиду
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15.06.2020 11:17 Ответить
короче все заколоситься, процент жиров в масле сильно возрастет - все само по себе
они не умеют создать систему, только хотелки
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15.06.2020 11:19 Ответить
я могу вам короче программу написать - за все хорошее против всего плохого!
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15.06.2020 11:20 Ответить
прочитал и расплакался, в какой прекрасной стране мы будем жить скоро, а тут ещё +40% ввп догонит...
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15.06.2020 11:22 Ответить
а де "слайдики" ...де ...ляді цифри , і не в процентах і динаміках , а в тоннах продукції кількості машин ...ну як колись при "проклятому" "совке" який ще до цього часу доградовуваєте ...де ?
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15.06.2020 11:22 Ответить
они пишут программу как будто у нас стабильное развитие, а щас надо трубу перекрывать бо прорвало и топит
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15.06.2020 11:24 Ответить
Вже і вільні економічні зони повитягували. Сприяння корупції.
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15.06.2020 11:35 Ответить
для зешобли "прокатит" ... у їх же кадровий "голод" ...цирк ...лядь
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15.06.2020 11:51 Ответить
...У проекта, который предложили в "СН", очень много шансов быть проголосованным Должников за коммуналку хотят лишить права управлять транспортными средствами, выезжать за границу, пользоваться оружием и даже ходить на охоту. В то же время долги предлагают автоматически взыскивать с зарплаты или за счет имущества, в том числе автомобилей и жилья. А чтобы взыскивать долги было проще, документом ликвидируется необходимость оплаты судебного сбора при подаче исков о взыскании долгов.
Соответствующий законопроект в ВР зарегистрировали представители "Слуги народа". К слову, подобные требования содержатся и в меморандуме с МВФ. Тем временем эксперты отмечают, что такими методами кризис в отрасли ЖКХ не решить, а сам законопроект подготовлен, чтобы расчистить поле для иностранных инвесторов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/387744-za_dolgi_po_kommunalke_hotjat_lishatj_voditeljskih_prav_i_zarplaty
...
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15.06.2020 11:55 Ответить
"...Надання фіскальної, регуляторної та фінансово-кредитної підтримки роботодавцям з метою збереження робочих місць..."
Хтось може собі уявити, що це може означати?!
І як це можна бути пред'явити в якості виконаного (чи не виконаного)... !?
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15.06.2020 12:02 Ответить
Як? Просто. Підтримати роботодавців збільшенням податків і зарегульованості. Це ж всім відома формула підтримки бізнесу.
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15.06.2020 12:29 Ответить
нууу 85 конечно отличается от 10-ти!)))
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15.06.2020 12:14 Ответить
В основу данной программы положена Продовольственная программа КПСС.
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15.06.2020 16:57 Ответить
 
 