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Новини Новий Кабмін
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Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності. ДОКУМЕНТ

Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів України опублікував доопрацьовану програму своєї діяльності. У новому проєкті розписані пріоритети і завдання для кожного міністерства.

Відповідний документ оприлюднений на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Уряд Дениса Шмигаля називає нову редакцію Програми своєї діяльності реакцією на проблеми, що стоять перед Україною, з урахуванням російської агресії, пандемії коронавірусу і глобальної економічної кризи. Кабінет Міністрів вважає, що ВВП впаде на 4-8% в 2020 році.

Допрацьована програма містить короткострокові та довгострокові пріоритети діяльності Кабміну. Крім того, документ містить завдання для кожного окремо взятого міністерства.

На відміну від первісної версії, яка налічувала 10 сторінок, новий документ розширено до 85. У цілому документ передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, підтримку вітчизняного виробника та створення умов для бізнесу.

Також читайте: Немчінов про програму діяльності Кабміну: Документ містить кілька десятків сторінок і структурований за кожним міністерством

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Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 40
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 41
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 42
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 43
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 44
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 45
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 46
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 47
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 48
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 49
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Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 51
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 52
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 53
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 54
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 55
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 56
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 57
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 58
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 59
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 60

Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 61
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 62
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 63
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 64
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 65
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 66
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 67
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 68
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 69
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 70
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 71
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 72
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 73
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 74
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 75
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 76
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 77
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 78
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 79
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 80
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 81
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 82
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 83
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 84
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності 85

Нагадаємо, 4 червня Рада підтримала рішення про відправку на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішню версію документа гостро розкритикували нардепи. Планувалося, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Законодавство України визначає, що Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем'єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається в разі, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду доопрацювати Програму і розглянути її повторно не пізніше ніж через 15 днів після такого рішення.

Автор: 

Кабмін (14085) програма (132)


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Топ коментарі
+6
Это не программа деятельности правительства, а пустота. Ничего конкретного.
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15.06.2020 11:23
+5
В отличие от первоначальной версии, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85, просто добавили воды
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15.06.2020 11:04
+4
вас уже гнать надо в шею, а они программы пишут. "Для кого, для чего"(с)
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15.06.2020 11:15
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В отличие от первоначальной версии, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85, просто добавили воды
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15.06.2020 11:04 Відповісти
Это не программа деятельности правительства, а пустота. Ничего конкретного.
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15.06.2020 11:23 Відповісти
Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності - Цензор.НЕТ 8498
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15.06.2020 11:58 Відповісти
хотів написати повітря ...але скоріш за все ПУСТОТИ ...вакууму
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15.06.2020 11:47 Відповісти
Написано неплохо,хотелось бы скорейшей реализации этой программы в жизнь ,в первую очередь в области евроатлантической интеграции ,остальное подтянется автоматически
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15.06.2020 11:51 Відповісти
Даже читать не стал.
Этот набор слов скоро окажется там же, где и предыдущий от предыдущего сборища во главе с самокатчиком.
Гончарук обещал 40% роста экономики.
И где он теперь? В Испании.
А где его обещание? В ...опе.
Так что, как говаривал незабвенный Микола Янавич, "дапашливы".
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15.06.2020 11:07 Відповісти
намагався знайти конкретні цифри ...тони , метри , штуки ...не знайшов ...тільки % та відношення кількості "повітря" ...
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15.06.2020 11:48 Відповісти
нічого дивного, словоблуддя їхнє "всьо".
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15.06.2020 11:51 Відповісти
... причому всі роки Незалежності ... не прихильник "Союзу" ... але якщо прочитати документи минулих часів то там все було зрозуміло ...скільки і чого виготовлено , а відсотки існували тільки щоб відобразити приріст промисловості- сільського господарства а не як тепер , йух зна що ...
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15.06.2020 12:01 Відповісти
А чи приймуть програму Уряду принаймі до кінця президентської каденції і до того часу доукомплектують Уряд щоб хоч кому ту програму було виконувати, бо кадровий голод же.
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15.06.2020 11:07 Відповісти
много написано. видно что аппарат клерков у них большой. Но можно было написать в двух словах.
Дореформировать все что не успели потужно отреформить мыролюбцы и втикты с нареформированным.
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15.06.2020 11:13 Відповісти
Безальтернативный физдобол вафельбурХ, и кто же втик ? Вот ты тварь заповедная махровая, такие только на рф водятся..
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15.06.2020 11:55 Відповісти
вас уже гнать надо в шею, а они программы пишут. "Для кого, для чего"(с)
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15.06.2020 11:15 Відповісти
я помню читал их программу и угорал - врачи - снизить количество больных, финансы - увеличить доходы, транспорт - улучшить, углубить и т.д. Это такая же "программа"?
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15.06.2020 11:16 Відповісти
это ещё при самокатчике имею ввиду
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15.06.2020 11:17 Відповісти
короче все заколоситься, процент жиров в масле сильно возрастет - все само по себе
они не умеют создать систему, только хотелки
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15.06.2020 11:19 Відповісти
я могу вам короче программу написать - за все хорошее против всего плохого!
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15.06.2020 11:20 Відповісти
прочитал и расплакался, в какой прекрасной стране мы будем жить скоро, а тут ещё +40% ввп догонит...
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15.06.2020 11:22 Відповісти
а де "слайдики" ...де ...ляді цифри , і не в процентах і динаміках , а в тоннах продукції кількості машин ...ну як колись при "проклятому" "совке" який ще до цього часу доградовуваєте ...де ?
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15.06.2020 11:22 Відповісти
они пишут программу как будто у нас стабильное развитие, а щас надо трубу перекрывать бо прорвало и топит
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15.06.2020 11:24 Відповісти
Вже і вільні економічні зони повитягували. Сприяння корупції.
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15.06.2020 11:35 Відповісти
для зешобли "прокатит" ... у їх же кадровий "голод" ...цирк ...лядь
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15.06.2020 11:51 Відповісти
...У проекта, который предложили в "СН", очень много шансов быть проголосованным Должников за коммуналку хотят лишить права управлять транспортными средствами, выезжать за границу, пользоваться оружием и даже ходить на охоту. В то же время долги предлагают автоматически взыскивать с зарплаты или за счет имущества, в том числе автомобилей и жилья. А чтобы взыскивать долги было проще, документом ликвидируется необходимость оплаты судебного сбора при подаче исков о взыскании долгов.
Соответствующий законопроект в ВР зарегистрировали представители "Слуги народа". К слову, подобные требования содержатся и в меморандуме с МВФ. Тем временем эксперты отмечают, что такими методами кризис в отрасли ЖКХ не решить, а сам законопроект подготовлен, чтобы расчистить поле для иностранных инвесторов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/387744-za_dolgi_po_kommunalke_hotjat_lishatj_voditeljskih_prav_i_zarplaty
...
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15.06.2020 11:55 Відповісти
"...Надання фіскальної, регуляторної та фінансово-кредитної підтримки роботодавцям з метою збереження робочих місць..."
Хтось може собі уявити, що це може означати?!
І як це можна бути пред'явити в якості виконаного (чи не виконаного)... !?
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15.06.2020 12:02 Відповісти
Як? Просто. Підтримати роботодавців збільшенням податків і зарегульованості. Це ж всім відома формула підтримки бізнесу.
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15.06.2020 12:29 Відповісти
нууу 85 конечно отличается от 10-ти!)))
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15.06.2020 12:14 Відповісти
В основу данной программы положена Продовольственная программа КПСС.
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15.06.2020 16:57 Відповісти
 
 