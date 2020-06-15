Кабмін опублікував новий проєкт програми своєї діяльності. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів України опублікував доопрацьовану програму своєї діяльності. У новому проєкті розписані пріоритети і завдання для кожного міністерства.

Відповідний документ оприлюднений на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Уряд Дениса Шмигаля називає нову редакцію Програми своєї діяльності реакцією на проблеми, що стоять перед Україною, з урахуванням російської агресії, пандемії коронавірусу і глобальної економічної кризи. Кабінет Міністрів вважає, що ВВП впаде на 4-8% в 2020 році.

Допрацьована програма містить короткострокові та довгострокові пріоритети діяльності Кабміну. Крім того, документ містить завдання для кожного окремо взятого міністерства.

На відміну від первісної версії, яка налічувала 10 сторінок, новий документ розширено до 85. У цілому документ передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, підтримку вітчизняного виробника та створення умов для бізнесу.

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Нагадаємо, 4 червня Рада підтримала рішення про відправку на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішню версію документа гостро розкритикували нардепи. Планувалося, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Законодавство України визначає, що Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем'єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається в разі, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду доопрацювати Програму і розглянути її повторно не пізніше ніж через 15 днів після такого рішення.