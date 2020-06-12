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Новую Программу действий правительства рассмотрят на следующей неделе, - Разумков

Новую Программу действий правительства рассмотрят на следующей неделе, - Разумков

Верховная Рада в следующий четверг, 18 июня, рассмотрит обновленный вариант Программы действий правительства.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе — думаю, что в четверг или пятницу — она ​​будет отправлена ​​в Раду, и на следующей неделе, не позднее пятницы (скорее всего, в четверг) программа правительства будет рассматриваться парламентом", — сказал Разумков.

Спикер рассчитывает, что новый вариант Программы правительства будет лучше предыдущего.

Читайте на Цензор.НЕТ: Программа действий правительства уже основательно доработана и скоро будет направлена в Верховную Раду, - Разумков

"Есть гарантия, что этот документ будет намного качественнее, чем тот, который был подан сначала. ...Думаю, он будет намного лучше и основательный. Будет ли он идеальным? Вряд ли. Ибо никогда идеальных программ правительства не было и думаю, что не будет", — предположил Разумков.

По его словам, на написание первой редакции Программы правительства у Кабинета Министров почти не было времени.

"Сразу, как они пришли, начался коронавирус. На написание программы было недостаточно времени, и она писалась в условиях, кардинально отличаются от нынешних. Поэтому ее все равно пришлось бы переписывать", — сказал Разумков.

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Напомним, в четверг, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

У правительства есть 15 дней на то, чтобы доработать программу.

Автор: 

ВР (29244) Кабмин (14026) Разумков Дмитрий (1520)


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Короче очередная порция байды для зедебилов
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12.06.2020 20:08 Ответить
Нову Програму дій уряду розглянуть наступного тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 287
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12.06.2020 20:17 Ответить
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12.06.2020 20:17 Ответить
что, опять???
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12.06.2020 20:10 Ответить
Был такой анекдот : наркоман в пустой квартире читает газету.его мать спрашивает...
Вася шо там ? Што то выиграли ?
Да вот мать - телевизор проиграли.
От перловой этой компании можно уже и ожидать налоги на обувь,на джинсы с пятым карманом,и на котов 1% с рыжего 2 % с белого и 5 с черного
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12.06.2020 20:30 Ответить
а если без яиц?
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12.06.2020 20:32 Ответить
Не знаю но я уже боюсь фантазий кабмина и зрады после карантина и транспортировки газа
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12.06.2020 20:39 Ответить
И что от этого изменится?те же самые бешеные налоги,те же самые взяточники в гфс,держпраце,на таможне,в судах и прокуратурах,те же самые казнокрады на потоках,те же самые писатели законов не читающие законов,которые принимают,тот же самый ахметовский козленок на правительстве и тот же самый туманоголовец во главе всего этого.
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12.06.2020 20:15 Ответить
 
 