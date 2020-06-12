Новую Программу действий правительства рассмотрят на следующей неделе, - Разумков
Верховная Рада в следующий четверг, 18 июня, рассмотрит обновленный вариант Программы действий правительства.
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе — думаю, что в четверг или пятницу — она будет отправлена в Раду, и на следующей неделе, не позднее пятницы (скорее всего, в четверг) программа правительства будет рассматриваться парламентом", — сказал Разумков.
Спикер рассчитывает, что новый вариант Программы правительства будет лучше предыдущего.
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"Есть гарантия, что этот документ будет намного качественнее, чем тот, который был подан сначала. ...Думаю, он будет намного лучше и основательный. Будет ли он идеальным? Вряд ли. Ибо никогда идеальных программ правительства не было и думаю, что не будет", — предположил Разумков.
По его словам, на написание первой редакции Программы правительства у Кабинета Министров почти не было времени.
"Сразу, как они пришли, начался коронавирус. На написание программы было недостаточно времени, и она писалась в условиях, кардинально отличаются от нынешних. Поэтому ее все равно пришлось бы переписывать", — сказал Разумков.
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Напомним, в четверг, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.
У правительства есть 15 дней на то, чтобы доработать программу.
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Вася шо там ? Што то выиграли ?
Да вот мать - телевизор проиграли.
От перловой этой компании можно уже и ожидать налоги на обувь,на джинсы с пятым карманом,и на котов 1% с рыжего 2 % с белого и 5 с черного