Об отставке Кабмина говорить пока рано, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что, по мнению фракции, сейчас рано говорить об отставке правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга в парламенте.

"Что касается правительства, мы считаем, что сейчас рано говорить об отставке правительства. Это не актуальна позиция. Наши коллеги по парламенту различные совершают действия, и это опять же их политическое право. В какой-то мере мы, скажем так, разделяем позицию, что сбор подписей, какого-то количества подписей для отставки или инициирования отставки отдельного министра, - это не очень логичное действие вообще, так как можно просто внести постановление и попробовать вынести его на голосование", - отметил Корниенко.

По словам нардепа, "о постановлении про недоверие правительству, мы пока не видели ни подписных листов, ни собственно инициативы "Европейской солидарности".

"Поэтому мне трудно вообще комментировать. Соответственно, "Слуга народа" не будет эти инициативы поддерживать", - сказал Корниенко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.

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