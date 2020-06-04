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Об отставке Кабмина говорить пока рано, - "слуга народа" Корниенко

Об отставке Кабмина говорить пока рано, -

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что, по мнению фракции, сейчас рано говорить об отставке правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга в парламенте.

"Что касается правительства, мы считаем, что сейчас рано говорить об отставке правительства. Это не актуальна позиция. Наши коллеги по парламенту различные совершают действия, и это опять же их политическое право. В какой-то мере мы, скажем так, разделяем позицию, что сбор подписей, какого-то количества подписей для отставки или инициирования отставки отдельного министра, - это не очень логичное действие вообще, так как можно просто внести постановление и попробовать вынести его на голосование", - отметил Корниенко.

По словам нардепа, "о постановлении про недоверие правительству, мы пока не видели ни подписных листов, ни собственно инициативы "Европейской солидарности".

"Поэтому мне трудно вообще комментировать. Соответственно, "Слуга народа" не будет эти инициативы поддерживать", - сказал Корниенко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.

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Автор: 

Кабмин (14025) отставка (3150) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+2
Всю вашу зелену срань потрібно гнати звідти.
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04.06.2020 14:16
+1
Т.е. - ещё не все угробили и растащили?
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04.06.2020 14:13
+1
Вони ж (міністри) ще, навіть, не познайомились одне з одним...
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04.06.2020 14:21
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Т.е. - ещё не все угробили и растащили?
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04.06.2020 14:13 Ответить
Ще не "прибарахлились"...
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04.06.2020 14:23 Ответить
https://prm.ua/pressekretarka-zelenskogo-yuliya-mendel-za-rik-zarobila-mayzhe-milyon-griven/ ПРЕССЕКРЕТАРКА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЮЛІЯ МЕНДЕЛЬ ЗА РІК ЗАРОБИЛА МАЙЖЕ МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ
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04.06.2020 14:14 Ответить
Це твій стиль життя.
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04.06.2020 14:17 Ответить
Бути зєдауном
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04.06.2020 14:34 Ответить
Правильно ! Давно пора об импичменте клоуна из квартала 🤡🤢🎪95
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04.06.2020 14:16 Ответить
Всю вашу зелену срань потрібно гнати звідти.
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04.06.2020 14:16 Ответить
Вони ж (міністри) ще, навіть, не познайомились одне з одним...
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04.06.2020 14:21 Ответить
Лишь бы не поздно.
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04.06.2020 14:22 Ответить
Об этом говорить никогда не рано и никогда не поздно!
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04.06.2020 14:46 Ответить
"можно просто внести постановление и попробовать вынести его"
"сбор подписей, какого-то количества подписей"
Шедевры мыслительных процессов головы, в которую едят.
Источник: https://censor.net/n3200033Источник: https://censor.net/n3200033
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04.06.2020 15:01 Ответить
Ага...
в мого дядьки - лєтуна, було присліввя, з курсантських років:
- не бійся,
- знижуйся,
- нема землі,
- нема землі,
ба-бах!!!
повний рот землі...
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04.06.2020 15:56 Ответить
Но лучше раньше чем позже.
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04.06.2020 22:25 Ответить
 
 