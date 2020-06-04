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Про відставку Кабміну говорити зарано, - "слуга народу" Корнієнко

Про відставку Кабміну говорити зарано, -

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що, на думку фракції, наразі рано говорити про відставку уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу в парламенті.

"Щодо уряду, ми вважаємо, що зараз зарано говорити про відставку уряду. Це не є актуальна позиція. Наші колеги по парламенту різні роблять дії, та це знову ж таки їхнє політичне право. У чомусь ми, скажімо так, розділяємо ту позицію, що збір підписів, якоїсь кількості підписів задля відставки або ініціювання відставки окремого міністра, - це не дуже логічна дія взагалі, тому що можна просто внести постанову і спробувати винести її на голосування", - сказав Корнієнко.

За словами нардепа, "щодо постанови про взагалі недовіру уряду, ми поки що не бачили ні підписних листів, ні власне ініціативи "Європейської Солідарності".

"Тому мені важко взагалі коментувати. Відповідно, "Слуга народу" не буде ці ініціативи підтримувати", - сказав Корнієнко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко про зняття з розгляду ВР призначення Абрамовського: "Немає 100% підтримки у фракції"

Автор: 

Кабмін (14072) відставка (1459) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+2
Всю вашу зелену срань потрібно гнати звідти.
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04.06.2020 14:16
+1
Т.е. - ещё не все угробили и растащили?
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04.06.2020 14:13
+1
Вони ж (міністри) ще, навіть, не познайомились одне з одним...
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04.06.2020 14:21
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Т.е. - ещё не все угробили и растащили?
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04.06.2020 14:13 Відповісти
Ще не "прибарахлились"...
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04.06.2020 14:23 Відповісти
https://prm.ua/pressekretarka-zelenskogo-yuliya-mendel-za-rik-zarobila-mayzhe-milyon-griven/ ПРЕССЕКРЕТАРКА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЮЛІЯ МЕНДЕЛЬ ЗА РІК ЗАРОБИЛА МАЙЖЕ МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ
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04.06.2020 14:14 Відповісти
Це твій стиль життя.
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04.06.2020 14:17 Відповісти
Бути зєдауном
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04.06.2020 14:34 Відповісти
Правильно ! Давно пора об импичменте клоуна из квартала 🤡🤢🎪95
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04.06.2020 14:16 Відповісти
Всю вашу зелену срань потрібно гнати звідти.
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04.06.2020 14:16 Відповісти
Вони ж (міністри) ще, навіть, не познайомились одне з одним...
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04.06.2020 14:21 Відповісти
Лишь бы не поздно.
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04.06.2020 14:22 Відповісти
Об этом говорить никогда не рано и никогда не поздно!
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04.06.2020 14:46 Відповісти
"можно просто внести постановление и попробовать вынести его"
"сбор подписей, какого-то количества подписей"
Шедевры мыслительных процессов головы, в которую едят.
Источник: https://censor.net/n3200033Источник: https://censor.net/n3200033
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04.06.2020 15:01 Відповісти
Ага...
в мого дядьки - лєтуна, було присліввя, з курсантських років:
- не бійся,
- знижуйся,
- нема землі,
- нема землі,
ба-бах!!!
повний рот землі...
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04.06.2020 15:56 Відповісти
Но лучше раньше чем позже.
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04.06.2020 22:25 Відповісти
 
 