Про відставку Кабміну говорити зарано, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що, на думку фракції, наразі рано говорити про відставку уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу в парламенті.

"Щодо уряду, ми вважаємо, що зараз зарано говорити про відставку уряду. Це не є актуальна позиція. Наші колеги по парламенту різні роблять дії, та це знову ж таки їхнє політичне право. У чомусь ми, скажімо так, розділяємо ту позицію, що збір підписів, якоїсь кількості підписів задля відставки або ініціювання відставки окремого міністра, - це не дуже логічна дія взагалі, тому що можна просто внести постанову і спробувати винести її на голосування", - сказав Корнієнко.

За словами нардепа, "щодо постанови про взагалі недовіру уряду, ми поки що не бачили ні підписних листів, ні власне ініціативи "Європейської Солідарності".

"Тому мені важко взагалі коментувати. Відповідно, "Слуга народу" не буде ці ініціативи підтримувати", - сказав Корнієнко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко про зняття з розгляду ВР призначення Абрамовського: "Немає 100% підтримки у фракції"