Нову Програму дій уряду розглянуть наступного тижня, - Разумков
Верховна Рада наступного четверга, 18 червня, розгляне оновлений варіант Програми дій уряду.
Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю виданню "Букви", інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня, гадаю, що в четвер чи п’ятницю, вона буде надіслана до Ради і наступного тижня, не пізніше п’ятниці (найімовірніше, у четвер), програма уряду буде розглядатися парламентом", - сказав Разумков.
Спікер розраховує, що новий варіант Програми уряду буде кращим за попередній.
"Є гарантія, що цей документ буде набагато якіснішим, ніж той, який був поданий спочатку. ... Гадаю, він буде значно кращий і ґрунтовніший. Чи буде він ідеальним? Навряд чи. Бо ніколи ідеальних програм уряду не було і думаю, що не буде", - припустив Разумков.
За його словами, на написання першої редакції Програми уряду в Кабінету Міністрів майже не було часу.
"Відразу, як вони прийшли, почався коронавірус. На написання програми було недостатньо часу, і вона писалася в умовах, які кардинально відрізняються від нинішніх. Тому її все одно довелося б переписувати", - сказав Разумков.
Нагадаємо, у четвер, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.
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Вася шо там ? Што то выиграли ?
Да вот мать - телевизор проиграли.
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