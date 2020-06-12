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Нову Програму дій уряду розглянуть наступного тижня, - Разумков

Нову Програму дій уряду розглянуть наступного тижня, - Разумков

Верховна Рада наступного четверга, 18 червня, розгляне оновлений варіант Програми дій уряду.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю виданню "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня, гадаю, що в четвер чи п’ятницю, вона буде надіслана до Ради і наступного тижня, не пізніше п’ятниці (найімовірніше, у четвер), програма уряду буде розглядатися парламентом", - сказав Разумков.

Спікер розраховує, що новий варіант Програми уряду буде кращим за попередній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена ​​до Верховної Ради, - Разумков

"Є гарантія, що цей документ буде набагато якіснішим, ніж той, який був поданий спочатку. ... Гадаю, він буде значно кращий і ґрунтовніший. Чи буде він ідеальним? Навряд чи. Бо ніколи ідеальних програм уряду не було і думаю, що не буде", - припустив Разумков.

За його словами, на написання першої редакції Програми уряду в Кабінету Міністрів майже не було часу.

"Відразу, як вони прийшли, почався коронавірус. На написання програми було недостатньо часу, і вона писалася в умовах, які кардинально відрізняються від нинішніх. Тому її все одно довелося б переписувати", - сказав Разумков.

Читайте: Відставку Разумкова ніколи не обговорювали на фракції, - "слуга народу" Верещук

Нагадаємо, у четвер, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.

Автор: 

ВР (14971) Кабмін (14085) Разумков Дмитро (1526)


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Короче очередная порция байды для зедебилов
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12.06.2020 20:08 Відповісти
Нову Програму дій уряду розглянуть наступного тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 287
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12.06.2020 20:17 Відповісти
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12.06.2020 20:17 Відповісти
что, опять???
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12.06.2020 20:10 Відповісти
Был такой анекдот : наркоман в пустой квартире читает газету.его мать спрашивает...
Вася шо там ? Што то выиграли ?
Да вот мать - телевизор проиграли.
От перловой этой компании можно уже и ожидать налоги на обувь,на джинсы с пятым карманом,и на котов 1% с рыжего 2 % с белого и 5 с черного
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12.06.2020 20:30 Відповісти
а если без яиц?
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12.06.2020 20:32 Відповісти
Не знаю но я уже боюсь фантазий кабмина и зрады после карантина и транспортировки газа
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12.06.2020 20:39 Відповісти
И что от этого изменится?те же самые бешеные налоги,те же самые взяточники в гфс,держпраце,на таможне,в судах и прокуратурах,те же самые казнокрады на потоках,те же самые писатели законов не читающие законов,которые принимают,тот же самый ахметовский козленок на правительстве и тот же самый туманоголовец во главе всего этого.
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12.06.2020 20:15 Відповісти
 
 