Нову Програму дій уряду розглянуть наступного тижня, - Разумков

Верховна Рада наступного четверга, 18 червня, розгляне оновлений варіант Програми дій уряду.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю виданню "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня, гадаю, що в четвер чи п’ятницю, вона буде надіслана до Ради і наступного тижня, не пізніше п’ятниці (найімовірніше, у четвер), програма уряду буде розглядатися парламентом", - сказав Разумков.

Спікер розраховує, що новий варіант Програми уряду буде кращим за попередній.

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"Є гарантія, що цей документ буде набагато якіснішим, ніж той, який був поданий спочатку. ... Гадаю, він буде значно кращий і ґрунтовніший. Чи буде він ідеальним? Навряд чи. Бо ніколи ідеальних програм уряду не було і думаю, що не буде", - припустив Разумков.

За його словами, на написання першої редакції Програми уряду в Кабінету Міністрів майже не було часу.

"Відразу, як вони прийшли, почався коронавірус. На написання програми було недостатньо часу, і вона писалася в умовах, які кардинально відрізняються від нинішніх. Тому її все одно довелося б переписувати", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, у четвер, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.