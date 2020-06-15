Зарплаты госслужащих, топ-чиновников, судей и правоохранителей должны измеряться денежным обеспечением солдата на передовой, - Турчинов
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов всегда продвигал стратегию пошагового наступления: ежедневно отвоевывать хотя бы метр нашей земли.
Об этом он заявил в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале", сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе Турчинова.
По его словам, сейчас надо восстановить военный потенциал и комплектацию воинских частей: "Увольняются профессионалы, опытные воины, те, кто с первых дней противостоял российской агрессии. Причина этого - потеря моральной и материальной мотивации".
Александр Турчинов напомнил, что денежное обеспечение нашим военным уже довольно давно не повышали. "По моему убеждению, доходы военных должны повышаться в приоритетном порядке по сравнению с доходами бюрократического аппарата, который и так никогда о себе на забывает", - сказал он.
Экс-секретарь СНБО Украины отметил, что чиновники не могут иметь более высокие зарплаты, чем те люди, которые ежедневно, рискуя своей жизнью, защищают наше государство.
"Зарплаты госслужащих, топ-чиновников, судей и правоохранителей должны привязываться к доходам военнослужащих, то есть измеряться денежным обеспечением солдата на передовой. Тогда армия станет реальным приоритетом для нашего государства", - резюмировал Турчинов.
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Ні як не розберуться що було раніше курка чи яйце...
Чому, як тільки якесь" всевидяще", то обов'язково, сліпе?
Це ж молода команда нарідного презЕдента ВлАдІміра Зеленського.
Делённое на 2!
Власне, це у більшості на вустах. Не може чиновник отримувати більше того, хто захищає країною. Правда є Нелох, у мозку якого війна закінчилася
Где Пастор пишет что зарплаты лоджны быть равны?
Он пишет "измеряться" - т.е. зарплата может быть и в 10 раз выше и в 100, но привязана к зарплате на передовой. Чиновнику можно поднимать зарплату только после повышения выплат солдатам и в такой же пропорции.
З грудня 2014 року по травень 2019 Турчинов - секретар РНБО. Невже повз нього міг пройти закон про судоустрій і статус суддів, в розділі ХII якого є таки положення, цитую:
"24. Розмір посадового окладу судді... становить:
....
4) з 1 січня 2020 року:
а) для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
Для судді Верховного Суду посадовий оклад ще з 1 січня 2017 року - 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб"
Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2020року - 2197 грн. Значить:
Мінімальний ОКЛАД самого дрібного судді - 2197*30 = 65910 грн
Мінімальний оклад Судді Верховного Суду - 2197*75 = 164775 грн.
З доплатами за стаж і і інши "заслуги" це множиться вдвічі. 120...350тис.грн.
Але і це ще не все. Пенсії суддів (розділ Х), цитую:
"Ст.142, п.3. Щомісячне довічне грошове утримання (пенсія) виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді."
При 350тис.грн зарплати пенсія - від 175 до ~350тис.грн пенсії. Яка, до речі, не обкладається податками.
Ще перл:
Стаття 143. п.1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна допомога в розмірі 3 місячних суддівських винагород за останньою посадою - дрібниця, лише біля 1млн.грн...
Підписано:
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
2 червня 2016 року
№ 1402-VIII "
І як після цього Закону, який пройшов через його руки, сприймати його слова:
"На моє переконання, доходи військових повинні підвищуватися в пріоритетному порядку порівняно з доходами бюрократичного апарату, який і так ніколи про себе на забуває", - сказав він.
Хіба це "вони" себе не забувають? Та без вас вони і кроку ступити би не могли...
PS. До речі, ось ще один пасаж:
"Зарплати держслужбовців, топ-чиновників, суддів та правоохоронців повинні прив'язуватися до доходів військовослужбовців, тобто вимірюватися грошовим забезпеченням солдата на передовій. Тоді армія стане реальним пріоритетом для нашої держави"
А чи вистачить у держави грошей платити кожному солдату на передовій по 66...350тис.грн на місяць, як вона зараз платить суддям і чиновникам? Вони ж не з повітря беруться. Вони беруться з податків, які сплачує пересічний українець, середня зарплата якого на січень 2020 - 10727 грн. Тобто в 6...33 рази менше зарплат суддів.
Зрозуміло, що не вистачить і так як пропонує Турчинов робиться тільки при мафіозних тоталітарних режимах. Де звичайні люди - сміття. Во всіх нормальних демократичних країнах все з точністю до навпаки і зарплати як армії так і держапарату прив'язані не один до одного, а до середньої зарплати по країні. Наприклад, в США зарплати тих, кому зарплата платиться з бюджету, знаходяться в діапазоні 1:7, де 1 - середня зарплата по країні, 7 - найвища зарплата бюджетника в країні - президента США.
Зарплата бойових військових, зрозуміло, повинна бути ближче до верхньої границі і ВИЩЕ, ніж зарплата гражданських чиновників. Ось тоді у нас буде і армія і економіка.
В Испании ориентируются на среднюю по стране для своих депутатов. Для депутатов администраций нижнего уровня 1,2 средней зар.платы. Более высокого уровня 1,4 .