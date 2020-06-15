Зарплаты госслужащих, топ-чиновников, судей и правоохранителей должны измеряться денежным обеспечением солдата на передовой, - Турчинов

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов всегда продвигал стратегию пошагового наступления: ежедневно отвоевывать хотя бы метр нашей земли.

Об этом он заявил в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале", сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе Турчинова.

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По его словам, сейчас надо восстановить военный потенциал и комплектацию воинских частей: "Увольняются профессионалы, опытные воины, те, кто с первых дней противостоял российской агрессии. Причина этого - потеря моральной и материальной мотивации".

Александр Турчинов напомнил, что денежное обеспечение нашим военным уже довольно давно не повышали. "По моему убеждению, доходы военных должны повышаться в приоритетном порядке по сравнению с доходами бюрократического аппарата, который и так никогда о себе на забывает", - сказал он.

Экс-секретарь СНБО Украины отметил, что чиновники не могут иметь более высокие зарплаты, чем те люди, которые ежедневно, рискуя своей жизнью, защищают наше государство.

"Зарплаты госслужащих, топ-чиновников, судей и правоохранителей должны привязываться к доходам военнослужащих, то есть измеряться денежным обеспечением солдата на передовой. Тогда армия станет реальным приоритетом для нашего государства", - резюмировал Турчинов.