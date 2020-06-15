Зарплати держслужбовців, топчиновників, суддів та правоохоронців повинні вимірюватися грошовим забезпеченням солдата на передовій, - Турчинов

Екссекретар РНБО України Олександр Турчинов завжди просував стратегію покрокового наступу: щодня відвойовувати хоча б метр нашої землі.

Про це він заявив в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі", повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

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За його словами, зараз треба відновити військовий потенціал та комплектацію військових частин: "Звільняються професіонали, досвідчені воїни, ті, хто з перших днів протистояв російській агресії. Причина цього – втрата моральної та матеріальної мотивації".

Олександр Турчинов нагадав, що грошове забезпечення нашим військовим вже доволі давно не підвищували. "На моє переконання, доходи військових повинні підвищуватися в пріоритетному порядку порівняно з доходами бюрократичного апарату, який і так ніколи про себе на забуває", - сказав він.

Екссекретар РНБО України наголосив, що чиновники не можуть мати вищі зарплати, ніж ті люди, які щодня, ризикуючи своїм життям, захищають нашу державу.

"Зарплати держслужбовців, топчиновників, суддів та правоохоронців повинні прив’язуватися до доходів військовослужбовців, тобто вимірюватися грошовим забезпеченням солдата на передовій. Тоді армія стане реальним пріоритетом для нашої держави", - резюмував Турчинов.