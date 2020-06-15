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Новини Агресія Росії проти України
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Зарплати держслужбовців, топчиновників, суддів та правоохоронців повинні вимірюватися грошовим забезпеченням солдата на передовій, - Турчинов

Зарплати держслужбовців, топчиновників, суддів та правоохоронців повинні вимірюватися грошовим забезпеченням солдата на передовій, - Турчинов

Екссекретар РНБО України Олександр Турчинов завжди просував стратегію покрокового наступу: щодня відвойовувати хоча б метр нашої землі.

Про це він заявив в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі", повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися, - Турчинов

За його словами, зараз треба відновити військовий потенціал та комплектацію військових частин: "Звільняються професіонали, досвідчені воїни, ті, хто з перших днів протистояв російській агресії. Причина цього – втрата моральної та матеріальної мотивації".

Олександр Турчинов нагадав, що грошове забезпечення нашим військовим вже доволі давно не підвищували. "На моє переконання, доходи військових повинні підвищуватися в пріоритетному порядку порівняно з доходами бюрократичного апарату, який і так ніколи про себе на забуває", - сказав він.

Екссекретар РНБО України наголосив, що чиновники не можуть мати вищі зарплати, ніж ті люди, які щодня, ризикуючи своїм життям, захищають нашу державу.

"Зарплати держслужбовців, топчиновників, суддів та правоохоронців повинні прив’язуватися до доходів військовослужбовців, тобто вимірюватися грошовим забезпеченням солдата на передовій. Тоді армія стане реальним пріоритетом для нашої держави", - резюмував Турчинов.

Автор: 

Турчинов Олександр (1136) військовослужбовці (4743)


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Топ коментарі
+19
Кацапи від нього досі ріденьким в штани дрищуть, а ось де було ти, питання дійсно цікаве!
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15.06.2020 12:13
+13
Респект - Турчинову!
Власне, це у більшості на вустах. Не може чиновник отримувати більше того, хто захищає країною. Правда є Нелох, у мозку якого війна закінчилася
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15.06.2020 12:23
+12
Скрепоносцы, вы легко палитесь. Только на Московии так коверкают слово "демократия".
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15.06.2020 12:17
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А где ты было лысое чудо в 2014? Когда у тебя была возможность делать то, что ты сейчас говоришь.
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15.06.2020 12:12 Відповісти
Кацапи від нього досі ріденьким в штани дрищуть, а ось де було ти, питання дійсно цікаве!
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15.06.2020 12:13 Відповісти
Говорить красиво и правильно все политики могут. А что на деле? А на деле дуля для людей. (Порохоботы активировались, всех спамят. Ужас. Распоясалась, коричневая чума, не лучше зеленой.)
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15.06.2020 12:26 Відповісти
Говорить красиво и правильно все политики могут. А что на деле? А на деле дуля для людей. (Порохоботы активировались, всех спамят. Ужас. Распоясалась, коричневая чума, не лучше зеленой.)
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15.06.2020 12:32 Відповісти
Говорить красиво и правильно все политики могут. А что на деле? А на деле дуля для людей. (Порохоботы активировались, всех спамят. Ужас. Распоясалась, коричневая чума, не лучше зеленой.)
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15.06.2020 13:06 Відповісти
Для олигархата люди - быдло, они им косточку разве что кинут, на большее у них вечно денег нет. А на свои карманы есть всегда. ОЛИГАРХАТ - что зеленый, что голубой, что шоколадно - коричневый, это злейшее зло для страны. Они повязаны с олигархатом агрессора, они антиукраинисты, вон сколько наняли злобных наглых троллей в Цензор. Набрасываются на любую правдивую информацию, гадят и гадят.
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15.06.2020 13:07 Відповісти
Говорить красиво и правильно все политики могут. А что на деле? А на деле дуля для людей. (Порохоботы активировались, всех спамят. Ужас. Распоясалась, коричневая чума, не лучше зеленой.)
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15.06.2020 14:20 Відповісти
Да. Для олигархата люди - быдло, они им косточку разве что кинут, на большее у них вечно денег нет. А на свои карманы есть всегда. ОЛИГАРХАТ - что зеленый, что голубой, что шоколадно - коричневый, это злейшее зло для страны. Они повязаны с олигархатом агрессора, они антиукраинисты, вон сколько наняли злобных наглых троллей в Цензор. Набрасываются на любую правдивую информацию, гадят и гадят.
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15.06.2020 14:20 Відповісти
Ага. Говорить красиво и правильно все политики могут. А что на деле? А на деле дуля для людей.
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15.06.2020 12:14 Відповісти
каких людей!!! ))) ты людь? иди на помойку, ковыряйся.
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15.06.2020 12:15 Відповісти
Да. Для олигархата люди - быдло, они им косточку разве что кинут, на большее у них вечно денег нет. А на свои карманы есть всегда. ОЛИГАРХАТ - что зеленый, что голубой, что шоколадно - коричневый, это злейшее зло для страны. Они повязаны с олигархатом агрессора, они антиукраинисты, вон сколько наняли злобных наглых троллей в Цензор. Набрасываются на любую правдивую информацию, гадят и гадят.
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15.06.2020 12:28 Відповісти
......и не дают зарабатывать..... .....вот гады!.....
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15.06.2020 12:31 Відповісти
Дают зарабатывать копейки рабам, у украинского олигарха много не заработаешь, он все себе загребает и в оффшоры кладет, хоть работай круглые сутки. А ты несчатное, не в курсе?
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15.06.2020 12:34 Відповісти
.....стань олигархом....какие проблемы?....
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15.06.2020 12:41 Відповісти
Мне не нравится быть бандитом, вором, предпочитаю честно жить, но тебе не понять этого.
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15.06.2020 12:45 Відповісти
......"не можешь изменить мир, изменись сам......... или окончательно доешь себя заживо"©.....
.......
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Это ты Билла Гейтса цитируешь?
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15.06.2020 13:07 Відповісти
...не....А.С. Пушкина .....
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15.06.2020 13:10 Відповісти
Молодец, что вылечил.Но необязательно об этом рассказывать всему миру в интернете.))
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15.06.2020 12:37 Відповісти
....я рад за тебя.....не буду больше.....никому, честно!
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15.06.2020 12:40 Відповісти
Я тут при чем? Ты о себе сказал, что излечился, определился с гендером, а со мной ты коров не пас и меня не знаешь.
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15.06.2020 12:47 Відповісти
......милейший, да у Вас наваждения шкалят..... пора к специалисту....
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15.06.2020 12:55 Відповісти
Хватит загрязнять интеренет. Тебя уже удаляют, а никакого толку, прорвало или что?
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15.06.2020 13:05 Відповісти
......успокойся, всё будет хорошо.......главное не волнуйся... это гормональное... пройдёт.....
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15.06.2020 13:08 Відповісти
Проплачені можуть лише про проплачених кимось гундосити за гроші!
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15.06.2020 12:36 Відповісти
По себе равняешь?
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15.06.2020 12:40 Відповісти
Для людей повышение тарифов от 8 до 11 раз, курс доллара в 3.5 раза и т.п. Рехформы "дерьмократические".
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15.06.2020 12:15 Відповісти
Скрепоносцы, вы легко палитесь. Только на Московии так коверкают слово "демократия".
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15.06.2020 12:17 Відповісти
На паРашке такого понятия вообще НЕТ. А в Украине похерили за 5 лет демократию ради собственного обогащения под лозунги в Европу и под лжеПатриотизм. Отдыхайте.
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15.06.2020 12:20 Відповісти
Ни хрена ты, Генрих, не видишь...
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15.06.2020 12:24 Відповісти
За останній ЗЄ-рік похєрілі, згоден!
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15.06.2020 12:36 Відповісти
Поки що палишся ти ху йлотроліна прикриваючи того, хто фактично віддав Крим паРаші.
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15.06.2020 12:26 Відповісти
Да. Для олигархата люди - быдло, они им косточку разве что кинут, на большее у них вечно денег нет. А на свои карманы есть всегда. ОЛИГАРХАТ - что зеленый, что голубой, что шоколадно - коричневый, это злейшее зло для страны. Они повязаны с олигархатом агрессора, они антиукраинисты, вон сколько наняли злобных наглых троллей в Цензор. Набрасываются на любую правдивую информацию, гадят и гадят.
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15.06.2020 12:23 Відповісти
ну ты точно, ублюдочное, сидело под диваном! ты и сегодня, вдруг что, под диван, или на засРашку -прятаться....
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15.06.2020 12:14 Відповісти
Пастор был на месте: восстанавливал армию, с полного нуля. Налаживал производство ракетных вооружений.
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15.06.2020 12:16 Відповісти
І шо ми маємо? Зникнення Криму, який він фактично віддав заборонивши армії стріляти, та війну на Донбасі.
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15.06.2020 12:29 Відповісти
В їбанутих кацапів завжди проблеми з наслідково-причиними зв'язками!
Ні як не розберуться що було раніше курка чи яйце...
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15.06.2020 12:38 Відповісти
Конечно, нельзя было стрелять. Они только этого и ждали, чтобы начать десантную операцию на материк.
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15.06.2020 12:40 Відповісти
Чьё бы мычало! само то чего 5 лет не делало? Сыроже Лещенко, Мустафе, Кобелеву. Смелянскому и прочим упырям это скажите и урежьте.
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15.06.2020 12:14 Відповісти
а кто тебе, быку, мешал!? в школе вместо онанизма надо было учить уроки, читать книги, а не смотреть порно фотографии, заниматься общественной работой, вместо сидеть на бутылке и кукарекать, что все плохо! был бы Коболевым!
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15.06.2020 12:18 Відповісти
бомбанись убогое порохорвотное об стенку.
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15.06.2020 12:21 Відповісти
дура, я за Януковича!
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15.06.2020 12:31 Відповісти
То це Пастор призначив смелянському лимон в місяць? І найему з лещенко по 300- 500 тисяч , теж він?
Чому, як тільки якесь" всевидяще", то обов'язково, сліпе?
Це ж молода команда нарідного презЕдента ВлАдІміра Зеленського.
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15.06.2020 12:30 Відповісти
Зато продажні суді і прокурори мільйонами гроші на свої офшори загрібють. Ну і ще квартири, машини своїм дітям і коханкам купують.
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15.06.2020 12:17 Відповісти
Зарплаты госслужащих, топ-чиновников, судей и правоохранителей должны измеряться денежным обеспечением солдата на передовой, - Турчинов

Делённое на 2!
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15.06.2020 12:20 Відповісти
А получилось шаг вперед - три шага назад. Такой стратегией только проигрывают.
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15.06.2020 12:21 Відповісти
А нужна ли им зарплата при такой коррупции?
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15.06.2020 12:22 Відповісти
Респект - Турчинову!
Власне, це у більшості на вустах. Не може чиновник отримувати більше того, хто захищає країною. Правда є Нелох, у мозку якого війна закінчилася
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15.06.2020 12:23 Відповісти
называется, прочитал все буквы но не смог угадать слово
Где Пастор пишет что зарплаты лоджны быть равны?
Он пишет "измеряться" - т.е. зарплата может быть и в 10 раз выше и в 100, но привязана к зарплате на передовой. Чиновнику можно поднимать зарплату только после повышения выплат солдатам и в такой же пропорции.
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15.06.2020 13:07 Відповісти
Пока были у власти - всё устраивало!
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15.06.2020 12:25 Відповісти
А чего ж ты не измерял, когда был измерителем?
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15.06.2020 12:27 Відповісти
надо начинать с минималочки. улучшили жизнь украинцам, поднялась зарплата..
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15.06.2020 12:48 Відповісти
Це призводить до зрівняліки. Прибиральниця буде мати мінімалку і лікар, вчитель школи і професор. Уже проходили цей популізм. Усе робиться начеб-то тимчасово, яке переходить у сталість.
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15.06.2020 13:49 Відповісти
Пізно вже, зараз у влади пріорітети на "культуру" гри членом по роялю.
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15.06.2020 12:58 Відповісти
Може хтось вже вніс такий законопроект в парламент? Ні? А що заваджає? Зайняті ринком землі? Референдумом? Писати не вміємо? Хоча би проект! Де всі ці Яроші і Берези? Це ж їх кровний інтерес. Чим зайняті?
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15.06.2020 13:57 Відповісти
Після цього інтерв'ю черговий раз переконуюсь, що жодній людині, яка у нас була при владі, вірити не можна.
З грудня 2014 року по травень 2019 Турчинов - секретар РНБО. Невже повз нього міг пройти закон про судоустрій і статус суддів, в розділі ХII якого є таки положення, цитую:

"24. Розмір посадового окладу судді... становить:
....
4) з 1 січня 2020 року:
а) для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
Для судді Верховного Суду посадовий оклад ще з 1 січня 2017 року - 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб"
Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2020року - 2197 грн. Значить:
Мінімальний ОКЛАД самого дрібного судді - 2197*30 = 65910 грн
Мінімальний оклад Судді Верховного Суду - 2197*75 = 164775 грн.
З доплатами за стаж і і інши "заслуги" це множиться вдвічі. 120...350тис.грн.

Але і це ще не все. Пенсії суддів (розділ Х), цитую:
"Ст.142, п.3. Щомісячне довічне грошове утримання (пенсія) виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді."
При 350тис.грн зарплати пенсія - від 175 до ~350тис.грн пенсії. Яка, до речі, не обкладається податками.

Ще перл:
Стаття 143. п.1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна допомога в розмірі 3 місячних суддівських винагород за останньою посадою - дрібниця, лише біля 1млн.грн...

Підписано:
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
2 червня 2016 року
№ 1402-VIII "

І як після цього Закону, який пройшов через його руки, сприймати його слова:
"На моє переконання, доходи військових повинні підвищуватися в пріоритетному порядку порівняно з доходами бюрократичного апарату, який і так ніколи про себе на забуває", - сказав він.

Хіба це "вони" себе не забувають? Та без вас вони і кроку ступити би не могли...

PS. До речі, ось ще один пасаж:
"Зарплати держслужбовців, топ-чиновників, суддів та правоохоронців повинні прив'язуватися до доходів військовослужбовців, тобто вимірюватися грошовим забезпеченням солдата на передовій. Тоді армія стане реальним пріоритетом для нашої держави"

А чи вистачить у держави грошей платити кожному солдату на передовій по 66...350тис.грн на місяць, як вона зараз платить суддям і чиновникам? Вони ж не з повітря беруться. Вони беруться з податків, які сплачує пересічний українець, середня зарплата якого на січень 2020 - 10727 грн. Тобто в 6...33 рази менше зарплат суддів.

Зрозуміло, що не вистачить і так як пропонує Турчинов робиться тільки при мафіозних тоталітарних режимах. Де звичайні люди - сміття. Во всіх нормальних демократичних країнах все з точністю до навпаки і зарплати як армії так і держапарату прив'язані не один до одного, а до середньої зарплати по країні. Наприклад, в США зарплати тих, кому зарплата платиться з бюджету, знаходяться в діапазоні 1:7, де 1 - середня зарплата по країні, 7 - найвища зарплата бюджетника в країні - президента США.

Зарплата бойових військових, зрозуміло, повинна бути ближче до верхньої границі і ВИЩЕ, ніж зарплата гражданських чиновників. Ось тоді у нас буде і армія і економіка.
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15.06.2020 14:48 Відповісти
Професіонали йдеться з армії не через гроші, а тому, що з 2016 року в армію почав повертатися совок, от тоді і почався відтік тих, хто прийшов в 2014, плюс незрозуміла позиція держави щодо війни, люди воюють, але ми всеодно продовжуємо торгувати з росією, а деякі ще й на заробітки їздять, для чого професіоналам сидіти роками в окопах?
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15.06.2020 15:16 Відповісти
В странах ЕС зарплата госслужащего не бывает больше 8 минимальных зарплат.
В Испании ориентируются на среднюю по стране для своих депутатов. Для депутатов администраций нижнего уровня 1,2 средней зар.платы. Более высокого уровня 1,4 .
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15.06.2020 15:23 Відповісти
Генпрокурорші 38000 на ветеринара для собачок не вистачає...
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15.06.2020 17:07 Відповісти
И желательно обязательная ротация чиновников на передовую! В Израиле ты не можешь быть чиновником если не служил в армии !
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15.06.2020 17:17 Відповісти
Порошенко сделал большие зарплаты судьям и прокурорам чтобы они активно работали в интересах коррупционеров, и у них это очень хорошо получается.
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15.06.2020 18:02 Відповісти
 
 