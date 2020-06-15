Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят во всех подразделениях Нацполиции, - Аваков. ВИДЕО

Систему круглосуточного контроля за полицейскими CUSTODY RECORDS установят не только во всех изоляторах временного содержания (ИВС), но и во всех подразделениях Нацполиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говориться сюжете новой программы "Поліцейська хвиля". Система "CUSTODY RECORDS" позволит избежать нарушения прав задержанных, обеспечит их безопастность и улучшит работу полицейских.

Проект "CUSTODY RECORDS" предусматривает обязательную работу инспектора по соблюдении прав человека, ведение электронных баз данных, инструктаж личного состава и контроль исполнения служебных обязаностей.

Система "CUSTODY RECORDS" уже реализована как пилотный проект в нескольких ИВС - в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить функционирования системы не только на ИВС, а на все подразделения полиции.

"Главная задача системы - гарантирование прав и свобод, каждого человека, который обратился, был приглашен либо доставлен в подразделение полиции. Механизм онлайн регистрации задержанных позволит, начиная с момента фактического задержания, подачи жалобы, контроллировать действия должностных лиц в режиме 24/7", - сказал министр МВД Аваков.

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