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Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят во всех подразделениях Нацполиции, - Аваков. ВИДЕО

Систему круглосуточного контроля за полицейскими CUSTODY RECORDS установят не только во всех изоляторах временного содержания (ИВС), но и во всех подразделениях Нацполиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говориться сюжете новой программы "Поліцейська хвиля". Система "CUSTODY RECORDS" позволит избежать нарушения прав задержанных, обеспечит их безопастность и улучшит работу полицейских.

Проект "CUSTODY RECORDS" предусматривает обязательную работу инспектора по соблюдении прав человека, ведение электронных баз данных, инструктаж личного состава и контроль исполнения служебных обязаностей.

Система "CUSTODY RECORDS" уже реализована как пилотный проект в нескольких ИВС - в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить функционирования системы не только на ИВС, а на все подразделения полиции.

"Главная задача системы - гарантирование прав и свобод, каждого человека, который обратился, был приглашен либо доставлен в подразделение полиции. Механизм онлайн регистрации задержанных позволит, начиная с момента фактического задержания, подачи жалобы, контроллировать действия должностных лиц в режиме 24/7", - сказал министр МВД Аваков.

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9318) Нацполиция (16458) СИЗО (1361)


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Топ комментарии
+13
А коли за рахунок платників податків встановлять систему цілодобового спостереження за тими, хто буде цілодобово спостерігати за поліцейськими? І головне, побільше закупити для них французьких вертольотів і катерів!
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15.06.2020 13:37
+6
Ага самі собі установлять самі себе і контролювати будуть а в разі чого - камера зламалась, електрики не було, флешка чи диск з записом зникли і так дальше як в кіно причин може бути тисячі!!!
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15.06.2020 14:08
+5
Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят во всех подразделениях Нацполиции, - Аваков - Цензор.НЕТ 5932
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15.06.2020 13:38
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Правила форума Совет форумчан
А коли за рахунок платників податків встановлять систему цілодобового спостереження за тими, хто буде цілодобово спостерігати за поліцейськими? І головне, побільше закупити для них французьких вертольотів і катерів!
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15.06.2020 13:37 Ответить
И конспиративную виллу в Италии для передачи информации.
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15.06.2020 13:44 Ответить
Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят во всех подразделениях Нацполиции, - Аваков - Цензор.НЕТ 5932
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15.06.2020 13:38 Ответить
ха-ха, только баран был в Кропивницком не так давно, наверно помогла система "CUSTODY RECORDS"
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15.06.2020 13:39 Ответить
Короче, Петя с Аваковым дореформировались до того, что теперь к каждому мусору нужно правозащитника прикреплять.
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15.06.2020 13:52 Ответить
Остановите уже этого Пороха!!!!
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15.06.2020 13:58 Ответить
А де система яка цілодобово контролює самого Авакова? Він самий ..ненадійний))
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15.06.2020 13:55 Ответить
А камера может вниз случайно сдвинуться и питания отключиться, профанация. Пипл хавает
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15.06.2020 13:59 Ответить
Може раптово вимкнутися освітлення, чи статися землетрус 12-ть балів, та що завгодно...
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15.06.2020 15:32 Ответить
Не нужно изобретать велосипед...
Систему цілодобового контролю за поліцейськими встановлять у всіх підрозділах Нацполіції, - Аваков - Цензор.НЕТ 6716
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15.06.2020 14:07 Ответить
Ага самі собі установлять самі себе і контролювати будуть а в разі чого - камера зламалась, електрики не було, флешка чи диск з записом зникли і так дальше як в кіно причин може бути тисячі!!!
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15.06.2020 14:08 Ответить
Головне чи буде криминальна відповідальність як що камера спостереження "випадково" зрушиться у бік, чи "випадково" щось закриє її чи "випадковий" обрив живлення?
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15.06.2020 14:10 Ответить
будет будет.... шашлык из тебя будет!!
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15.06.2020 16:18 Ответить
Єрмачело ти? Молодець, за брата вписатися обов'язково треба... але прийде час.
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15.06.2020 19:37 Ответить
Все помнят рекламу нагрудных камер и реальность сейчас...
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15.06.2020 14:21 Ответить
а я сразу говорил что в случае шухера нагрудная камера поламалась!!
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15.06.2020 16:19 Ответить
Нужна еще одна полиция по контролю полиции.
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15.06.2020 14:28 Ответить
Рєкурсяі однако...
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15.06.2020 15:33 Ответить
Достаточно объявить денежное вознаграждение за донос на коллегу... И никакие системы видеонаблюдения рядом не стояли!
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15.06.2020 14:29 Ответить
А мне что то кажется что пора не камеры ставить, а виселицы. Только виселицы могут реально повлиять на количество преступлений в этих органах правопорядка.
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15.06.2020 16:48 Ответить
А ТОЛКУ ??? 90% МУСОРОВ ПРОДАЖНЫЕ ДО МОЗГА КОСТЕЙ.
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15.06.2020 16:49 Ответить
На каждый яд имеется противоядие.
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15.06.2020 18:09 Ответить
 
 