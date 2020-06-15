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Систему цілодобового контролю за поліцейськими встановлять у всіх підрозділах Нацполіції, - Аваков. ВIДЕО

Систему цілодобового контролю за поліцейськими CUSTODY RECORDS встановлять не тільки у всіх ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ), але й у всіх підрозділах Нацполіції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться сюжеті нової програми "Поліцейська хвиля". Система CUSTODY RECORDS дозволить уникнути порушення прав затриманих, гарантуватиме їхню безпеку і поліпшить роботу поліцейських.

Проєкт CUSTODY RECORDS передбачає обов'язкову роботу інспектора з дотримання прав людини, ведення електронних баз даних, інструктаж особового складу та контроль виконання службових обов'язків.

Система CUSTODY RECORDS вже реалізована як пілотний проєкт у декількох ІТТ - в Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі. Найближчим часом МВС планує розширити функціонування системи не тільки на ІТТ, а й на всі підрозділи поліції.

"Головне завдання системи - гарантування прав і свобод кожної людини, яка звернулася, була запрошена або доставлена в підрозділ поліції. Механізм онлайн-реєстрації затриманих дозволить, починаючи з моменту фактичного затримання, подачі скарги, контролювати дії посадових осіб у режимі 24/7", - сказав міністр МВС Аваков.

Дивіться також: Малюська розраховує на збільшення попиту на платні камери в СІЗО: "Це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом". ВIДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (2189) МВС (3501) Нацполіція (15163) СІЗО (724)


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Топ коментарі
+13
А коли за рахунок платників податків встановлять систему цілодобового спостереження за тими, хто буде цілодобово спостерігати за поліцейськими? І головне, побільше закупити для них французьких вертольотів і катерів!
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15.06.2020 13:37
+6
Ага самі собі установлять самі себе і контролювати будуть а в разі чого - камера зламалась, електрики не було, флешка чи диск з записом зникли і так дальше як в кіно причин може бути тисячі!!!
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15.06.2020 14:08
+5
Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят во всех подразделениях Нацполиции, - Аваков - Цензор.НЕТ 5932
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15.06.2020 13:38
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А коли за рахунок платників податків встановлять систему цілодобового спостереження за тими, хто буде цілодобово спостерігати за поліцейськими? І головне, побільше закупити для них французьких вертольотів і катерів!
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15.06.2020 13:37 Відповісти
И конспиративную виллу в Италии для передачи информации.
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15.06.2020 13:44 Відповісти
Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят во всех подразделениях Нацполиции, - Аваков - Цензор.НЕТ 5932
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15.06.2020 13:38 Відповісти
ха-ха, только баран был в Кропивницком не так давно, наверно помогла система "CUSTODY RECORDS"
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15.06.2020 13:39 Відповісти
Короче, Петя с Аваковым дореформировались до того, что теперь к каждому мусору нужно правозащитника прикреплять.
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15.06.2020 13:52 Відповісти
Остановите уже этого Пороха!!!!
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15.06.2020 13:58 Відповісти
А де система яка цілодобово контролює самого Авакова? Він самий ..ненадійний))
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15.06.2020 13:55 Відповісти
А камера может вниз случайно сдвинуться и питания отключиться, профанация. Пипл хавает
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15.06.2020 13:59 Відповісти
Може раптово вимкнутися освітлення, чи статися землетрус 12-ть балів, та що завгодно...
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15.06.2020 15:32 Відповісти
Не нужно изобретать велосипед...
Систему цілодобового контролю за поліцейськими встановлять у всіх підрозділах Нацполіції, - Аваков - Цензор.НЕТ 6716
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15.06.2020 14:07 Відповісти
Ага самі собі установлять самі себе і контролювати будуть а в разі чого - камера зламалась, електрики не було, флешка чи диск з записом зникли і так дальше як в кіно причин може бути тисячі!!!
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15.06.2020 14:08 Відповісти
Головне чи буде криминальна відповідальність як що камера спостереження "випадково" зрушиться у бік, чи "випадково" щось закриє її чи "випадковий" обрив живлення?
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15.06.2020 14:10 Відповісти
будет будет.... шашлык из тебя будет!!
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15.06.2020 16:18 Відповісти
Єрмачело ти? Молодець, за брата вписатися обов'язково треба... але прийде час.
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15.06.2020 19:37 Відповісти
Все помнят рекламу нагрудных камер и реальность сейчас...
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15.06.2020 14:21 Відповісти
а я сразу говорил что в случае шухера нагрудная камера поламалась!!
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15.06.2020 16:19 Відповісти
Нужна еще одна полиция по контролю полиции.
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15.06.2020 14:28 Відповісти
Рєкурсяі однако...
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15.06.2020 15:33 Відповісти
Достаточно объявить денежное вознаграждение за донос на коллегу... И никакие системы видеонаблюдения рядом не стояли!
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15.06.2020 14:29 Відповісти
А мне что то кажется что пора не камеры ставить, а виселицы. Только виселицы могут реально повлиять на количество преступлений в этих органах правопорядка.
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15.06.2020 16:48 Відповісти
А ТОЛКУ ??? 90% МУСОРОВ ПРОДАЖНЫЕ ДО МОЗГА КОСТЕЙ.
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15.06.2020 16:49 Відповісти
На каждый яд имеется противоядие.
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15.06.2020 18:09 Відповісти
 
 