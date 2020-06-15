Систему цілодобового контролю за поліцейськими встановлять у всіх підрозділах Нацполіції, - Аваков. ВIДЕО

Систему цілодобового контролю за поліцейськими CUSTODY RECORDS встановлять не тільки у всіх ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ), але й у всіх підрозділах Нацполіції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться сюжеті нової програми "Поліцейська хвиля". Система CUSTODY RECORDS дозволить уникнути порушення прав затриманих, гарантуватиме їхню безпеку і поліпшить роботу поліцейських.

Проєкт CUSTODY RECORDS передбачає обов'язкову роботу інспектора з дотримання прав людини, ведення електронних баз даних, інструктаж особового складу та контроль виконання службових обов'язків.

Система CUSTODY RECORDS вже реалізована як пілотний проєкт у декількох ІТТ - в Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі. Найближчим часом МВС планує розширити функціонування системи не тільки на ІТТ, а й на всі підрозділи поліції.

"Головне завдання системи - гарантування прав і свобод кожної людини, яка звернулася, була запрошена або доставлена в підрозділ поліції. Механізм онлайн-реєстрації затриманих дозволить, починаючи з моменту фактичного затримання, подачі скарги, контролювати дії посадових осіб у режимі 24/7", - сказав міністр МВС Аваков.

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