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Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда с хорошей системой вентиляции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования", - говорится в сообщении.
Ранее в сети опубликовали фото электрички "Киев-Нежин" в разгар пандемии коронавируса. Вагоны были переполнены, а пассажиры без масок.
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похоже на правду
Он поручит закупить с хорошей системой отопления .
Для осени , и весны закупим демисезонные поезда .
тов Сталін він такий- він про ВСІх та про ВСЕ піклуеться...- це ж лІдер Нації..., та вУм Вселенної...
бубочка загрався у путєна
Шоб таке "шоу", яке ти влаштував Україні, переслідувало тебе, твою сім'ю решту життя і з тими ж наслідками, які зара відчуває моя країна!
демократія чо. я без іронії.
в ролику - обзивав салоїдами-геями і нічого - вибрали.
він певно потім довго сміявся - я їм дав струмінь в писок, а вони мене вибрали
Досвічений вилисипидист знає на смак до 40 видів комах )))))
У - уровень.
Це,певно до тих куплених на КВБЗ в березні вагонів. !
05.03.2020: https://ua-news.liga.net/economics/news/yak-zelenskiy-zmusiv-krikliya-kupiti-tri-dizelya-i-90-vagoniv-u-kvbz-video Як Зеленський змусив Криклія "купити" три дизеля і 90 вагонів у КВБЗ: відео
"..Криклій спробував заперечити: "Можна трохи менше - 80?" Він послався на фінплан, в якому нібито йдеться про 80-90 вагонів.
"Ні, 80-90 не підходить, давайте тоді 90", - сказав президент. І міністр погодився з цією цифрою..."
14.05.2020:https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10086191-na-kvbz-vpalo-virobnictvo-vantazhnih-vagoniv-na-56-ze-vizit-ne-dopomig.html На КВБЗ впало виробництво вантажних вагонів на 56%: ЗЕ-візит не допоміг
"У попередні три роки вагонзавод стабільно нарощував обсяги виробництва. Падіння розпочалося з січня 2020 року. У березні Президент Володимир Зеленський, перебуваючи на КВБЗ пообіцяв підприємству «конкретне держзамовлення» на 90 вагонів. Проте «Укрзалізниця» та її філії таких тендерів не оголошувала - і навряд чи оголосить, зважаючи на карантин."
технические требования утвердили? )))
клоуны, слов нет
"А ещё знаете, весь такой светло - бежевый, и полоса под окнами через весь вагон идёт. Я такие в Италии видел"
На резонный вопрос Криклия был дан ответ -"За деньги любой дурак купит"
Скоро на помазание Божие на земной престол каким- нить фсбшным гундяем таким темпами лошарику предстоит...
Чтобы был нормальный транспорт, нужно чтобы платили все, никаких льготников. Для этого надо сначала изменить законодательство на уровне страны. И отпустить цены на проезд.
PS Ну да, а потом эти скоростные поезда пустим по ветке Черкассы-Смела. Со скоростью 20км/час, быстрее нельзя, состав с путей моментально сойдет.
*****лидер современности не сказал, то хрен бы кто додумался... А так шмаркля при делах и зелебыдлу радость. Представляю себе, как Трамп или Макрон, или та же Меркель указывает коммерческим структурам: "Вы должны закупать удобные поезда!" Да, Оклахомщине, Алабамщине, а также прочим Вестфалиям и Провансам явно не хватает Зелупинского, - зажили бы, как люди.