РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10648 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 021 64

Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования

Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда с хорошей системой вентиляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования", - говорится в сообщении.

Ранее в сети опубликовали фото электрички "Киев-Нежин" в разгар пандемии коронавируса. Вагоны были переполнены, а пассажиры без масок.

Также читайте: В первый день возобновления движения электричек перевезены более 48 тыс. пассажиров, - "Укрзализныця"

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) карантин (16729) электричка (114) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 2704
показать весь комментарий
15.06.2020 14:37
+17
Раз пошла такая пьянка, то и маршрутки тоже закупите с хорошей системой кондиционирования
показать весь комментарий
15.06.2020 14:35
+14
финты ушами для зебилов Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 1332
показать весь комментарий
15.06.2020 14:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебил как всегда только хуже сделает
показать весь комментарий
15.06.2020 14:34 Ответить
Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування - Цензор.НЕТ 5930
показать весь комментарий
15.06.2020 14:46 Ответить
Щоб в Укрзалізниці були гроші на закупівлю нових електричок потрібно індексувати (підняти) вантажні тарифи Укрзалізниці до рівня 2013 року в доларах, тобто в 3,5 рази! Тоді будуть гроші на хотєлкі. А поки що ми датуємо олігархів на сотні мільярдів гривень щороку низькими тарифами на вантажні перевезення (в 3,5 рази меншими ніж в 2013 році). Коли Бальчун підняв тариф на 15%, це дало більше 20 млрд грн додаткових надходжень для Укрзалізниці. Збільшення вантажного тарифу на 350% дасть додатково 400 млрд грн додаткових надходжень для закупівлі нових вагонів, електропотягів, електровозів та тепловозів.
показать весь комментарий
15.06.2020 14:52 Ответить
не иначе, елена призналась, - в хмельницкое отсутствие владимира, она каталась на электричках в сторону нежина...там, мол, и подхватила заразу...
похоже на правду
показать весь комментарий
15.06.2020 15:05 Ответить
Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 2044
показать весь комментарий
15.06.2020 14:34 Ответить
финты ушами для зебилов Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 1332
показать весь комментарий
15.06.2020 14:44 Ответить
..похоже, вова не в курсе, что после лета будет зима..
показать весь комментарий
15.06.2020 14:34 Ответить
Не вопрос !
Он поручит закупить с хорошей системой отопления .
Для осени , и весны закупим демисезонные поезда .
показать весь комментарий
15.06.2020 16:56 Ответить
Раз пошла такая пьянка, то и маршрутки тоже закупите с хорошей системой кондиционирования
показать весь комментарий
15.06.2020 14:35 Ответить
а еще пусть мне позвонит и скажет что и как мне Жить...- он же не лох, ему уже 43-й будет...
показать весь комментарий
15.06.2020 14:37 Ответить
Він вже замовив партію "газелей". В них ідеальна вентиляція і по висоті нормальні, для(карликів). Та й мир в очку х-ла стане теплішим.
показать весь комментарий
15.06.2020 15:07 Ответить
а тут на зЄлю таке гонять - а він он який- а не поручи Криклію, чи кому інщому...., вони би дурні такого поназакупляли...
тов Сталін він такий- він про ВСІх та про ВСЕ піклуеться...- це ж лІдер Нації..., та вУм Вселенної...
показать весь комментарий
15.06.2020 14:36 Ответить
Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 2704
показать весь комментарий
15.06.2020 14:37 Ответить
ну тыц пердыц, до этого почему то не закупались, а как фоточку в ФБ увидел сам янеЛОХ, то моментально должны. первое - Откуда деньги? второе - они что прям уже готовые стоят? Их еще надо построить. Страна это не компьютерный симулятор. ЗенеЛОХ!
показать весь комментарий
15.06.2020 14:38 Ответить
Нет он думает они на ОЛХ продаются!
показать весь комментарий
15.06.2020 14:52 Ответить
В первую очередь ребятам нужна хорошая вентиляция в голове, а если ее нет, то и электрички тут ни при чем
показать весь комментарий
15.06.2020 14:41 Ответить
да шо вы говорите - хотя таки скорее да,чем нет - Гоша ,а как вам, ваши руснявые фашисты,не забежают? - только не говорите, шо вы таки ,настолько незаметный, шо спокойно на них делаете ваш маленький и весьма скромный гешефт))
показать весь комментарий
15.06.2020 14:53 Ответить
У большого змея в голове полно клея
показать весь комментарий
15.06.2020 15:00 Ответить
во истину - вопросом на вопрос - но я таки настаиваю))
показать весь комментарий
15.06.2020 15:07 Ответить
На чем настаиваешь то, на бруньках?
показать весь комментарий
15.06.2020 15:13 Ответить
((не наш метод - у нас трубка ,ну которая мира))
показать весь комментарий
15.06.2020 15:15 Ответить
Там и так ветер в голове, куда уж вентилировать.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:40 Ответить
а з яких це пір це у повноваженнях президента?
бубочка загрався у путєна
показать весь комментарий
15.06.2020 14:42 Ответить
Щоб загіпнотизувати і обєгорити х-ла, треба підлаштватись під нього (дихати як він, робити, ср-ти, як він). Далі великий ПУ стане маріонеткою в руках клована. 73%-ні вірять в це, вірують в ЗЄ!
показать весь комментарий
15.06.2020 15:22 Ответить
Ну да. Это очень важно для страны. Больше нет проблем куда нужны деньги. Нет культурных слов...
показать весь комментарий
15.06.2020 14:43 Ответить
Есть еще простор для преЗЕдентских поручений. Почему бы не поручить закупить поезда с хорошими колесами?
показать весь комментарий
15.06.2020 14:44 Ответить
C круглыми?
показать весь комментарий
16.06.2020 00:44 Ответить
Да, речь именно об этом. ПреЗЕдент страны скорее всего в курсе, что круглые колеса хорошие, а квадратные похуже будут
показать весь комментарий
16.06.2020 00:57 Ответить
"Денег-то у тебя хватит?". ( "Зигзаг удачи", 1967)
показать весь комментарий
15.06.2020 14:47 Ответить
Надо на всех видах общественного транспорта срезать крышу
показать весь комментарий
15.06.2020 14:48 Ответить
А в дождь выдавать закупленные зонтики .
показать весь комментарий
15.06.2020 16:57 Ответить
Вот это размах мысли ! Кокаин сильная штука !
показать весь комментарий
15.06.2020 14:48 Ответить
Похоже там что-то сильнее кокаина.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:35 Ответить
Ото воно дибілєт! Чого ти, курва, лізеш у сферу Прем'єр-Міністра? Тобі своїх обов'язків замало? Чи тобі просто "впадло" їх виконувать (і переклав ти це на д'Єрмака), а піариться якось треба?
Шоб таке "шоу", яке ти влаштував Україні, переслідувало тебе, твою сім'ю решту життя і з тими ж наслідками, які зара відчуває моя країна!
показать весь комментарий
15.06.2020 14:51 Ответить
а хто вибрав?
демократія чо. я без іронії.
в ролику - обзивав салоїдами-геями і нічого - вибрали.
він певно потім довго сміявся - я їм дав струмінь в писок, а вони мене вибрали
показать весь комментарий
15.06.2020 15:35 Ответить
пускай электрички купить во Франции ,тем более ,Макрон скоро приедет ,они дадут и даже в кредит ,а вагоны у них нормальные)
показать весь комментарий
15.06.2020 14:54 Ответить
Всеравно где закупят , главное чтобы многоразовые . Чтоб хоть до конца карантина хватило .
показать весь комментарий
15.06.2020 17:02 Ответить
Крик-лий ошеломлен гениальностью зеленского...
Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування - Цензор.НЕТ 6651
показать весь комментарий
15.06.2020 14:55 Ответить
А велосипеди ще краще.Постійно на свіжому повітрі і оточуючі не заважають.
Досвічений вилисипидист знає на смак до 40 видів комах )))))
показать весь комментарий
15.06.2020 14:55 Ответить


У - уровень.
показать весь комментарий
15.06.2020 14:58 Ответить
Це зелене ЧМО проконтролювало виконання хоч одного свого "повєлєнія"?
показать весь комментарий
15.06.2020 14:58 Ответить
ну все, теперь до окончания жары криклий срочно напечатает пару лярдов ЗЕленых баксов и закупят новых сименсов, или шкод, чтобы возить сельский электорат с клетчатыми баулами и кравчучками бесплатно, или в лучшем случаем по 12 грн за поездку .
показать весь комментарий
15.06.2020 15:02 Ответить
Перепоручи еще ЗП учителям в 4000 баксов, а то первое поручение куда-то потерелось=)
показать весь комментарий
15.06.2020 15:04 Ответить
а нелучше ли запустить производство ,что на ето у премьера ума маловато,вам дебилам только продавать,построеное не вами, так вот и стройте ,организовивайте рабочие места ,и будет хоть какой то толк ,,,,,
показать весь комментарий
15.06.2020 15:07 Ответить
Та давай ЗЕлёный купим США всё, ****?
показать весь комментарий
15.06.2020 15:09 Ответить
А почему не кортежи? Мы ж все теперь президенты. Правда, Зеля?
показать весь комментарий
15.06.2020 15:16 Ответить
Пропал Нежин.Дорноболезные заразят.
показать весь комментарий
15.06.2020 15:17 Ответить
Зашибісь !
Це,певно до тих куплених на КВБЗ в березні вагонів. !
05.03.2020: https://ua-news.liga.net/economics/news/yak-zelenskiy-zmusiv-krikliya-kupiti-tri-dizelya-i-90-vagoniv-u-kvbz-video Як Зеленський змусив Криклія "купити" три дизеля і 90 вагонів у КВБЗ: відео

"..Криклій спробував заперечити: "Можна трохи менше - 80?" Він послався на фінплан, в якому нібито йдеться про 80-90 вагонів.
"Ні, 80-90 не підходить, давайте тоді 90", - сказав президент. І міністр погодився з цією цифрою..."
14.05.2020:https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10086191-na-kvbz-vpalo-virobnictvo-vantazhnih-vagoniv-na-56-ze-vizit-ne-dopomig.html На КВБЗ впало виробництво вантажних вагонів на 56%: ЗЕ-візит не допоміг

"У попередні три роки вагонзавод стабільно нарощував обсяги виробництва. Падіння розпочалося з січня 2020 року. У березні Президент Володимир Зеленський, перебуваючи на КВБЗ пообіцяв підприємству «конкретне держзамовлення» на 90 вагонів. Проте «Укрзалізниця» та її філії таких тендерів не оголошувала - і навряд чи оголосить, зважаючи на карантин."

Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування - Цензор.НЕТ 3935
показать весь комментарий
15.06.2020 15:25 Ответить
а моника ОПРЕДЕЛИЛА что есть хорошое кондиционирование???
технические требования утвердили? )))
клоуны, слов нет
показать весь комментарий
15.06.2020 15:34 Ответить
Они ждут чтоб этом в своих шутках напишут конкуренты-клоуны из «дизеля», чтобы подсмотреть и позаимствовать ответ на ваш риторический вопрос
показать весь комментарий
15.06.2020 15:40 Ответить
закупить электропоезда с хорошей системой вентиляции. Источник: https://censor.net/n3202055
"А ещё знаете, весь такой светло - бежевый, и полоса под окнами через весь вагон идёт. Я такие в Италии видел"
На резонный вопрос Криклия был дан ответ -"За деньги любой дурак купит"
показать весь комментарий
15.06.2020 16:03 Ответить
А кто-то деньги в государстве Украина считает?
показать весь комментарий
15.06.2020 15:37 Ответить
Я так понял, что и солнце «восходит/садится» благодаря таланту и поручению зэ-заморыша...
Скоро на помазание Божие на земной престол каким- нить фсбшным гундяем таким темпами лошарику предстоит...
показать весь комментарий
15.06.2020 15:38 Ответить
Зачем с хорошим кондиционированием? Чтобы льготники бесплатно ездили, да еще с комфортом?
Чтобы был нормальный транспорт, нужно чтобы платили все, никаких льготников. Для этого надо сначала изменить законодательство на уровне страны. И отпустить цены на проезд.
показать весь комментарий
15.06.2020 16:10 Ответить
Зачем закупать.Нужно делать самим поезда,вагоны,трамваи и троллейбусы и т.д.Крюковский завод,Понютенский вагонноремонтный ( ПВРЗ) т д.простаивают без работы!Хотя абсолютно все мы можем и должны делать сами и родными руцями.Уже бы давно порезали на металлолом все плацкартные вагоны.А всю Украину свяязали бы скоростными поездами собственного производства.Тогда с запада на восток можно будет доехать за 7-8 часов.А с юга на север за 4-5 часов.Нужно свои предприятия загружать работой,а не выручать заграницу.
показать весь комментарий
15.06.2020 16:29 Ответить
Мечтатель и фантазер. Самим поезда делать. Откуда возьмутся деньги, чтобы купить материалы, где взять рабочих, оборудование, кто будет развивать технологии производства, а не жить "как деды жили, та и мы будем жить!" Все эти наши заводы только и способны, что из говна производить говно.
PS Ну да, а потом эти скоростные поезда пустим по ветке Черкассы-Смела. Со скоростью 20км/час, быстрее нельзя, состав с путей моментально сойдет.
показать весь комментарий
16.06.2020 00:53 Ответить
Шутник. Электрички еще советские ездят. Пассажирские перевозки вообще нерентабельны. Эти электрички вообще нужно поотменять. Сотни тысяч киевлян сидят без работы. Нужно платить достойную з.п. создавать рабочие места. Тогда не будут люди из всяких Боярок кататься в электричках.
показать весь комментарий
15.06.2020 16:31 Ответить
Зеля, а тебе говорили, что на круизном лайнере у берегов Японии есть хорошая система кондиционирования. И именно через неё заразились коронавирусом сотни людей...
показать весь комментарий
15.06.2020 16:58 Ответить
Профессор # 2 . Бубочка тебя и правда с роддома несли в авоске вниз головой.ну нафига там кондишен.закажи лучше в кременчуге.там делают вполне приемлимый транспорт.заодно экономику Украины будите подымать.возьметё вы ласточку сименсовскую,но она дорогая .корейское говно не для украинской чавунки
показать весь комментарий
15.06.2020 18:21 Ответить
а свои сделать зеля не думал?
показать весь комментарий
15.06.2020 19:23 Ответить
Расточители! Разве "Хюндаев" маловато? Остановится из-за поломки в чистом поле, выходи и дыши свежим воздухом на полную грудь без всяких кондиционеров.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:31 Ответить
Окуеть можно. Если бы величайшей ***** лидер современности не сказал, то хрен бы кто додумался... А так шмаркля при делах и зелебыдлу радость. Представляю себе, как Трамп или Макрон, или та же Меркель указывает коммерческим структурам: "Вы должны закупать удобные поезда!" Да, Оклахомщине, Алабамщине, а также прочим Вестфалиям и Провансам явно не хватает Зелупинского, - зажили бы, как люди.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:06 Ответить
Назовите хоть одного президента который занимался поездами))Оно просто величайший политик. А забыл, транш!накупите поездов и троллейбусов
показать весь комментарий
16.06.2020 19:01 Ответить
https://pt-service.by/uslugi/promyvka-opressovka-sistem-otopleniya-i-gvs/ - Химическая промывка систем отопления в Беларуси
показать весь комментарий
23.08.2021 16:35 Ответить
 
 