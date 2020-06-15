Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда с хорошей системой вентиляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования", - говорится в сообщении.

Ранее в сети опубликовали фото электрички "Киев-Нежин" в разгар пандемии коронавируса. Вагоны были переполнены, а пассажиры без масок.

Также читайте: В первый день возобновления движения электричек перевезены более 48 тыс. пассажиров, - "Укрзализныця"