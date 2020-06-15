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Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою вентиляції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента
"Президент поставив завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди, які матимуть хорошу систему кондиціювання та вентиляції, щоб зменшити ризики інфікування", - йдеться в повідомленні.
Раніше в мережі опублікували фото електрички "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу. Вагони були переповнені, а пасажири без масок.
Топ коментарі
+36 Владимир Елисеев
показати весь коментар15.06.2020 14:37
+17 Підлога Маккартні
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+14 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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похоже на правду
Он поручит закупить с хорошей системой отопления .
Для осени , и весны закупим демисезонные поезда .
тов Сталін він такий- він про ВСІх та про ВСЕ піклуеться...- це ж лІдер Нації..., та вУм Вселенної...
бубочка загрався у путєна
Шоб таке "шоу", яке ти влаштував Україні, переслідувало тебе, твою сім'ю решту життя і з тими ж наслідками, які зара відчуває моя країна!
демократія чо. я без іронії.
в ролику - обзивав салоїдами-геями і нічого - вибрали.
він певно потім довго сміявся - я їм дав струмінь в писок, а вони мене вибрали
Досвічений вилисипидист знає на смак до 40 видів комах )))))
У - уровень.
Це,певно до тих куплених на КВБЗ в березні вагонів. !
05.03.2020: https://ua-news.liga.net/economics/news/yak-zelenskiy-zmusiv-krikliya-kupiti-tri-dizelya-i-90-vagoniv-u-kvbz-video Як Зеленський змусив Криклія "купити" три дизеля і 90 вагонів у КВБЗ: відео
"..Криклій спробував заперечити: "Можна трохи менше - 80?" Він послався на фінплан, в якому нібито йдеться про 80-90 вагонів.
"Ні, 80-90 не підходить, давайте тоді 90", - сказав президент. І міністр погодився з цією цифрою..."
14.05.2020:https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10086191-na-kvbz-vpalo-virobnictvo-vantazhnih-vagoniv-na-56-ze-vizit-ne-dopomig.html На КВБЗ впало виробництво вантажних вагонів на 56%: ЗЕ-візит не допоміг
"У попередні три роки вагонзавод стабільно нарощував обсяги виробництва. Падіння розпочалося з січня 2020 року. У березні Президент Володимир Зеленський, перебуваючи на КВБЗ пообіцяв підприємству «конкретне держзамовлення» на 90 вагонів. Проте «Укрзалізниця» та її філії таких тендерів не оголошувала - і навряд чи оголосить, зважаючи на карантин."
технические требования утвердили? )))
клоуны, слов нет
"А ещё знаете, весь такой светло - бежевый, и полоса под окнами через весь вагон идёт. Я такие в Италии видел"
На резонный вопрос Криклия был дан ответ -"За деньги любой дурак купит"
Скоро на помазание Божие на земной престол каким- нить фсбшным гундяем таким темпами лошарику предстоит...
Чтобы был нормальный транспорт, нужно чтобы платили все, никаких льготников. Для этого надо сначала изменить законодательство на уровне страны. И отпустить цены на проезд.
PS Ну да, а потом эти скоростные поезда пустим по ветке Черкассы-Смела. Со скоростью 20км/час, быстрее нельзя, состав с путей моментально сойдет.
*****лидер современности не сказал, то хрен бы кто додумался... А так шмаркля при делах и зелебыдлу радость. Представляю себе, как Трамп или Макрон, или та же Меркель указывает коммерческим структурам: "Вы должны закупать удобные поезда!" Да, Оклахомщине, Алабамщине, а также прочим Вестфалиям и Провансам явно не хватает Зелупинского, - зажили бы, как люди.