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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування

Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою вентиляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента

"Президент поставив завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди, які матимуть хорошу систему кондиціювання та вентиляції, щоб зменшити ризики інфікування", - йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі опублікували фото електрички "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу. Вагони були переповнені, а пасажири без масок.

Також читайте: У перший день відновлення руху електричок перевезено понад 48 тис. пасажирів, - "Укрзалізниця"

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) карантин (18172) електричка (204) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+36
Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 2704
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15.06.2020 14:37
+17
Раз пошла такая пьянка, то и маршрутки тоже закупите с хорошей системой кондиционирования
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15.06.2020 14:35
+14
финты ушами для зебилов Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 1332
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15.06.2020 14:44
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Зебил как всегда только хуже сделает
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15.06.2020 14:34 Відповісти
Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування - Цензор.НЕТ 5930
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15.06.2020 14:46 Відповісти
Щоб в Укрзалізниці були гроші на закупівлю нових електричок потрібно індексувати (підняти) вантажні тарифи Укрзалізниці до рівня 2013 року в доларах, тобто в 3,5 рази! Тоді будуть гроші на хотєлкі. А поки що ми датуємо олігархів на сотні мільярдів гривень щороку низькими тарифами на вантажні перевезення (в 3,5 рази меншими ніж в 2013 році). Коли Бальчун підняв тариф на 15%, це дало більше 20 млрд грн додаткових надходжень для Укрзалізниці. Збільшення вантажного тарифу на 350% дасть додатково 400 млрд грн додаткових надходжень для закупівлі нових вагонів, електропотягів, електровозів та тепловозів.
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15.06.2020 14:52 Відповісти
не иначе, елена призналась, - в хмельницкое отсутствие владимира, она каталась на электричках в сторону нежина...там, мол, и подхватила заразу...
похоже на правду
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15.06.2020 15:05 Відповісти
Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 2044
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15.06.2020 14:34 Відповісти
финты ушами для зебилов Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 1332
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15.06.2020 14:44 Відповісти
..похоже, вова не в курсе, что после лета будет зима..
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15.06.2020 14:34 Відповісти
Не вопрос !
Он поручит закупить с хорошей системой отопления .
Для осени , и весны закупим демисезонные поезда .
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15.06.2020 16:56 Відповісти
Раз пошла такая пьянка, то и маршрутки тоже закупите с хорошей системой кондиционирования
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15.06.2020 14:35 Відповісти
а еще пусть мне позвонит и скажет что и как мне Жить...- он же не лох, ему уже 43-й будет...
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15.06.2020 14:37 Відповісти
Він вже замовив партію "газелей". В них ідеальна вентиляція і по висоті нормальні, для(карликів). Та й мир в очку х-ла стане теплішим.
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15.06.2020 15:07 Відповісти
а тут на зЄлю таке гонять - а він он який- а не поручи Криклію, чи кому інщому...., вони би дурні такого поназакупляли...
тов Сталін він такий- він про ВСІх та про ВСЕ піклуеться...- це ж лІдер Нації..., та вУм Вселенної...
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15.06.2020 14:36 Відповісти
Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования - Цензор.НЕТ 2704
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15.06.2020 14:37 Відповісти
ну тыц пердыц, до этого почему то не закупались, а как фоточку в ФБ увидел сам янеЛОХ, то моментально должны. первое - Откуда деньги? второе - они что прям уже готовые стоят? Их еще надо построить. Страна это не компьютерный симулятор. ЗенеЛОХ!
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15.06.2020 14:38 Відповісти
Нет он думает они на ОЛХ продаются!
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15.06.2020 14:52 Відповісти
В первую очередь ребятам нужна хорошая вентиляция в голове, а если ее нет, то и электрички тут ни при чем
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15.06.2020 14:41 Відповісти
да шо вы говорите - хотя таки скорее да,чем нет - Гоша ,а как вам, ваши руснявые фашисты,не забежают? - только не говорите, шо вы таки ,настолько незаметный, шо спокойно на них делаете ваш маленький и весьма скромный гешефт))
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15.06.2020 14:53 Відповісти
У большого змея в голове полно клея
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15.06.2020 15:00 Відповісти
во истину - вопросом на вопрос - но я таки настаиваю))
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15.06.2020 15:07 Відповісти
На чем настаиваешь то, на бруньках?
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15.06.2020 15:13 Відповісти
((не наш метод - у нас трубка ,ну которая мира))
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15.06.2020 15:15 Відповісти
Там и так ветер в голове, куда уж вентилировать.
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15.06.2020 19:40 Відповісти
а з яких це пір це у повноваженнях президента?
бубочка загрався у путєна
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15.06.2020 14:42 Відповісти
Щоб загіпнотизувати і обєгорити х-ла, треба підлаштватись під нього (дихати як він, робити, ср-ти, як він). Далі великий ПУ стане маріонеткою в руках клована. 73%-ні вірять в це, вірують в ЗЄ!
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15.06.2020 15:22 Відповісти
Ну да. Это очень важно для страны. Больше нет проблем куда нужны деньги. Нет культурных слов...
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15.06.2020 14:43 Відповісти
Есть еще простор для преЗЕдентских поручений. Почему бы не поручить закупить поезда с хорошими колесами?
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15.06.2020 14:44 Відповісти
C круглыми?
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16.06.2020 00:44 Відповісти
Да, речь именно об этом. ПреЗЕдент страны скорее всего в курсе, что круглые колеса хорошие, а квадратные похуже будут
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16.06.2020 00:57 Відповісти
"Денег-то у тебя хватит?". ( "Зигзаг удачи", 1967)
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15.06.2020 14:47 Відповісти
Надо на всех видах общественного транспорта срезать крышу
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15.06.2020 14:48 Відповісти
А в дождь выдавать закупленные зонтики .
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15.06.2020 16:57 Відповісти
Вот это размах мысли ! Кокаин сильная штука !
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15.06.2020 14:48 Відповісти
Похоже там что-то сильнее кокаина.
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15.06.2020 19:35 Відповісти
Ото воно дибілєт! Чого ти, курва, лізеш у сферу Прем'єр-Міністра? Тобі своїх обов'язків замало? Чи тобі просто "впадло" їх виконувать (і переклав ти це на д'Єрмака), а піариться якось треба?
Шоб таке "шоу", яке ти влаштував Україні, переслідувало тебе, твою сім'ю решту життя і з тими ж наслідками, які зара відчуває моя країна!
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15.06.2020 14:51 Відповісти
а хто вибрав?
демократія чо. я без іронії.
в ролику - обзивав салоїдами-геями і нічого - вибрали.
він певно потім довго сміявся - я їм дав струмінь в писок, а вони мене вибрали
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15.06.2020 15:35 Відповісти
пускай электрички купить во Франции ,тем более ,Макрон скоро приедет ,они дадут и даже в кредит ,а вагоны у них нормальные)
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15.06.2020 14:54 Відповісти
Всеравно где закупят , главное чтобы многоразовые . Чтоб хоть до конца карантина хватило .
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15.06.2020 17:02 Відповісти
Крик-лий ошеломлен гениальностью зеленского...
Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування - Цензор.НЕТ 6651
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15.06.2020 14:55 Відповісти
А велосипеди ще краще.Постійно на свіжому повітрі і оточуючі не заважають.
Досвічений вилисипидист знає на смак до 40 видів комах )))))
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15.06.2020 14:55 Відповісти


У - уровень.
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15.06.2020 14:58 Відповісти
Це зелене ЧМО проконтролювало виконання хоч одного свого "повєлєнія"?
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15.06.2020 14:58 Відповісти
ну все, теперь до окончания жары криклий срочно напечатает пару лярдов ЗЕленых баксов и закупят новых сименсов, или шкод, чтобы возить сельский электорат с клетчатыми баулами и кравчучками бесплатно, или в лучшем случаем по 12 грн за поездку .
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15.06.2020 15:02 Відповісти
Перепоручи еще ЗП учителям в 4000 баксов, а то первое поручение куда-то потерелось=)
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15.06.2020 15:04 Відповісти
а нелучше ли запустить производство ,что на ето у премьера ума маловато,вам дебилам только продавать,построеное не вами, так вот и стройте ,организовивайте рабочие места ,и будет хоть какой то толк ,,,,,
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15.06.2020 15:07 Відповісти
Та давай ЗЕлёный купим США всё, ****?
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15.06.2020 15:09 Відповісти
А почему не кортежи? Мы ж все теперь президенты. Правда, Зеля?
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15.06.2020 15:16 Відповісти
Пропал Нежин.Дорноболезные заразят.
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15.06.2020 15:17 Відповісти
Зашибісь !
Це,певно до тих куплених на КВБЗ в березні вагонів. !
05.03.2020: https://ua-news.liga.net/economics/news/yak-zelenskiy-zmusiv-krikliya-kupiti-tri-dizelya-i-90-vagoniv-u-kvbz-video Як Зеленський змусив Криклія "купити" три дизеля і 90 вагонів у КВБЗ: відео

"..Криклій спробував заперечити: "Можна трохи менше - 80?" Він послався на фінплан, в якому нібито йдеться про 80-90 вагонів.
"Ні, 80-90 не підходить, давайте тоді 90", - сказав президент. І міністр погодився з цією цифрою..."
14.05.2020:https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10086191-na-kvbz-vpalo-virobnictvo-vantazhnih-vagoniv-na-56-ze-vizit-ne-dopomig.html На КВБЗ впало виробництво вантажних вагонів на 56%: ЗЕ-візит не допоміг

"У попередні три роки вагонзавод стабільно нарощував обсяги виробництва. Падіння розпочалося з січня 2020 року. У березні Президент Володимир Зеленський, перебуваючи на КВБЗ пообіцяв підприємству «конкретне держзамовлення» на 90 вагонів. Проте «Укрзалізниця» та її філії таких тендерів не оголошувала - і навряд чи оголосить, зважаючи на карантин."

Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування - Цензор.НЕТ 3935
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15.06.2020 15:25 Відповісти
а моника ОПРЕДЕЛИЛА что есть хорошое кондиционирование???
технические требования утвердили? )))
клоуны, слов нет
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15.06.2020 15:34 Відповісти
Они ждут чтоб этом в своих шутках напишут конкуренты-клоуны из «дизеля», чтобы подсмотреть и позаимствовать ответ на ваш риторический вопрос
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15.06.2020 15:40 Відповісти
закупить электропоезда с хорошей системой вентиляции. Источник: https://censor.net/n3202055
"А ещё знаете, весь такой светло - бежевый, и полоса под окнами через весь вагон идёт. Я такие в Италии видел"
На резонный вопрос Криклия был дан ответ -"За деньги любой дурак купит"
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15.06.2020 16:03 Відповісти
А кто-то деньги в государстве Украина считает?
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15.06.2020 15:37 Відповісти
Я так понял, что и солнце «восходит/садится» благодаря таланту и поручению зэ-заморыша...
Скоро на помазание Божие на земной престол каким- нить фсбшным гундяем таким темпами лошарику предстоит...
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15.06.2020 15:38 Відповісти
Зачем с хорошим кондиционированием? Чтобы льготники бесплатно ездили, да еще с комфортом?
Чтобы был нормальный транспорт, нужно чтобы платили все, никаких льготников. Для этого надо сначала изменить законодательство на уровне страны. И отпустить цены на проезд.
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15.06.2020 16:10 Відповісти
Зачем закупать.Нужно делать самим поезда,вагоны,трамваи и троллейбусы и т.д.Крюковский завод,Понютенский вагонноремонтный ( ПВРЗ) т д.простаивают без работы!Хотя абсолютно все мы можем и должны делать сами и родными руцями.Уже бы давно порезали на металлолом все плацкартные вагоны.А всю Украину свяязали бы скоростными поездами собственного производства.Тогда с запада на восток можно будет доехать за 7-8 часов.А с юга на север за 4-5 часов.Нужно свои предприятия загружать работой,а не выручать заграницу.
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15.06.2020 16:29 Відповісти
Мечтатель и фантазер. Самим поезда делать. Откуда возьмутся деньги, чтобы купить материалы, где взять рабочих, оборудование, кто будет развивать технологии производства, а не жить "как деды жили, та и мы будем жить!" Все эти наши заводы только и способны, что из говна производить говно.
PS Ну да, а потом эти скоростные поезда пустим по ветке Черкассы-Смела. Со скоростью 20км/час, быстрее нельзя, состав с путей моментально сойдет.
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16.06.2020 00:53 Відповісти
Шутник. Электрички еще советские ездят. Пассажирские перевозки вообще нерентабельны. Эти электрички вообще нужно поотменять. Сотни тысяч киевлян сидят без работы. Нужно платить достойную з.п. создавать рабочие места. Тогда не будут люди из всяких Боярок кататься в электричках.
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15.06.2020 16:31 Відповісти
Зеля, а тебе говорили, что на круизном лайнере у берегов Японии есть хорошая система кондиционирования. И именно через неё заразились коронавирусом сотни людей...
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15.06.2020 16:58 Відповісти
Профессор # 2 . Бубочка тебя и правда с роддома несли в авоске вниз головой.ну нафига там кондишен.закажи лучше в кременчуге.там делают вполне приемлимый транспорт.заодно экономику Украины будите подымать.возьметё вы ласточку сименсовскую,но она дорогая .корейское говно не для украинской чавунки
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15.06.2020 18:21 Відповісти
а свои сделать зеля не думал?
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15.06.2020 19:23 Відповісти
Расточители! Разве "Хюндаев" маловато? Остановится из-за поломки в чистом поле, выходи и дыши свежим воздухом на полную грудь без всяких кондиционеров.
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15.06.2020 19:31 Відповісти
Окуеть можно. Если бы величайшей ***** лидер современности не сказал, то хрен бы кто додумался... А так шмаркля при делах и зелебыдлу радость. Представляю себе, как Трамп или Макрон, или та же Меркель указывает коммерческим структурам: "Вы должны закупать удобные поезда!" Да, Оклахомщине, Алабамщине, а также прочим Вестфалиям и Провансам явно не хватает Зелупинского, - зажили бы, как люди.
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15.06.2020 22:06 Відповісти
Назовите хоть одного президента который занимался поездами))Оно просто величайший политик. А забыл, транш!накупите поездов и троллейбусов
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16.06.2020 19:01 Відповісти
https://pt-service.by/uslugi/promyvka-opressovka-sistem-otopleniya-i-gvs/ - Химическая промывка систем отопления в Беларуси
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23.08.2021 16:35 Відповісти
 
 