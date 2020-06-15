Зеленський доручив Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціонування

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою вентиляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента

"Президент поставив завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди, які матимуть хорошу систему кондиціювання та вентиляції, щоб зменшити ризики інфікування", - йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі опублікували фото електрички "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу. Вагони були переповнені, а пасажири без масок.

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