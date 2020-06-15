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Новости Украина - НАТО Агрессия России против Украины
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НАТО больше всего ждет от Украины одобрения пяти законов, - вице-премьер Стефанишина

НАТО больше всего ждет от Украины одобрения пяти законов, - вице-премьер Стефанишина

Среди законопроектов, необходимых для сближения Украины с НАТО, Альянс больше всего ожидает одобрения пяти основополагающих документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в работе", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что закон о гостайне занимает особое место, так как "касается трансформации даже не институтов, а мышления".

"Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен. И я, как вице-премьер и государственный служащий, наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи. Без евроатлантической мобилизации эти изменения могли бы еще долго дискутироваться. Сейчас же речь идет о законопроектах, которые уже в парламенте!" - скзала Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - Кулеба

Она также заверила, что после получения нового статуса в НАТО, партнера с расширенными возможностями, Украина будет стремиться к членству.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.

законопроект (3221) НАТО (9980) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Топ комментарии
+25
Предлагаю объявить альянсу войну и сразу сдаться. По другому с нашими клоунами мы туда не попадем.
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15.06.2020 14:45
+11
Кондитеры вели нас в НАТО и ЕС. Клоуны ведут в цирк.
И это благодаря тупорылым зебобикам, которые проголосовали за клоуна.
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15.06.2020 15:07
+4
А закон о статусе первой ляди ?
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15.06.2020 14:49
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Предлагаю объявить альянсу войну и сразу сдаться. По другому с нашими клоунами мы туда не попадем.
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15.06.2020 14:45 Ответить
Ну с кондитерами не попали, хотя возможностей было больше.
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15.06.2020 14:53 Ответить
Д.Б. https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B1%D0%BE%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
прямо ждало НАТО вот этих бойцов в кроссовках.
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15.06.2020 15:00 Ответить
И даже в босоножках.
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15.06.2020 15:16 Ответить
https://censor.net/news/3201704/ukraina_poluchila_status_partnera_nato_s_rasshirennymi_vozmojnostyami_kuleba

- прочитай и протри глаза. ЗЕ показал конкретный результат.
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15.06.2020 15:23 Ответить
Зебільне намалювалось . Вова, йди по роялю грай.
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15.06.2020 15:34 Ответить
ах, еслиб не это "еслиб"....

надо было в нато при ельцине ещё, еслиб не укросовки и укропредатели прорасейские.

стока всяких возможностей за это время утеряно, шо .....
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15.06.2020 15:02 Ответить
Кондитеры вели нас в НАТО и ЕС. Клоуны ведут в цирк.
И это благодаря тупорылым зебобикам, которые проголосовали за клоуна.
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15.06.2020 15:07 Ответить
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями - https://censor.net/news/3201704/ukraina_poluchila_status_partnera_nato_s_rasshirennymi_vozmojnostyami_kuleba

Так что ты имеешь против ЗЕ? Кондитеру такое и не снилось. ЗЕ показал результат, а кондитер бесконечно куда-то вел.
Ты может сожрешь то, что само насрало? Гы.
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15.06.2020 15:21 Ответить
Кондитер цукрову вату веде в піч іловайську -звідти зефір виймає,коли НАТО марширує в нього на кухні.Зелепень хоч статус міняє,як клоун палітру на сцені-НАТО сміється та таки допомагає йому рухатися.От тільки куди-поки що невідомо-чи за куліси,чи в оркестрову яму-втім якщо і в яму-хтось таки продовжить сміятися.
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15.06.2020 15:31 Ответить
И кондитеры, и клоуны ведут нас куда-то исключительно через глубокую и бесконечную жопу и только сами куда-то отлучаются на время, чтобы положить в надежном месте награбленное и отдохнуть от трудов тяжких в Омане Мальдивском... Все они одна мафия родом из расхитителей соцсобственности!
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15.06.2020 15:32 Ответить
А если они сдадутся,что нам тогда делать,как мы их содержать будем?
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15.06.2020 16:06 Ответить
Куда ни плюнешь везде сплошной совок, даже нату из-за этого по человечески удовлетворить не получается
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15.06.2020 14:45 Ответить
Что за привычка, везде плевать.....
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15.06.2020 14:47 Ответить
Не плюй
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15.06.2020 14:48 Ответить
Для него это уже прошлое, сейчас он везде срет. Гы.
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15.06.2020 14:54 Ответить
Так москаль же, їх навіть з СРСР винали.
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15.06.2020 15:01 Ответить
Ну, ты это, затвор передёрнул, и опять вхолостую
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15.06.2020 14:49 Ответить
Чеченов вы удовлетворяете))), ну и китайцев заодно.
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15.06.2020 14:55 Ответить
Про бутылку ты сказать забыл, а то как то неоригинально выразился
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15.06.2020 15:01 Ответить
Так ти ж Лейбман, яка пляшка, давіть русню, жидовня.
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15.06.2020 15:03 Ответить
Чученов вы удолетворяете и китайцев тоже)))
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15.06.2020 14:58 Ответить
Неплохо: четыре уже в Раде, один не в Раде, но уже в работе.
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15.06.2020 14:45 Ответить
а ми чекаємо невибіркової люстрації держслужбовців
а найбільше - автолюстрації тих із них, яких підсаджено на кагебістські компромати
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15.06.2020 14:46 Ответить
А закон о статусе первой ляди ?
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15.06.2020 14:49 Ответить
Будем надеяться что такой закон не потребуется.
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15.06.2020 14:52 Ответить
Ленка-зеленка тяжело коронавирус переносит ?
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15.06.2020 14:54 Ответить
НАТО больше всего ждет от Украины одобрения пяти законов, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8998
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15.06.2020 14:55 Ответить
Під судом Стерненка сталась сутичка із поліцією. Повідомляють про затриманих
Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
14:49, 15 червня 2020
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Під Шевченківським судом Києва, де розглядають справу Сергія Стерненка, правоохоронці затримали чоловіка. Про це йдеться у трансляції Радіо Свобода.

Після «заламування» чоловіка правоохоронці почали штовхати людей, активісти дістали файєра і просять поліцію зупинитись.Микола Виговський повідомив, що його «жорстко скрутили і занесли в автозак». Ймовірна причина - стояв з гучномовцем.«Його затримали й обличчям тягали по стіні», - розповів свідок. Чоловіку наразі надають медичну допомогу.

Водночас повідомляють, що є й інші затримані.
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15.06.2020 15:02 Ответить
Жулька с зелемойскими поперёк лягут, но не допустят их принятия.
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15.06.2020 16:02 Ответить
НАТО.
Конечно, с одной стороны, совок надо выкорчевать с ВСУ.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?

Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.

Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
--
А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
--
В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах. Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут. И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".

Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.

И тут мы в своем праве. Договор РСМД закончил свое действие. У агрессора такие комплексы есть. Юридически все чисто.
--
Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.

При чем уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.

Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия".
А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
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15.06.2020 16:05 Ответить
Не флуди, кацапсвине-лахтинські методички тут не канають.От видавимо козломордих трохи-за своїх бариг візьмемось,бо НАТО чекає від України зміни феодально-олігархічної системи на демократичну,де не кріпаки,а громадяни,де не вибирачі полови з гречки,а виборці,де закони,а не пародія.
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15.06.2020 16:27 Ответить
Найперше Стєфанішина нехай правильно пише прізвище українською: СТЕФАНИШИН!!!
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15.06.2020 16:14 Ответить
Кто хочет вступить в Таежный союз - поднимите капыто!
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15.06.2020 16:32 Ответить
 
 