НАТО больше всего ждет от Украины одобрения пяти законов, - вице-премьер Стефанишина
Среди законопроектов, необходимых для сближения Украины с НАТО, Альянс больше всего ожидает одобрения пяти основополагающих документов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в работе", - сказала Стефанишина.
Она добавила, что закон о гостайне занимает особое место, так как "касается трансформации даже не институтов, а мышления".
"Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен. И я, как вице-премьер и государственный служащий, наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи. Без евроатлантической мобилизации эти изменения могли бы еще долго дискутироваться. Сейчас же речь идет о законопроектах, которые уже в парламенте!" - скзала Стефанишина.
Она также заверила, что после получения нового статуса в НАТО, партнера с расширенными возможностями, Украина будет стремиться к членству.
Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.
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прямо ждало НАТО вот этих бойцов в кроссовках.
- прочитай и протри глаза. ЗЕ показал конкретный результат.
надо было в нато при ельцине ещё, еслиб не укросовки и укропредатели прорасейские.
стока всяких возможностей за это время утеряно, шо .....
И это благодаря тупорылым зебобикам, которые проголосовали за клоуна.
Так что ты имеешь против ЗЕ? Кондитеру такое и не снилось. ЗЕ показал результат, а кондитер бесконечно куда-то вел.
Ты может сожрешь то, что само насрало? Гы.
а найбільше - автолюстрації тих із них, яких підсаджено на кагебістські компромати
Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
14:49, 15 червня 2020
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Під Шевченківським судом Києва, де розглядають справу Сергія Стерненка, правоохоронці затримали чоловіка. Про це йдеться у трансляції Радіо Свобода.
Після «заламування» чоловіка правоохоронці почали штовхати людей, активісти дістали файєра і просять поліцію зупинитись.Микола Виговський повідомив, що його «жорстко скрутили і занесли в автозак». Ймовірна причина - стояв з гучномовцем.«Його затримали й обличчям тягали по стіні», - розповів свідок. Чоловіку наразі надають медичну допомогу.
Водночас повідомляють, що є й інші затримані.
Конечно, с одной стороны, совок надо выкорчевать с ВСУ.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
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А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
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В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах. Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут. И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".
Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.
И тут мы в своем праве. Договор РСМД закончил свое действие. У агрессора такие комплексы есть. Юридически все чисто.
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Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.
При чем уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия".
А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.