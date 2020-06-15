НАТО найбільше чекає від України схвалення п'яти законів, - віцепрем'єрка Стефанишина

Серед законопроєктів, необхідних для зближення України з НАТО, Альянс найбільше очікує схвалення п'яти основоположних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"Це закон про парламентський контроль щодо безпеки і оборони, проєкт якого зареєстрований у парламенті під №1204, зміни до законодавства про СБУ (№3196), закон про розвідку (№2412-д), про оборонні закупівлі (№2398-д) і закон про державну таємницю, який ще в роботі", - сказала Стефанишина.

Вона додала, що закон про держтаємницю посідає особливе місце, бо він "стосується трансформації навіть не інституцій, а мислення".

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"Річ у тім, що більшість документів, які стосуються державної таємниці, успадковані з радянських часів. І я, як віцепрем’єр і до цього державний службовець, із великим захватом спостерігаю за виконанням інструкцій кінця радянської епохи. Без євроатлантичної мобілізації ці зміни могли би ще довго дискутуватися. Натомість зараз ідеться про законопроєкти, які вже в парламенті!" - скзала Стефанишина.

Вона також запевнила, що після отримання нового статусу в НАТО, партнера з розширеними можливостями, Україна буде прагнути до членства.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в жовтні Україна може очікувати підвищення статусу в Північноатлантичному альянсі до партнера з розширеними можливостями.