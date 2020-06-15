Нардепы и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку ВНО: Недопустимо использовать эпидемию для возврата коррупции в образование
Народные депутаты и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО).
"Я подписал открытое письмо относительно ВНО и призываю это сделать и Вас. Потому что внешнее независимое оценивание - это возможность для талантливой и трудолюбивой молодежи попасть в университеты. Я искренне надеюсь, что это письмо также подпишут ректоры ВУЗов. Потому что ВНО для них - это возможность получить лучших и наиболее талантливых студентов. Получить в честной борьбе за талант! Не так ли?" - заявил Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.
"Будущее украинского образования оказалось в опасности. К сожалению, уже системно происходят процессы, которые негативно влияют на развитие образовательной сферы: от ограничения финансирования образования до посягательства на качественные реформы. Руководство Правительства объясняет отмену пробного ВНО сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Однако, хочу отметить, что сейчас в Украине действует смягчение карантинных мероприятий. Почти все отрасли на большинстве территории страны вышли из карантина и работают, соблюдая необходимые правила. Так, работают торгово-развлекательные центры, летние площадки заведений питания, детские сады и т. Но, по непонятным обществу обстоятельствам, пока что усиление карантинных мероприятий коснулось именно ВНО. Я уверена, что пробное ВНО и ВНО можно провести безопасно, с соблюдением расстояния, использованием антисептиков и всех необходимых мер. Вместо этого вижу в таких действиях правительства двойные стандарты и манипулирование эпидемиологической ситуацией. В частности, ширится мнение о существовании определенной договоренности между действующей властью и определенной группой ректоров, которые активно лоббируют отмену ВНО, используя свою возможность привлечения значительного количества голосов избирателей (преподавателей и студентов) на предстоящих местных выборах", - говорится в открытом письмо, которая обнародовала нарде "Голоса" Наталия Пипа.
"На данный момент, существует большая угроза, что отмена пробного ВНО может стать первым этапом к отмене ВНО как такового. Что, в свою очередь, будет означать возвращение к старым порядкам, где оценку ученика будут определять не его знания, а деньги или связи. В таком случае, многие дети потеряют возможность попасть в вуз собственными силами и стараниями. Недопустимо использовать эпидемиологическую ситуацию для возврата в украинское образование коррупции, взяток и "договорняков"! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя препятствовать приближению нашего образования к европейским стандартам! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя отменять ВНО!" - призвали в открытом письме.
Поддержать открытое письмо можно заполнив форму здесь.
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Мачілахов!!!
Що їх так бісить, Україна стала не схожа на країну Януковичей?
Этот урок жизни всем нам. В назидание, предостережение и в науку нашим потомкам, если лошара коломойского страну не просрет
https://www.facebook.com/igor.likarchuk.9/posts/2468633083239820 2 июня в 09:39 · https://www.facebook.com/igor.likarchuk.9/posts/2468633083239820#
На сайті Президента України зявилася петиція про заборону в Україні дистанційного навчання. Я розумію, що петиція - лише глас народу. Бо відтоді, коли іх почали створювати, я не памятаю, щоб жодна закінчилася якимсь рішенням проблеми. Але її поява - досить промовистий факт. Який дозволяє зробити висновок, що, в цілому, спосіб реалізації в Україні т.з. дистанційного навчання в середній школі не був вдалим та успішним. Можливо, в окремих закладах це було круто. Але, в цілому, це круто не було. Більше того, ситуація склалася аж навпаки. Переважна більшість вчителів і директорів дистанційну освіту перетворили в домашку по Інтернету, а не в систему здобуття знань та формування компетентностей. Візьму на себе сміливість стверджувати, що це було навіть не онлай-навчання, а робота групи продовженого дня радянського типу в он-лайн режимі , головним завданням якої є натаскування у виконанні домашніх завдань. А про яке дистанційне навчання можна говорити для тих учнів, які не мають ноутбуків, смартфонів, нормального доступу до Інтернету? Жаль, що ніхто не хоче визначити кількість таких дистанційних "здобувачів" освіти, й опублікувати дані цієї статистики. Вона була б дуже промовистою. А про яке успішне навчання можна говорити, якщо величезна кількість вчителів «на ходу» вимушена була оволодівати хоча б якимись навичками організації дистанційної освіти? Тим більше, якщо добре знаєш, що таких учителів багато, але далеко не всі. Я не раз писав у ФБ про інші реаліі нашого «дистанційного навчання». Тому не хочу повторюватися. Але добре знаю, що якщо упродовж трьох літніх місяці не будуть вжиті надзвичайно рішучі комплексні заходи, спрямовані на методологічне, технологічне, організаційне та змістове забезпечення дистанційного навчання, то з вересня воно буде іще гіршим, ніж було тепер. І люди цього бояться. Бо знають, що погано організовані ігрища ні до чого доброго не ведуть . Тим і пояснюється поява цієї петиції. Тож не потрібно звинувачувати в майже злочинних діях, малосвідомості чи відсталості її авторів. Народження петиціі і зростання кількості її підписантів - рефлексія на систему організації дистанційного навчання весною. І не дуже добрий сигнал на майбутнє. Його мають почути. Бо може бути біда.
Освіта зараз ніщо, не дає ніяких гарантій чи перспектив. Нахєра вчитись, якщо самі круті машини, будинки, шмотки в місті, у наркоторговців, рекетирів, або хабарників з митниці (куди потрібна не освіта а зв'язки"? Діти не сліпі, як їх переконати у необхідності вчитись?
Ректоры вузов?
Откажутся от приёмных экзаменов?
Пчёлы против мёда!
Фуй вам.
Студент.
А садити негідників не пробували???
Дермократія довбана.
Якщо така більшовицька незалежнісь, то вже краще СССР зразка Брежнєва-Горбачова.
Народе совецько-самостійний, це ж ти 29 років вибираєш собі таку владу. За копійку, за гречку, на зло Юльці чи просто по своєму безумству.
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Член РУХа з 1988 року.