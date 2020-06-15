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Новости Коронавирус и карантин
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Нардепы и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку ВНО: Недопустимо использовать эпидемию для возврата коррупции в образование

Народные депутаты и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО).

"Я подписал открытое письмо относительно ВНО и призываю это сделать и Вас. Потому что внешнее независимое оценивание - это возможность для талантливой и трудолюбивой молодежи попасть в университеты. Я искренне надеюсь, что это письмо также подпишут ректоры ВУЗов. Потому что ВНО для них - это возможность получить лучших и наиболее талантливых студентов. Получить в честной борьбе за талант! Не так ли?" - заявил Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Будущее украинского образования оказалось в опасности. К сожалению, уже системно происходят процессы, которые негативно влияют на развитие образовательной сферы: от ограничения финансирования образования до посягательства на качественные реформы. Руководство Правительства объясняет отмену пробного ВНО сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Однако, хочу отметить, что сейчас в Украине действует смягчение карантинных мероприятий. Почти все отрасли на большинстве территории страны вышли из карантина и работают, соблюдая необходимые правила. Так, работают торгово-развлекательные центры, летние площадки заведений питания, детские сады и т. Но, по непонятным обществу обстоятельствам, пока что усиление карантинных мероприятий коснулось именно ВНО. Я уверена, что пробное ВНО и ВНО можно провести безопасно, с соблюдением расстояния, использованием антисептиков и всех необходимых мер. Вместо этого вижу в таких действиях правительства двойные стандарты и манипулирование эпидемиологической ситуацией. В частности, ширится мнение о существовании определенной договоренности между действующей властью и определенной группой ректоров, которые активно лоббируют отмену ВНО, используя свою возможность привлечения значительного количества голосов избирателей (преподавателей и студентов) на предстоящих местных выборах", - говорится в открытом письмо, которая обнародовала нарде "Голоса" Наталия Пипа.

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"На данный момент, существует большая угроза, что отмена пробного ВНО может стать первым этапом к отмене ВНО как такового. Что, в свою очередь, будет означать возвращение к старым порядкам, где оценку ученика будут определять не его знания, а деньги или связи. В таком случае, многие дети потеряют возможность попасть в вуз собственными силами и стараниями. Недопустимо использовать эпидемиологическую ситуацию для возврата в украинское образование коррупции, взяток и "договорняков"! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя препятствовать приближению нашего образования к европейским стандартам! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя отменять ВНО!" - призвали в открытом письме.

Поддержать открытое письмо можно заполнив форму здесь.

Нардепы и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку ВНО: Недопустимо использовать эпидемию для возврата коррупции в образование 01
Нардепы и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку ВНО: Недопустимо использовать эпидемию для возврата коррупции в образование 02
Нардепы и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку ВНО: Недопустимо использовать эпидемию для возврата коррупции в образование 03
Нардепы и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку ВНО: Недопустимо использовать эпидемию для возврата коррупции в образование 04
Нардепы и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку ВНО: Недопустимо использовать эпидемию для возврата коррупции в образование 05

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) вступительная кампания (288) карантин (16729) ВНО (417) Пипа Наталя (11) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Всего за год страна скатилась в говно.
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15.06.2020 15:14
+17
ВНО это большое достижение Украины за последние годы. За него надо держаться. Оно связано с будущим страны.
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15.06.2020 15:14
+10
Таке враження, що Зебіли узяли перелік досягнень Пеці і методично, знищують їх по черзі.
Що їх так бісить, Україна стала не схожа на країну Януковичей?
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15.06.2020 15:14
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ж2 дорвалась до корита!
Мачілахов!!!
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15.06.2020 15:14 Ответить
ВНО это большое достижение Украины за последние годы. За него надо держаться. Оно связано с будущим страны.
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15.06.2020 15:14 Ответить
Майбутнє цієї країни - Малоросія. Так вирішили 73%, нахєра в ній, ЗНО?
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15.06.2020 15:15 Ответить
Русам - Українцям, похєр 73,22% хохломанкуртів.
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15.06.2020 16:12 Ответить
так, але владу обирають вони. Ми її тільки прогоняємо до Ростову
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15.06.2020 16:43 Ответить
Таке враження, що Зебіли узяли перелік досягнень Пеці і методично, знищують їх по черзі.
Що їх так бісить, Україна стала не схожа на країну Януковичей?
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15.06.2020 15:14 Ответить
ВНО, кстати, ещё при пёдырыче ввели
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15.06.2020 15:18 Ответить
Якщо так, то давайте будемо точні. Із 2004 почали вводити, а у 2008 (при Ющенко) воно було проведено, як обов'язкове. Овоч, апріорі не міг для України щось гарне зробити. Я наскільки памятаю, то саме при ньому, намагались його скасувати!
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15.06.2020 15:35 Ответить
Всего за год страна скатилась в говно.
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15.06.2020 15:14 Ответить
Це все тільки приказка, казка ще попереду.
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15.06.2020 15:16 Ответить
сам Зе сказав - у сраку.
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15.06.2020 15:17 Ответить
Зе-безмозгльім нужно подготовить почву для продления себе власті. єто бьідло их и вьіберет еще раз.
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15.06.2020 15:15 Ответить
Расслабьтесь и получайте удовольствие: зэ ещё и не такое днище пробивал.
Этот урок жизни всем нам. В назидание, предостережение и в науку нашим потомкам, если лошара коломойского страну не просрет
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15.06.2020 15:28 Ответить
то есть коррупцию возвращать можно и нужно, но с использованием эпидемии как-то неспортивно?
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15.06.2020 15:29 Ответить
https://www.facebook.com/igor.likarchuk.9?hc_ref=ARTUFQcAcaisK86i8WoLzs4-AVU7w_MvuG3krLGs8rZ8RpC5LR5yjg_AG_8sYaG731o&fref=nf Igor Likarchuk
https://www.facebook.com/igor.likarchuk.9/posts/2468633083239820 2 июня в 09:39 · https://www.facebook.com/igor.likarchuk.9/posts/2468633083239820#

На сайті Президента України зявилася петиція про заборону в Україні дистанційного навчання. Я розумію, що петиція - лише глас народу. Бо відтоді, коли іх почали створювати, я не памятаю, щоб жодна закінчилася якимсь рішенням проблеми. Але її поява - досить промовистий факт. Який дозволяє зробити висновок, що, в цілому, спосіб реалізації в Україні т.з. дистанційного навчання в середній школі не був вдалим та успішним. Можливо, в окремих закладах це було круто. Але, в цілому, це круто не було. Більше того, ситуація склалася аж навпаки. Переважна більшість вчителів і директорів дистанційну освіту перетворили в домашку по Інтернету, а не в систему здобуття знань та формування компетентностей. Візьму на себе сміливість стверджувати, що це було навіть не онлай-навчання, а робота групи продовженого дня радянського типу в он-лайн режимі , головним завданням якої є натаскування у виконанні домашніх завдань. А про яке дистанційне навчання можна говорити для тих учнів, які не мають ноутбуків, смартфонів, нормального доступу до Інтернету? Жаль, що ніхто не хоче визначити кількість таких дистанційних "здобувачів" освіти, й опублікувати дані цієї статистики. Вона була б дуже промовистою. А про яке успішне навчання можна говорити, якщо величезна кількість вчителів «на ходу» вимушена була оволодівати хоча б якимись навичками організації дистанційної освіти? Тим більше, якщо добре знаєш, що таких учителів багато, але далеко не всі. Я не раз писав у ФБ про інші реаліі нашого «дистанційного навчання». Тому не хочу повторюватися. Але добре знаю, що якщо упродовж трьох літніх місяці не будуть вжиті надзвичайно рішучі комплексні заходи, спрямовані на методологічне, технологічне, організаційне та змістове забезпечення дистанційного навчання, то з вересня воно буде іще гіршим, ніж було тепер. І люди цього бояться. Бо знають, що погано організовані ігрища ні до чого доброго не ведуть . Тим і пояснюється поява цієї петиції. Тож не потрібно звинувачувати в майже злочинних діях, малосвідомості чи відсталості її авторів. Народження петиціі і зростання кількості її підписантів - рефлексія на систему організації дистанційного навчання весною. І не дуже добрий сигнал на майбутнє. Його мають почути. Бо може бути біда.
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15.06.2020 15:29 Ответить
Це дурня. Хто бажає вчитись, той "сотні км у лаптях пройде", а хто ні, тому що дистанційне, що звичайне навчання побоку. З такими школами та вчителями, як зараз, "хуже не будет".
Освіта зараз ніщо, не дає ніяких гарантій чи перспектив. Нахєра вчитись, якщо самі круті машини, будинки, шмотки в місті, у наркоторговців, рекетирів, або хабарників з митниці (куди потрібна не освіта а зв'язки"? Діти не сліпі, як їх переконати у необхідності вчитись?
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15.06.2020 15:48 Ответить
А навіщо те ЗНО? Дебілів випускають з шкіл, тепер вже з так званим дистанційним навчанням, а далі мама з папою, якщо назбирали грошенят на свого чи свою "розумаху", то і в пхають за хабаря в той вуз на який грошенят тих вистачить. От і все зрозуміло. А потім ми дивуємося, що в нас держава розвалюється. І що люди живуть по панятіях. А чому ж їй не розвалюватися, як кругом одні дебіли, злодії та корупціонери.
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15.06.2020 15:32 Ответить
Все проще: папаша, как наследник одного из столпов тоталитарного режима - завкафедрой по советскому блату. Прогульщика и уклониста сынулю можно сразу в президенты...
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15.06.2020 15:52 Ответить
Вакарчук точно свихнулся!
Ректоры вузов?
Откажутся от приёмных экзаменов?
Пчёлы против мёда!
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15.06.2020 15:57 Ответить
А разве он был нормальным или адекватным? Сам факт, что он полез в политику, говорит о серьезном нервном расстройстве.
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15.06.2020 16:00 Ответить
Шо рєбят, дуже хочеться повернути долярові внески за здачу іспитів -заліків?
Фуй вам.
Студент.
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15.06.2020 16:09 Ответить
Да не дергайтесь вы - и так всем известно, что на уровень тотальной тупости преподов и поголовья молодняка ничто повлиять не может в положительном ключе. Там замкнутый круг - конченые дибилы учат дибилов, которые еще тупее.
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15.06.2020 16:23 Ответить
Совецька самостійна ...
А садити негідників не пробували???
Дермократія довбана.
Якщо така більшовицька незалежнісь, то вже краще СССР зразка Брежнєва-Горбачова.

Народе совецько-самостійний, це ж ти 29 років вибираєш собі таку владу. За копійку, за гречку, на зло Юльці чи просто по своєму безумству.
___________________________
Член РУХа з 1988 року.
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15.06.2020 16:24 Ответить
 
 