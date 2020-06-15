Нардепы и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку ВНО: Недопустимо использовать эпидемию для возврата коррупции в образование

Народные депутаты и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО).

"Я подписал открытое письмо относительно ВНО и призываю это сделать и Вас. Потому что внешнее независимое оценивание - это возможность для талантливой и трудолюбивой молодежи попасть в университеты. Я искренне надеюсь, что это письмо также подпишут ректоры ВУЗов. Потому что ВНО для них - это возможность получить лучших и наиболее талантливых студентов. Получить в честной борьбе за талант! Не так ли?" - заявил Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Будущее украинского образования оказалось в опасности. К сожалению, уже системно происходят процессы, которые негативно влияют на развитие образовательной сферы: от ограничения финансирования образования до посягательства на качественные реформы. Руководство Правительства объясняет отмену пробного ВНО сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Однако, хочу отметить, что сейчас в Украине действует смягчение карантинных мероприятий. Почти все отрасли на большинстве территории страны вышли из карантина и работают, соблюдая необходимые правила. Так, работают торгово-развлекательные центры, летние площадки заведений питания, детские сады и т. Но, по непонятным обществу обстоятельствам, пока что усиление карантинных мероприятий коснулось именно ВНО. Я уверена, что пробное ВНО и ВНО можно провести безопасно, с соблюдением расстояния, использованием антисептиков и всех необходимых мер. Вместо этого вижу в таких действиях правительства двойные стандарты и манипулирование эпидемиологической ситуацией. В частности, ширится мнение о существовании определенной договоренности между действующей властью и определенной группой ректоров, которые активно лоббируют отмену ВНО, используя свою возможность привлечения значительного количества голосов избирателей (преподавателей и студентов) на предстоящих местных выборах", - говорится в открытом письмо, которая обнародовала нарде "Голоса" Наталия Пипа.

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"На данный момент, существует большая угроза, что отмена пробного ВНО может стать первым этапом к отмене ВНО как такового. Что, в свою очередь, будет означать возвращение к старым порядкам, где оценку ученика будут определять не его знания, а деньги или связи. В таком случае, многие дети потеряют возможность попасть в вуз собственными силами и стараниями. Недопустимо использовать эпидемиологическую ситуацию для возврата в украинское образование коррупции, взяток и "договорняков"! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя препятствовать приближению нашего образования к европейским стандартам! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя отменять ВНО!" - призвали в открытом письме.

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