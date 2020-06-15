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Украина улучшает условия пересечения границы с Польшей, - Госпогранслужба

Украина улучшает условия пересечения границы с Польшей, - Госпогранслужба

В Государственной пограничной службе заявили, что Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ

Заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел сообщил, что долгое время перед польским пунктом пропуска "Медика" наблюдается скопление людей.

Причину этого Гавел объяснил так: "Очереди возникают в связи с тем, что при входе на территорию Республики Польша польские пограничники осуществляют температурный скрининг, затем проводят контрольные операции и устанавливают законность оснований для пребывания на территории Польши. Каждое государство беспокоится за безопасность своих граждан. Поэтому польская сторона и проводит более тщательный контроль. Польские правоохранители также звонят работодателям, чтобы те подтвердили, что действительно ждут соответствующих граждан Украины".

Как напомнили в Госпорганслужбе Украины, "Шегини" пока единственный пункт пропуска, где граждане могут пересечь границу с Польшей пешком. С 1 июня там наблюдается увеличение движения украинских граждан на выход из Украины.

"Украинская сторона принимает меры, как для расширения возможностей пересечения границы лицами, следующих за границу без автотранспорта, так и для улучшения условий, в которых граждане ожидают перед прибытием в польский пункт пропуска. В настоящее время ведутся переговоры с польской стороной о возобновлении движения железнодорожных поездов", - сообщили в Госпогранслужбе.

"Чтобы люди, которые стоят в очереди смогли отдохнуть, спрятаться от жары или дождя, в пункте пропуска "Шегини" сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды. Ранее пограничники обеспечили размещения на пешем переходе лавочек, чтобы людям не приходилось сидеть на чемоданах, или даже на земле", - добавили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропуск иностранцев в Украину и работа всех авиационных пунктов пропуска возобновлены, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6421) граница (5269)


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Топ комментарии
+3
вони і на Шегені з польського боку нормальні і безкоштовні. з української платні і жахливі.
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15.06.2020 15:54
+2
НАКРЫТИЯ ОТ СОЛНЦА И ДОЖДЯ на европейских границах тоже не предусмотрено - видно украинская власть считает - ПУСТЬ ПОЛУЧАТ СПОЛНА ТЕ КТО УЕЗЖАЕТ ИЗ УКРАИНЫ
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15.06.2020 15:33
+2
ЭТО УПРАВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНИКАМИ ТОВАРИЩЕМ СААКОВЫМ 😀😀😀
Армяне считают что украинцам туалет на границе не нужен 😀😀😀
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15.06.2020 15:57
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Правила форума Совет форумчан
ну хоть так
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15.06.2020 15:25 Ответить
Каждое государство беспокоится за безопасность своих граждан. Поэтому польская сторона и проводит : https://censor.net/n3202072

А УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВПУСКАЕТ С ОРДЛО БЕЗ ТЕСТОВ
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15.06.2020 15:27 Ответить
НАГЛАЯ ЛОЖЬ НА УКРАИНСКУЮ ВЛАСТЬ. КОГДА И КОГО ЭТА ВЛАСТЬ ПУСТИЛА С ОРДЛО БЕЗ ТЕСТОВ.
ИЗ КАНАДЫ, более 100 тысяч заболевших, 200 человек прилетели. Всем тесты провели.
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15.06.2020 15:38 Ответить
Попридержи лошадей, Сепаратистка

«С 14 июня полностью восстановлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с ВОТУ АР Крым. В первый день работы КПВВ очередей на админгранице не возникло.
В первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины пропустили 54 человека, 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований. Из оккупированного Крыма пропустили 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию.
Важно! Постановлением правительства № 480 внесены изменения в документы, регламентирующие порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. В связи с этими изменениями во время карантина пограничники отказывают в выезде со временно оккупированной территории Украины лицам, которые не предоставили согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома"»
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15.06.2020 15:41 Ответить
В районе ООС с 10 июня https://112.ua/glavnye-novosti/v-rayone-oos-s-10-******-otkroyut-punkty-propuska-stanica-luganskaya-i-marinka-538777.html открыли пункты пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская". Когда откроют остальные КПВВ на Донбассе - неизвестно.
Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 11:00 до 14:00:для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово"; для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".
Во время въезда на подконтрольную Украине территорию будут проводить температурный скрининг, люди обязательно должны находиться в защитных масках или респираторах.
"Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.quarantine&hl=ru "Дій дома" , или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины № 392 от 20.05.2020", - отмечают в штабе ООС.
От мер обязательной самоизоляции или обсервации будут освобождены граждане, которые пересекают линию разграничения для участия в сдаче тестирования по ВНО и лица, которые их сопровождают.
Подробнее о том, каковы правила прохождения обсервации и кто имеет право от нее отказаться после пересечения КПВВ,
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15.06.2020 15:42 Ответить
Ссылка https://112.ua/glavnye-novosti/kak-peresech-zakrytyy-granicu-v-usloviyah-karantina-v-ukraine-otvety-na-vse-voprosy-531264.html
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15.06.2020 15:43 Ответить
И ГЛЕ ЗДЕСЬ ПРО ТЕСТЫ С ОРДЛО ??????

А в ЕС УКРАИНЦЫ ВЬЕЗЖАЮТ ТОЛЬКО СО СПРАВКАМИ ТЕСТОВ PCR ( то есть анализ из носа и горла)
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15.06.2020 15:45 Ответить
Мои знакомые переселенцы стоят у Бахмута, с ними еще сотня （как минимум） в очереди на пересечение блок постов. По состоянию на 14.00 никакой информации, никого не проаускают. Все поверили фейсбуку Шмыгаля, где он писал, что Кабмин 12 июня обсуждал открытие линии пересечения. Многие из очереди попали в Украину до карантина, в полном неведении, что с их домами, квартирами и имуществом. У многих пожилые родители без присмотра, болеют, лежат без помощи. Ждут открытия "границ", но власти до них нет никакого дела...
Раньше некоторые из переселенцев вьехали в Украину, но на те скромные выплаты не прожить, жилья нет и перспектив тоже, а сейчас еще многие потеряли работу.
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15.06.2020 16:06 Ответить
Знакомым не возле Бамута нужно шляться, а посты https://censor.net/user/357550 читать и жизнь станет лучше. Все едут, все проходят, рожь колосится.
Серьёзно ещё 9-го июня ОРДО объявило что никто никуда не едет. Мост скорее всего открыли по недоразумению.
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15.06.2020 16:34 Ответить
Я проходила границу с тестом , иначе не пускают
После этого 5 дней дома самоизоляция и потом повторный тест
Ещё проходили границу 3 парня( студенты, и девушка
Граница пустая.

Въехать могут только те у кого ВНЖ ПМЖ И ГРАЖДАНСТВО , НО С ТЕСТАМИ PCR ( из носа и горла)
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15.06.2020 16:43 Ответить
За сутки 400 украинцев эвакуировали спецрейсами из Турции, Египта и ОАЭ, - Госпогранслужба

Отмечается, что почти все прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.
Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и на выезд почти 16 тыс. человек. Источник: https://censor.net/n3195464
ЭТО ОРДЛО ВСЕХ ПЕРЕЗАРАЗИТ.
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15.06.2020 17:07 Ответить
Глупая бабенка Фокс Безмозглова, не учи жить других. Есть такие скоты-тролли, как ты, что срут на Цензоре, а мозгов нет.
Специально для тебя: там не шляются, там - в Донбассе - они живут, там Украина, и их дом.
А Софию не *********, ты ей не ровня, ты - биомусор, а она Человек.
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15.06.2020 16:51 Ответить
У меня муж 15-го марта на 2 дня поехал в Донецк.
1. Посадила огород.
2. Подгорнула картошку.
3. Собрала клубнику.
4. Жду вишню и мужа.
Специально для тебя; То шо тебе знакомые рассказывают я каждый час мониторю. Блок-пост и Донпресс.
Биомусор знает знает обстановку на 16:00 - ждут круглый стол с пушилиным (с маленькой буквы) Человек - чешет по написанному.
Приношу извинения за первые строчки (там где шляться) - это из анекдота про победные реляции и действительность. Был сарказм.
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15.06.2020 17:03 Ответить
И резюме? О чем спор? мой комментарий и ваш об одном и том же: движения нет.
А там стоят люди! Они просто знакомые, но я под кондиционером в Киеве, они без всяких условий, почти без денег, едут домой, там их дом, который захватил враг. Там родные.
Я вас не знаю, но даже из текстов можно узнать обозленного, полного ненависти, несчастного человека.
Вам до Софии （вы ссылались на нее）бесконечно далеко.
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15.06.2020 17:10 Ответить
И резюме? О чем спор? мой комментарий и ваш об одном и том же: движения нет

https://censor.net/comments/locate/3202072/019214e3-0ae3-73d5-ac47-f07591f991e5https://censor.net/user/357550 15.06.2020 15:27
А УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВПУСКАЕТ С ОРДЛО БЕЗ ТЕСТОВ
"Как они от меня далеки, далеки....."
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15.06.2020 17:26 Ответить
Тесты с западных направлений могут делать прямо в аэропортах
Из ОРДЛО их не делают ВООБЩЕ
Я сделала тест и спокойна
Нормальный человек и с запада и с ОРДЛО тоже должен быть спокоен

Учитывая, что с лугандона ничего не будет , могли бы лаборатории с тестами поставить на КП
ОБ ЭТОМ Я И ПИШУ
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15.06.2020 17:43 Ответить
в Донбассе?... Нет такой административной единицы, просто не существует. Нет такой области нет города, нет села, нет области!
Это географическое название залегания угольного пласта- Донецкий угольный бассейн сокращенно -Донбасс. Живут они либо в ОРДО либо в ОРЛО. А не В ДОНБАССЕ. Знаете Донбасс есть и в Ростовской области. В разговорной речи всегда упрощенно говорили "на донбассе". С каких пор стало "в донбассе"
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15.06.2020 17:10 Ответить
У Вас литературный псевдоним Олена Степовая?
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15.06.2020 17:20 Ответить
Вы ее спросите "Чей Крым?" и сразу вылезут уши тролля из Мокшандии и Унитазии.
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15.06.2020 20:03 Ответить
Судя по всему, вам еще надо поучить и географию, и еще поучиться хорошему у хороших людец
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15.06.2020 17:33 Ответить
https://bigenc.ru/geology/text/1965680
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15.06.2020 19:18 Ответить
хорошему вам нужно учиться, а то гадит тут "глупая бабенка" ... и пр. гадость и ты считаешь себя хорошим человеком? Да и географии тоже.
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15.06.2020 19:22 Ответить
Уважаемое хамло, вам бы для начала перестать тыкать незнакомым людям.
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15.06.2020 19:58 Ответить
Не трогайте её. Это отрывок из статьи Луганского проукраинского блогера Олени Степовой.
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15.06.2020 21:01 Ответить
Спасибо, тут огромное количество троллей из свинороисси. Кстати, переходы так и не открыли, мои знакомые устроились на ночлег. Говорят: все плохо и нет надежды.
Вы не слышали: что? когда? стоит ждать?
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15.06.2020 21:05 Ответить
Не примите мою информацию за последнюю инстанцию. Мне легче муж живёт в оставленной нами квартире. Пусть пока едут обратно. Все подвижки связаны с стремлением пустить только детей на ЗНО. А в остальном вопрос сугубо политический, абсолютно не связанный с карантином.
Остальное не могу сообщить. Сегодня поднимали в Минске, одна из сторон категорически против всего. Пока так.
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15.06.2020 22:10 Ответить
Неуважаемые!
Решите я или проукраинский блогер Степовая или тролль из свинороссии.
Как то когнитивный диссонанс какой-то!
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15.06.2020 22:24 Ответить
Главное писать В УКРАИНЕ , а не НА УКРАИНЕ

все остальное - мелочи 😀😀😀
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15.06.2020 17:45 Ответить
https://donpress.com/news/15-06-2020-resursy-ordo-ob-otkrytii-kpvv-na-donbasse-realnyh-prepyatstviy-net об открытии КПВВ на Донбассе:
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15.06.2020 22:19 Ответить
Когда я была моложе, как Вы, тоже стемглав кинулась в сарай. Но там оказалось дрова лежат. Но зато что было написано.
С ДНР на данную минуты НИЧЕГО ЕЩЁ не открыто. С ЛНР на данную минуту ВСЁ УЖЕ закрыто, и три дня не поработал.

С начала карантина с ОРДЛО пропустили меньше чем один самолёт из Канады привёз.
"А почему? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам"
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15.06.2020 16:14 Ответить
В ЕС в аэропортах делают обязательно тесты , может и в Канаде таки
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15.06.2020 16:16 Ответить
Пожалейте мои тапочки. Для проведения полноценного теста нужно 24 часа. Достоверность не более 70%.

В ЕС в аэропортах делают обязательно тесты. В Украину что вирус ветром надуло?
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15.06.2020 16:29 Ответить
Я на днях делала тест - 6 часов и сразу на английском
В аэропортах делают в течении 4 часов - выезжать из аэропорта нельзя
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15.06.2020 16:32 Ответить
Те мнение - показушный враньё «... во исполнение постановления президиума ХХХV съезда партии зе-плесени и лохов
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15.06.2020 15:30 Ответить
Вот на границе Словакии стоят мобильные чистые туалеты
А в Украине просто позор
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15.06.2020 15:31 Ответить
згоден на всі 100 ...-"туалети" це позор України ... ще пару років тому на Шегині це був просто треш совка - відремонтували..., но це 80-ті роки , а не сьогоднішні вимоги.... жесть...
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15.06.2020 15:35 Ответить
з якого часу відремнтували? треш був ще у вересні 2019.
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15.06.2020 15:53 Ответить
Той "відремонтовани" теж "треш" - лице совка..., а то , що було до "ремонту" - це не описуеться...- яке бидло барижне те Керівництво це не уявити - а які у них Дома в Приватних КлозЄти....., їх би ссучених заставляти було там "оправлятись" ....
Я по точній даті просто не скажу щоб не брехати...
Зроблю фото спеціально якщо найближчим часом попаду на той КПП...
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15.06.2020 16:00 Ответить
наго уявляти. коли є фотки.
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15.06.2020 16:06 Ответить
Блин, проезжала как-то пункт Вилок . Он расположен прямо над рекой- с одной стороны венгры , с другой - Украина
Венгров проскочили за минуту и застряли на том мосту на несколько часов
Дети хотят в туалет
Илу к пограничнику и спрашиваю ГДЕ?

Он смеются - был но нет , т к жти цыгане ( закарптцы) его засрали . Вопрос- А АВАКРВ НЕ ЗНАЕТ, что туалеты надо мыть !?

Посоветовал мне посадить детей под мостом в туалет
ЭТО ДИКОСТЬ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ И ИХ НАЧАЛЬСТВА И НЕУВАЖЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ
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15.06.2020 16:06 Ответить
Я прекратил вьезжать в ЕС через наземные границы: хамство, тупость, взяточничество, бескультурье наших погранцов...
Платили и платят все: водители автобусов, бусиков, заробитчане. Просто "так принято" в Украине.
Тьфу, противно вспоминать. И повсюду отсутствие элементарных условий. И власти Украины хотят, чтобы нас уважали, считали Европой?
Нигде в мире не встречал такого неуважения и презрения власти к собственному народу, как в Украине.
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15.06.2020 16:11 Ответить
Вы абсолютно правы
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15.06.2020 16:12 Ответить
Шестой год границей управляет Аваков
Главное купил себе вертолёт во Франции 😀😀😀
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15.06.2020 16:13 Ответить
Вы ездите больше как турист
На авто через границу ездят в основном те, кто там живет и работает
Бо все , что надо для жизни на самолете не довезешь

А жто и варенья и книги
Одна только ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФИЗИКА 3 Тома- весит как целый чемодан
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15.06.2020 16:19 Ответить
Не всегда как турист, бываю и в командировках, а чаще сочетаю 🙂 нужное с приятным.
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15.06.2020 16:54 Ответить
ві ще не були в Африці- в багатьох тамтешніх, та Азії, та іншому 3-му Світі - при потребі ми ще можем "своїх" і в рамки ставити ...
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15.06.2020 16:43 Ответить
А зачем ему быть в Африке , если он европеец? Мы хотим жить как европейцы , а не африканские обезьяны 😀😀😀
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15.06.2020 16:48 Ответить
половине наших сограждан - это пофиг...- только "холодильник"...
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16.06.2020 19:58 Ответить
Согласен, но меня никак не влечет ни жаркий-сухой, ни жаркий-влажный климат. Да и обитатели Африки в Европе, увы, на каждом шагу, и на пальмы/под пальмы их уже не вернуть.
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15.06.2020 16:56 Ответить
Я бы жил наверное в Швейцарии и Норвегии...- может еще раз крутану рулетку Судьбу....- эх скинуть бы 10-ть лет ...
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16.06.2020 19:57 Ответить
20-ть років не був на тому ККП Вилок...)))
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15.06.2020 16:41 Ответить
Там жуть
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15.06.2020 16:44 Ответить
вони і на Шегені з польського боку нормальні і безкоштовні. з української платні і жахливі.
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15.06.2020 15:54 Ответить
ЭТО УПРАВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНИКАМИ ТОВАРИЩЕМ СААКОВЫМ 😀😀😀
Армяне считают что украинцам туалет на границе не нужен 😀😀😀
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15.06.2020 15:57 Ответить
те що до нас як до бидла відносяться- це наша вина..., але їм і на "лице " України насрати - давня Китайська говорить - Країна починаеться із "Вбиральні"...
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15.06.2020 16:02 Ответить
це останні років 20 так. і всім кермничам мізки до туалетів не доходять.
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15.06.2020 16:03 Ответить
Да, А КАКИЕ РЖАВЫЕ СТОЯТ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОГРАНИЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ - ничего не достраивают
Берегово- венгры 4 года назад сделали свою сторону, Украине денег дали на свою - а воз и ныне там . Движений по строительству вообще нет
Похоже что строят какие-то бомжы : а не нормальные строительные организации
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15.06.2020 16:10 Ответить
И при этом ещё поливают венгров Да венгры смотрят На украинскую власть как на редких придурков
Дорог нет, нормальных переродов нет
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15.06.2020 16:11 Ответить
НАКРЫТИЯ ОТ СОЛНЦА И ДОЖДЯ на европейских границах тоже не предусмотрено - видно украинская власть считает - ПУСТЬ ПОЛУЧАТ СПОЛНА ТЕ КТО УЕЗЖАЕТ ИЗ УКРАИНЫ
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15.06.2020 15:33 Ответить
може поки що немає. може все з"явитися і швидко, а наші, хоч і почал раніше усіх, можуть і не закінчити.
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15.06.2020 15:58 Ответить
А ещё ЦИРК
при входе на территорию украинской границы ВАМ ВЫДАЮТ БУМАЖКУ ШО ВАС ( двое или трое или один)
Подходите потом к пограничнику и таможеннику, оформляете документы
Потом идёт к шлагбауму ( к нейтральной полосе) и там отдаёте этой бумажку очередному пограничнику
БЛИН, жто какой-то цирк
На европейских границах нет этих позорных бумажек - там просто подходишь к пограничнику и оформляешь документы

АВАКОВ - где реформы?
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15.06.2020 16:02 Ответить
а коли трое-двоє, то шлагбаум -двічі-тричі піднімають?
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15.06.2020 16:04 Ответить
Нет
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15.06.2020 16:14 Ответить
Никакого цирка. Это чтобы мониторить вдруг человек на территорию пропускного пункта заехал в одной машине - а после пересел в другую.
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15.06.2020 16:43 Ответить
И шо?

А венгры и словаки и румыны не мониторят
Вы считаете, что совок придумал что-то новое?
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15.06.2020 16:45 Ответить
Вы просто НИКОГДА НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ ГРАНИЦУ , потому пищите чушь
Многие просто проходят границу пешими , а машина едет отдельно. После границы садятся и едут машиной
Пешим тоже выдают бумажку с числом 1 😀😀😀
Это просто какой-то абсурд дураков
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15.06.2020 16:47 Ответить
Мова про перетин того кордону в напрямку України, адже запроваджених ЄС протиепідемічних обмежень ні вона, ні Польща "покращити" не може. Ну, ото хіба тільки "загострити", якщо, як Роіся, буде послаблювати і без того жирлявий лохдаун, втираючи лохам про "пабєду над коронавірусом" та підсовуючи якісь придумані собою "нормативи поширення коронавірусу на душу населення".
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15.06.2020 16:10 Ответить
 
 