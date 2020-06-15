Украина улучшает условия пересечения границы с Польшей, - Госпогранслужба
В Государственной пограничной службе заявили, что Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
Заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел сообщил, что долгое время перед польским пунктом пропуска "Медика" наблюдается скопление людей.
Причину этого Гавел объяснил так: "Очереди возникают в связи с тем, что при входе на территорию Республики Польша польские пограничники осуществляют температурный скрининг, затем проводят контрольные операции и устанавливают законность оснований для пребывания на территории Польши. Каждое государство беспокоится за безопасность своих граждан. Поэтому польская сторона и проводит более тщательный контроль. Польские правоохранители также звонят работодателям, чтобы те подтвердили, что действительно ждут соответствующих граждан Украины".
Как напомнили в Госпорганслужбе Украины, "Шегини" пока единственный пункт пропуска, где граждане могут пересечь границу с Польшей пешком. С 1 июня там наблюдается увеличение движения украинских граждан на выход из Украины.
"Украинская сторона принимает меры, как для расширения возможностей пересечения границы лицами, следующих за границу без автотранспорта, так и для улучшения условий, в которых граждане ожидают перед прибытием в польский пункт пропуска. В настоящее время ведутся переговоры с польской стороной о возобновлении движения железнодорожных поездов", - сообщили в Госпогранслужбе.
"Чтобы люди, которые стоят в очереди смогли отдохнуть, спрятаться от жары или дождя, в пункте пропуска "Шегини" сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды. Ранее пограничники обеспечили размещения на пешем переходе лавочек, чтобы людям не приходилось сидеть на чемоданах, или даже на земле", - добавили там.
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А УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВПУСКАЕТ С ОРДЛО БЕЗ ТЕСТОВ
ИЗ КАНАДЫ, более 100 тысяч заболевших, 200 человек прилетели. Всем тесты провели.
«С 14 июня полностью восстановлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с ВОТУ АР Крым. В первый день работы КПВВ очередей на админгранице не возникло.
В первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины пропустили 54 человека, 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований. Из оккупированного Крыма пропустили 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию.
Важно! Постановлением правительства № 480 внесены изменения в документы, регламентирующие порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. В связи с этими изменениями во время карантина пограничники отказывают в выезде со временно оккупированной территории Украины лицам, которые не предоставили согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома"»
Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 11:00 до 14:00:для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово"; для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".
Во время въезда на подконтрольную Украине территорию будут проводить температурный скрининг, люди обязательно должны находиться в защитных масках или респираторах.
"Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.quarantine&hl=ru "Дій дома" , или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины № 392 от 20.05.2020", - отмечают в штабе ООС.
От мер обязательной самоизоляции или обсервации будут освобождены граждане, которые пересекают линию разграничения для участия в сдаче тестирования по ВНО и лица, которые их сопровождают.
Подробнее о том, каковы правила прохождения обсервации и кто имеет право от нее отказаться после пересечения КПВВ,
А в ЕС УКРАИНЦЫ ВЬЕЗЖАЮТ ТОЛЬКО СО СПРАВКАМИ ТЕСТОВ PCR ( то есть анализ из носа и горла)
Раньше некоторые из переселенцев вьехали в Украину, но на те скромные выплаты не прожить, жилья нет и перспектив тоже, а сейчас еще многие потеряли работу.
Серьёзно ещё 9-го июня ОРДО объявило что никто никуда не едет. Мост скорее всего открыли по недоразумению.
После этого 5 дней дома самоизоляция и потом повторный тест
Ещё проходили границу 3 парня( студенты, и девушка
Граница пустая.
Въехать могут только те у кого ВНЖ ПМЖ И ГРАЖДАНСТВО , НО С ТЕСТАМИ PCR ( из носа и горла)
Отмечается, что почти все прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.
Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и на выезд почти 16 тыс. человек. Источник: https://censor.net/n3195464
ЭТО ОРДЛО ВСЕХ ПЕРЕЗАРАЗИТ.
Специально для тебя: там не шляются, там - в Донбассе - они живут, там Украина, и их дом.
А Софию не *********, ты ей не ровня, ты - биомусор, а она Человек.
1. Посадила огород.
2. Подгорнула картошку.
3. Собрала клубнику.
4. Жду вишню и мужа.
Специально для тебя; То шо тебе знакомые рассказывают я каждый час мониторю. Блок-пост и Донпресс.
Биомусор знает знает обстановку на 16:00 - ждут круглый стол с пушилиным (с маленькой буквы) Человек - чешет по написанному.
Приношу извинения за первые строчки (там где шляться) - это из анекдота про победные реляции и действительность. Был сарказм.
А там стоят люди! Они просто знакомые, но я под кондиционером в Киеве, они без всяких условий, почти без денег, едут домой, там их дом, который захватил враг. Там родные.
Я вас не знаю, но даже из текстов можно узнать обозленного, полного ненависти, несчастного человека.
Вам до Софии （вы ссылались на нее）бесконечно далеко.
https://censor.net/comments/locate/3202072/019214e3-0ae3-73d5-ac47-f07591f991e5https://censor.net/user/357550 15.06.2020 15:27
А УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВПУСКАЕТ С ОРДЛО БЕЗ ТЕСТОВ
"Как они от меня далеки, далеки....."
Из ОРДЛО их не делают ВООБЩЕ
Я сделала тест и спокойна
Нормальный человек и с запада и с ОРДЛО тоже должен быть спокоен
Учитывая, что с лугандона ничего не будет , могли бы лаборатории с тестами поставить на КП
ОБ ЭТОМ Я И ПИШУ
Это географическое название залегания угольного пласта- Донецкий угольный бассейн сокращенно -Донбасс. Живут они либо в ОРДО либо в ОРЛО. А не В ДОНБАССЕ. Знаете Донбасс есть и в Ростовской области. В разговорной речи всегда упрощенно говорили "на донбассе". С каких пор стало "в донбассе"
Вы не слышали: что? когда? стоит ждать?
Остальное не могу сообщить. Сегодня поднимали в Минске, одна из сторон категорически против всего. Пока так.
Решите я или проукраинский блогер Степовая или тролль из свинороссии.
Как то когнитивный диссонанс какой-то!
все остальное - мелочи 😀😀😀
С ДНР на данную минуты НИЧЕГО ЕЩЁ не открыто. С ЛНР на данную минуту ВСЁ УЖЕ закрыто, и три дня не поработал.
С начала карантина с ОРДЛО пропустили меньше чем один самолёт из Канады привёз.
"А почему? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам"
В ЕС в аэропортах делают обязательно тесты. В Украину что вирус ветром надуло?
В аэропортах делают в течении 4 часов - выезжать из аэропорта нельзя
А в Украине просто позор
Я по точній даті просто не скажу щоб не брехати...
Зроблю фото спеціально якщо найближчим часом попаду на той КПП...
Венгров проскочили за минуту и застряли на том мосту на несколько часов
Дети хотят в туалет
Илу к пограничнику и спрашиваю ГДЕ?
Он смеются - был но нет , т к жти цыгане ( закарптцы) его засрали . Вопрос- А АВАКРВ НЕ ЗНАЕТ, что туалеты надо мыть !?
Посоветовал мне посадить детей под мостом в туалет
ЭТО ДИКОСТЬ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ И ИХ НАЧАЛЬСТВА И НЕУВАЖЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ
Платили и платят все: водители автобусов, бусиков, заробитчане. Просто "так принято" в Украине.
Тьфу, противно вспоминать. И повсюду отсутствие элементарных условий. И власти Украины хотят, чтобы нас уважали, считали Европой?
Нигде в мире не встречал такого неуважения и презрения власти к собственному народу, как в Украине.
Главное купил себе вертолёт во Франции 😀😀😀
На авто через границу ездят в основном те, кто там живет и работает
Бо все , что надо для жизни на самолете не довезешь
А жто и варенья и книги
Одна только ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФИЗИКА 3 Тома- весит как целый чемодан
Армяне считают что украинцам туалет на границе не нужен 😀😀😀
Берегово- венгры 4 года назад сделали свою сторону, Украине денег дали на свою - а воз и ныне там . Движений по строительству вообще нет
Похоже что строят какие-то бомжы : а не нормальные строительные организации
Дорог нет, нормальных переродов нет
при входе на территорию украинской границы ВАМ ВЫДАЮТ БУМАЖКУ ШО ВАС ( двое или трое или один)
Подходите потом к пограничнику и таможеннику, оформляете документы
Потом идёт к шлагбауму ( к нейтральной полосе) и там отдаёте этой бумажку очередному пограничнику
БЛИН, жто какой-то цирк
На европейских границах нет этих позорных бумажек - там просто подходишь к пограничнику и оформляешь документы
АВАКОВ - где реформы?
А венгры и словаки и румыны не мониторят
Вы считаете, что совок придумал что-то новое?
Многие просто проходят границу пешими , а машина едет отдельно. После границы садятся и едут машиной
Пешим тоже выдают бумажку с числом 1 😀😀😀
Это просто какой-то абсурд дураков