Украина улучшает условия пересечения границы с Польшей, - Госпогранслужба

В Государственной пограничной службе заявили, что Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел сообщил, что долгое время перед польским пунктом пропуска "Медика" наблюдается скопление людей.

Причину этого Гавел объяснил так: "Очереди возникают в связи с тем, что при входе на территорию Республики Польша польские пограничники осуществляют температурный скрининг, затем проводят контрольные операции и устанавливают законность оснований для пребывания на территории Польши. Каждое государство беспокоится за безопасность своих граждан. Поэтому польская сторона и проводит более тщательный контроль. Польские правоохранители также звонят работодателям, чтобы те подтвердили, что действительно ждут соответствующих граждан Украины".

Как напомнили в Госпорганслужбе Украины, "Шегини" пока единственный пункт пропуска, где граждане могут пересечь границу с Польшей пешком. С 1 июня там наблюдается увеличение движения украинских граждан на выход из Украины.

"Украинская сторона принимает меры, как для расширения возможностей пересечения границы лицами, следующих за границу без автотранспорта, так и для улучшения условий, в которых граждане ожидают перед прибытием в польский пункт пропуска. В настоящее время ведутся переговоры с польской стороной о возобновлении движения железнодорожных поездов", - сообщили в Госпогранслужбе.

"Чтобы люди, которые стоят в очереди смогли отдохнуть, спрятаться от жары или дождя, в пункте пропуска "Шегини" сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды. Ранее пограничники обеспечили размещения на пешем переходе лавочек, чтобы людям не приходилось сидеть на чемоданах, или даже на земле", - добавили там.

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