Україна покращує умови перетину кордону з Польщею, - Держприкордонслужба
У Державній прикордонній службі заявили, що Україна вживає заходів для розширення можливостей та покращення умов перетину кордону з Польщею.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
Заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавел повідомив, що довгий час перед польським пунктом пропуску "Медика" спостерігається скупчення людей.
Причину цього перший заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби пояснив так: "черги виникають у зв’язку з тим, що при вході на територію Республіки Польща польські прикордонники здійснюють температурний скринінг, потім проводять контрольні операції та встановлюють законність підстав для перебування на території Польщі. Кожна держава турбується за безпеку своїх громадян. Тому польська сторона і проводить більш ретельний контроль. Польські правоохоронці також телефонують роботодавцям, щоб ті підтвердили, що дійсно чекають на відповідних громадян України".
Як нагадали в Держприкордонслужбі пояснив так: "черги виникають у зв’язку з тим, що при вході на територію Республіки України, "Шегині" поки єдиний пункт пропуску, де громадяни можуть перетнути кордон з Польщею пішки. З 1 червня там спостерігається збільшення руху українських громадян на вихід з України.
"Українська сторона вживає заходів як для розширення можливостей перетинання кордону особами, які прямують за кордон без автотранспорту, так і для покращення умов, у яких громадяни очікують перед прибуттям до польського пункту пропуску. На цей час тривають переговори з польською стороною щодо відновлення руху залізничних потягів", - повідомили в Держприкордонслужбі.
"Щоб люди, які стоять у черзі змогли перепочити, сховатися від спеки чи дощу, у пункті пропуску "Шегині" співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, а органи місцевої влади забезпечили доставку питної води. Раніше прикордонники забезпечили розміщення на пішому переході лавочок, щоб людям не доводилося сидіти на валізах, або, навіть, на землі", - додали там.
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А УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВПУСКАЕТ С ОРДЛО БЕЗ ТЕСТОВ
ИЗ КАНАДЫ, более 100 тысяч заболевших, 200 человек прилетели. Всем тесты провели.
«С 14 июня полностью восстановлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с ВОТУ АР Крым. В первый день работы КПВВ очередей на админгранице не возникло.
В первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины пропустили 54 человека, 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований. Из оккупированного Крыма пропустили 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию.
Важно! Постановлением правительства № 480 внесены изменения в документы, регламентирующие порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. В связи с этими изменениями во время карантина пограничники отказывают в выезде со временно оккупированной территории Украины лицам, которые не предоставили согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома"»
Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 11:00 до 14:00:для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово"; для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".
Во время въезда на подконтрольную Украине территорию будут проводить температурный скрининг, люди обязательно должны находиться в защитных масках или респираторах.
"Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.quarantine&hl=ru "Дій дома" , или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины № 392 от 20.05.2020", - отмечают в штабе ООС.
От мер обязательной самоизоляции или обсервации будут освобождены граждане, которые пересекают линию разграничения для участия в сдаче тестирования по ВНО и лица, которые их сопровождают.
Подробнее о том, каковы правила прохождения обсервации и кто имеет право от нее отказаться после пересечения КПВВ,
А в ЕС УКРАИНЦЫ ВЬЕЗЖАЮТ ТОЛЬКО СО СПРАВКАМИ ТЕСТОВ PCR ( то есть анализ из носа и горла)
Раньше некоторые из переселенцев вьехали в Украину, но на те скромные выплаты не прожить, жилья нет и перспектив тоже, а сейчас еще многие потеряли работу.
Серьёзно ещё 9-го июня ОРДО объявило что никто никуда не едет. Мост скорее всего открыли по недоразумению.
После этого 5 дней дома самоизоляция и потом повторный тест
Ещё проходили границу 3 парня( студенты, и девушка
Граница пустая.
Въехать могут только те у кого ВНЖ ПМЖ И ГРАЖДАНСТВО , НО С ТЕСТАМИ PCR ( из носа и горла)
Отмечается, что почти все прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.
Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и на выезд почти 16 тыс. человек. Источник: https://censor.net/n3195464
ЭТО ОРДЛО ВСЕХ ПЕРЕЗАРАЗИТ.
Специально для тебя: там не шляются, там - в Донбассе - они живут, там Украина, и их дом.
А Софию не *********, ты ей не ровня, ты - биомусор, а она Человек.
1. Посадила огород.
2. Подгорнула картошку.
3. Собрала клубнику.
4. Жду вишню и мужа.
Специально для тебя; То шо тебе знакомые рассказывают я каждый час мониторю. Блок-пост и Донпресс.
Биомусор знает знает обстановку на 16:00 - ждут круглый стол с пушилиным (с маленькой буквы) Человек - чешет по написанному.
Приношу извинения за первые строчки (там где шляться) - это из анекдота про победные реляции и действительность. Был сарказм.
А там стоят люди! Они просто знакомые, но я под кондиционером в Киеве, они без всяких условий, почти без денег, едут домой, там их дом, который захватил враг. Там родные.
Я вас не знаю, но даже из текстов можно узнать обозленного, полного ненависти, несчастного человека.
Вам до Софии （вы ссылались на нее）бесконечно далеко.
https://censor.net/comments/locate/3202072/019214e3-0ae3-73d5-ac47-f07591f991e5https://censor.net/user/357550 15.06.2020 15:27
А УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВПУСКАЕТ С ОРДЛО БЕЗ ТЕСТОВ
"Как они от меня далеки, далеки....."
Из ОРДЛО их не делают ВООБЩЕ
Я сделала тест и спокойна
Нормальный человек и с запада и с ОРДЛО тоже должен быть спокоен
Учитывая, что с лугандона ничего не будет , могли бы лаборатории с тестами поставить на КП
ОБ ЭТОМ Я И ПИШУ
Это географическое название залегания угольного пласта- Донецкий угольный бассейн сокращенно -Донбасс. Живут они либо в ОРДО либо в ОРЛО. А не В ДОНБАССЕ. Знаете Донбасс есть и в Ростовской области. В разговорной речи всегда упрощенно говорили "на донбассе". С каких пор стало "в донбассе"
Вы не слышали: что? когда? стоит ждать?
Остальное не могу сообщить. Сегодня поднимали в Минске, одна из сторон категорически против всего. Пока так.
Решите я или проукраинский блогер Степовая или тролль из свинороссии.
Как то когнитивный диссонанс какой-то!
все остальное - мелочи 😀😀😀
С ДНР на данную минуты НИЧЕГО ЕЩЁ не открыто. С ЛНР на данную минуту ВСЁ УЖЕ закрыто, и три дня не поработал.
С начала карантина с ОРДЛО пропустили меньше чем один самолёт из Канады привёз.
"А почему? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам"
В ЕС в аэропортах делают обязательно тесты. В Украину что вирус ветром надуло?
В аэропортах делают в течении 4 часов - выезжать из аэропорта нельзя
А в Украине просто позор
Я по точній даті просто не скажу щоб не брехати...
Зроблю фото спеціально якщо найближчим часом попаду на той КПП...
Венгров проскочили за минуту и застряли на том мосту на несколько часов
Дети хотят в туалет
Илу к пограничнику и спрашиваю ГДЕ?
Он смеются - был но нет , т к жти цыгане ( закарптцы) его засрали . Вопрос- А АВАКРВ НЕ ЗНАЕТ, что туалеты надо мыть !?
Посоветовал мне посадить детей под мостом в туалет
ЭТО ДИКОСТЬ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ И ИХ НАЧАЛЬСТВА И НЕУВАЖЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ
Платили и платят все: водители автобусов, бусиков, заробитчане. Просто "так принято" в Украине.
Тьфу, противно вспоминать. И повсюду отсутствие элементарных условий. И власти Украины хотят, чтобы нас уважали, считали Европой?
Нигде в мире не встречал такого неуважения и презрения власти к собственному народу, как в Украине.
Главное купил себе вертолёт во Франции 😀😀😀
На авто через границу ездят в основном те, кто там живет и работает
Бо все , что надо для жизни на самолете не довезешь
А жто и варенья и книги
Одна только ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФИЗИКА 3 Тома- весит как целый чемодан
Армяне считают что украинцам туалет на границе не нужен 😀😀😀
Берегово- венгры 4 года назад сделали свою сторону, Украине денег дали на свою - а воз и ныне там . Движений по строительству вообще нет
Похоже что строят какие-то бомжы : а не нормальные строительные организации
Дорог нет, нормальных переродов нет
при входе на территорию украинской границы ВАМ ВЫДАЮТ БУМАЖКУ ШО ВАС ( двое или трое или один)
Подходите потом к пограничнику и таможеннику, оформляете документы
Потом идёт к шлагбауму ( к нейтральной полосе) и там отдаёте этой бумажку очередному пограничнику
БЛИН, жто какой-то цирк
На европейских границах нет этих позорных бумажек - там просто подходишь к пограничнику и оформляешь документы
АВАКОВ - где реформы?
А венгры и словаки и румыны не мониторят
Вы считаете, что совок придумал что-то новое?
Многие просто проходят границу пешими , а машина едет отдельно. После границы садятся и едут машиной
Пешим тоже выдают бумажку с числом 1 😀😀😀
Это просто какой-то абсурд дураков