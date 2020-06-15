Україна покращує умови перетину кордону з Польщею, - Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі заявили, що Україна вживає заходів для розширення можливостей та покращення умов перетину кордону з Польщею.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавел повідомив, що довгий час перед польським пунктом пропуску "Медика" спостерігається скупчення людей.

Причину цього перший заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби пояснив так: "черги виникають у зв’язку з тим, що при вході на територію Республіки Польща польські прикордонники здійснюють температурний скринінг, потім проводять контрольні операції та встановлюють законність підстав для перебування на території Польщі. Кожна держава турбується за безпеку своїх громадян. Тому польська сторона і проводить більш ретельний контроль. Польські правоохоронці також телефонують роботодавцям, щоб ті підтвердили, що дійсно чекають на відповідних громадян України".

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Як нагадали в Держприкордонслужбі пояснив так: "черги виникають у зв’язку з тим, що при вході на територію Республіки України, "Шегині" поки єдиний пункт пропуску, де громадяни можуть перетнути кордон з Польщею пішки. З 1 червня там спостерігається збільшення руху українських громадян на вихід з України.

"Українська сторона вживає заходів як для розширення можливостей перетинання кордону особами, які прямують за кордон без автотранспорту, так і для покращення умов, у яких громадяни очікують перед прибуттям до польського пункту пропуску. На цей час тривають переговори з польською стороною щодо відновлення руху залізничних потягів", - повідомили в Держприкордонслужбі.

"Щоб люди, які стоять у черзі змогли перепочити, сховатися від спеки чи дощу, у пункті пропуску "Шегині" співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, а органи місцевої влади забезпечили доставку питної води. Раніше прикордонники забезпечили розміщення на пішому переході лавочок, щоб людям не доводилося сидіти на валізах, або, навіть, на землі", - додали там.