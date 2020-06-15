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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав опубликовал список стран со значительным распространением COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав опубликовал список стран со значительным распространением COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Согласно решению Кабмина, государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Среди стран "красной" зоны - США, Великобритания, Швеция, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.

В то же время Украина находится в "зеленой" зоне с показателем 37.

Также читайте: Киев и десять областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Госпогранслужба (6421) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
1136 тестів на 100000 у нас.
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15.06.2020 16:05
+2
І скільки ж держав, навіть попри те, що Україна в "зеленій" зоні, не дозволила в'їзд нашим громадянам до своїх країн? Бачив новини про 2 чи 3 таких країни, але їх може бути більше...
Ну і сумна новина для найвеличнішого - Оман в "червоній" зоні! (вибачте, не зміг утриматись)
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15.06.2020 16:07
+2
Швеция в тройке призеров? Как же так, они же победуны дурантина!
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15.06.2020 16:19
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Список по*уистов. Ну ну.
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15.06.2020 15:50 Ответить
Чушь. Канада совсем не ******** (кроме Квебека, правда). Просто у нас началось позже, чем в Европе. Но и мы идем на поправку. С прошлой пятницы в Онтарио открылись парикмахерские например. Потому что спад уже заметный.
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15.06.2020 18:09 Ответить
надважлива та надпотужна "ДІЯ" МОЗ...- як для наших хворих в Україні
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15.06.2020 15:54 Ответить
Находится в "зеленой" зоне с показателем 37, потому что у нас всего 37 тестов на 100000 человек.
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15.06.2020 15:58 Ответить
1136 тестів на 100000 у нас.
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15.06.2020 16:05 Ответить
індія..індонезія...китай у 'зеленій зоні'?
у що тільки люди не вірять...
МОЗ опублікувало список країн зі значним поширенням COVID-19 - Цензор.НЕТ 2314

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/chaos-liquor-stores-india-eases-coronavirus-lockdown-200504160656387.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/chaos-liquor-stores-india-eases-coronavirus-lockdown-200504160656387.html Al Jazeera


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2020%2F05%2Fchaos-liquor-stores-india-eases-coronavirus-lockdown-200504160656387.html&psig=AOvVaw1bDqOn4d1yAUyXX313cGC5&ust=1592328341625000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJCZzcWrhOoCFQAAAAAdAAAAABAD Chaos outside liquor stores as India eases coronavirus lockdown
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15.06.2020 20:26 Ответить
І скільки ж держав, навіть попри те, що Україна в "зеленій" зоні, не дозволила в'їзд нашим громадянам до своїх країн? Бачив новини про 2 чи 3 таких країни, але їх може бути більше...
Ну і сумна новина для найвеличнішого - Оман в "червоній" зоні! (вибачте, не зміг утриматись)
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15.06.2020 16:07 Ответить
Швеция в тройке призеров? Как же так, они же победуны дурантина!
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15.06.2020 16:19 Ответить
А Беларусь- в пятерке.
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15.06.2020 16:47 Ответить
Довбогризи, які оцінюють епідемічний стан лише на підставі "діюих" випадків на душу населення, без урахування такого ж показника тестувань та актуальної динаміки можуть добавитися до судового переслідування ...
Треба було застосувати такий показник перед вивозом наших петріотичних "вуханів" з Китаю.

В усій ЄС лише Польщі та Швеції ніяк не вдається взати під контроль поширення епідемії, а Пакистан нині входить у число найперспективніших країн з точки зору "нового епіцентру" , разом з Індією та Бангладеш, які може й не так картинно, але впевнено наздоганяють латиноамериканських конкурентів.
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15.06.2020 16:26 Ответить
Індія не Китай..
вона не здатна зробити і 10-ту частину кількості тестів як в Китаї..
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15.06.2020 20:34 Ответить
Індія є провідним постачальником усіляких вакцин, ліків та їх компонентів на світовий ринок.
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16.06.2020 22:35 Ответить
Ситуация с пандемией приобретает какие-то гротескные формы, и чем дальше в лес, тем более толстыми становятся партизаны. Пару недель назад мы предупреждали о том, что Индия может преподнести сюрприз и поставить рекорды по многим позициям. Тогда по числу инфицированных она была на 10-месте и динамика у нее была еще не такой, как это было в фазе бурного роста у лидеров, но количество населения, а главное - плотность этого населения, говорили о том, что если там не поймают момент, будет беда.
И вот Индия находится уже на 4 месте и впереди ее РФ, Бразилия и США, но теперь индусы показывают именно ту экспоненту, которая превращала ситуацию в катастрофу уже в нескольких странах. Но самое печальное то, что Индия показывает очень близкие к рекордным, показатели суточной смерти. За сутки там было более 2 тыс летальных случаев и больше было только у США. Если Бразилия показывает большее суточное количество зараженных, то Индия, немного отставая от Бразилии, вчетверо обгоняет ее по смертям.https://defence-line.org/2020/06/pro-meshok-i-shilo/
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17.06.2020 09:10 Ответить
Найтовстішими є наші славні панда-партизани - вони знають, що це все загавор міравой зауліси, але не знають, де та куліса, хто за нею ховаєцця і що з усім цим робити.
Тому, коли наші ледь відреформовані санерєдіки виловлюють по сім випадків коронавірусу за добу, вони включають лохдаун (не такий вже й обов'язковий, до речі), а коли тих випадків стає по сімсот - хвігачать лохаут. Потім будуть все валить на китайців, які нікого не попередили, а після кількадесяти нових випадків тупо закоутили карантайн у рідному Бейджіні...

МОЗ опублікувало список країн зі значним поширенням COVID-19 - Цензор.НЕТ 9698
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17.06.2020 23:15 Ответить
До 5% заболеших для пандемии даже по брехливим тестам с брехливою владою не хватает.
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15.06.2020 16:37 Ответить
В то же время Украина находится в "зеленой" зоне с показателем 37 ?. https://ncov.su/maps/ Весь Мир: COVID-19 (коронавирус nCoV-SARS-2), онлайн карта
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15.06.2020 16:38 Ответить
...Основна проблема захворювання медиків - це не нестача засобів індивідуального захисту. А незадовільне використання в першу чергу молодшим та середнім медичним персоналом засобів захисту, загалом послаблення контролю за дотриманням власної безпеки. Люди реально просто втомлюються. Я за собою почав помічати, що став менше мити руки, менше звертати увагу на власну безпеку. Це звичайна психічна реакція, реакція втоми від усього цього.
І це стосується всіх. Рано чи пізно всі послаблюватимуть свій режим. І, відповідно, хворітимуть. Я думаю, якщо найближчим часом не буде знайдено вакцини, то перехворіємо усі. Перехворіє десь 80 % людської популяції, таким чином буде створено імунний прошарок серед населення, який не дасть інфекції можливість далі розповсюджуватися. Але основне тут звичайно не допустити лавиноподібного виникнення нових інфікованих. - https://texty.org.ua/articles/101233/kovid-mozhe-sprychyny-navit-infarkt-intervyu-z-kerivnykom-odniyeyi-z-kyyivskyh-likaren/?src=main
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15.06.2020 16:39 Ответить
основне тут звичайно не допустити лавиноподібного виникнення нових інфікованих.

Як в Білорусі..(

Баста!, [15.06.20 15:20]
Вспышка коронавируса в яслях-саде "Журавинка" в Осиповичах. Более 10 детей - с подтвержденным диагнозом.
"Ясли-сад №1 "Журавинка" в городе Осиповичи Могилевской области, - пищет читатель. - Из персонала осталось семь человек. Больше десяти детей - с подтвержденной "короной". Большое количество детей находятся на самоизоляции, как контакты первого уровня.
Часть воспитателей - на больничном с "пневмонией". Трое - уже с подтвержденной "короной". На карантин не закрывают и у оставшихся сотрудников не берут анализ Covid-19".

Баста!, [15.06.20 13:31]
Вспышка коронавируса в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Заражение обнаружено у 11 человек.
"В Могилеве, в городской больнице скорой медицинской помощи на улице Боткина - вспышка коронавируса, - пишет сотрудник учреждения. - Выявили после смерти в прошлую субботу одной из пациенток в травмотологии.
Из 15 тестов 11 положительных. Всех остальных больных срочно под нажимом выписали по домам, взяв с них расписки о согласии. Тесты делать тем, кто выписывается, отказывались".
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15.06.2020 20:32 Ответить
Населення Мальти близько 450 тис. чоловік а не 44 тис. Отож нехай МОЗ перемістить цю маленьку країну в зелену зону з рівнем 8.1 на 100 тис.
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15.06.2020 20:08 Ответить
 
 