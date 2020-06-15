28 410 21
Минздрав опубликовал список стран со значительным распространением COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зонам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Согласно решению Кабмина, государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.
Среди стран "красной" зоны - США, Великобритания, Швеция, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.
В то же время Украина находится в "зеленой" зоне с показателем 37.
Топ комментарии
+4 буков
показать весь комментарий15.06.2020 16:05
+2 Evgeny N
показать весь комментарий15.06.2020 16:07
+2 Антип61
показать весь комментарий15.06.2020 16:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у що тільки люди не вірять...
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/chaos-liquor-stores-india-eases-coronavirus-lockdown-200504160656387.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/chaos-liquor-stores-india-eases-coronavirus-lockdown-200504160656387.html Al Jazeera
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2020%2F05%2Fchaos-liquor-stores-india-eases-coronavirus-lockdown-200504160656387.html&psig=AOvVaw1bDqOn4d1yAUyXX313cGC5&ust=1592328341625000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJCZzcWrhOoCFQAAAAAdAAAAABAD Chaos outside liquor stores as India eases coronavirus lockdown
Ну і сумна новина для найвеличнішого - Оман в "червоній" зоні! (вибачте, не зміг утриматись)
Треба було застосувати такий показник перед вивозом наших петріотичних "вуханів" з Китаю.
В усій ЄС лише Польщі та Швеції ніяк не вдається взати під контроль поширення епідемії, а Пакистан нині входить у число найперспективніших країн з точки зору "нового епіцентру" , разом з Індією та Бангладеш, які може й не так картинно, але впевнено наздоганяють латиноамериканських конкурентів.
вона не здатна зробити і 10-ту частину кількості тестів як в Китаї..
И вот Индия находится уже на 4 месте и впереди ее РФ, Бразилия и США, но теперь индусы показывают именно ту экспоненту, которая превращала ситуацию в катастрофу уже в нескольких странах. Но самое печальное то, что Индия показывает очень близкие к рекордным, показатели суточной смерти. За сутки там было более 2 тыс летальных случаев и больше было только у США. Если Бразилия показывает большее суточное количество зараженных, то Индия, немного отставая от Бразилии, вчетверо обгоняет ее по смертям.https://defence-line.org/2020/06/pro-meshok-i-shilo/
Тому, коли наші ледь відреформовані санерєдіки виловлюють по сім випадків коронавірусу за добу, вони включають лохдаун (не такий вже й обов'язковий, до речі), а коли тих випадків стає по сімсот - хвігачать лохаут. Потім будуть все валить на китайців, які нікого не попередили, а після кількадесяти нових випадків тупо закоутили карантайн у рідному Бейджіні...
І це стосується всіх. Рано чи пізно всі послаблюватимуть свій режим. І, відповідно, хворітимуть. Я думаю, якщо найближчим часом не буде знайдено вакцини, то перехворіємо усі. Перехворіє десь 80 % людської популяції, таким чином буде створено імунний прошарок серед населення, який не дасть інфекції можливість далі розповсюджуватися. Але основне тут звичайно не допустити лавиноподібного виникнення нових інфікованих. - https://texty.org.ua/articles/101233/kovid-mozhe-sprychyny-navit-infarkt-intervyu-z-kerivnykom-odniyeyi-z-kyyivskyh-likaren/?src=main
Як в Білорусі..(
Баста!, [15.06.20 15:20]
Вспышка коронавируса в яслях-саде "Журавинка" в Осиповичах. Более 10 детей - с подтвержденным диагнозом.
"Ясли-сад №1 "Журавинка" в городе Осиповичи Могилевской области, - пищет читатель. - Из персонала осталось семь человек. Больше десяти детей - с подтвержденной "короной". Большое количество детей находятся на самоизоляции, как контакты первого уровня.
Часть воспитателей - на больничном с "пневмонией". Трое - уже с подтвержденной "короной". На карантин не закрывают и у оставшихся сотрудников не берут анализ Covid-19".
Баста!, [15.06.20 13:31]
Вспышка коронавируса в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Заражение обнаружено у 11 человек.
"В Могилеве, в городской больнице скорой медицинской помощи на улице Боткина - вспышка коронавируса, - пишет сотрудник учреждения. - Выявили после смерти в прошлую субботу одной из пациенток в травмотологии.
Из 15 тестов 11 положительных. Всех остальных больных срочно под нажимом выписали по домам, взяв с них расписки о согласии. Тесты делать тем, кто выписывается, отказывались".