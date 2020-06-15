Минздрав опубликовал список стран со значительным распространением COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Согласно решению Кабмина, государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Среди стран "красной" зоны - США, Великобритания, Швеция, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.

В то же время Украина находится в "зеленой" зоне с показателем 37.

Также читайте: Киев и десять областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА