МОЗ опублікувало список країн зі значним поширенням COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 належать до "червоної" і "зеленої" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Згідно з рішенням Кабміну, державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більш ніж 40 осіб на 100 тис. населення.

Серед країн "червоної" зони - США, Велика Британія, Швеція, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, ОАЕ, Іспанія, Молдова, Франція, Канада та Італія.

Водночас Україна перебуває в "зеленій" зоні з показником 37.

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