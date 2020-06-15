На акции в поддержку Стерненко задержали пять человек, - Нацполиция

Национальная полиция сообщила о задержании пяти человек возле Шевченковского райсуда Киева, где проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Происшествие произошло во время акции возле здания Шевченковского районного суда города Киева. Один из участников устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка. Наиболее активных участников задержали, их доставляют к управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

Полиция отметила, что после первоочередной проверки будет дана правовая квалификация действий задержанных.

Отметим, сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.