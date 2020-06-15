На акції на підтримку Стерненка затримали п'ять осіб, - Нацполіція

Національна поліція повідомила про затримання п'яти осіб біля Шевченківського райсуду Києва, де відбувається акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Подія сталася під час акції біля приміщення Шевченківського районного суду міста Києва. Один із учасників влаштував конфлікт із журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати правопорушника, виникла штовханина. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень", - йдеться в повідомленні.

Поліція зауважила, що після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація їхнім діям.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.