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Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко

Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко

В Национальной полиции заявили, что по факту применения силы правоохранителями при задержании участников акции возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко, назначено служебное расследование. Материалы будут переданы в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"По факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Лозинский о задержаниях на акции в поддержку Стерненко: "Беркута" образца 2013-го вернулись. В автозаки пакуют без разбора". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

задержание (6675) Нацполиция (16458) суд (25092) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+32
Поліція буде розлідувати дії поліції.
Стерненко, твої мрії, часів твоєї боротьби з Порошенком, здійснились !
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15.06.2020 16:25
+29
Сірожа Кусюк передає полум'яний привіт своїм наступникам!
Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 4378
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15.06.2020 16:28
+28
Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 635
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15.06.2020 16:31
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Правила форума Совет форумчан
Поліція буде розлідувати дії поліції.
Стерненко, твої мрії, часів твоєї боротьби з Порошенком, здійснились !
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15.06.2020 16:25 Ответить
четаржу!
https://censor.net/news/3202089/nardepy_fraktsii_es_prinimayut_uchastie_v_sude_po_delu_sternenko_i_gotovy_vzyat_ego_na_poruki
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15.06.2020 16:31 Ответить
Так боролся, шо его пришли поддержать три депутата от ЕС.
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15.06.2020 16:40 Ответить
депутаты от ЕС не пижоны.
депутаты от ЕС поддерживают всех, кто за Украину - несмотря на личную неприязнь.
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15.06.2020 16:42 Ответить
Ага. Я прям видел эту личную неприязнь в их глазах когда они поручались за Сергея.)
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15.06.2020 16:49 Ответить
да ты прям у зеосла учишься в глаза смотреть и видеть все в них.****** посмотрел в глаза увидел там мир)
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15.06.2020 17:08 Ответить
Об чём ты бредишь, болезный? Я о том, что человек не прийдет публично поддерживать того кого презирает, либо это политический пиар на чужой проблеме.
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15.06.2020 17:17 Ответить
ты понял шо сам написал. какой пиар... тупой как и зебилы.
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15.06.2020 17:34 Ответить
у тебя ошибки в никнейме
правильно писать Dima *******
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15.06.2020 20:06 Ответить
Судя по 'остроумию' у тебя ошибка в днк.
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15.06.2020 20:16 Ответить
точно ти долбо ** днк не так пишется
менше шария смотри
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15.06.2020 20:25 Ответить
Над больными не глумлюсь. Сорри.
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15.06.2020 20:30 Ответить
ето ти про своих однопартийцев из партии шария?
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15.06.2020 20:34 Ответить
Вот именно. Надо понимать главное, наш или не наш. А то вспоминают, кто что то сказал. Как базарные бабы. Еще не хватало, чтобы проукраинские силы пересорились ***́лу на радость.
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15.06.2020 17:59 Ответить
Если напишу, что Стерненко должен сидеть (ведь он он так старательно лил помои на Порошенко) из за своего выбора на президентских выборах 2019 года, меня опять забанят. Ну так и по-фиг! Пусть сядет, зря за него Порошенко заступается, хотя и понятно почему.
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15.06.2020 19:33 Ответить
Порошенко не помнит зла, все ошибаются, особенно молодые. тем более многие умнеют, особенно после этого представления портяникиного. это вам не обиженный, обос...нный мальчик Зеля.
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15.06.2020 19:40 Ответить
Возможно, но тогда у Порошенко есть все шансы закончить жизнь как Христос - его разпнут на кресте за чужие грехи.
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15.06.2020 19:49 Ответить
Не только один Стерненко активно стоял против Порошенка, но и против Порошенка выступала "СВОБОДА, оболваненные активисты из "НАЦКОРПУСА" и "Правого сектора", а также отдельных политиков из крыла националистов И тем не менее СТЕРНЕНКО нужно защитить, иначе хана всему. Настал момент, когда нужно подумать об УКРАИНЕ Враги УКРАИНЫ не дремлют ,готовятся взять реванш.Все эти шарии,лукаши, добкины, медведчуки, рабиновичи, бойки, мураевы есть прорасейским хламом и опираются на поддержку избирателей, которые живут в УКРАИНЕ и ждут возрождения союза с путинской Рашей.
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15.06.2020 22:32 Ответить
Возможно, но я уже не верю ни в нацдружины, ни в "Свободу". Да и Правый сектор очень плохо себя зарекомендовал. Но это мое личное и, возможно, не обьективное мнение.
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16.06.2020 00:22 Ответить
И кто их будет проаодить дбр дружки авакова?!пшли нах упыри
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15.06.2020 16:28 Ответить
Сірожа Кусюк передає полум'яний привіт своїм наступникам!
Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 4378
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15.06.2020 16:28 Ответить
Фу, яка огидна пика!
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15.06.2020 18:42 Ответить
ну и рожа отвратительная, просто ужас!
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15.06.2020 19:48 Ответить
Ну и рожа!!!
Из какой ОПГ?
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15.06.2020 20:14 Ответить
Фуфло
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15.06.2020 16:28 Ответить
Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 635
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15.06.2020 16:31 Ответить
І хто це там так цзюркае???
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15.06.2020 20:16 Ответить
Це писькограй нелох
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15.06.2020 21:06 Ответить
розслідування розпочинають не через застосування сили, а через НЕПРАВОМІРНЕ застосування сили
називайте речі своїми іменами
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15.06.2020 16:29 Ответить
не в хвост, так в гриву...
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15.06.2020 19:50 Ответить
Ми пройшли вже епоху "такого при Пороху не було" - входимо успішно в епоху " такого навіть при Янику не було" !
Дибіли Сер...
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15.06.2020 16:29 Ответить
Просто Янеку було пох на Україну. Доречі, як і на Россію.
У мальчіка било чіжолоє дєтьство, і єго воспітивала бабушка.
Ганя Гєрман так казала.
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15.06.2020 16:34 Ответить
у многих при совдепии было тяжелое детство - но многие не пошли воровать и бандитствовать - работали, учились, добивались.
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15.06.2020 19:37 Ответить
У Гани Герман, очевидно, детство было еще труднее. Выросла законченной шлюхой.
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15.06.2020 20:18 Ответить
уверен что при порошенко такого не было?..

Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 1743

Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 240
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15.06.2020 16:37 Ответить
Ці шакали влади були і при Хамові, і при Баризі, і є при Блазневі!
Бо вони захищають одну й ту ж олігархічну мафію з різних кланів від опору людей.
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15.06.2020 16:44 Ответить
вот почему я ненавижу пороходрочеров также одинаково как зебилов...
и те и другие все ищут себе папиков ....

Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 8101
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15.06.2020 16:48 Ответить
Нету зебилов и порохоботов. Есть понимающие, что происходит в стране и куда она движется а есть тупые (быдло). Пороха я до получения томоса тоже критиковал нещадно. А когда на горизонте замаячил клоун, пришлось стать реальным порохоботов.
Все мои прогнозы практически уже сбылись...
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15.06.2020 17:28 Ответить
+100500!!!
Емнип, Вы уже писали похожий текст неделю или больше назад. И мне тогда Ваши слова очень понравились.
Нравятся и сейчас.
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15.06.2020 19:20 Ответить
Быдлота не смогла по своей совковости и ватности по достоинству оценить президенство Порошенка Эта быдлота и дальше будет голосовать за тех, кто им пообещает райскую жизнь, а именно за жопоблок медведчука,рабиновича, бойка, за добкиных,лукашей шариев,мураевых. Быдло остается быдлом на все века на все времена
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15.06.2020 22:40 Ответить
Це було не при Порошенко, а при Авакову. І він далі це продовжує.
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15.06.2020 17:09 Ответить
АВАКЯН ЧОРТ
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15.06.2020 17:25 Ответить
да ещё какой ЧЁРТ!!!
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15.06.2020 19:58 Ответить
Ты сильно хотел, чтоб михо-майдан тогда переворот устроил? Кацапы тоже этого ждали.
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15.06.2020 17:17 Ответить
хм....
кацапы все время ждут переворота - тогда и сейчас.....
ты должен поддерживать в этом случае сегодняшнее избиение протестующих тоже...
нельзя раскачивать...

Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 4014
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15.06.2020 17:22 Ответить
нинішні протести пов'язані із зазіханням на базові громадянські права, зокрема право на самозахист, а з чим були пов'язані протести міхо-майдана?
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15.06.2020 17:28 Ответить
Кацапы уже сделали было-переворот! Не находишь??!
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15.06.2020 17:29 Ответить
*быдло-переворот
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15.06.2020 17:31 Ответить
Дочасні вибори - це не переворот. Це нормальна практика в цивілізованих країнах, де влада лишилася підтримки народу.
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15.06.2020 18:00 Ответить
Головне результат однаковый.
Ви зробили це РАЗОМ!
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15.06.2020 18:09 Ответить
У олигархата одинаковая рожа... кого б он выставлял в президенты...
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15.06.2020 20:18 Ответить
Дави суд и фамилию не спрашивай!.
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15.06.2020 16:31 Ответить
Ох українці ви ще взнаєте і відчуєте на своїх шкірах хто такі "орли" собакова - "беркути" проФФесора в порівнянні з ними жовтороті пташенята. А не треба було цьому покидьку прощати вбивство Сашка "Білого"!!!
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15.06.2020 16:33 Ответить
Стандартний виверт.
1) Лупи всіх це наказ!
2) А-я-яЙ, а хто єто сдєлал?
3) Створити комісію і наказати!
4) Забути і розтерти, скільки тих комісій було, результатів ні хто не знає.
5) Лупи всіх це наказ!
6) ...
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15.06.2020 16:34 Ответить
Полицаи - это овчарки (служивые палканы) на страже олигархическо-чиновничьей власти, они приучены кусать непослушных "баранов" (природа у них такая, по другому не могут)!
Не нужно быть наивными и изображать граждан (а не население), если общество гражданское, то в нем вообще не должно быть ни полицаев, ни прокуроров (это институции узурпаторов власти), ГРАЖДАНЕ - это свободные, имущие и вооруженные люди, они сами отстоят свою свободу и интересы!
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15.06.2020 16:37 Ответить
у сабакова новая тактика: мусора как творили что хозяева прикажут, так и творят, но только теперь это служебно расследуют и забивают, а раньше просто забивали.
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15.06.2020 16:46 Ответить
Стерненко личный враг авакорюкзака, и конечно в силу своей мелкой душонки, он дал команду своим псам бить по беркутовски, или по путлеровски, а зермаку надо просто предьявить ультиматум, или ты убираешь авакорюкзака, или уноси ноги сам.
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15.06.2020 17:00 Ответить
Так чого ж Стерненко не дозволив себе вбити ще при першому замаху орлів Авакова? А на 3-му замаху ще й завалив дорогого кілера. Це незаконослухняний громадянин!
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15.06.2020 17:33 Ответить
A_Khadzhi

ВИДЕО - Тупо заламали хлопця який стояв коло мене і потягнули. Сховали біля автобусів і нас не підпускають.

https://twitter.com/A_Khadzhi/status/1272492250816184321 https://twitter.com/A_Khadzhi/status/1272492250816184321
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15.06.2020 17:16 Ответить
В хлопця на плечах був український прапор, а для сабаківсько-ЗЕлупинського мусора це страшний злочин.

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15.06.2020 18:36 Ответить
И как обычно полицаи имени Авакова не понесут никакого наказания за избиения протестующих. А что собственно с 2013 года поменялось?
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15.06.2020 17:23 Ответить
Очередной "птенец из гнезда "Беркута"
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15.06.2020 18:36 Ответить
Повне фото дебіла-поліцая в студію, щоб можна було плюнути йому в пику. Але мусорам вже плюють в морди і нагибають. Прикладів багато.
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15.06.2020 19:11 Ответить
А що дуже наплювали в пику тому менту, який в 2019 році на Подолі "мотузив" протестувальника , обзиваючи бандерівцем. Так і цьому ублюдку зійде з рук, скажуть, що це був не він, або що захищався.
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15.06.2020 20:14 Ответить
Почему под суд нагнали столько космонавтов:
1. Аваков не справился с нервами от того, что такая поддержка...
2.Потому что Раш ТВ нужна картинка буйства "бандеровцев" и согнали космонавтов на массовку под видеозапись...
3.Потому что хунте уже известен приговор и они (не безосновательно) боятся возмущения.

Нужное подчеркните... недостающее добавьте....
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15.06.2020 20:17 Ответить
Що ти тут розказуеш?Звичайно,кацапський ментал-це провокувати,але й Наталка Усатенко(полюбаха Стерненко) з подачі Супрунихи поcтійно провокує Виговського з Кирьяковим (друзі Стерненко)на провокації перед обєктивами знайомих Супрунихи журналістів Радіо Свобода.То хіба це не розпалювання ворожнечі так,щоб їх "демократія" по Флойду навіть нормальних людей дістала,а не те,що тугодумів ментяр,які піддаються на таке?Хіба це не штучки-дрючки Месі Найєма,аби грати на руку козломордим для картинки?Не хочу я їхньої блювотини-це гидко!Стерненка ж треба викинути їм же на суд присяжних,а не носитися з ним по судам,як з писаною торбою-ніякий він не герой.
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15.06.2020 21:29 Ответить
Послухай друже ! А давай ти мені не будеш розбазікувати що мені розказувати, а я за це не скажу куди тобі йти !
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15.06.2020 21:59 Ответить
беркут нікуди не дівся----ось він у всій красі---все по новій буде начинатись
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15.06.2020 20:22 Ответить
Поліція - це орган захисту держави від народного гніву. Якщо сьогоднішні активісти завтра прийдуть до влади, поліція буде їх захищати і бити їхніх ворогів. Музику замовляє той, хто платить.
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15.06.2020 20:36 Ответить
Судите нових беркутов, не играйте с огнем.
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15.06.2020 20:38 Ответить
Аваковская беркутня избивает и пакет проукраинских активистов
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y
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15.06.2020 21:13 Ответить
Коли було вбито Флойда,очільник поліції в той же день зібрав пресконференцію і назвав ім"я винуватого офіцера...Тож починати треба з прізвищ винуватих поліцаїв,а не "хтось,десь,колись,когось побив....."
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15.06.2020 22:35 Ответить
Рашистські поліціянти ЗЕ 95-ого під'їзду облажались побивши там Героя України Балуха. А може все вже не так. Тепер вже вони херої, на чолі з веселим клоуном, а ці бандєровці, ця "п'яна" голота їм заважають весело витанцьовувати перед пуйлом. Чому кажу "п'яна" голота? Та тому що про останню заяву ветерана АТО Олени Самбул радіотрек пише: "Не можна заходити в соцмережі п'яними та писати чи коментувати там будь-що на підпитку". Судіть самі, що вона написала:
Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 9043
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16.06.2020 08:54 Ответить
 
 