Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко

В Национальной полиции заявили, что по факту применения силы правоохранителями при задержании участников акции возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко, назначено служебное расследование. Материалы будут переданы в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"По факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек.

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Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.