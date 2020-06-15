Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко
В Национальной полиции заявили, что по факту применения силы правоохранителями при задержании участников акции возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко, назначено служебное расследование. Материалы будут переданы в Государственное бюро расследований
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"По факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек.
Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стерненко, твої мрії, часів твоєї боротьби з Порошенком, здійснились !
https://censor.net/news/3202089/nardepy_fraktsii_es_prinimayut_uchastie_v_sude_po_delu_sternenko_i_gotovy_vzyat_ego_na_poruki
депутаты от ЕС поддерживают всех, кто за Украину - несмотря на личную неприязнь.
правильно писать Dima *******
менше шария смотри
Из какой ОПГ?
називайте речі своїми іменами
Дибіли Сер...
У мальчіка било чіжолоє дєтьство, і єго воспітивала бабушка.
Ганя Гєрман так казала.
Бо вони захищають одну й ту ж олігархічну мафію з різних кланів від опору людей.
и те и другие все ищут себе папиков ....
Все мои прогнозы практически уже сбылись...
Емнип, Вы уже писали похожий текст неделю или больше назад. И мне тогда Ваши слова очень понравились.
Нравятся и сейчас.
кацапы все время ждут переворота - тогда и сейчас.....
ты должен поддерживать в этом случае сегодняшнее избиение протестующих тоже...
нельзя раскачивать...
Ви зробили це РАЗОМ!
1) Лупи всіх це наказ!
2) А-я-яЙ, а хто єто сдєлал?
3) Створити комісію і наказати!
4) Забути і розтерти, скільки тих комісій було, результатів ні хто не знає.
5) Лупи всіх це наказ!
6) ...
Не нужно быть наивными и изображать граждан (а не население), если общество гражданское, то в нем вообще не должно быть ни полицаев, ни прокуроров (это институции узурпаторов власти), ГРАЖДАНЕ - это свободные, имущие и вооруженные люди, они сами отстоят свою свободу и интересы!
ВИДЕО - Тупо заламали хлопця який стояв коло мене і потягнули. Сховали біля автобусів і нас не підпускають.
https://twitter.com/A_Khadzhi/status/1272492250816184321 https://twitter.com/A_Khadzhi/status/1272492250816184321
1. Аваков не справился с нервами от того, что такая поддержка...
2.Потому что Раш ТВ нужна картинка буйства "бандеровцев" и согнали космонавтов на массовку под видеозапись...
3.Потому что хунте уже известен приговор и они (не безосновательно) боятся возмущения.
Нужное подчеркните... недостающее добавьте....
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y