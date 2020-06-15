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Новини
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Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка

Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка

У Національній поліції заявили, що за фактом застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції біля Шевченківського районного суду Києва, де розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, призначено службове розслідування. Матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"За фактом застосування сили поліцейськими під час затримання правопорушників біля суду в Києві призначено службове розслідування. Всі матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнень на акції на підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

затримання (4339) Нацполіція (15163) суд (11674) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+32
Поліція буде розлідувати дії поліції.
Стерненко, твої мрії, часів твоєї боротьби з Порошенком, здійснились !
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15.06.2020 16:25
+29
Сірожа Кусюк передає полум'яний привіт своїм наступникам!
Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 4378
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15.06.2020 16:28
+28
Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 635
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15.06.2020 16:31
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Поліція буде розлідувати дії поліції.
Стерненко, твої мрії, часів твоєї боротьби з Порошенком, здійснились !
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15.06.2020 16:25 Відповісти
четаржу!
https://censor.net/news/3202089/nardepy_fraktsii_es_prinimayut_uchastie_v_sude_po_delu_sternenko_i_gotovy_vzyat_ego_na_poruki
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15.06.2020 16:31 Відповісти
Так боролся, шо его пришли поддержать три депутата от ЕС.
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15.06.2020 16:40 Відповісти
депутаты от ЕС не пижоны.
депутаты от ЕС поддерживают всех, кто за Украину - несмотря на личную неприязнь.
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15.06.2020 16:42 Відповісти
Ага. Я прям видел эту личную неприязнь в их глазах когда они поручались за Сергея.)
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15.06.2020 16:49 Відповісти
да ты прям у зеосла учишься в глаза смотреть и видеть все в них.****** посмотрел в глаза увидел там мир)
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15.06.2020 17:08 Відповісти
Об чём ты бредишь, болезный? Я о том, что человек не прийдет публично поддерживать того кого презирает, либо это политический пиар на чужой проблеме.
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15.06.2020 17:17 Відповісти
ты понял шо сам написал. какой пиар... тупой как и зебилы.
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15.06.2020 17:34 Відповісти
у тебя ошибки в никнейме
правильно писать Dima *******
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15.06.2020 20:06 Відповісти
Судя по 'остроумию' у тебя ошибка в днк.
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15.06.2020 20:16 Відповісти
точно ти долбо ** днк не так пишется
менше шария смотри
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15.06.2020 20:25 Відповісти
Над больными не глумлюсь. Сорри.
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15.06.2020 20:30 Відповісти
ето ти про своих однопартийцев из партии шария?
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15.06.2020 20:34 Відповісти
Вот именно. Надо понимать главное, наш или не наш. А то вспоминают, кто что то сказал. Как базарные бабы. Еще не хватало, чтобы проукраинские силы пересорились ***́лу на радость.
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15.06.2020 17:59 Відповісти
Если напишу, что Стерненко должен сидеть (ведь он он так старательно лил помои на Порошенко) из за своего выбора на президентских выборах 2019 года, меня опять забанят. Ну так и по-фиг! Пусть сядет, зря за него Порошенко заступается, хотя и понятно почему.
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15.06.2020 19:33 Відповісти
Порошенко не помнит зла, все ошибаются, особенно молодые. тем более многие умнеют, особенно после этого представления портяникиного. это вам не обиженный, обос...нный мальчик Зеля.
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15.06.2020 19:40 Відповісти
Возможно, но тогда у Порошенко есть все шансы закончить жизнь как Христос - его разпнут на кресте за чужие грехи.
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15.06.2020 19:49 Відповісти
Не только один Стерненко активно стоял против Порошенка, но и против Порошенка выступала "СВОБОДА, оболваненные активисты из "НАЦКОРПУСА" и "Правого сектора", а также отдельных политиков из крыла националистов И тем не менее СТЕРНЕНКО нужно защитить, иначе хана всему. Настал момент, когда нужно подумать об УКРАИНЕ Враги УКРАИНЫ не дремлют ,готовятся взять реванш.Все эти шарии,лукаши, добкины, медведчуки, рабиновичи, бойки, мураевы есть прорасейским хламом и опираются на поддержку избирателей, которые живут в УКРАИНЕ и ждут возрождения союза с путинской Рашей.
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15.06.2020 22:32 Відповісти
Возможно, но я уже не верю ни в нацдружины, ни в "Свободу". Да и Правый сектор очень плохо себя зарекомендовал. Но это мое личное и, возможно, не обьективное мнение.
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16.06.2020 00:22 Відповісти
И кто их будет проаодить дбр дружки авакова?!пшли нах упыри
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15.06.2020 16:28 Відповісти
Сірожа Кусюк передає полум'яний привіт своїм наступникам!
Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 4378
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15.06.2020 16:28 Відповісти
Фу, яка огидна пика!
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15.06.2020 18:42 Відповісти
ну и рожа отвратительная, просто ужас!
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15.06.2020 19:48 Відповісти
Ну и рожа!!!
Из какой ОПГ?
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15.06.2020 20:14 Відповісти
Фуфло
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15.06.2020 16:28 Відповісти
Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 635
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15.06.2020 16:31 Відповісти
І хто це там так цзюркае???
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15.06.2020 20:16 Відповісти
Це писькограй нелох
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15.06.2020 21:06 Відповісти
розслідування розпочинають не через застосування сили, а через НЕПРАВОМІРНЕ застосування сили
називайте речі своїми іменами
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15.06.2020 16:29 Відповісти
не в хвост, так в гриву...
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15.06.2020 19:50 Відповісти
Ми пройшли вже епоху "такого при Пороху не було" - входимо успішно в епоху " такого навіть при Янику не було" !
Дибіли Сер...
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15.06.2020 16:29 Відповісти
Просто Янеку було пох на Україну. Доречі, як і на Россію.
У мальчіка било чіжолоє дєтьство, і єго воспітивала бабушка.
Ганя Гєрман так казала.
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15.06.2020 16:34 Відповісти
у многих при совдепии было тяжелое детство - но многие не пошли воровать и бандитствовать - работали, учились, добивались.
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15.06.2020 19:37 Відповісти
У Гани Герман, очевидно, детство было еще труднее. Выросла законченной шлюхой.
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15.06.2020 20:18 Відповісти
уверен что при порошенко такого не было?..

Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 1743

Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 240
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15.06.2020 16:37 Відповісти
Ці шакали влади були і при Хамові, і при Баризі, і є при Блазневі!
Бо вони захищають одну й ту ж олігархічну мафію з різних кланів від опору людей.
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15.06.2020 16:44 Відповісти
вот почему я ненавижу пороходрочеров также одинаково как зебилов...
и те и другие все ищут себе папиков ....

Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 8101
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15.06.2020 16:48 Відповісти
Нету зебилов и порохоботов. Есть понимающие, что происходит в стране и куда она движется а есть тупые (быдло). Пороха я до получения томоса тоже критиковал нещадно. А когда на горизонте замаячил клоун, пришлось стать реальным порохоботов.
Все мои прогнозы практически уже сбылись...
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15.06.2020 17:28 Відповісти
+100500!!!
Емнип, Вы уже писали похожий текст неделю или больше назад. И мне тогда Ваши слова очень понравились.
Нравятся и сейчас.
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15.06.2020 19:20 Відповісти
Быдлота не смогла по своей совковости и ватности по достоинству оценить президенство Порошенка Эта быдлота и дальше будет голосовать за тех, кто им пообещает райскую жизнь, а именно за жопоблок медведчука,рабиновича, бойка, за добкиных,лукашей шариев,мураевых. Быдло остается быдлом на все века на все времена
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15.06.2020 22:40 Відповісти
Це було не при Порошенко, а при Авакову. І він далі це продовжує.
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15.06.2020 17:09 Відповісти
АВАКЯН ЧОРТ
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15.06.2020 17:25 Відповісти
да ещё какой ЧЁРТ!!!
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15.06.2020 19:58 Відповісти
Ты сильно хотел, чтоб михо-майдан тогда переворот устроил? Кацапы тоже этого ждали.
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15.06.2020 17:17 Відповісти
хм....
кацапы все время ждут переворота - тогда и сейчас.....
ты должен поддерживать в этом случае сегодняшнее избиение протестующих тоже...
нельзя раскачивать...

Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 4014
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15.06.2020 17:22 Відповісти
нинішні протести пов'язані із зазіханням на базові громадянські права, зокрема право на самозахист, а з чим були пов'язані протести міхо-майдана?
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15.06.2020 17:28 Відповісти
Кацапы уже сделали было-переворот! Не находишь??!
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15.06.2020 17:29 Відповісти
*быдло-переворот
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15.06.2020 17:31 Відповісти
Дочасні вибори - це не переворот. Це нормальна практика в цивілізованих країнах, де влада лишилася підтримки народу.
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15.06.2020 18:00 Відповісти
Головне результат однаковый.
Ви зробили це РАЗОМ!
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15.06.2020 18:09 Відповісти
У олигархата одинаковая рожа... кого б он выставлял в президенты...
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15.06.2020 20:18 Відповісти
Дави суд и фамилию не спрашивай!.
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15.06.2020 16:31 Відповісти
Ох українці ви ще взнаєте і відчуєте на своїх шкірах хто такі "орли" собакова - "беркути" проФФесора в порівнянні з ними жовтороті пташенята. А не треба було цьому покидьку прощати вбивство Сашка "Білого"!!!
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15.06.2020 16:33 Відповісти
Стандартний виверт.
1) Лупи всіх це наказ!
2) А-я-яЙ, а хто єто сдєлал?
3) Створити комісію і наказати!
4) Забути і розтерти, скільки тих комісій було, результатів ні хто не знає.
5) Лупи всіх це наказ!
6) ...
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15.06.2020 16:34 Відповісти
Полицаи - это овчарки (служивые палканы) на страже олигархическо-чиновничьей власти, они приучены кусать непослушных "баранов" (природа у них такая, по другому не могут)!
Не нужно быть наивными и изображать граждан (а не население), если общество гражданское, то в нем вообще не должно быть ни полицаев, ни прокуроров (это институции узурпаторов власти), ГРАЖДАНЕ - это свободные, имущие и вооруженные люди, они сами отстоят свою свободу и интересы!
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15.06.2020 16:37 Відповісти
у сабакова новая тактика: мусора как творили что хозяева прикажут, так и творят, но только теперь это служебно расследуют и забивают, а раньше просто забивали.
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15.06.2020 16:46 Відповісти
Стерненко личный враг авакорюкзака, и конечно в силу своей мелкой душонки, он дал команду своим псам бить по беркутовски, или по путлеровски, а зермаку надо просто предьявить ультиматум, или ты убираешь авакорюкзака, или уноси ноги сам.
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15.06.2020 17:00 Відповісти
Так чого ж Стерненко не дозволив себе вбити ще при першому замаху орлів Авакова? А на 3-му замаху ще й завалив дорогого кілера. Це незаконослухняний громадянин!
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15.06.2020 17:33 Відповісти
A_Khadzhi

ВИДЕО - Тупо заламали хлопця який стояв коло мене і потягнули. Сховали біля автобусів і нас не підпускають.

https://twitter.com/A_Khadzhi/status/1272492250816184321 https://twitter.com/A_Khadzhi/status/1272492250816184321
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15.06.2020 17:16 Відповісти
В хлопця на плечах був український прапор, а для сабаківсько-ЗЕлупинського мусора це страшний злочин.

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15.06.2020 18:36 Відповісти
И как обычно полицаи имени Авакова не понесут никакого наказания за избиения протестующих. А что собственно с 2013 года поменялось?
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15.06.2020 17:23 Відповісти
Очередной "птенец из гнезда "Беркута"
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15.06.2020 18:36 Відповісти
Повне фото дебіла-поліцая в студію, щоб можна було плюнути йому в пику. Але мусорам вже плюють в морди і нагибають. Прикладів багато.
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15.06.2020 19:11 Відповісти
А що дуже наплювали в пику тому менту, який в 2019 році на Подолі "мотузив" протестувальника , обзиваючи бандерівцем. Так і цьому ублюдку зійде з рук, скажуть, що це був не він, або що захищався.
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15.06.2020 20:14 Відповісти
Почему под суд нагнали столько космонавтов:
1. Аваков не справился с нервами от того, что такая поддержка...
2.Потому что Раш ТВ нужна картинка буйства "бандеровцев" и согнали космонавтов на массовку под видеозапись...
3.Потому что хунте уже известен приговор и они (не безосновательно) боятся возмущения.

Нужное подчеркните... недостающее добавьте....
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15.06.2020 20:17 Відповісти
Що ти тут розказуеш?Звичайно,кацапський ментал-це провокувати,але й Наталка Усатенко(полюбаха Стерненко) з подачі Супрунихи поcтійно провокує Виговського з Кирьяковим (друзі Стерненко)на провокації перед обєктивами знайомих Супрунихи журналістів Радіо Свобода.То хіба це не розпалювання ворожнечі так,щоб їх "демократія" по Флойду навіть нормальних людей дістала,а не те,що тугодумів ментяр,які піддаються на таке?Хіба це не штучки-дрючки Месі Найєма,аби грати на руку козломордим для картинки?Не хочу я їхньої блювотини-це гидко!Стерненка ж треба викинути їм же на суд присяжних,а не носитися з ним по судам,як з писаною торбою-ніякий він не герой.
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15.06.2020 21:29 Відповісти
Послухай друже ! А давай ти мені не будеш розбазікувати що мені розказувати, а я за це не скажу куди тобі йти !
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15.06.2020 21:59 Відповісти
беркут нікуди не дівся----ось він у всій красі---все по новій буде начинатись
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15.06.2020 20:22 Відповісти
Поліція - це орган захисту держави від народного гніву. Якщо сьогоднішні активісти завтра прийдуть до влади, поліція буде їх захищати і бити їхніх ворогів. Музику замовляє той, хто платить.
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15.06.2020 20:36 Відповісти
Судите нових беркутов, не играйте с огнем.
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15.06.2020 20:38 Відповісти
Аваковская беркутня избивает и пакет проукраинских активистов
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y
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15.06.2020 21:13 Відповісти
Коли було вбито Флойда,очільник поліції в той же день зібрав пресконференцію і назвав ім"я винуватого офіцера...Тож починати треба з прізвищ винуватих поліцаїв,а не "хтось,десь,колись,когось побив....."
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15.06.2020 22:35 Відповісти
Рашистські поліціянти ЗЕ 95-ого під'їзду облажались побивши там Героя України Балуха. А може все вже не так. Тепер вже вони херої, на чолі з веселим клоуном, а ці бандєровці, ця "п'яна" голота їм заважають весело витанцьовувати перед пуйлом. Чому кажу "п'яна" голота? Та тому що про останню заяву ветерана АТО Олени Самбул радіотрек пише: "Не можна заходити в соцмережі п'яними та писати чи коментувати там будь-що на підпитку". Судіть самі, що вона написала:
Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 9043
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16.06.2020 08:54 Відповісти
 
 