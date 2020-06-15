Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка
У Національній поліції заявили, що за фактом застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції біля Шевченківського районного суду Києва, де розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, призначено службове розслідування. Матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"За фактом застосування сили поліцейськими під час затримання правопорушників біля суду в Києві призначено службове розслідування. Всі матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнень на акції на підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб.
Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
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Стерненко, твої мрії, часів твоєї боротьби з Порошенком, здійснились !
https://censor.net/news/3202089/nardepy_fraktsii_es_prinimayut_uchastie_v_sude_po_delu_sternenko_i_gotovy_vzyat_ego_na_poruki
депутаты от ЕС поддерживают всех, кто за Украину - несмотря на личную неприязнь.
правильно писать Dima *******
менше шария смотри
Из какой ОПГ?
називайте речі своїми іменами
Дибіли Сер...
У мальчіка било чіжолоє дєтьство, і єго воспітивала бабушка.
Ганя Гєрман так казала.
Бо вони захищають одну й ту ж олігархічну мафію з різних кланів від опору людей.
и те и другие все ищут себе папиков ....
Все мои прогнозы практически уже сбылись...
Емнип, Вы уже писали похожий текст неделю или больше назад. И мне тогда Ваши слова очень понравились.
Нравятся и сейчас.
кацапы все время ждут переворота - тогда и сейчас.....
ты должен поддерживать в этом случае сегодняшнее избиение протестующих тоже...
нельзя раскачивать...
Ви зробили це РАЗОМ!
1) Лупи всіх це наказ!
2) А-я-яЙ, а хто єто сдєлал?
3) Створити комісію і наказати!
4) Забути і розтерти, скільки тих комісій було, результатів ні хто не знає.
5) Лупи всіх це наказ!
6) ...
Не нужно быть наивными и изображать граждан (а не население), если общество гражданское, то в нем вообще не должно быть ни полицаев, ни прокуроров (это институции узурпаторов власти), ГРАЖДАНЕ - это свободные, имущие и вооруженные люди, они сами отстоят свою свободу и интересы!
ВИДЕО - Тупо заламали хлопця який стояв коло мене і потягнули. Сховали біля автобусів і нас не підпускають.
https://twitter.com/A_Khadzhi/status/1272492250816184321 https://twitter.com/A_Khadzhi/status/1272492250816184321
1. Аваков не справился с нервами от того, что такая поддержка...
2.Потому что Раш ТВ нужна картинка буйства "бандеровцев" и согнали космонавтов на массовку под видеозапись...
3.Потому что хунте уже известен приговор и они (не безосновательно) боятся возмущения.
Нужное подчеркните... недостающее добавьте....
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y