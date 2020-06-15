Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка

У Національній поліції заявили, що за фактом застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції біля Шевченківського районного суду Києва, де розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, призначено службове розслідування. Матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"За фактом застосування сили поліцейськими під час затримання правопорушників біля суду в Києві призначено службове розслідування. Всі матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнень на акції на підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.