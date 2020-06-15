Украина в ТКГ подчеркнула необходимость возобновления действия украинского законодательства на оккупированном Донбассе, - ОП

Украинская делегация подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановления систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на продолжении заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в понедельник, 15 июня. Сегодня были обсуждены и подведены итоги работы социально-экономической группы.

Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений.

Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей. Крайне важным Украина считает водоснабжения потребителей Луганской области.

Украинская делегация подчеркнула, что для Украины вопрос экологии является важным, и подтвердила готовность обсуждать эту проблематику во время последующих консультаций социально-экономической группы.

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