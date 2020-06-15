Создание Береговского района в Закарпатье не является уступкой Венгрии, - Чернышов
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что создание Береговского района в Закарпатской области не является уступкой Венгрии.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на пресс-конференции "100 дней работы правительства - отчет Минрегиона" в понедельник.
"У нас есть мононациональные районы в Одесской области или Закарпатской области. Действительно, Минрегион очень внимательно относится к формированию районов и территориальных громад в этих районах. Вы спрашиваете, является ли создание Береговского район уступкой Венгрии? Наоборот, это не является уступкой, так как в окончательной конфигурации создания этого района он был усилен еще Виноградовской частью. Этот район является преимущественно украинским, и ни о какой уступке речь не идет", - сказал Чернышов.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Береговский и Болградский районы давно существуют в составе Украины и будут существовать исключительно в составе Украины, а вопрос о национальных автономиях на территории Украины на данный момент не есть на повестке дня.
Ранее Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.
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Виноградово - сплошные виноградники , венгерские подвалы с вином и солнца больше чем в Крыму
https://youtu.be/G5O2MdztNos
https://youtu.be/jdJUpDfwKr4
Город расположен в южной части Закарпатской области, в пределах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатской низменности , на берегу реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0 Тиса . Расстояние до областного центра (город Ужгород) - 108 км, до границы с Венгрией - 16 км, с Румынией - 10 км, со Словакией - 80 км, с Польшей - 110 км.
Здесь находится таможенный пост «Виноградов»
ПРОСТО СТЫДНО ПЕРЕД ВОСТОСНОЙ ЕВРОПОЙ ЗА ТАКИЕ ДОРОГИ
І не треба перекладати свої проблеми з зором на інших, бо можуть розцінити це як образу і продовжити спілкування у відповідний спосіб...
"...Угорці десятиліттями просили, торгувалися й вимагали створення окремої угорської адміністративної одиниці на Закарпатті, пропагували визнання культурної автономії, виступали за появу особливого «угорського виборчого округу» на виборах до Верховної Ради. Жодна українська влада (навіть Януковича!) на такі поступки не йшла, усвідомлюючи всі потенційні загрози для стабільності регіону й національної безпеки.
У проєктах децентралізації експерти наголошували на тому, що укрупнювати райони за етнічною ознакою - велика помилка. І, наприклад, Берегівський район пропонували об'єднати з Іршавським чи Мукачівським, тобто долучити населені пункти з українським населенням. На жаль, позицію експертів було відхилено на догоду геополітичним торгам Зеленського."
- Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його як лясну!"Пригоди бравого вояка Швейка"
*** канєшна! Це щедрий подарок!
Кемска волость - да, забирайте!
Вы еще Киевом усильте отдаваемый венграм регион, дебилы...
Але це було в іншу епоху,ще за Порошенка....
У проєктах децентралізації експерти наголошували на тому, що укрупнювати райони за етнічною ознакою - велика помилка. І, наприклад, Берегівський район пропонували об'єднати з Іршавським чи Мукачівським, тобто долучити населені пункти з українським населенням. На жаль, позицію експертів було відхилено на догоду геополітичним торгам Зеленського.
Створення Берегівського району не є трагедією, але, на думку автора цих рядків, є неприпустимою помилкою. Закарпатські угорці - не сепаратисти, і проводити прямий ланцюжок від створення району до його майбутньої анексії Угорщиною - безглуздя. Але обставини й ситуації змінюються, тож виключати, що в майбутньому, особливо в разі геополітичних катаклізмів, така адміністративна одиниця стане причиною проблем - теж не можна. І про таке варто думати заздалегідь, а не аналізувати опісля.
Ще важливіше усвідомити той факт, що створення Берегівського району є проблемою не тільки для Закарпаття. Поява окремих «етнічних» районів може запустити процес створення таких адміністративних одиниць по всій Україні.
Нещодавно болгарський парламент вже https://www.radiosvoboda.org/a/30629304.html ухвалив звернення з критикою децентралізації в Одеській області. Українська влада гордо відповіла, що не дозволить втручатися у свої внутрішні справи. А вже через кілька днів оприлюднила проєкт, в якому йде на поступки угорцям. Виникає логічне запитання: чим болгари чи румуни гірші за угорців? Якщо вони побачать, що Україні можна створювати штучні проблеми й перешкоди, щоб потім торгуватися за вигідні рішення й поступки, то чому б їм не повторити угорський алгоритм? Не кажучи вже про Росію, яка в кожну міжетнічну сварку охоче піділлє бензину.
Не знаю, якою логікою керувалася українська влада, вирішивши піти на поступки Віктору Орбану. Конфлікт розпочався із Закону про освіту і з мовних питань, а вирішувати його починають втручанням іноземної столиці в українську децентралізацію. Забуваючи, що на торгівлі національними інтересами ніколи нічого путнього не заробиш. - Андрій Любка https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
Просто молодцы!...Идиоты.