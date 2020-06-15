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Создание Береговского района в Закарпатье не является уступкой Венгрии, - Чернышов

Создание Береговского района в Закарпатье не является уступкой Венгрии, - Чернышов

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что создание Береговского района в Закарпатской области не является уступкой Венгрии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил  на пресс-конференции "100 дней работы правительства - отчет Минрегиона" в понедельник.

"У нас есть мононациональные районы в Одесской области или Закарпатской области. Действительно, Минрегион очень внимательно относится к формированию районов и территориальных громад в этих районах. Вы спрашиваете, является ли создание Береговского район уступкой Венгрии? Наоборот, это не является уступкой, так как в окончательной конфигурации создания этого района он был усилен еще Виноградовской частью. Этот район является преимущественно украинским, и ни о какой уступке речь не идет", - сказал Чернышов.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Береговский и Болградский районы давно существуют в составе Украины и будут существовать исключительно в составе Украины, а вопрос о национальных автономиях на территории Украины на данный момент не есть на повестке дня.

Ранее Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перспективные планы формирования громад будут утверждены на этой неделе, - Минрегионразвития

Автор: 

Минрегионразвития (137) Алексей Чернышов (150) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+16
Простой вопрос: почему районный центр там где венгры в Берегово а не украинцы в Виноградоре?
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15.06.2020 18:27
+13
Зелебобики, открывайте шире глаза и рот!...
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15.06.2020 18:26
+12
Та ви шо? Яка федералізація? Це чисте совпадєніє
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15.06.2020 18:26
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Зелебобики, открывайте шире глаза и рот!...
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15.06.2020 18:26 Ответить
арк існувала лише в складі україни
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15.06.2020 18:36 Ответить
Та ви шо? Яка федералізація? Це чисте совпадєніє
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15.06.2020 18:26 Ответить
Простой вопрос: почему районный центр там где венгры в Берегово а не украинцы в Виноградоре?
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15.06.2020 18:27 Ответить
Самокастрация таковой не является... спасибо, мы все поняли...
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15.06.2020 18:28 Ответить
а говорили ниче не создают...
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15.06.2020 18:28 Ответить
Как красиво поют в Закарпатье
Виноградово - сплошные виноградники , венгерские подвалы с вином и солнца больше чем в Крыму
https://youtu.be/G5O2MdztNos
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15.06.2020 18:31 Ответить
А вот ещё
https://youtu.be/jdJUpDfwKr4
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15.06.2020 18:32 Ответить
Дороги в отвратительном состоянии яма на яме

Город расположен в южной части Закарпатской области, в пределах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатской низменности , на берегу реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0 Тиса . Расстояние до областного центра (город Ужгород) - 108 км, до границы с Венгрией - 16 км, с Румынией - 10 км, со Словакией - 80 км, с Польшей - 110 км.
Здесь находится таможенный пост «Виноградов»

ПРОСТО СТЫДНО ПЕРЕД ВОСТОСНОЙ ЕВРОПОЙ ЗА ТАКИЕ ДОРОГИ
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15.06.2020 18:34 Ответить
Ага... А відведення військ на Донбасі не є поступками московії... От хрест на пузі - вірю!
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15.06.2020 18:34 Ответить
Проблеми з зором? Зверніться до лікаря! Моє ім'я зовсім не Петік.
І не треба перекладати свої проблеми з зором на інших, бо можуть розцінити це як образу і продовжити спілкування у відповідний спосіб...
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15.06.2020 19:02 Ответить
А, в зв'язку з адміністративною реформою, в цьому районі назбирається 150 тис. населення???
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15.06.2020 18:34 Ответить
Ну да. І Кулєба півмісяця тому 1000 (!!!) км перся на автомобілі в Угорщину,бо просто приспічило покататись.https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
"...Угорці десятиліттями просили, торгувалися й вимагали створення окремої угорської адміністративної одиниці на Закарпатті, пропагували визнання культурної автономії, виступали за появу особливого «угорського виборчого округу» на виборах до Верховної Ради. Жодна українська влада (навіть Януковича!) на такі поступки не йшла, усвідомлюючи всі потенційні загрози для стабільності регіону й національної безпеки.

У проєктах децентралізації експерти наголошували на тому, що укрупнювати райони за етнічною ознакою - велика помилка. І, наприклад, Берегівський район пропонували об'єднати з Іршавським чи Мукачівським, тобто долучити населені пункти з українським населенням. На жаль, позицію експертів було відхилено на догоду геополітичним торгам Зеленського."

Создание Береговского района в Закарпатье не является уступкой Венгрии, - Чернышев - Цензор.НЕТ 6391
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15.06.2020 18:38 Ответить
ЗЕбилы - капитулянты а господин )(уйло жёстко требует .Даёшь оккупационный русский государственный язык в Украине - малороссии! И венгерский тоже с венгерской автономией!
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15.06.2020 18:42 Ответить
- Ти б краще почекав тут, - сказав Швейк Водічці біля під'їзду дому. - Я тільки скочу на другий поверх, віддам листа, почекаю на відповідь і миттю збіжу вниз.
- Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його як лясну!"Пригоди бравого вояка Швейка"
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15.06.2020 18:44 Ответить
Здрісті, найзасратіше місто рпйцентр? Негайно до Мукачева!
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15.06.2020 18:49 Ответить
Создание Береговского района в Закарпатье не является уступкой Венгрии
*** канєшна! Це щедрий подарок!
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15.06.2020 18:51 Ответить
Державоутворювачи, мать їх ... Нажаль забуваю як там хають тюрською мовою(((
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15.06.2020 18:52 Ответить
тюркською, ма'ть, *****
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15.06.2020 18:56 Ответить
Расскажи это крымчанам.
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15.06.2020 18:59 Ответить
"Вы спрашиваете, является ли создание Береговского район уступкой Венгрии? Наоборот, это не является уступкой, так как в окончательной конфигурации создания этого района он был усилен еще Виноградовской частью. Этот район является преимущественно украинским, и ни о какой уступке речь не идет", - сказал Чернышов.

Кемска волость - да, забирайте!
Вы еще Киевом усильте отдаваемый венграм регион, дебилы...
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15.06.2020 19:00 Ответить
Нам с мудьярами ссориться нельзя. Венгрия -- это страна НАТО, в случае военного конфликта за них впряжётся вся Европа и у нас не будет ни единого шанса.
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15.06.2020 19:04 Ответить
Вашингто вже ставив мадярів в стійло.
Але це було в іншу епоху,ще за Порошенка....
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15.06.2020 19:31 Ответить
Фейки становятся действительностью. Сбываются мечты!
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15.06.2020 19:08 Ответить
Придурок !!! УЖЕ ВЫДАНО (выдали, получили) 100 000 + мадяронских паспортов!!!! Тебе мало барану тупому???? Или ты ждешь "угарскай мадяронской республики" ??? Вот что ВЫ жедете там? Я живу В Украине, миои дети УКРАИНЦЫ, если вы б.и продаете за шекель Украину, то НЕ ВСЕ так считают. Закарпатье - УКРАИНА.
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15.06.2020 19:13 Ответить
_Является, разумеется! И брехня зелёных украинцам никак этого не меняет. Это хуже чем уступка, это - преступление против национальной безопасности! Госизмена!
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15.06.2020 19:48 Ответить
Угорці десятиліттями просили, торгувалися й вимагали створення окремої угорської адміністративної одиниці на Закарпатті, пропагували визнання культурної автономії, виступали за появу особливого «угорського виборчого округу» на виборах до Верховної Ради. Жодна українська влада (навіть Януковича!) на такі поступки не йшла, усвідомлюючи всі потенційні загрози для стабільності регіону й національної безпеки.

У проєктах децентралізації експерти наголошували на тому, що укрупнювати райони за етнічною ознакою - велика помилка. І, наприклад, Берегівський район пропонували об'єднати з Іршавським чи Мукачівським, тобто долучити населені пункти з українським населенням. На жаль, позицію експертів було відхилено на догоду геополітичним торгам Зеленського.
Створення Берегівського району не є трагедією, але, на думку автора цих рядків, є неприпустимою помилкою. Закарпатські угорці - не сепаратисти, і проводити прямий ланцюжок від створення району до його майбутньої анексії Угорщиною - безглуздя. Але обставини й ситуації змінюються, тож виключати, що в майбутньому, особливо в разі геополітичних катаклізмів, така адміністративна одиниця стане причиною проблем - теж не можна. І про таке варто думати заздалегідь, а не аналізувати опісля.

Ще важливіше усвідомити той факт, що створення Берегівського району є проблемою не тільки для Закарпаття. Поява окремих «етнічних» районів може запустити процес створення таких адміністративних одиниць по всій Україні.
Нещодавно болгарський парламент вже https://www.radiosvoboda.org/a/30629304.html ухвалив звернення з критикою децентралізації в Одеській області. Українська влада гордо відповіла, що не дозволить втручатися у свої внутрішні справи. А вже через кілька днів оприлюднила проєкт, в якому йде на поступки угорцям. Виникає логічне запитання: чим болгари чи румуни гірші за угорців? Якщо вони побачать, що Україні можна створювати штучні проблеми й перешкоди, щоб потім торгуватися за вигідні рішення й поступки, то чому б їм не повторити угорський алгоритм? Не кажучи вже про Росію, яка в кожну міжетнічну сварку охоче піділлє бензину.

Не знаю, якою логікою керувалася українська влада, вирішивши піти на поступки Віктору Орбану. Конфлікт розпочався із Закону про освіту і з мовних питань, а вирішувати його починають втручанням іноземної столиці в українську децентралізацію. Забуваючи, що на торгівлі національними інтересами ніколи нічого путнього не заробиш. - Андрій Любка https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
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15.06.2020 19:52 Ответить
Довіра до стверджень чи заяв зеленої влади дорівнює нулю. Завжди на чорне - біле.
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15.06.2020 20:21 Ответить
"Завжди на чорне - біле" - А як же! Це ж вороги!
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15.06.2020 20:30 Ответить
Гнидотная власть ведет страну к развалу.
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15.06.2020 20:33 Ответить
Создание Береговского района все это будет дополнительной удавкой для Украины
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15.06.2020 22:47 Ответить
Сами,собственными руками и безмозглостью.
Просто молодцы!...Идиоты.
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15.06.2020 23:35 Ответить
Змусьте угорців розмовляти українською і досить швидко Угорщина стане частиною України.
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16.06.2020 08:44 Ответить
ЗЕбилы продают Украину!
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16.06.2020 09:15 Ответить
 
 