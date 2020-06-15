На заседание фракции "Слуга народа" прибыл премьер Шмыгаль, - Кравчук

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на заседание фракции "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила журналистам заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Шмыгаль уже прибыл, президент и не планировал", - отметила Кравчук.

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