На заседание фракции "Слуга народа" прибыл премьер Шмыгаль, - Кравчук
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на заседание фракции "Слуга народа".
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила журналистам заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
"Шмыгаль уже прибыл, президент и не планировал", - отметила Кравчук.
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Кравчуки всегда такие - слегка с приветом ,, или это магнитные бури влияют . ?