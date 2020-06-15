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На заседание фракции "Слуга народа" прибыл премьер Шмыгаль, - Кравчук

На заседание фракции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на заседание фракции "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила журналистам заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Шмыгаль уже прибыл, президент и не планировал", - отметила Кравчук.

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Автор: 

Кравчук Евгения (367) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+5
На засідання фракції "Слуга народу" прибув прем'єр Шмигаль, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4985
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15.06.2020 19:28
+1
а где бабуля? я за неё...
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15.06.2020 19:11
+1
Какой премьер? Ааа, премьер. Ну посадите его, дайте соску.
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15.06.2020 19:12
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а где бабуля? я за неё...
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15.06.2020 19:11 Ответить
Штирлиц идет по коридору. - По какому коридору? - По нашему коридору... (с)
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15.06.2020 19:11 Ответить
Какой премьер? Ааа, премьер. Ну посадите его, дайте соску.
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15.06.2020 19:12 Ответить
Следующее Сообщение Будет , - Премьер Убыл.
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15.06.2020 19:15 Ответить
А что, премьер уже перед партиями отчитывается? Какая следующая? Голос? За життя? Потом пойдет в офис президента. Что дальше?
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15.06.2020 19:26 Ответить
На засідання фракції "Слуга народу" прибув прем'єр Шмигаль, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4985
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15.06.2020 19:28 Ответить
Вова вiд роялi не вiдходить
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15.06.2020 19:33 Ответить
Радість яка! Оні соізволілі прибути.
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15.06.2020 19:29 Ответить
https://24tv.ua/********-minsku-vimagaye-vidnovlennya-novini-rosiyi-i-***************** Україна в Мінську вимагає відновлення дії законодавства і податків на окупованому Донбасі ,,а что на это скажет" германское командование",ведь на оккупированной части Донбасса ходють дойчмарки
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15.06.2020 19:31 Ответить
Шоб на вас там всех мразей понос напал! )))
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15.06.2020 19:32 Ответить
будет рассказыват как корабли бороздят просторы
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15.06.2020 19:33 Ответить
Премьер пришёл - премьер ушёл. Проветрите помещение.
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15.06.2020 19:33 Ответить
шмыгаль прибыл в родную гавень
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15.06.2020 19:42 Ответить
.Ну И .?? Ну прибыл , и шо дальше ? А зачем прибыл , почему , в связи с чем ,, это из цикла - догадайся сам .. ??
Кравчуки всегда такие - слегка с приветом ,, или это магнитные бури влияют . ?
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15.06.2020 19:53 Ответить
 
 