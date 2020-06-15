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На засідання фракції "Слуга народу" прибув прем'єр Шмигаль, - Кравчук

На засідання фракції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на засідання фракції "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила журналістам заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"Шмигаль вже прибув, президент і не планував", - зазначила Кравчук.

Читайте також: Головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка

Автор: 

Кравчук Євгенія (374) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+5
На засідання фракції "Слуга народу" прибув прем'єр Шмигаль, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4985
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15.06.2020 19:28
+1
а где бабуля? я за неё...
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15.06.2020 19:11
+1
Какой премьер? Ааа, премьер. Ну посадите его, дайте соску.
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15.06.2020 19:12
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а где бабуля? я за неё...
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Штирлиц идет по коридору. - По какому коридору? - По нашему коридору... (с)
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Какой премьер? Ааа, премьер. Ну посадите его, дайте соску.
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15.06.2020 19:12 Відповісти
Следующее Сообщение Будет , - Премьер Убыл.
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15.06.2020 19:15 Відповісти
А что, премьер уже перед партиями отчитывается? Какая следующая? Голос? За життя? Потом пойдет в офис президента. Что дальше?
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15.06.2020 19:26 Відповісти
На засідання фракції "Слуга народу" прибув прем'єр Шмигаль, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4985
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15.06.2020 19:28 Відповісти
Вова вiд роялi не вiдходить
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15.06.2020 19:33 Відповісти
Радість яка! Оні соізволілі прибути.
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15.06.2020 19:29 Відповісти
https://24tv.ua/********-minsku-vimagaye-vidnovlennya-novini-rosiyi-i-***************** Україна в Мінську вимагає відновлення дії законодавства і податків на окупованому Донбасі ,,а что на это скажет" германское командование",ведь на оккупированной части Донбасса ходють дойчмарки
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15.06.2020 19:31 Відповісти
Шоб на вас там всех мразей понос напал! )))
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15.06.2020 19:32 Відповісти
будет рассказыват как корабли бороздят просторы
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15.06.2020 19:33 Відповісти
Премьер пришёл - премьер ушёл. Проветрите помещение.
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15.06.2020 19:33 Відповісти
шмыгаль прибыл в родную гавень
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15.06.2020 19:42 Відповісти
.Ну И .?? Ну прибыл , и шо дальше ? А зачем прибыл , почему , в связи с чем ,, это из цикла - догадайся сам .. ??
Кравчуки всегда такие - слегка с приветом ,, или это магнитные бури влияют . ?
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15.06.2020 19:53 Відповісти
 
 