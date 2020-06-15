На засідання фракції "Слуга народу" прибув прем'єр Шмигаль, - Кравчук
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на засідання фракції "Слуга народу".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила журналістам заступник голови фракції Євгенія Кравчук.
"Шмигаль вже прибув, президент і не планував", - зазначила Кравчук.
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+5 Шимус
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+1 Vadym Tsyrkalyuk
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+1 Володимир Черговий
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Кравчуки всегда такие - слегка с приветом ,, или это магнитные бури влияют . ?