На засідання фракції "Слуга народу" прибув прем'єр Шмигаль, - Кравчук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на засідання фракції "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила журналістам заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"Шмигаль вже прибув, президент і не планував", - зазначила Кравчук.

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