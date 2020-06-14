Головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка

Партія "Слуга народу" обрала керівників осередків у Закарпатській області та Києві. Головним у Закарпатті буде народний депутат Ігор Кривошеєв, а в Києві - нардеп і ресторатор Микола Тищенко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала заступник глави депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Трохи детальніше зупинюся на київській міській організації. Розумію, що до неї буде прикуто чи не найбільше уваги.

До Ради столичного осередку ввійшли: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко; народний депутат Андрій Холодов; депутати, які обиралися за мажоритарними округами в столиці: Ганна Бондар, Мар'яна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитро Гурін, Артем Дубнов, Леся Забуранна, Максим Перебийнiс, Анна Пуртова, Сергій Швець, Богдан Яременко, Олександр Юрченко.

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За словами Кравчук, саме вони розуміють "ситуацію в Києві", а також проблеми, з якими стикаються мешканці столиці. Вона висловила впевненість, що всі перераховані "слуги" зможуть "сформувати потужну команду".