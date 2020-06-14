Головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка
Партія "Слуга народу" обрала керівників осередків у Закарпатській області та Києві. Головним у Закарпатті буде народний депутат Ігор Кривошеєв, а в Києві - нардеп і ресторатор Микола Тищенко.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала заступник глави депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Трохи детальніше зупинюся на київській міській організації. Розумію, що до неї буде прикуто чи не найбільше уваги.
До Ради столичного осередку ввійшли: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко; народний депутат Андрій Холодов; депутати, які обиралися за мажоритарними округами в столиці: Ганна Бондар, Мар'яна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитро Гурін, Артем Дубнов, Леся Забуранна, Максим Перебийнiс, Анна Пуртова, Сергій Швець, Богдан Яременко, Олександр Юрченко.
За словами Кравчук, саме вони розуміють "ситуацію в Києві", а також проблеми, з якими стикаються мешканці столиці. Вона висловила впевненість, що всі перераховані "слуги" зможуть "сформувати потужну команду".
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Міхо..
І Юля..
Порошенко..
Ляшко також,
але про це мовчить...)))
І всі про те,
як саме їх внесуть на трон
По блестящему уму, по выдающемуся таланту произносить красноречивые речи, по редкой от природы способности жить по законам и это требовать от других, по душевной щедрости и отсутствия жадности даже при оплате проезда в автобусе, за бескорыстную любовь к женщинам, даже резиновым и т.д.?
Или все же потому, что Коля - кум Ермака?
Так президент Зеленский отменил кумовство! Или в стране ничего не поменялось?
На должность главного смотрящего садят человека, который говорит слова "закусенец", "кракаде". Человека, который рассказывает истории про надувных женщин, снимает видосики в ВР, обнюхивается феном, а может даже первым и каждый раз забывает голосовать. Это не просто воровское-пророссийское правительство рыгов. Это тотальные дегроды, которые не понимают что вообще нужно делать в политике, кроме как развивать связи и ******* всё вокруг на радость себе. Здорово. Этой стране уже нихуя не поможет.
Однако, «Оболонский», используя кувшин, стоявший на баре, нанёс потерпевшему такие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью и потерпевший скончался на месте. После того как стало понятно, что произошло убийство, все члены ОПГ скрылись с места происшествия. А члены преступной группы «Коли Оболонского», на своей частной машине, отвезли его в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), где пытались договориться с медработниками о проведении нелегальной медпомощи и операции. В итоге, за взятку хирургу, его тут же положили на операционный стол.
По службе «02» Подольский РУГУ МВД Украины г. Киева предпринял меры к раскрытию этого преступления и по горячим следам установили, на какой машине скрылись преступники. В ходе дальнейших оперативных действий установили место нахождения убийцы - в БСМП г.Киева. Убийцей оказался гр.Тищенко Николай Николаевич 72г/р.
Дежурный следователь Подольского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве сразу же вынес постановление на арест Тищенко Н.Н. и в БСМП возле его палаты был выставлен конвой.
Сотрудниками УСБУ в ходе проведённой проверки было установлено, что на место происшествия в кафе «Франт» прибыла группа сотрудников УБОП г.Киева, которая начала вмешиваться в работу СОГ, пояснив это служебной необходимостью, старший представился руководителем международного отдела УБОП г.Киева Яковлевым и сообщил, что это преступление входит в интересы их служебной деятельности. Так же установлен факт, что Яковлев связался с начальником уголовного розыска Подольского РУГУ МВД г.Киева и сообщил о том, что в интересах проводимой оперативной операции не надо давать сводку в МВД Украины о том, что убийство произошло в результате сходки двух ОПГ.
Кроме того, опрошенные сотрудники милиции, которые осуществляли конвойную службу по охране подозреваемого гр.Тищенко Н.Н., пояснили, что в ночное время в БСМП прибыло двое неизвестных им людей, которые представились оперативными работниками УБОП г.Киева и сославшись на служебную необходимость, указав что ранен их сотрудник, потребовали переговорить с Тищенко Н.Н., а так же потребовали отстегнуть у него с руки наручник, которым он был перестегнут к кровати.
Переговорив с Тищенко они уехали. А уже наутро поступила команда снять конвой с подозреваемого Тищенко Н.Н.
Из вышеизложенного очевидно, что сотрудники УБОП ГУ г. Киева предпринимали действия по укрытию преступления совершенного Тищенко Н.Н. по кличке «Коля Оболонский».
В дальнейшем ст. 93 п.б УК (умышленное убийство из хулиганских побуждений) была переквалифицирована в ч.3 ст. 101 УК (нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть), и Тищенко Н.Н. в очередной раз оказался на свободе, а уголовное дело при помощи покровителей Тищенко было похоронено в недрах Подольского РУГУ МВД в г.Киева. (Срок давности за совершенное убийство не истёк и УБИЙЦА ждёт своего приговора)
Итак, в 1998 году сотрудники столичного УБОП вписываются за своего стукача, спасая его от тюремного срока за убийство, а в 1999 году тот же столичный УБОП сажает в тюрьму лидера ОПГ - Бориса Савлохова (в которой он умирает при загадочных обстоятельствах), членом банды которой был Николай Тищенко (Совпадение - не думаю)).
Как оказалось, «Оболонский» не только стучал на Савлохова, но и масштабно «крысил» быбки, чем занимается и сейчас в парламенте, за что даже получил кличку «Коля Недоносок».
Первый конфликт в ОПГ на этой почве возник, когда к Савлохову обратился «правая рука» «Оболонского» по кличке «Андрон», который сообщил Борису Савлохову о том, что их бригадир, «Оболонский», крысит деньги от братвы, а именно: с точек и с разных уголовных тем, говоря что эти деньги он передаёт Борику.
Кроме того, полностью узурпировал власть в бригаде, не желая кого либо слушать, угрожая убийством или опускаловом, типа обосцать при братве, запугивает боевиков бригады с целью полного подчинения.
По предъяве «Андрона», Борик вызвал «Оболонского» на встречу, на которой произошла драка между «Оболонским» и «Андроном». В процессе стрелки «Оболонскому» удалось убедить Борика, что он не крыса, однако в бригаде «Оболонского» произошёл раскол и часть его банды перешла к «Андрону».
Борик дал добро на раскол и распределил между ними точки, с которых они теперь будут раздельно получать. «Оболонский» этот раздел воспринял как оскорбление, так как его уравняли с «Андроном», и часть барыг ушли под его контроль.
Не желая что либо отдавать «Андрону», «Коля Оболонский» в очередной раз побежал жаловаться в УБОП г. Киева (стукачом этой конторы он и был всегда) с информацией на «Андрона» и с просьбой его скорейшего ареста (в обмен на просьбы он сливал своих конкурентов из братвы, как теперь сливает мэра Кличко своей крыше в ОП Ермаку, с целью занять уже место мера).
В результате этого, «Андрон», хорошо зная о связи «Оболонского» с УБОП, после ряда обысков и возбуждении против него уголовных дел, решил бежать из Киева и уехал в Москву.
Забавно то, что бандит с таким «бэкграундом» стал доверенным лицом Андрея Ермака, который считается главным «международником» в команде Зеленского. С такими «международниками» только в международный розыск, но никак не в политику.
одни поддонки
Прапорщик из фильма ДМБ
тому ,що абсолютній більшості зрозуміло,що це буде" Майдан за Баригу"
а 57 відсотків виборців повернення Бариги не хочуть ЗА ЖОДНИХ УМОВ.
тобто за Баригу на майдан "націлені" 8 відсотків..
звичайно ,абсолютна більшість -це упороті "диванні революціонери"..
і на ПорохоМайдан вийде кілька тисяч максимум "ідейних"..А "оплатити масовку" Порох "зажлобиться" у потрібних об"ємах...
Як і на Міхомайдан...
Дубинський "мама любит скорость"..
Пальчевський(ФСБ)..
Боксер,"представник забудовника"
Ляшко, спец по короновірусу..
Кучеренко(спец по тарифам від Юлєчки,хоч ,можливо це буде Нестор,абсолютна "сірятина"..)
Притула(а у голосу більш нікого немає..)
Іллєнко(у "Свободи" по Києву -теж)
МОЖЛИВО син Черновецького..
НУ,і ,звичайно на цьому фоні Тищенко буде гідним Мером для високоінтелектуальних киян..
Піску киянам точно не бракне )))))))
но если только упоминается Киев, это касается всех киевлян !
а киевляне очень не любят, когда какие-то делишки хотят решить за их счет
а до цього ще далеко..
І тут ,до речі ,ще невідомо,хто піде від Слуг..
У Дубинського рейтинг куди вище буде...
Маргінали -порохоботи...!
Якщо не маєте кого висунути CONTRA ,то "мовчіть в трубочку".. !
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1272187929138470912 7 ч
Какая-то дичь.. Место в списке СН 500 000$? Тищенко, подсудимый по делу ограбления банка на 2 млн $, стал главой партии Слуг Уродов в Киеве и баллотируется в Меры Киева? Венедиктовна, ты ничего не хочешь пояснить? Или у нас одна проблема - посадить Стерненко, символ Майдана?!
Непосадка Порошенко їм дає мінус 10 відсотків автоматично...
Киев сливают.
Такое впечатление, что интеллигенцию просто в упор не видят.
Только гопников приглашают на властные должности.
Это гавно проплывёт и другое тоже
Героем Слава !!! Слава Украине !!!
підписались(хоч і окремо)
упороті прихильники Юлєчки
Упороті прихильники Бариги )))
А, избрание ЛЕНИ - это проблема выбора МЕРА в один тур, когда "щири украинци" оттягивают голоса друг у друга, а ГАВНО с 30% становится МЕРОМ.
."Узяти Київ"..
Нарик й Свинарчук..Також Кононенко..
Під лозунгами "Армія ,мова й віра"...
ЦЕ буде точно Перемога..