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Головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка

Головою партії

Партія "Слуга народу" обрала керівників осередків у Закарпатській області та Києві. Головним у Закарпатті буде народний депутат Ігор Кривошеєв, а в Києві - нардеп і ресторатор Микола Тищенко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала заступник глави депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Трохи детальніше зупинюся на київській міській організації. Розумію, що до неї буде прикуто чи не найбільше уваги.
До Ради столичного осередку ввійшли: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко; народний депутат Андрій Холодов; депутати, які обиралися за мажоритарними округами в столиці: Ганна Бондар, Мар'яна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитро Гурін, Артем Дубнов, Леся Забуранна, Максим Перебийнiс, Анна Пуртова, Сергій Швець, Богдан Яременко, Олександр Юрченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура скасувала постанову про закриття справи про шахрайство за участю "слуги народу" Тищенка, - "слуга народу" Лерос

За словами Кравчук, саме вони розуміють "ситуацію в Києві", а також проблеми, з якими стикаються мешканці столиці. Вона висловила впевненість, що всі перераховані "слуги" зможуть "сформувати потужну команду".

Головою партії Слуга народу в Києві обрано Тищенка 01

Слуга народу (2812) Кравчук Євгенія (374) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+49
Тищенко тупее рукоблуда Кивы😂
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14.06.2020 15:14
+42
Тищенко возглавил ячейку "Слуги народа" в Киеве - Цензор.НЕТ 324
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14.06.2020 15:20
+41
Коротше, банду очолив. Банду корупціонерів.
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14.06.2020 15:12
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Якщо в тебе сапка така як клавіатура то багато не виполеш. Вдосконалюйся.
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14.06.2020 16:50 Відповісти
Є шанс що кожна безглузда нарада в "Велюрі" може перейти в "мощную попойку"! Розумно і практично.
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14.06.2020 16:27 Відповісти
Ви нічого не плутаєте,скоріш не Слуги народу ,а підлабузники олігархів.
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14.06.2020 16:28 Відповісти
А який холуй не мр1е стати газдою?
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14.06.2020 16:33 Відповісти
Кажись Зеко ***** пролетить на виборах в Києві,як фанера над Парижем
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14.06.2020 16:48 Відповісти
Какое позорище!
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14.06.2020 16:50 Відповісти
Сам Президент признал, что у нас в стране "кадровый голод"(
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15.06.2020 10:38 Відповісти
Киев - Тищенко, Киевская область - Дубинский. В общем, впечатление такое, что сделали нас всех разом.
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14.06.2020 16:51 Відповісти
Ви из партии Зе? Есдли нет, то почему они вас сделали? Судя по глубене фрази ви, единорос
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15.06.2020 00:01 Відповісти
Он из тех, кто агитировал за Петю, а потом стал кричать: Я разочаровался в Зеленском!
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15.06.2020 00:18 Відповісти
коля оболонский забрал у партии процентов 30 в Киеве)).
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14.06.2020 17:13 Відповісти
не пьіхтітє, зєкараван іде, бо усім покищо пох(((
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14.06.2020 17:15 Відповісти
Тищенко очолив осередок "Слуги народу" в Києві - Цензор.НЕТ 6332
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14.06.2020 17:24 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/339047-smeshnye_zelenye_ljudi._kolja_obolonskij_smenil_ubopovskuju_kryshu_na_kryshu_ermaka
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15.06.2020 10:39 Відповісти
А заместителем у него - резиновая женщина.
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14.06.2020 17:27 Відповісти
ты?
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15.06.2020 00:18 Відповісти
а ты что так ножками засучил ?
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15.06.2020 00:32 Відповісти
Чем то этот зелебобиковый клоун похож на наташку королевскую...
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14.06.2020 17:27 Відповісти
Також любить гроші, здобуті криміналом?
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14.06.2020 17:51 Відповісти
Да,захватил ячейку личинок. Фу, б.лядь.
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14.06.2020 17:34 Відповісти
Тупой возглавил еще тупейших!
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14.06.2020 18:14 Відповісти
Сборище ватных чертей ведущих страну к третьему Майдану
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14.06.2020 18:32 Відповісти
Все мріють про Майдан


Міхо..
І Юля..
Порошенко..
Ляшко також,
але про це мовчить...)))


І всі про те,
як саме їх внесуть на трон
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15.06.2020 09:10 Відповісти
У медведчуковской зелесрани, что ни рожа то моральный урод, ну а в Киеве - апогей зеленых дятлов - колян велюровый глава ячейки этой сраной опг.
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14.06.2020 18:35 Відповісти
Интересно, а по каким критериям члены ячейки избрали Николая Тищенко?
По блестящему уму, по выдающемуся таланту произносить красноречивые речи, по редкой от природы способности жить по законам и это требовать от других, по душевной щедрости и отсутствия жадности даже при оплате проезда в автобусе, за бескорыстную любовь к женщинам, даже резиновым и т.д.?
Или все же потому, что Коля - кум Ермака?
Так президент Зеленский отменил кумовство! Или в стране ничего не поменялось?
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14.06.2020 18:42 Відповісти
А может Коля -КаКлета пообещал карточки со скидкой при обслуживании в "Велюре"...
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14.06.2020 20:04 Відповісти
Смотришь кто идёт к власти хочеться со страны уезжать
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14.06.2020 18:48 Відповісти
До влади ідуть різні люди.,нікому не заборонено.Але чомусь так виходить що ті кому ви віддаєте свій голос виявляються покидьками.Може варто змінити принцип вибору?
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14.06.2020 20:23 Відповісти
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15.06.2020 07:46 Відповісти
Пламенный привет 73%.
На должность главного смотрящего садят человека, который говорит слова "закусенец", "кракаде". Человека, который рассказывает истории про надувных женщин, снимает видосики в ВР, обнюхивается феном, а может даже первым и каждый раз забывает голосовать. Это не просто воровское-пророссийское правительство рыгов. Это тотальные дегроды, которые не понимают что вообще нужно делать в политике, кроме как развивать связи и ******* всё вокруг на радость себе. Здорово. Этой стране уже нихуя не поможет.
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14.06.2020 19:26 Відповісти
Еще "кавчук" вместо "каучук". Хотелось бы больше знать про бекграунд Тищенко. Правда ли, что он из мелкого рэкета вырос?
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14.06.2020 19:56 Відповісти
Мелких рэкетиров в слуги не берут. Там только крупные....идиоты.
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14.06.2020 20:15 Відповісти
Да, сначала вырос, отпочковался от банды, заявил о себе, заработал денег, но видимо по мозгам не ахти у него, а значит серьезным решалой стать не получится. Ну и вот теперь он в своих рестиках моет деньги больших рекетиров и будет смотрящим по интересам тех же больших дядечек. Кстати, с 90х ничего не изменилось, одни и те же люди всё так же контролируют зоны Киева. Забавно осознавать, когда вспоминаешь детство, как какой-то хулиган, контролировал свой двор, тут то же самое, только масштабы "двора" побольше
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14.06.2020 20:19 Відповісти
велюровая ячейка
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14.06.2020 19:30 Відповісти
Господи, дебил на дебиле!
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14.06.2020 19:34 Відповісти
з гумовою лялькою він впорався, то шо йому той Кийов?
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14.06.2020 19:42 Відповісти
гопота..
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14.06.2020 20:11 Відповісти
А Велюр будет из конспиративной квартирой. Хоть нажрутся во время конспиративных встреч.
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14.06.2020 20:13 Відповісти
Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда. Марк Твен
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14.06.2020 20:16 Відповісти
Из оперативной справки СБУ стало известно, в результате какой преступной разборки на животе у «Коли Оболонского» появились шрамы: осенью 1998 года в подконтрольном кафе «Франт» по ул. Константиновская 21, в ВИП комнате происходит сходка двух ОПГ г. Киева «Солохи» и «Черепа» (с двух сторон присутствовало 8 человек), в ходе которой в комнату случайно зашёл «Оболонский», решивший показать присутствующим членам ОПГ свою «крутизну» и начал беспричинно избивать посетителя, который понимая, что его могут убить, попавшимся под руку ножом (лежавшем на столе) ударил в живот «Оболонского».
Однако, «Оболонский», используя кувшин, стоявший на баре, нанёс потерпевшему такие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью и потерпевший скончался на месте. После того как стало понятно, что произошло убийство, все члены ОПГ скрылись с места происшествия. А члены преступной группы «Коли Оболонского», на своей частной машине, отвезли его в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), где пытались договориться с медработниками о проведении нелегальной медпомощи и операции. В итоге, за взятку хирургу, его тут же положили на операционный стол.
По службе «02» Подольский РУГУ МВД Украины г. Киева предпринял меры к раскрытию этого преступления и по горячим следам установили, на какой машине скрылись преступники. В ходе дальнейших оперативных действий установили место нахождения убийцы - в БСМП г.Киева. Убийцей оказался гр.Тищенко Николай Николаевич 72г/р.
Дежурный следователь Подольского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве сразу же вынес постановление на арест Тищенко Н.Н. и в БСМП возле его палаты был выставлен конвой.
Сотрудниками УСБУ в ходе проведённой проверки было установлено, что на место происшествия в кафе «Франт» прибыла группа сотрудников УБОП г.Киева, которая начала вмешиваться в работу СОГ, пояснив это служебной необходимостью, старший представился руководителем международного отдела УБОП г.Киева Яковлевым и сообщил, что это преступление входит в интересы их служебной деятельности. Так же установлен факт, что Яковлев связался с начальником уголовного розыска Подольского РУГУ МВД г.Киева и сообщил о том, что в интересах проводимой оперативной операции не надо давать сводку в МВД Украины о том, что убийство произошло в результате сходки двух ОПГ.
Кроме того, опрошенные сотрудники милиции, которые осуществляли конвойную службу по охране подозреваемого гр.Тищенко Н.Н., пояснили, что в ночное время в БСМП прибыло двое неизвестных им людей, которые представились оперативными работниками УБОП г.Киева и сославшись на служебную необходимость, указав что ранен их сотрудник, потребовали переговорить с Тищенко Н.Н., а так же потребовали отстегнуть у него с руки наручник, которым он был перестегнут к кровати.
Переговорив с Тищенко они уехали. А уже наутро поступила команда снять конвой с подозреваемого Тищенко Н.Н.
Из вышеизложенного очевидно, что сотрудники УБОП ГУ г. Киева предпринимали действия по укрытию преступления совершенного Тищенко Н.Н. по кличке «Коля Оболонский».
В дальнейшем ст. 93 п.б УК (умышленное убийство из хулиганских побуждений) была переквалифицирована в ч.3 ст. 101 УК (нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть), и Тищенко Н.Н. в очередной раз оказался на свободе, а уголовное дело при помощи покровителей Тищенко было похоронено в недрах Подольского РУГУ МВД в г.Киева. (Срок давности за совершенное убийство не истёк и УБИЙЦА ждёт своего приговора)
Итак, в 1998 году сотрудники столичного УБОП вписываются за своего стукача, спасая его от тюремного срока за убийство, а в 1999 году тот же столичный УБОП сажает в тюрьму лидера ОПГ - Бориса Савлохова (в которой он умирает при загадочных обстоятельствах), членом банды которой был Николай Тищенко (Совпадение - не думаю)).
Как оказалось, «Оболонский» не только стучал на Савлохова, но и масштабно «крысил» быбки, чем занимается и сейчас в парламенте, за что даже получил кличку «Коля Недоносок».
Первый конфликт в ОПГ на этой почве возник, когда к Савлохову обратился «правая рука» «Оболонского» по кличке «Андрон», который сообщил Борису Савлохову о том, что их бригадир, «Оболонский», крысит деньги от братвы, а именно: с точек и с разных уголовных тем, говоря что эти деньги он передаёт Борику.
Кроме того, полностью узурпировал власть в бригаде, не желая кого либо слушать, угрожая убийством или опускаловом, типа обосцать при братве, запугивает боевиков бригады с целью полного подчинения.
По предъяве «Андрона», Борик вызвал «Оболонского» на встречу, на которой произошла драка между «Оболонским» и «Андроном». В процессе стрелки «Оболонскому» удалось убедить Борика, что он не крыса, однако в бригаде «Оболонского» произошёл раскол и часть его банды перешла к «Андрону».
Борик дал добро на раскол и распределил между ними точки, с которых они теперь будут раздельно получать. «Оболонский» этот раздел воспринял как оскорбление, так как его уравняли с «Андроном», и часть барыг ушли под его контроль.
Не желая что либо отдавать «Андрону», «Коля Оболонский» в очередной раз побежал жаловаться в УБОП г. Киева (стукачом этой конторы он и был всегда) с информацией на «Андрона» и с просьбой его скорейшего ареста (в обмен на просьбы он сливал своих конкурентов из братвы, как теперь сливает мэра Кличко своей крыше в ОП Ермаку, с целью занять уже место мера).
В результате этого, «Андрон», хорошо зная о связи «Оболонского» с УБОП, после ряда обысков и возбуждении против него уголовных дел, решил бежать из Киева и уехал в Москву.
Забавно то, что бандит с таким «бэкграундом» стал доверенным лицом Андрея Ермака, который считается главным «международником» в команде Зеленского. С такими «международниками» только в международный розыск, но никак не в политику.
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14.06.2020 20:17 Відповісти
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14.06.2020 23:54 Відповісти
Да там у ЗЕлупы в фракции штук 20 еще таких, как Велюр и Дуб. Вы только на уголовное рыло Бужи гляньте. Типичный распальцовщик конца 80-х начала 90-х. Только малинового пиНжака не хватает. Просто другие более умные и действуют тихо.
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15.06.2020 07:32 Відповісти
Спасибо за инфу. Это даже не средний рэкет, а вполне себе крупный.
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15.06.2020 10:19 Відповісти
кадровая политика по принципу зеленая сопля достигла рта сразу на должность
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14.06.2020 20:32 Відповісти
Это Тищенку наказание за Велюр ))))))))
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14.06.2020 21:09 Відповісти
Можемо тільки порадіти від вибору дезентерії.
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14.06.2020 21:11 Відповісти
ну и партия!!
одни поддонки
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14.06.2020 21:31 Відповісти
тищенко делает 3 ошибки в слове душ)) хотя мудрым киянам он в самый раз))
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14.06.2020 21:32 Відповісти
гоблина крымчанам навязали а киевляне себе сами выберут гоблина оболоньского))
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14.06.2020 21:37 Відповісти
"вы еще не знаете глубины наших глубин !"
Прапорщик из фильма ДМБ
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14.06.2020 22:55 Відповісти
Боже, неужели им и их избирателям не стыдно ??????
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14.06.2020 22:58 Відповісти
Котлета обісреться.
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14.06.2020 23:02 Відповісти
Стырил - " Видимо Киев чем-то сильно провинился перед Богом... "Коля оболонский" - рулевой! Ну шо, Киевляне... вазелин дать чи сами купите? От, цуко, ******* без которой нам не жить... В гопкомпании также: Александр Ткаченко, Марьяна Безуглая и Богдан Яременко !!! Бинго!"
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14.06.2020 23:26 Відповісти
не бздо, от киевлян получат служки горящую покрышку на шею
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15.06.2020 00:07 Відповісти
я кста сам киевлянин , и судя по акции за "Стерненко" (там кста 80% были не за его), то следующий Майдан осенью будет очень жестким..
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15.06.2020 00:27 Відповісти
Навіть посадка,наприклад ,Марусі Звіробій не "розкачає " Майдан..


тому ,що абсолютній більшості зрозуміло,що це буде" Майдан за Баригу"


а 57 відсотків виборців повернення Бариги не хочуть ЗА ЖОДНИХ УМОВ.


тобто за Баригу на майдан "націлені" 8 відсотків..


звичайно ,абсолютна більшість -це упороті "диванні революціонери"..
і на ПорохоМайдан вийде кілька тисяч максимум "ідейних"..А "оплатити масовку" Порох "зажлобиться" у потрібних об"ємах...
Як і на Міхомайдан...
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15.06.2020 09:01 Відповісти
Ааа, ти Павло Ванга. А я думаю, шо за придурок стільки яєць зніс на сторінці.
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15.06.2020 11:31 Відповісти
Кажуть,на Київ готується "потужна команда кандидатів"..

Дубинський "мама любит скорость"..
Пальчевський(ФСБ)..
Боксер,"представник забудовника"
Ляшко, спец по короновірусу..
Кучеренко(спец по тарифам від Юлєчки,хоч ,можливо це буде Нестор,абсолютна "сірятина"..)
Притула(а у голосу більш нікого немає..)
Іллєнко(у "Свободи" по Києву -теж)
МОЖЛИВО син Черновецького..


НУ,і ,звичайно на цьому фоні Тищенко буде гідним Мером для високоінтелектуальних киян..
Піску киянам точно не бракне )))))))

Головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка - Цензор.НЕТ 6735
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15.06.2020 08:53 Відповісти
Это внутрипартийные дела СН. Чего порохобобики так возбудились - не ясно
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15.06.2020 00:20 Відповісти
внутрипартийные дела СН это когда служки друг друга в попу жарят,
но если только упоминается Киев, это касается всех киевлян !

а киевляне очень не любят, когда какие-то делишки хотят решить за их счет
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15.06.2020 00:37 Відповісти
ты с дуба упал? Какие такие делишки касательно киевлян решали за их счет, выбрав Тищенко?
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15.06.2020 01:20 Відповісти
Вот смотри! Ты здесь один , как та баба в трамвае "клятi баби, iх сорок , я одна, насилу вiдгавкалась". Не понимать этого не может даже зебил. Вывод - за деньги на дежурстве!
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15.06.2020 06:13 Відповісти
тому що статистика каже,що їх Льоша Гончаренко на мера Києва має шансів менше,ніж Коля від"Слуг"..
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15.06.2020 09:02 Відповісти
Ганьба! Микола Велюров смотрящий в столиці! Зебіли, шо ж ви наробили з Україною, падлюки.
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15.06.2020 00:24 Відповісти
ганьба будете кричати,коли Кияни ОБЕРУТЬ Колю..

а до цього ще далеко..
І тут ,до речі ,ще невідомо,хто піде від Слуг..

У Дубинського рейтинг куди вище буде...

Маргінали -порохоботи...!
Якщо не маєте кого висунути CONTRA ,то "мовчіть в трубочку".. !
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15.06.2020 09:04 Відповісти
Це наказ чи погроза?
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15.06.2020 11:23 Відповісти
Все, что нужно знать о партии Слуга народа, просто ржач😁😁😁😁😁
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15.06.2020 00:26 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1272187929138470912 7 ч

Какая-то дичь.. Место в списке СН 500 000$? Тищенко, подсудимый по делу ограбления банка на 2 млн $, стал главой партии Слуг Уродов в Киеве и баллотируется в Меры Киева? Венедиктовна, ты ничего не хочешь пояснить? Или у нас одна проблема - посадить Стерненко, символ Майдана?!
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15.06.2020 01:34 Відповісти
у"Слуг" проблема з висуваннням "Слуг" будь -куди..

Непосадка Порошенко їм дає мінус 10 відсотків автоматично...
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15.06.2020 08:55 Відповісти
Да, если посмотреть на МОРДУ БЕНЯДИКТОВОЙ, то сразу видно, что это еще та БАНДЕРША.
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15.06.2020 08:56 Відповісти
Жаль,Япончик не дожил. Зеублюдки и его бы пристроили в партию.
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15.06.2020 01:49 Відповісти
Да-а-а... Братва "на том свете" слезами и соплями умывается. Так не вовремя ласты склеили, в ящик сыграли.
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15.06.2020 07:39 Відповісти
Не просто пристроили, ЯПОНЧИК был бы за СТАРШОГО, а ЗЕля у него просто МУРКУ НА ПИАНИНЕ играл.
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15.06.2020 08:59 Відповісти
Кличко и тут договорился с Зеленским.

Киев сливают.

Такое впечатление, что интеллигенцию просто в упор не видят.
Только гопников приглашают на властные должности.

Это гавно проплывёт и другое тоже

Героем Слава !!! Слава Украине !!!
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15.06.2020 02:24 Відповісти
А что тут странного? Население Киева в большинстве своем такое же говно, как и население Украины. Двукратное избрание Льоньки Космоса в городские головы очень красноречиво об этом говорит.
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15.06.2020 07:42 Відповісти
Усі -Гавно !!!


підписались(хоч і окремо)


упороті прихильники Юлєчки
Упороті прихильники Бариги )))
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15.06.2020 09:07 Відповісти
Упоротий кремлебот?
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15.06.2020 11:26 Відповісти
Ну, второй раз его никто не избирал, просто РЫГИ тогда выборы не проводили - так как и ЛЕНЯ или любой представитель ДОНЕЦКОГО ЗЕКА пролетел бы в Киеве, как фанера над Парижем.
А, избрание ЛЕНИ - это проблема выбора МЕРА в один тур, когда "щири украинци" оттягивают голоса друг у друга, а ГАВНО с 30% становится МЕРОМ.
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15.06.2020 09:07 Відповісти
Тут какие-то разговоры идут о партии "слуга народа"... Кто-то видел эту "партию"?

Головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка - Цензор.НЕТ 1606
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15.06.2020 07:36 Відповісти
Клчико порівняно з ним просто СУПЕР!!!
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15.06.2020 07:47 Відповісти
да уж...он нас точно вылечит
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15.06.2020 08:29 Відповісти
Все киевляне теперь будут под слоем песка.
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15.06.2020 09:04 Відповісти
Є й від Петра три кандидати.
."Узяти Київ"..
Нарик й Свинарчук..Також Кононенко..
Під лозунгами "Армія ,мова й віра"...
ЦЕ буде точно Перемога..
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15.06.2020 09:15 Відповісти
Власть зеленозадых преступна .5 млн пенсионеров получают пенсию 1545 грн -,что меньше прожиточного уровня ,который и так мал очень-2000 грн. Налог на трудягу 61,5%.Какой идиот инвестор будет в бедность вкладывать деньги?А сами зелёные мрази -слуги олигархов жируют по полной .Взять хотя бы этого велюра -наверняка в тени .Зарплаты сделали себе в 100 раз более чем у того же пенсионера с 1545 грн .Сколько миллионов пенсионеров объедают куча депутатов и офис президента?Наврали нам с лжевирусом ,и пытаются тихо съехать с темы ,что типа они победили то ,чего не было .Что остаётся нам обманутым ?Частная собственность священна?-для того кто её отжал?Кучмовозам,ющерам,рыганоидам,порохоботам ,зеленозадым -наше огромное Нет!Сколько ещё чудовищ наплодиться ещё?Кто будет душить эту погань, это ворьё -пачками?
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15.06.2020 09:17 Відповісти
А шо, чем тупее, тем лучше. Головка от секты слуги народа должен быть одного уровня умственного развития с ************, вот и выбрали очередного дурня колю катлету.
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15.06.2020 09:32 Відповісти
Тищенко? Ой "мама хохотала" - зебіли, в тій рідині, якою вам весь час сцали і далі сцуть в очі, ви вже можете ванни приймати.
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15.06.2020 10:43 Відповісти
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