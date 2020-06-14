Главой партии "Слуга народа" в Киеве избран Тищенко

Партия "Слуга народа" избрала руководителей подразделений в Закарпатской области и Киеве. Главным по Закарпатью будет народный депутат Игорь Кривошеев, а по Киеву - нердеп и ресторатор Николай Тищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала заместитель главы депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Немного подробнее остановлюсь на киевской городской организации. Понимаю, что к ней будет приковано больше всего внимания. В Раду столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко.

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По словам Кравчук, именно они понимают "ситуацию в Киеве", а также проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы. Она выразила уверенность, что все перечисленные "слуги" смогут "сформировать мощную команду".