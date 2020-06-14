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Главой партии "Слуга народа" в Киеве избран Тищенко

Главой партии

Партия "Слуга народа" избрала руководителей подразделений в Закарпатской области и Киеве. Главным по Закарпатью будет народный депутат Игорь Кривошеев, а по Киеву - нердеп и ресторатор Николай Тищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала заместитель главы депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. 

"Немного подробнее остановлюсь на киевской городской организации. Понимаю, что к ней будет приковано больше всего внимания. В Раду столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным". ФОТОрепортаж

По словам Кравчук, именно они понимают "ситуацию в Киеве", а также проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы. Она выразила уверенность, что все перечисленные "слуги" смогут "сформировать мощную команду".

Главой партии Слуга народа в Киеве избран Тищенко 01

Автор: 

Слуга народа (2630) Кравчук Евгения (367) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+49
Тищенко тупее рукоблуда Кивы😂
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14.06.2020 15:14
+42
Тищенко возглавил ячейку "Слуги народа" в Киеве - Цензор.НЕТ 324
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14.06.2020 15:20
+41
Коротше, банду очолив. Банду корупціонерів.
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14.06.2020 15:12
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Якщо в тебе сапка така як клавіатура то багато не виполеш. Вдосконалюйся.
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14.06.2020 16:50 Ответить
Є шанс що кожна безглузда нарада в "Велюрі" може перейти в "мощную попойку"! Розумно і практично.
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14.06.2020 16:27 Ответить
Ви нічого не плутаєте,скоріш не Слуги народу ,а підлабузники олігархів.
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14.06.2020 16:28 Ответить
А який холуй не мр1е стати газдою?
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14.06.2020 16:33 Ответить
Кажись Зеко ***** пролетить на виборах в Києві,як фанера над Парижем
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14.06.2020 16:48 Ответить
Какое позорище!
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14.06.2020 16:50 Ответить
Сам Президент признал, что у нас в стране "кадровый голод"(
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15.06.2020 10:38 Ответить
Киев - Тищенко, Киевская область - Дубинский. В общем, впечатление такое, что сделали нас всех разом.
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14.06.2020 16:51 Ответить
Ви из партии Зе? Есдли нет, то почему они вас сделали? Судя по глубене фрази ви, единорос
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15.06.2020 00:01 Ответить
Он из тех, кто агитировал за Петю, а потом стал кричать: Я разочаровался в Зеленском!
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15.06.2020 00:18 Ответить
коля оболонский забрал у партии процентов 30 в Киеве)).
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14.06.2020 17:13 Ответить
не пьіхтітє, зєкараван іде, бо усім покищо пох(((
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14.06.2020 17:15 Ответить
Тищенко очолив осередок "Слуги народу" в Києві - Цензор.НЕТ 6332
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14.06.2020 17:24 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/339047-smeshnye_zelenye_ljudi._kolja_obolonskij_smenil_ubopovskuju_kryshu_na_kryshu_ermaka
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15.06.2020 10:39 Ответить
А заместителем у него - резиновая женщина.
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14.06.2020 17:27 Ответить
ты?
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15.06.2020 00:18 Ответить
а ты что так ножками засучил ?
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15.06.2020 00:32 Ответить
Чем то этот зелебобиковый клоун похож на наташку королевскую...
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14.06.2020 17:27 Ответить
Також любить гроші, здобуті криміналом?
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14.06.2020 17:51 Ответить
Да,захватил ячейку личинок. Фу, б.лядь.
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14.06.2020 17:34 Ответить
Тупой возглавил еще тупейших!
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14.06.2020 18:14 Ответить
Сборище ватных чертей ведущих страну к третьему Майдану
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14.06.2020 18:32 Ответить
Все мріють про Майдан


Міхо..
І Юля..
Порошенко..
Ляшко також,
але про це мовчить...)))


І всі про те,
як саме їх внесуть на трон
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15.06.2020 09:10 Ответить
У медведчуковской зелесрани, что ни рожа то моральный урод, ну а в Киеве - апогей зеленых дятлов - колян велюровый глава ячейки этой сраной опг.
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14.06.2020 18:35 Ответить
Интересно, а по каким критериям члены ячейки избрали Николая Тищенко?
По блестящему уму, по выдающемуся таланту произносить красноречивые речи, по редкой от природы способности жить по законам и это требовать от других, по душевной щедрости и отсутствия жадности даже при оплате проезда в автобусе, за бескорыстную любовь к женщинам, даже резиновым и т.д.?
Или все же потому, что Коля - кум Ермака?
Так президент Зеленский отменил кумовство! Или в стране ничего не поменялось?
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14.06.2020 18:42 Ответить
А может Коля -КаКлета пообещал карточки со скидкой при обслуживании в "Велюре"...
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14.06.2020 20:04 Ответить
Смотришь кто идёт к власти хочеться со страны уезжать
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14.06.2020 18:48 Ответить
До влади ідуть різні люди.,нікому не заборонено.Але чомусь так виходить що ті кому ви віддаєте свій голос виявляються покидьками.Може варто змінити принцип вибору?
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14.06.2020 20:23 Ответить
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15.06.2020 07:46 Ответить
Пламенный привет 73%.
На должность главного смотрящего садят человека, который говорит слова "закусенец", "кракаде". Человека, который рассказывает истории про надувных женщин, снимает видосики в ВР, обнюхивается феном, а может даже первым и каждый раз забывает голосовать. Это не просто воровское-пророссийское правительство рыгов. Это тотальные дегроды, которые не понимают что вообще нужно делать в политике, кроме как развивать связи и ******* всё вокруг на радость себе. Здорово. Этой стране уже нихуя не поможет.
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14.06.2020 19:26 Ответить
Еще "кавчук" вместо "каучук". Хотелось бы больше знать про бекграунд Тищенко. Правда ли, что он из мелкого рэкета вырос?
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14.06.2020 19:56 Ответить
Мелких рэкетиров в слуги не берут. Там только крупные....идиоты.
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14.06.2020 20:15 Ответить
Да, сначала вырос, отпочковался от банды, заявил о себе, заработал денег, но видимо по мозгам не ахти у него, а значит серьезным решалой стать не получится. Ну и вот теперь он в своих рестиках моет деньги больших рекетиров и будет смотрящим по интересам тех же больших дядечек. Кстати, с 90х ничего не изменилось, одни и те же люди всё так же контролируют зоны Киева. Забавно осознавать, когда вспоминаешь детство, как какой-то хулиган, контролировал свой двор, тут то же самое, только масштабы "двора" побольше
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14.06.2020 20:19 Ответить
велюровая ячейка
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14.06.2020 19:30 Ответить
Господи, дебил на дебиле!
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14.06.2020 19:34 Ответить
з гумовою лялькою він впорався, то шо йому той Кийов?
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14.06.2020 19:42 Ответить
гопота..
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14.06.2020 20:11 Ответить
А Велюр будет из конспиративной квартирой. Хоть нажрутся во время конспиративных встреч.
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14.06.2020 20:13 Ответить
Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда. Марк Твен
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14.06.2020 20:16 Ответить
Из оперативной справки СБУ стало известно, в результате какой преступной разборки на животе у «Коли Оболонского» появились шрамы: осенью 1998 года в подконтрольном кафе «Франт» по ул. Константиновская 21, в ВИП комнате происходит сходка двух ОПГ г. Киева «Солохи» и «Черепа» (с двух сторон присутствовало 8 человек), в ходе которой в комнату случайно зашёл «Оболонский», решивший показать присутствующим членам ОПГ свою «крутизну» и начал беспричинно избивать посетителя, который понимая, что его могут убить, попавшимся под руку ножом (лежавшем на столе) ударил в живот «Оболонского».
Однако, «Оболонский», используя кувшин, стоявший на баре, нанёс потерпевшему такие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью и потерпевший скончался на месте. После того как стало понятно, что произошло убийство, все члены ОПГ скрылись с места происшествия. А члены преступной группы «Коли Оболонского», на своей частной машине, отвезли его в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), где пытались договориться с медработниками о проведении нелегальной медпомощи и операции. В итоге, за взятку хирургу, его тут же положили на операционный стол.
По службе «02» Подольский РУГУ МВД Украины г. Киева предпринял меры к раскрытию этого преступления и по горячим следам установили, на какой машине скрылись преступники. В ходе дальнейших оперативных действий установили место нахождения убийцы - в БСМП г.Киева. Убийцей оказался гр.Тищенко Николай Николаевич 72г/р.
Дежурный следователь Подольского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве сразу же вынес постановление на арест Тищенко Н.Н. и в БСМП возле его палаты был выставлен конвой.
Сотрудниками УСБУ в ходе проведённой проверки было установлено, что на место происшествия в кафе «Франт» прибыла группа сотрудников УБОП г.Киева, которая начала вмешиваться в работу СОГ, пояснив это служебной необходимостью, старший представился руководителем международного отдела УБОП г.Киева Яковлевым и сообщил, что это преступление входит в интересы их служебной деятельности. Так же установлен факт, что Яковлев связался с начальником уголовного розыска Подольского РУГУ МВД г.Киева и сообщил о том, что в интересах проводимой оперативной операции не надо давать сводку в МВД Украины о том, что убийство произошло в результате сходки двух ОПГ.
Кроме того, опрошенные сотрудники милиции, которые осуществляли конвойную службу по охране подозреваемого гр.Тищенко Н.Н., пояснили, что в ночное время в БСМП прибыло двое неизвестных им людей, которые представились оперативными работниками УБОП г.Киева и сославшись на служебную необходимость, указав что ранен их сотрудник, потребовали переговорить с Тищенко Н.Н., а так же потребовали отстегнуть у него с руки наручник, которым он был перестегнут к кровати.
Переговорив с Тищенко они уехали. А уже наутро поступила команда снять конвой с подозреваемого Тищенко Н.Н.
Из вышеизложенного очевидно, что сотрудники УБОП ГУ г. Киева предпринимали действия по укрытию преступления совершенного Тищенко Н.Н. по кличке «Коля Оболонский».
В дальнейшем ст. 93 п.б УК (умышленное убийство из хулиганских побуждений) была переквалифицирована в ч.3 ст. 101 УК (нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть), и Тищенко Н.Н. в очередной раз оказался на свободе, а уголовное дело при помощи покровителей Тищенко было похоронено в недрах Подольского РУГУ МВД в г.Киева. (Срок давности за совершенное убийство не истёк и УБИЙЦА ждёт своего приговора)
Итак, в 1998 году сотрудники столичного УБОП вписываются за своего стукача, спасая его от тюремного срока за убийство, а в 1999 году тот же столичный УБОП сажает в тюрьму лидера ОПГ - Бориса Савлохова (в которой он умирает при загадочных обстоятельствах), членом банды которой был Николай Тищенко (Совпадение - не думаю)).
Как оказалось, «Оболонский» не только стучал на Савлохова, но и масштабно «крысил» быбки, чем занимается и сейчас в парламенте, за что даже получил кличку «Коля Недоносок».
Первый конфликт в ОПГ на этой почве возник, когда к Савлохову обратился «правая рука» «Оболонского» по кличке «Андрон», который сообщил Борису Савлохову о том, что их бригадир, «Оболонский», крысит деньги от братвы, а именно: с точек и с разных уголовных тем, говоря что эти деньги он передаёт Борику.
Кроме того, полностью узурпировал власть в бригаде, не желая кого либо слушать, угрожая убийством или опускаловом, типа обосцать при братве, запугивает боевиков бригады с целью полного подчинения.
По предъяве «Андрона», Борик вызвал «Оболонского» на встречу, на которой произошла драка между «Оболонским» и «Андроном». В процессе стрелки «Оболонскому» удалось убедить Борика, что он не крыса, однако в бригаде «Оболонского» произошёл раскол и часть его банды перешла к «Андрону».
Борик дал добро на раскол и распределил между ними точки, с которых они теперь будут раздельно получать. «Оболонский» этот раздел воспринял как оскорбление, так как его уравняли с «Андроном», и часть барыг ушли под его контроль.
Не желая что либо отдавать «Андрону», «Коля Оболонский» в очередной раз побежал жаловаться в УБОП г. Киева (стукачом этой конторы он и был всегда) с информацией на «Андрона» и с просьбой его скорейшего ареста (в обмен на просьбы он сливал своих конкурентов из братвы, как теперь сливает мэра Кличко своей крыше в ОП Ермаку, с целью занять уже место мера).
В результате этого, «Андрон», хорошо зная о связи «Оболонского» с УБОП, после ряда обысков и возбуждении против него уголовных дел, решил бежать из Киева и уехал в Москву.
Забавно то, что бандит с таким «бэкграундом» стал доверенным лицом Андрея Ермака, который считается главным «международником» в команде Зеленского. С такими «международниками» только в международный розыск, но никак не в политику.
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14.06.2020 20:17 Ответить
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14.06.2020 23:54 Ответить
Да там у ЗЕлупы в фракции штук 20 еще таких, как Велюр и Дуб. Вы только на уголовное рыло Бужи гляньте. Типичный распальцовщик конца 80-х начала 90-х. Только малинового пиНжака не хватает. Просто другие более умные и действуют тихо.
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15.06.2020 07:32 Ответить
Спасибо за инфу. Это даже не средний рэкет, а вполне себе крупный.
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15.06.2020 10:19 Ответить
кадровая политика по принципу зеленая сопля достигла рта сразу на должность
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14.06.2020 20:32 Ответить
Это Тищенку наказание за Велюр ))))))))
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14.06.2020 21:09 Ответить
Можемо тільки порадіти від вибору дезентерії.
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14.06.2020 21:11 Ответить
ну и партия!!
одни поддонки
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14.06.2020 21:31 Ответить
тищенко делает 3 ошибки в слове душ)) хотя мудрым киянам он в самый раз))
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14.06.2020 21:32 Ответить
гоблина крымчанам навязали а киевляне себе сами выберут гоблина оболоньского))
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14.06.2020 21:37 Ответить
"вы еще не знаете глубины наших глубин !"
Прапорщик из фильма ДМБ
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14.06.2020 22:55 Ответить
Боже, неужели им и их избирателям не стыдно ??????
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14.06.2020 22:58 Ответить
Котлета обісреться.
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14.06.2020 23:02 Ответить
Стырил - " Видимо Киев чем-то сильно провинился перед Богом... "Коля оболонский" - рулевой! Ну шо, Киевляне... вазелин дать чи сами купите? От, цуко, ******* без которой нам не жить... В гопкомпании также: Александр Ткаченко, Марьяна Безуглая и Богдан Яременко !!! Бинго!"
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14.06.2020 23:26 Ответить
не бздо, от киевлян получат служки горящую покрышку на шею
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15.06.2020 00:07 Ответить
я кста сам киевлянин , и судя по акции за "Стерненко" (там кста 80% были не за его), то следующий Майдан осенью будет очень жестким..
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15.06.2020 00:27 Ответить
Навіть посадка,наприклад ,Марусі Звіробій не "розкачає " Майдан..


тому ,що абсолютній більшості зрозуміло,що це буде" Майдан за Баригу"


а 57 відсотків виборців повернення Бариги не хочуть ЗА ЖОДНИХ УМОВ.


тобто за Баригу на майдан "націлені" 8 відсотків..


звичайно ,абсолютна більшість -це упороті "диванні революціонери"..
і на ПорохоМайдан вийде кілька тисяч максимум "ідейних"..А "оплатити масовку" Порох "зажлобиться" у потрібних об"ємах...
Як і на Міхомайдан...
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15.06.2020 09:01 Ответить
Ааа, ти Павло Ванга. А я думаю, шо за придурок стільки яєць зніс на сторінці.
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15.06.2020 11:31 Ответить
Кажуть,на Київ готується "потужна команда кандидатів"..

Дубинський "мама любит скорость"..
Пальчевський(ФСБ)..
Боксер,"представник забудовника"
Ляшко, спец по короновірусу..
Кучеренко(спец по тарифам від Юлєчки,хоч ,можливо це буде Нестор,абсолютна "сірятина"..)
Притула(а у голосу більш нікого немає..)
Іллєнко(у "Свободи" по Києву -теж)
МОЖЛИВО син Черновецького..


НУ,і ,звичайно на цьому фоні Тищенко буде гідним Мером для високоінтелектуальних киян..
Піску киянам точно не бракне )))))))

Головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка - Цензор.НЕТ 6735
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15.06.2020 08:53 Ответить
Это внутрипартийные дела СН. Чего порохобобики так возбудились - не ясно
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15.06.2020 00:20 Ответить
внутрипартийные дела СН это когда служки друг друга в попу жарят,
но если только упоминается Киев, это касается всех киевлян !

а киевляне очень не любят, когда какие-то делишки хотят решить за их счет
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15.06.2020 00:37 Ответить
ты с дуба упал? Какие такие делишки касательно киевлян решали за их счет, выбрав Тищенко?
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15.06.2020 01:20 Ответить
Вот смотри! Ты здесь один , как та баба в трамвае "клятi баби, iх сорок , я одна, насилу вiдгавкалась". Не понимать этого не может даже зебил. Вывод - за деньги на дежурстве!
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15.06.2020 06:13 Ответить
тому що статистика каже,що їх Льоша Гончаренко на мера Києва має шансів менше,ніж Коля від"Слуг"..
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15.06.2020 09:02 Ответить
Ганьба! Микола Велюров смотрящий в столиці! Зебіли, шо ж ви наробили з Україною, падлюки.
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15.06.2020 00:24 Ответить
ганьба будете кричати,коли Кияни ОБЕРУТЬ Колю..

а до цього ще далеко..
І тут ,до речі ,ще невідомо,хто піде від Слуг..

У Дубинського рейтинг куди вище буде...

Маргінали -порохоботи...!
Якщо не маєте кого висунути CONTRA ,то "мовчіть в трубочку".. !
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15.06.2020 09:04 Ответить
Це наказ чи погроза?
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15.06.2020 11:23 Ответить
Все, что нужно знать о партии Слуга народа, просто ржач😁😁😁😁😁
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15.06.2020 00:26 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1272187929138470912 7 ч

Какая-то дичь.. Место в списке СН 500 000$? Тищенко, подсудимый по делу ограбления банка на 2 млн $, стал главой партии Слуг Уродов в Киеве и баллотируется в Меры Киева? Венедиктовна, ты ничего не хочешь пояснить? Или у нас одна проблема - посадить Стерненко, символ Майдана?!
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15.06.2020 01:34 Ответить
у"Слуг" проблема з висуваннням "Слуг" будь -куди..

Непосадка Порошенко їм дає мінус 10 відсотків автоматично...
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15.06.2020 08:55 Ответить
Да, если посмотреть на МОРДУ БЕНЯДИКТОВОЙ, то сразу видно, что это еще та БАНДЕРША.
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15.06.2020 08:56 Ответить
Жаль,Япончик не дожил. Зеублюдки и его бы пристроили в партию.
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15.06.2020 01:49 Ответить
Да-а-а... Братва "на том свете" слезами и соплями умывается. Так не вовремя ласты склеили, в ящик сыграли.
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15.06.2020 07:39 Ответить
Не просто пристроили, ЯПОНЧИК был бы за СТАРШОГО, а ЗЕля у него просто МУРКУ НА ПИАНИНЕ играл.
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15.06.2020 08:59 Ответить
Кличко и тут договорился с Зеленским.

Киев сливают.

Такое впечатление, что интеллигенцию просто в упор не видят.
Только гопников приглашают на властные должности.

Это гавно проплывёт и другое тоже

Героем Слава !!! Слава Украине !!!
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15.06.2020 02:24 Ответить
А что тут странного? Население Киева в большинстве своем такое же говно, как и население Украины. Двукратное избрание Льоньки Космоса в городские головы очень красноречиво об этом говорит.
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15.06.2020 07:42 Ответить
Усі -Гавно !!!


підписались(хоч і окремо)


упороті прихильники Юлєчки
Упороті прихильники Бариги )))
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15.06.2020 09:07 Ответить
Упоротий кремлебот?
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15.06.2020 11:26 Ответить
Ну, второй раз его никто не избирал, просто РЫГИ тогда выборы не проводили - так как и ЛЕНЯ или любой представитель ДОНЕЦКОГО ЗЕКА пролетел бы в Киеве, как фанера над Парижем.
А, избрание ЛЕНИ - это проблема выбора МЕРА в один тур, когда "щири украинци" оттягивают голоса друг у друга, а ГАВНО с 30% становится МЕРОМ.
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15.06.2020 09:07 Ответить
Тут какие-то разговоры идут о партии "слуга народа"... Кто-то видел эту "партию"?

Головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка - Цензор.НЕТ 1606
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15.06.2020 07:36 Ответить
Клчико порівняно з ним просто СУПЕР!!!
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15.06.2020 07:47 Ответить
да уж...он нас точно вылечит
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15.06.2020 08:29 Ответить
Все киевляне теперь будут под слоем песка.
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15.06.2020 09:04 Ответить
Є й від Петра три кандидати.
."Узяти Київ"..
Нарик й Свинарчук..Також Кононенко..
Під лозунгами "Армія ,мова й віра"...
ЦЕ буде точно Перемога..
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15.06.2020 09:15 Ответить
Власть зеленозадых преступна .5 млн пенсионеров получают пенсию 1545 грн -,что меньше прожиточного уровня ,который и так мал очень-2000 грн. Налог на трудягу 61,5%.Какой идиот инвестор будет в бедность вкладывать деньги?А сами зелёные мрази -слуги олигархов жируют по полной .Взять хотя бы этого велюра -наверняка в тени .Зарплаты сделали себе в 100 раз более чем у того же пенсионера с 1545 грн .Сколько миллионов пенсионеров объедают куча депутатов и офис президента?Наврали нам с лжевирусом ,и пытаются тихо съехать с темы ,что типа они победили то ,чего не было .Что остаётся нам обманутым ?Частная собственность священна?-для того кто её отжал?Кучмовозам,ющерам,рыганоидам,порохоботам ,зеленозадым -наше огромное Нет!Сколько ещё чудовищ наплодиться ещё?Кто будет душить эту погань, это ворьё -пачками?
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15.06.2020 09:17 Ответить
А шо, чем тупее, тем лучше. Головка от секты слуги народа должен быть одного уровня умственного развития с ************, вот и выбрали очередного дурня колю катлету.
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15.06.2020 09:32 Ответить
Тищенко? Ой "мама хохотала" - зебіли, в тій рідині, якою вам весь час сцали і далі сцуть в очі, ви вже можете ванни приймати.
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15.06.2020 10:43 Ответить
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