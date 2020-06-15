Фракция "Слуга народа" заслушивает кандидата на должность министра образования Шкарлета, - Кравчук
Парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании заслушивает кандидата на должность министра образования и науки Украины, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила журналистам замглавы фракции Евгения Кравчук.
"Как представил глава фракции Давид Арахамия, именно Сергей Шкарлет прошел собеседование и у премьер-министра, и у президента, и именно его рекомендовали, как кандидата на эту должность", - сказала она.
Замглавы фракции подчеркнула, что это единственная кандидатура, которая предложена на пост министра образования.
При этом она отметила, что пока идет обсуждение, и голосования по его кандидатуре еще не было.
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