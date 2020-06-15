Фракція "Слуга народу" заслуховує кандидата на посаду міністра освіти Шкарлета, - Кравчук

Парламентська фракція "Слуга народу" на своєму засіданні заслуховує кандидата на посаду міністра освіти і науки України, ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила журналістам заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Як представив глава фракції Давид Арахамія, саме Сергій Шкарлет пройшов співбесіду і у прем'єр-міністра, і у президента, і саме його рекомендували, як кандидата на цю посаду", - сказала вона.

Заступниця голови фракції підкреслила, що це єдина кандидатура, яка запропонована на пост міністра освіти.

При цьому вона зазначила, що поки йде обговорення, і голосування щодо його кандидатури ще не було.

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