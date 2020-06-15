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Фракція "Слуга народу" заслуховує кандидата на посаду міністра освіти Шкарлета, - Кравчук

Фракція

Парламентська фракція "Слуга народу" на своєму засіданні заслуховує кандидата на посаду міністра освіти і науки України, ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила журналістам заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Як представив глава фракції Давид Арахамія, саме Сергій Шкарлет пройшов співбесіду і у прем'єр-міністра, і у президента, і саме його рекомендували, як кандидата на цю посаду", - сказала вона.

Заступниця голови фракції підкреслила, що це єдина кандидатура, яка запропонована на пост міністра освіти.

При цьому вона зазначила, що поки йде обговорення, і голосування щодо його кандидатури ще не було.

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Автор: 

Міносвіти (1412) Слуга народу (2812) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+10
Так Шкарлет - это кадр Табачника.
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15.06.2020 20:37
+9
Что и следовало доказать. Выбрали таки ватника и плагиатора.
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15.06.2020 20:38
+9
д'Єрмак вирішив (пройшов співбесіду ... у президента) призначити цапом-відбувайлом саме цього типочка? Він хоч розуміє: на що його підрядили? Про зарплатню вчителям у 4к баксюків пам'ятають всі - і 73%, і 25%...
Може відкрити тоталізатор зі ставками: скільки діб лишилося цьому кабміну?
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15.06.2020 20:42
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Табачника берите. Он справися.
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15.06.2020 20:27 Відповісти
Так Шкарлет - это кадр Табачника.
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15.06.2020 20:37 Відповісти
зеленый НЕДОУМОК----- спрятался в бункере и прикинулся ШЛАНГОМ,ОН НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ,а рулит всем ,любитель покурить,ермак
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15.06.2020 21:37 Відповісти
В Трускавці?
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15.06.2020 20:29 Відповісти
Я ж казав що все вже вирішено.
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15.06.2020 20:30 Відповісти
Шкарлєт О'харя слуга одного народу🐸
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15.06.2020 20:30 Відповісти
І партії регіонів України🤫 Так говорите, що слуги не регіонали?🤗
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15.06.2020 20:33 Відповісти
ВІдповідать буде по "шпаргалці"? Дисертація ж, "зплагіачена"...
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15.06.2020 20:32 Відповісти
может Югика , он аклицкий выгучил
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15.06.2020 20:33 Відповісти
и перестукиванием кружкой владеет в совершенстве.
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15.06.2020 22:24 Відповісти
Я думаю шо надо в прямом эфире тестировать этих кандидатов(проверив дипломы)

Ну просто цирк получается, если даже андрей с бобданом в одном высере - тупо подставил Зелю. и это Бенин адвокат? дайте мне 10 книг и я за пол-года стану в 2 раза умней этого существа.
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15.06.2020 20:33 Відповісти
в стране твоего флажка чурок нет?
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15.06.2020 20:55 Відповісти
Сергій Шкарлет є прихильником Партії регіонів, противником Революції Гідності, а його кандидатуру лобіюють ректори, які хочуть скасувати реформи заради наживи.
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15.06.2020 20:38 Відповісти
Следовательно образование будет в неокрепшие умы вкладываться в лучших традициях какаяразница. Так что всё логично.
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15.06.2020 21:32 Відповісти
Что и следовало доказать. Выбрали таки ватника и плагиатора.
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15.06.2020 20:38 Відповісти
Ці обмороки могли б і Гебельса заслухати і Бокассу призначити! Хоча "Гебельса" вже призначили міністром культури!
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15.06.2020 20:39 Відповісти
Шмыгаль, Шкарлет, Шмаркля.... Какое чудное трио собралось
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15.06.2020 20:41 Відповісти
д'Єрмак вирішив (пройшов співбесіду ... у президента) призначити цапом-відбувайлом саме цього типочка? Він хоч розуміє: на що його підрядили? Про зарплатню вчителям у 4к баксюків пам'ятають всі - і 73%, і 25%...
Може відкрити тоталізатор зі ставками: скільки діб лишилося цьому кабміну?
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15.06.2020 20:42 Відповісти
Руководство Украины при назначении на ответственную должность этого Шкарлета вообще не обращает внимание на мнение общественности Украины,которое насчет этого типа резко отрицательное. А зря!
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15.06.2020 20:45 Відповісти
Так ця лейба ще не любить українску мову. Ректор який принципово говорить по москальски. Ну виберуть таке що ті міністерки по освіті що були до нього святими являться. Це ж відкритий українофоб і прихильник "гуськага мира"...Ой чую шо знову щось скоро в Київі загуркотить як в кінці 2013та початку 2014 рр.
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15.06.2020 20:48 Відповісти
из списка Путина.
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15.06.2020 20:51 Відповісти
Еврей-президент,еврей-премер-міністр,еврей-міністр освіти...капець повний ...
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15.06.2020 20:50 Відповісти
Фракция "Слуга народа" заслушивает кандидата на должность министра образования Шкарлета, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3204
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15.06.2020 20:50 Відповісти
Считайте, теперь и украинское образование вернулось в "русский мир". Будет хуже, чем при Януковиче.
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15.06.2020 21:01 Відповісти
А шо не начальника транспортного цеха? Какая разница?
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15.06.2020 21:07 Відповісти
Вцепились принципиально в кандидатуру именно этого фаната русского мира и украинофоба. Не смущает даже то, что у него сомнительная репутация. Т.е. хотят всерьез взяться за оболванивание украинских детей, вернуть в программу тезисы про один народ, зверства бандеровцев и ведущую роль стихов Пушкина во всем мире. Нет, друзья, этой зеленой банде не "какая разница", они именно принципиальные сторонники русского мира, и их задача выкорчевать под корень украинскую идентичность.
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15.06.2020 21:11 Відповісти
100%!
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15.06.2020 21:37 Відповісти
Кажуть у Вікі, що він плагіатор. Це значить, що в нього брак ідей, і він не мислитель. Не є це добре. Може вийти черговий тупий міністр. Тільки й того, що з науковими регаліями.
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15.06.2020 21:16 Відповісти
Кучеренко «искренне рад» за Геруса, вошедшего в тройку самых богатых «Слуг народа»Июнь 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d0%be.html#respond Комментарии: 0 Фракція "Слуга народу" заслуховує кандидата на посаду міністра освіти Шкарлета, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6484Мне жаль адептов Геруса, которые протягивали импорт из России, которые покорно вносили правки в законодательство, которые открывали торговлю воздухом на рынке электроэнергии, которые собираются «п ** ть зеленых», которые подарили нам «независимый регулятор» и нелепый «анбандлинг» (укр.)Своими впечатлениями от новости о доходах Геруса https://www.facebook.com/profile.php?id=100003767320921&__tn__=%2CdC-R0.g-R&eid=ARAaqItOlk1EZffmGjJumFT1pM3zJU2n20TWPfpujELNBeFcpXbnqePFKNQS5Q89lyZvsNHPY0JGOhKF&hc_ref=ARSR-R-EPUNV1aqVBui83K7GUKE4pFaNUipAydK4o-dVb0jNtw-wTpT4N8TyKXI8A70&fref=nf поделился сегодня в Фейсбуке нардеп из фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.Вірите - я щиро радий за молодого талановитого хлопця.З величезним оптимізмом дізнався, що колега Герус з 38 млн грн річного доходу впевненно входить до трійці найбагатших у Слузі Народу.Ось що значить фарт в карточній грі!«З таким щастям і на свободі!» - казав колись Великий Комбінатор Остап.А в цей час в галузі:1. Вже 9 місяців енергоринок обкрадають маловідомі трейдери, наближені до Геруса.Торгують повітрям. Перепродують електроенергію державних виробників з великою маржею. Купляють у держвиробника і продають Укрзалізниці.2. Злочине відкриття імпорту електроенергії з Росії (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) дозволило окремим заводам, переважно феросплавним, зекономити до 5 млрд грн.Інше питання, що всі без виключення держкомпанії цього ринку пішли у мільярдні збитки.3. Центренерго, на який менеджмент призначався Кабміном коли Андрій був представником Президента в Кабміні і мав змогу вказати на того «хто понятний», вивів 4 млрд грн за інформацією ФДМ. А за інформацією шановних журналістів зі Схем та Бігуса, ці гроші осіли в руках конкретного олігарха.загрузка...Скільки постов про Центренерго від Геруса ви бачили? Я один, і в тому він збрехав, що Центренерго перестане продавати електроенергію олігарху собі у збиток. Не перестало.4. Андрій особисто домовлявся про зняття блокади для імпорту російського вугілля на Західній Україні восени. Це вугілля призначалося Центренерго, а заробляли на ньому прокладки конкретного олігарху.5. Коли Андрій був представником в Кабміні, він протягнув мита на дизпаливо трубопровідним транспортом під патріотичним лозунгом боротьби з агресором (як це не смішно з огляду на відкриття імпорту електроенергії вже в вересні).Виграв від цього конкретний паливний монополіст виробник дизпалива, який до того ж ще й монополіст інфрасруктурний - має більшість перевалок нафтопродуктів на морі.6. А як своєму другові був вдячний мабуть такий же фартовий син своєї американської мами Коболєв за протягнутий в останню мить «анбандлінг» газотранспортної системи за своєю схемою.Думаю, такі «подарунки» дорогого коштують.Тож, багатий той, хто вміє добре монетизувати свої навички або свою посаду. Мені шкода адептів Геруса, які протягували імпорт із Росії, які покірно вносили правки в законодавство, яке відкривало торгівлю повітрям на ринку електроенергії, які збираються «п**ти зелених», які подарували нам «незалежний регулятор» та недолугий «анбандлінг».Дивлячись на його декларацію і вашу, співчуваю - міг би й поділитися!)
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15.06.2020 21:19 Відповісти
чурка ара хам едь в свою абхазию
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15.06.2020 21:20 Відповісти
Единственная кандидатура!!! Воистину кадровый голод! Подбирают всё, что "приплывет".
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15.06.2020 21:26 Відповісти
Не знаю...Але мені здається, що краще ніж міністра освіти Гриневич нікого не було і мабуть не буде в найближчому майбутньому! Ну я розумію, що прийшли "новиє ліцца", але навіщо було звільняти Гриневич?
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15.06.2020 22:24 Відповісти
Освіта для переважної більшості буде по Інтенету типу як зібрати лего і дивитись Лунтіка , бо як заявив Герман Греф - Освітченим народом важко маніпулювати.
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15.06.2020 22:33 Відповісти
Це якась спец апєррація...зелєнскій, шкарлєт, венедіктова, єфрємов,........це якийсь капєць.
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15.06.2020 23:40 Відповісти
Плагіатор, тобто інтелектуальний злодій, не має морального та законного права займати будь які державні посади. Крапка. Перефраз: "Сегодня дрочит копи-паст а завтра Родину продаст".
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16.06.2020 01:16 Відповісти
Кар'єрна та наукова діяльність родини Шкарлет тісно пов'язані з історією ЧІІБіП, адже Шкарлет Сергій Миколайович був там ректором з 2003 по 2010 роки, його дружина з 2011 по 2019-й роки, а після того, як вона захворіла цю посаду зайняв її син - Євген------це ВНЗ цієї сім'ї?
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16.06.2020 07:50 Відповісти
 
 