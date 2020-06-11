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Шкарлет залишається одним із кандидатів, які потенційно можуть очолити Міносвіти, - Шмигаль

Шкарлет залишається одним із кандидатів, які потенційно можуть очолити Міносвіти, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет залишається одним з кандидатів, які потенційно можуть очолити міністерство освіти і науки.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, він знайомий з Шкарлетом і вже спілкувалися.

"Ректор Чернігівського національного технологічного університету на сьогодні залишається одним з тих кандидатів, які потенційно можуть отримати посаду міністра освіти. Абсолютно, скажімо так, сповнений сил, професійний чоловік, якого поважає наукове і ректорське середовище", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що Шкарлет є в тому пулі, які прем'єр розглядає як можливих кандидатів.

Також читайте: Очолити Міносвіти можуть ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народу" Бабак, керівник Апарату ОП Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Антонюк, - Зеленський

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.

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Топ коментарі
+6
Рыга на образование? Ото буде и мова, и патріотичне виховання и кава з молоком. Будуть діточки вчити про Маресьєва, та 28 панфіловців.
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11.06.2020 15:32
+4
Шкарлєт о'Хара
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11.06.2020 15:22
+4
Не там нормальный шкарлет - "денеер, руски мир. путен введи". Самое оно на министра образования...
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11.06.2020 15:31
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Шкарлєт о'Хара
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11.06.2020 15:22 Відповісти
Шкарлєт О'харя🐸
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11.06.2020 15:37 Відповісти
переклад: пика хоч прикурюй
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11.06.2020 17:46 Відповісти
Положительный персонаж. Правда её ветром унесло. Но то таке
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11.06.2020 15:47 Відповісти
Там у вас у всех такие хфамилии???)))
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11.06.2020 15:23 Відповісти
ну так же ж реформаторська нація має такі прізвища))
Як казав один знайомий: немає такої назви, яка не могла б бути прізвищем єврея..
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11.06.2020 15:34 Відповісти
шкарлєт - той, що хворів на скарлатину
шарлат - це пурпур, колір королівських мантій і скарлатинової висипки
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11.06.2020 17:38 Відповісти
Оця Шкарлет?

Шкарлет остается одним из кандидатов, которые потенциально могут возглавить Минобразования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 454
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11.06.2020 15:25 Відповісти
Не там нормальный шкарлет - "денеер, руски мир. путен введи". Самое оно на министра образования...
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11.06.2020 15:31 Відповісти
Це її шепелявий байстрюк🐸
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11.06.2020 15:36 Відповісти
Эту Шкарлетт нельзя показывать, т.к. это со вчерашнего дня считается расизмом и романтизацией рабовладения.
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11.06.2020 15:39 Відповісти
Шкарлет і буде.
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11.06.2020 15:25 Відповісти
Шмыгаль , Шкарлет ... Совпадение ?
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11.06.2020 15:26 Відповісти
ніт, тому що мудрий нарІд мовчить, як стадо баранів
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11.06.2020 15:32 Відповісти
Шкарлет це Скарлет, який шепелявить😄
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11.06.2020 15:33 Відповісти
є думка, що цей "шмарлєт" є прихильником "*********".. Як можна таке ставити на державну посаду?!! Чи вони дійсно вирішили до осені роздмухати справжню громадянську війну?
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11.06.2020 15:36 Відповісти
Вони їїроздмухують вже давно, але результатів нема. Мабуть ***** їм не заплатив 🧐
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11.06.2020 15:39 Відповісти
Это значит, что подбором кадров в Зе!команду занимается не Зе!, ведь он гундосый, а министров явно подбирает шепелявый.
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11.06.2020 15:44 Відповісти
Шкарлет остается одним из кандидатов, которые потенциально могут возглавить Минобразования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 765
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11.06.2020 15:27 Відповісти
Рыга на образование? Ото буде и мова, и патріотичне виховання и кава з молоком. Будуть діточки вчити про Маресьєва, та 28 панфіловців.
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11.06.2020 15:32 Відповісти
очередное новое лицо подающее надежды. попытка номер 5
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11.06.2020 15:37 Відповісти
Шкарлетт Йоханссон?
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11.06.2020 15:39 Відповісти
4-е поколение совковых охмурителей и засирателей мозгов.
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11.06.2020 15:39 Відповісти
Шкарлет = табачник, а впрочем какая разница для зебанутых
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11.06.2020 15:43 Відповісти
Прожили полгода без министра и нормально! Може ну его , этого министра? И министерство перевести в отдел министерства культуры или экологии....
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11.06.2020 15:46 Відповісти
Все вам, порохоботам, не так. Что вам не нравится? Во-первых, ценный кадр Табачника. Во-вторых, фанат Партии регионов. В-третьих, ватник и совок. В-четвертых, сплагиатил диссертацию. До фига у человека достоинств!!!! Чего вам еще надо, порохоботы проклятые?!
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11.06.2020 16:06 Відповісти
А думаю весной!
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11.06.2020 16:14 Відповісти
слуга всех господ это шкарлет
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11.06.2020 18:53 Відповісти
Рыговская шобла не может быть нормальным человеком в принципе,я не говорю о министре и т.д. Я не понимаю зачем куда-то назначать патологических воров и проходимцев?
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11.06.2020 20:37 Відповісти
 
 