На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция. ФОТО
В Южном (Одесская область) правоохранители задержали местного жителя с 0,5 кг кокаина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаци Национальной полиции.
24-летнего злоумышленника задержалипосле получения пакета с наркотическим порошком курьерской доставкой. Предположение правоохранителей, что это кокаин, подтвердил экспресс-тест.
По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около миллиона гривен.
"Объяснение происхождения наркотиков правонарушитель предоставлять отказался. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант в изоляторе временного содержания ждет меру пресечения. За такое преступление ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества", - сообщил в полиции.
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То есть,мусора заранее знали что там кокаин?
А кто ж поставщик?
Блин...как же я сразу не догадался,это ж Зеленскому груз шел...как же ж он теперь без коксу-то...
А если по реальнее,то мусора и подкинули мешаную бодягу,10 % скинут для тестов,они покажут,а остальное в чистом виде догадаетесь куда...нет,не в утиль..в офис *********** поедет,там петух-бубочка занимается самоизолированием,ему там **** скучно.
- Кокаинум!