РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9662 посетителя онлайн
Новости Силовики
5 520 30

На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция. ФОТО

На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция. ФОТО

В Южном (Одесская область) правоохранители задержали местного жителя с 0,5 кг кокаина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаци Национальной полиции.

24-летнего злоумышленника задержалипосле получения пакета с наркотическим порошком курьерской доставкой. Предположение правоохранителей, что это кокаин, подтвердил экспресс-тест.

По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около миллиона гривен.

На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская полиция задержала мужчину, который пытался сбыть полкилограмма кокаина, - Андрей Крищенко

"Объяснение происхождения наркотиков правонарушитель предоставлять отказался. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант в изоляторе временного содержания ждет меру пресечения. За такое преступление ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества", - сообщил в полиции.

Автор: 

наркотики (2144) Одесса (7879) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Целых полкило пропало...
На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6641
показать весь комментарий
15.06.2020 21:44
+7
24-летнего злоумышленника задержалипосле получения пакета с наркотическим порошком курьерской доставкой. Предположение правоохранителей, что это кокаин, подтвердил экспресс-тест.Источник: https://censor.net.ua/n3202169
То есть,мусора заранее знали что там кокаин?
А кто ж поставщик?
Блин...как же я сразу не догадался,это ж Зеленскому груз шел...как же ж он теперь без коксу-то...
А если по реальнее,то мусора и подкинули мешаную бодягу,10 % скинут для тестов,они покажут,а остальное в чистом виде догадаетесь куда...нет,не в утиль..в офис *********** поедет,там петух-бубочка занимается самоизолированием,ему там **** скучно.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:41
+6
Чувак шел к успеху.на местных выборах мог бы баллотироваться от шария или зеленского, но оказалось, что на торговлю коксом аваковские специалисты имеют монополию
показать весь комментарий
15.06.2020 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кокаина, кокаина...
https://www.youtube.com/watch?v=Y-4JzimbyYA
показать весь комментарий
15.06.2020 21:33 Ответить
Уж лучше "классика":https://youtu.be/i3RL0V3sRCA
показать весь комментарий
15.06.2020 21:44 Ответить
Тут еще есть "классичнее" https://www.youtube.com/watch?v=LmGRm7XQe-4
показать весь комментарий
15.06.2020 23:15 Ответить
а я додам ***********
https://www.youtube.com/watch?v=6vYnas6q3Sg
показать весь комментарий
16.06.2020 10:27 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2020 21:35 Ответить
Ну, все - ОПу спарализует на месяц, если только Рюкзаков не сжалится и не выделит с добычи толику малую
показать весь комментарий
15.06.2020 21:37 Ответить
буде видавати дозняки, щоб знали хто головний і назамінний і незмінний
показать весь комментарий
16.06.2020 10:30 Ответить
Саакарлсон?)
показать весь комментарий
15.06.2020 21:38 Ответить
Зеля оживился. Ленка насторожилась...)
показать весь комментарий
15.06.2020 21:39 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2020 21:55 Ответить
Чувак шел к успеху.на местных выборах мог бы баллотироваться от шария или зеленского, но оказалось, что на торговлю коксом аваковские специалисты имеют монополию
показать весь комментарий
15.06.2020 21:41 Ответить
А що пояснювати? Замовляв амінокіслоти ВСАА як анаболік, відправник переплутав і насипав кокаїн
показать весь комментарий
15.06.2020 21:41 Ответить
24-летнего злоумышленника задержалипосле получения пакета с наркотическим порошком курьерской доставкой. Предположение правоохранителей, что это кокаин, подтвердил экспресс-тест.Источник: https://censor.net.ua/n3202169
То есть,мусора заранее знали что там кокаин?
А кто ж поставщик?
Блин...как же я сразу не догадался,это ж Зеленскому груз шел...как же ж он теперь без коксу-то...
А если по реальнее,то мусора и подкинули мешаную бодягу,10 % скинут для тестов,они покажут,а остальное в чистом виде догадаетесь куда...нет,не в утиль..в офис *********** поедет,там петух-бубочка занимается самоизолированием,ему там **** скучно.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:41 Ответить
Давайте вгадаємо за кого він голосував!
показать весь комментарий
15.06.2020 21:41 Ответить
Нарік наріка - любить навєрняка.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:49 Ответить
Цікаво яке продовження з попАми рпц яких зловили на отриманні наркоти в Запоріжжі.? Щось заглохла справа..Невже божественне втручання?
показать весь комментарий
15.06.2020 22:32 Ответить
Целых полкило пропало...
На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6641
показать весь комментарий
15.06.2020 21:44 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2020 21:56 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2020 23:26 Ответить
На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6813
показать весь комментарий
15.06.2020 23:35 Ответить
Это что- реклама?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:44 Ответить
интересуешься где подзатариться? Бубочка с довольствия снял что ли?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:57 Ответить
Был бы под рюкзакяном - должность бы зама давно получил
показать весь комментарий
15.06.2020 21:46 Ответить
- Какие ваши доказательства?

- Кокаинум!
показать весь комментарий
15.06.2020 21:46 Ответить
а я думаю, чего это мусора под судом по делу Стерненка припухли, а они, в гавно под коксом
На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2766
показать весь комментарий
15.06.2020 22:05 Ответить
Дорожки вдоль Дерибасовской хватило бы как думаете ?
показать весь комментарий
15.06.2020 22:11 Ответить
т.е. саакашвили пока будет без реформ?
показать весь комментарий
15.06.2020 22:12 Ответить
********...
показать весь комментарий
15.06.2020 22:55 Ответить
Это он от Офиса Преза нёс кокаиновые сны к Богдану ?
показать весь комментарий
16.06.2020 00:10 Ответить
 
 