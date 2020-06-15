На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция. ФОТО

В Южном (Одесская область) правоохранители задержали местного жителя с 0,5 кг кокаина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаци Национальной полиции.

24-летнего злоумышленника задержалипосле получения пакета с наркотическим порошком курьерской доставкой. Предположение правоохранителей, что это кокаин, подтвердил экспресс-тест.

По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская полиция задержала мужчину, который пытался сбыть полкилограмма кокаина, - Андрей Крищенко

"Объяснение происхождения наркотиков правонарушитель предоставлять отказался. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант в изоляторе временного содержания ждет меру пресечения. За такое преступление ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества", - сообщил в полиции.