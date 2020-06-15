На Одещині затримано місцевого жителя з кокаїном на мільйон гривень, - Нацполіція. ФОТО
В Южному (Одеська область) правоохоронці затримали місцевого жителя з 0,5 кг кокаїну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент коммуникаци Національної поліції.
24-річного зловмисника затримали після одержання пакета з наркотичним порошком кур'єрською доставкою. Припущення правоохоронців, що це кокаїн, підтвердив експрес-тест.
За цінами "чорного" ринку загальна вартість вилученого становить близько мільйона гривень.
"Пояснення походження наркотиків правопорушник надавати відмовився. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Зараз фігурант в ізоляторі тимчасового тримання чекає на запобіжний захід. За такий злочин йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=Y-4JzimbyYA
https://www.youtube.com/watch?v=6vYnas6q3Sg
То есть,мусора заранее знали что там кокаин?
А кто ж поставщик?
Блин...как же я сразу не догадался,это ж Зеленскому груз шел...как же ж он теперь без коксу-то...
А если по реальнее,то мусора и подкинули мешаную бодягу,10 % скинут для тестов,они покажут,а остальное в чистом виде догадаетесь куда...нет,не в утиль..в офис *********** поедет,там петух-бубочка занимается самоизолированием,ему там **** скучно.
- Кокаинум!