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Новини Силовики
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На Одещині затримано місцевого жителя з кокаїном на мільйон гривень, - Нацполіція. ФОТО

На Одещині затримано місцевого жителя з кокаїном на мільйон гривень, - Нацполіція. ФОТО

В Южному (Одеська область) правоохоронці затримали місцевого жителя з 0,5 кг кокаїну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент коммуникаци Національної поліції.

24-річного зловмисника затримали після одержання пакета з наркотичним порошком кур'єрською доставкою. Припущення правоохоронців, що це кокаїн, підтвердив експрес-тест.

За цінами "чорного" ринку загальна вартість вилученого становить близько мільйона гривень.

На Одещині затримано місцевого жителя з кокаїном на мільйон гривень, - Нацполіція 01

"Пояснення походження наркотиків правопорушник надавати відмовився. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Зараз фігурант в ізоляторі тимчасового тримання чекає на запобіжний захід. За такий злочин йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Читайте також: Сімейну пару наркокур'єрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

наркотики (1447) Одеса (5451) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513)


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Топ коментарі
+15
Целых полкило пропало...
На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6641
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15.06.2020 21:44
+7
24-летнего злоумышленника задержалипосле получения пакета с наркотическим порошком курьерской доставкой. Предположение правоохранителей, что это кокаин, подтвердил экспресс-тест.Источник: https://censor.net.ua/n3202169
То есть,мусора заранее знали что там кокаин?
А кто ж поставщик?
Блин...как же я сразу не догадался,это ж Зеленскому груз шел...как же ж он теперь без коксу-то...
А если по реальнее,то мусора и подкинули мешаную бодягу,10 % скинут для тестов,они покажут,а остальное в чистом виде догадаетесь куда...нет,не в утиль..в офис *********** поедет,там петух-бубочка занимается самоизолированием,ему там **** скучно.
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15.06.2020 21:41
+6
Чувак шел к успеху.на местных выборах мог бы баллотироваться от шария или зеленского, но оказалось, что на торговлю коксом аваковские специалисты имеют монополию
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15.06.2020 21:41
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Кокаина, кокаина...
https://www.youtube.com/watch?v=Y-4JzimbyYA
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15.06.2020 21:33 Відповісти
Уж лучше "классика":https://youtu.be/i3RL0V3sRCA
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15.06.2020 21:44 Відповісти
Тут еще есть "классичнее" https://www.youtube.com/watch?v=LmGRm7XQe-4
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15.06.2020 23:15 Відповісти
а я додам ***********
https://www.youtube.com/watch?v=6vYnas6q3Sg
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16.06.2020 10:27 Відповісти
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15.06.2020 21:35 Відповісти
Ну, все - ОПу спарализует на месяц, если только Рюкзаков не сжалится и не выделит с добычи толику малую
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15.06.2020 21:37 Відповісти
буде видавати дозняки, щоб знали хто головний і назамінний і незмінний
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16.06.2020 10:30 Відповісти
Саакарлсон?)
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15.06.2020 21:38 Відповісти
Зеля оживился. Ленка насторожилась...)
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15.06.2020 21:39 Відповісти
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15.06.2020 21:55 Відповісти
Чувак шел к успеху.на местных выборах мог бы баллотироваться от шария или зеленского, но оказалось, что на торговлю коксом аваковские специалисты имеют монополию
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15.06.2020 21:41 Відповісти
А що пояснювати? Замовляв амінокіслоти ВСАА як анаболік, відправник переплутав і насипав кокаїн
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15.06.2020 21:41 Відповісти
24-летнего злоумышленника задержалипосле получения пакета с наркотическим порошком курьерской доставкой. Предположение правоохранителей, что это кокаин, подтвердил экспресс-тест.Источник: https://censor.net.ua/n3202169
То есть,мусора заранее знали что там кокаин?
А кто ж поставщик?
Блин...как же я сразу не догадался,это ж Зеленскому груз шел...как же ж он теперь без коксу-то...
А если по реальнее,то мусора и подкинули мешаную бодягу,10 % скинут для тестов,они покажут,а остальное в чистом виде догадаетесь куда...нет,не в утиль..в офис *********** поедет,там петух-бубочка занимается самоизолированием,ему там **** скучно.
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15.06.2020 21:41 Відповісти
Давайте вгадаємо за кого він голосував!
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15.06.2020 21:41 Відповісти
Нарік наріка - любить навєрняка.
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15.06.2020 21:49 Відповісти
Цікаво яке продовження з попАми рпц яких зловили на отриманні наркоти в Запоріжжі.? Щось заглохла справа..Невже божественне втручання?
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15.06.2020 22:32 Відповісти
Целых полкило пропало...
На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6641
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15.06.2020 21:44 Відповісти
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15.06.2020 21:56 Відповісти
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15.06.2020 23:26 Відповісти
На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6813
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15.06.2020 23:35 Відповісти
Это что- реклама?
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15.06.2020 21:44 Відповісти
интересуешься где подзатариться? Бубочка с довольствия снял что ли?
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15.06.2020 21:57 Відповісти
Был бы под рюкзакяном - должность бы зама давно получил
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15.06.2020 21:46 Відповісти
- Какие ваши доказательства?

- Кокаинум!
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15.06.2020 21:46 Відповісти
а я думаю, чего это мусора под судом по делу Стерненка припухли, а они, в гавно под коксом
На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2766
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15.06.2020 22:05 Відповісти
Дорожки вдоль Дерибасовской хватило бы как думаете ?
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15.06.2020 22:11 Відповісти
т.е. саакашвили пока будет без реформ?
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15.06.2020 22:12 Відповісти
********...
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15.06.2020 22:55 Відповісти
Это он от Офиса Преза нёс кокаиновые сны к Богдану ?
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16.06.2020 00:10 Відповісти
 
 