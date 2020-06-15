На Одещині затримано місцевого жителя з кокаїном на мільйон гривень, - Нацполіція. ФОТО

В Южному (Одеська область) правоохоронці затримали місцевого жителя з 0,5 кг кокаїну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент коммуникаци Національної поліції.

24-річного зловмисника затримали після одержання пакета з наркотичним порошком кур'єрською доставкою. Припущення правоохоронців, що це кокаїн, підтвердив експрес-тест.

За цінами "чорного" ринку загальна вартість вилученого становить близько мільйона гривень.

"Пояснення походження наркотиків правопорушник надавати відмовився. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Зараз фігурант в ізоляторі тимчасового тримання чекає на запобіжний захід. За такий злочин йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

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