Разработан механизм возврата средств за пробное ВНО, - Минфин
Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме", - говорится в сообщении.
Так, около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования.
Минфин наработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.
В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей, отметили в Минфине.
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Сколько денег налогоплательщиков будет протрачено? Не более 145 грн?
Благодетели...мля...
B главное никто не наказан, все спишут на CoVID-19.
Смейся ПАЯЦ
Б - Безвиз
В - ВСУ
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ЗЕ - нашли механизм возврата денег школьникам.
У - Уровень