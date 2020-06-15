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Разработан механизм возврата средств за пробное ВНО, - Минфин

Разработан механизм возврата средств за пробное ВНО, - Минфин

Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме", - говорится в сообщении.

Так, около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования.

Минфин наработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

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В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей, отметили в Минфине.

Автор: 

Минфин (1556) ВНО (417)


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А теперь представим в объёме. Миллион человек потратил своё время чтобы заплатить 145 грн. Работники финансовых учреждений потратили свое рабочее время чтобы принять. Теперь назад. Миллион заплативших должны потратить свое время, чтобы "обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизты...". Работники финансовых учреждений протратят своё рабочее время чтобы прочитать и принять эти заявления и выплатить.
Сколько денег налогоплательщиков будет протрачено? Не более 145 грн?
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16.06.2020 00:11 Ответить
Ну вообще-то заплатили не 145 грн, а больше. Мне кажется минимум нужно умножать на четыре. Т.к. цитирую "За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет." Я сомневаюсь что всего по одному предмету сдавали.
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16.06.2020 00:15 Ответить
Я упустил этот момент сознательно, чтобы не загромождать смысл. Не воспримите за манипуляцию. Хочу показать какое огромное количество денег налгоплательщиков будет потрачено на такой возврат, сравнимый с самим возвратом. Продолжается ситуация "людям некогда работать, они стоят в очередях".
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16.06.2020 00:21 Ответить
Да вы еще забыли посчитать услуги банков за проделанную непосильную работу!
Благодетели...мля...
B главное никто не наказан, все спишут на CoVID-19.
Смейся ПАЯЦ
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16.06.2020 08:16 Ответить
Д - Достижение!
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16.06.2020 00:12 Ответить
А- Ассоциация с ЕС

Б - Безвиз

В - ВСУ

...

ЗЕ - нашли механизм возврата денег школьникам.

У - Уровень
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16.06.2020 00:39 Ответить
Стрім. Акція на підтримку Стерненка https://www.youtube.com/watch?v=XmUY9y_vYFc
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16.06.2020 00:14 Ответить
Читай: кредит МВФ будут брать
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16.06.2020 08:11 Ответить
 
 