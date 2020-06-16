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Розроблено механізм повернення коштів за пробне ЗНО, - Мінфін

Розроблено механізм повернення коштів за пробне ЗНО, - Мінфін

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив у середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет. Попри те, що 85% цих коштів було направлено на друк зошитів для тестування, уряд ухвалив рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі", - сказано в повідомленні.

Так, близько 52 млн гривень буде найближчим часом перераховано на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти.

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Мінфін напрацював максимально спрощений механізм повернення цих коштів, згідно з яким необхідно буде звернутися в регіональне відділення УЦОЯО із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

У найближчу середу цей механізм має бути схвалений на засіданні Кабміну і після завершення всіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників, зазначили в Мінфіні.

Автор: 

Мінфін (3641) ЗНО (323)


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А теперь представим в объёме. Миллион человек потратил своё время чтобы заплатить 145 грн. Работники финансовых учреждений потратили свое рабочее время чтобы принять. Теперь назад. Миллион заплативших должны потратить свое время, чтобы "обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизты...". Работники финансовых учреждений протратят своё рабочее время чтобы прочитать и принять эти заявления и выплатить.
Сколько денег налогоплательщиков будет протрачено? Не более 145 грн?
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16.06.2020 00:11 Відповісти
Ну вообще-то заплатили не 145 грн, а больше. Мне кажется минимум нужно умножать на четыре. Т.к. цитирую "За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет." Я сомневаюсь что всего по одному предмету сдавали.
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16.06.2020 00:15 Відповісти
Я упустил этот момент сознательно, чтобы не загромождать смысл. Не воспримите за манипуляцию. Хочу показать какое огромное количество денег налгоплательщиков будет потрачено на такой возврат, сравнимый с самим возвратом. Продолжается ситуация "людям некогда работать, они стоят в очередях".
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16.06.2020 00:21 Відповісти
Да вы еще забыли посчитать услуги банков за проделанную непосильную работу!
Благодетели...мля...
B главное никто не наказан, все спишут на CoVID-19.
Смейся ПАЯЦ
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16.06.2020 08:16 Відповісти
Д - Достижение!
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16.06.2020 00:12 Відповісти
А- Ассоциация с ЕС

Б - Безвиз

В - ВСУ

...

ЗЕ - нашли механизм возврата денег школьникам.

У - Уровень
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16.06.2020 00:39 Відповісти
Стрім. Акція на підтримку Стерненка https://www.youtube.com/watch?v=XmUY9y_vYFc
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16.06.2020 00:14 Відповісти
Читай: кредит МВФ будут брать
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16.06.2020 08:11 Відповісти
 
 